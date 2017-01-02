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Теги: Обама (1583) Трамп (383)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп собирается отменить ряд решений Обамы в первый же день на посту

Избранный президент США Дональд Трамп планирует отменить ряд действий администрации президента Барака Обамы в его первый день в офисе.

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Трамп отримає імпічмент і встановить новий антирекорд по тривалості правління.
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Трамп хочет таким образом самоутвердиться.
Типичное хуйло.
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"Ваноговать" - это любимое народное занятие.
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У него вся кампания была основана на отмене обамовских реформ. Ничего нового.
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вата не может выбрать, кто теперь больший молодец )
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Хоче того пан Трамп чи не хоче - він все-одно буде змушений стати нарасії "чмом"..
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Vot tak vot, toljko otmenjat takije, kotorije nedajot svobodno valitj s nog rassejskuju ekonomiku, logicjno konesjno.
Nee nu ja ponimaju, budet u nego i peregibi, bez takih nu ne kak, no respublikansi ne pervij raz rassejusjku na koleni stavjat, etot ne budet izkljucjenijem,.
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сколько развелось любителей рассказывать что именно будет делать трамп
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ну коль американцы сами признаются, что многие голосовали не "ЗА" а "ПРОТИВ" значит есть силы которые это организовывали....
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мы разрушим. До основанья, а затем. Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем.(С)..

это ж не хухры-мухры Нобелевский лауриат Обамыч...это баригжка .готельер и прораб...в одной пЭрсоне!
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Посмотрим еще,в Украине рано огорчаются,в Думе РФ рано радуются.
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Да ладно россия столько лет ждала что придет Трамп и наладит то что хуйло поломал , ох и жизнь на рассе начнется , никто не будет работать , самолеты с долларами каждый день прилетают , дороги американцы делают , мусор за кацапами выносят , виски в виде жидкости для ванн привезут , весь бюджет США будет распределен в пользу московитов , Трамп перейдет в православие .
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А главное -- в подъездах за кацапами будет убирать.
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Исправлять так сказать ошибки администрации Обамы
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули.
Брешут, понятно.
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Его завербовать, наверно, не стоило больших усилий: мужичок малообразованный, не слишком умный, любящий баб и бабки - такой заглотнет любую наживку.
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думаю его опять перевербуют Конгресс и Парламент
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Они будут пытаться его ограничивать и это будет стоить многих усилий. Но сам факт проведения такого человека в президенты - как пощечина американской контрразведке...
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... самый важный и зашифрованный "кошелек" )(уйла...
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Это то, что он обещал своим избирателям. Пусть выполняет обещанное.
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"подозревают в шпионстве",может в шпионаже,на каком языке автор жжёт?
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лохматый решил с черным писюнами мериться, когда черный уже ушел... америка еще на 1 срок останется ZOOмерикой
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Ні хрєна проти конгресу Трамп не попре. В штатах балалайки заборонені ото буду радість кацапам, якщо Трамп доволить їх там продавати.)))
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очень многие решения принимались не через конгресс а президентскими указами, такие трамп будет отменять росчерком пера, не бодаясь с конгрессом
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гы....американцы, вместе со своими спецслужбами ,даже не представляют какое влияние на них оказывает кацапстан.....ведь по сути америкосы наступили на украинские грабли, у нас эта хрень сработала дважды, я имею в виду "абынеюля".....
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Vot tebe na, amerekansi nastupili na Ukrainskije grabli , a rassejusjka zagibajetsa, no vi tam derzjites, i horosjevo vam nastrojenije, da deneg u vas net i nepredviditsa.
Tak sjto teperj delatj, pozjelatj cjtob oni bili vnimateljnei i nenastupali na grabli ili pozjelatj im sjtob nastupali - vot nepoimu, cjto lucjsje to.
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Дипломаты с чадами и домочадцами отказались покидать здание аэропорта.
)))
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Языком молоть, конечно, не мешки ворочать. Были тут такие херои - хведорович и подельники, кивающие на попередников - сейчас бегают по ростовам и масквам, как бы трампу не пришлось на лыжи становиться.
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Американский сенатор Джон Маккейн считает, что следующий год станет для Украины победоносным, а российскому лидеру Владимиру Путину ничего не светит в Украине. Об этом он заявил, пребывая в Широкино с визитом к украинским военным вместе с президентом Петром Порошенко, передает 112.ua.
Он отметил, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом обеспечит безопасность границ Украины.
"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", - сказал Маккейн.
Он также передал приветствия от американского народа.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко констатировал несоблюдение режима тишины на Донбассе. Он напомнил, что отказавшись от перемирия, оккупанты понесли серьезные потери в боях.
Напомним, Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/makkeyn-sdelal-gromkoe-zayavlenie-po-donbassu-784994.html

сигнальчик такой Трампу послал хороший...
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Mda, vot eto tocjno v tocjku - rjuskije verit vsem predskazanijam, nee nu tocjno, negde v Mire net stoljko godalok i jasnovideiscjih kak v rasseje, i kak govoritsa, jesli mnogo baranov to te kto hocjet ih postricj vsegda naidjotsa.
Posmotrite, skoljko objavlenij o gadalok i takova roda salonov v centre kazjdogo goroda rasseji - pistec korocje - i muzja vernjot i ljubovnika prikoldujet, da i sjcjastje (cjerez bojaresjnik) v izobilije itd.
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Федька,неужели так трудно установить кириллицу на комп. или с чего ты там пишешь?
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День бы зря прошел,если бы трампушка или его свита не призналась в любви к хуйлу.ппц какой то)
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Действительно - не пропорционально. Нужно было 135 выслать.
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подозревают в шпионстве
-------------------
Где Бутусов этих грамотеев набирает?
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в трумпа два пути импикчмент или грохнут как кенеди
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Что вы все так суетитесь? успокойтесь и будем смотреть, недолго осталось.
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Если эти отмены пойдут на благо штатам и американцам,то понятное дело шо народ Трампа поддержит и в обиду не даст.А будет хуже, импичмент и все такое.Жаль шо в Украине не так.Петя,грося ,сеня нихрена хорошего не сделали для украинцев и страны,а не попрешь через импичмент,нема такого,да и не дадут эти ребята.
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По словам Спайсера, Трамп "немедленно отменит многие правила и меры, принятые администрацией (Обамы - ред.) за последние восемь лет, которые затрудняют экономический рост и создание рабочих мест".

Это не касается санкций против Раши. Они как раз способствуют развитию США.
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А этому американскому путину-№2 не приходило в его телевизионную торможенную рыжую голову, что прежде, чем какие-то американцами принятые законы отменить, то нужно 2/3 голосов согласия конгресса и сенаторов ?
Или он думает, что у Газпрома хватит денег купить 2/3 голосов американских конгресменов и сенаторов ?
Этот рыжий телевидущий три года назад ПОЛНОСТЬЮ обанкротился со своими золотыми унитазами и сошел на "0" а потом вдруг ни с того ни с сего удивительным образом откуда-то нашел миллиарды денег, что-бы расплатиться с кредиторами и еще стать обратно миллиардером ? Там в США разберутся и импичмент для него будет не просто статьей в Конституции США а и в прямом смысле.
США это вам не Кацапская РФ.
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уберет огород возле белого дома.
фотки обамы в кабинетах
сменит прислугу и изменит режим подачи кофе...
остальное может сменить только вместе с нижним бельем
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Много говорит трамп. Люди которые много говорят, мало делают.Так всегда было.Не та страна США, которая позволит одному менять ее представление о демократии.
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Знать не так там всё однозначно с представлением о демократии. Трамп не в карты свой пост выиграл, за него партия республиканцев проголосовала, а потом и народ.
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На місці Обамича останнім рішенням я б відмінив в календарі дату 20 січня...І дідька лисого тоді Трамп стане Президентом...Так би мовити "умер не родившись"..😕😕😕
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І дійсно! все одно москалі будуть в усіх негараздах звинувачувати Америку і особисто буржуя Трампа.
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"Если республиканцы сочтут Трампа профнепригодным, они объявят ему импичмент (коллеги-демократы их охотно поддержат). И тогда место Трампа в Овальном кабинете займёт Майк Пенс. Нервозность Трампа, с которой он реагирует на тему «вмешательства России в выборный процесс», понятна. Он еще в Овальный кабинет не зашел, а ему уже намекают, что пора с вещами на выход. Кому такое понравится? Руководствуется он инстинктом самосохранения, а не любовью к России".....

http://www.svoboda.org/a/28209236.html
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Зачем пургу гнать? Там не всё так просто, как в Украине. Лично без согласования с Конгрессом и Сенатом он мало что может делать. Это только в Украине - у кого длиннее...., тот и пан, а у них - кто платит налоги, тот и может даже.... в импичмент отправить.!
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Ты повторил мой коммент 12:22 только в укороченном виде
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Трамп вновь заявил, что сомневается том, что к кибератакам на политические партии и в избирательный процесс в США якобы причастна Россия. А что ещё должен заявить Трамп что его выбрали гарантом только благодаря вмешательству путлинских фашистов в выборы президента США. В обмен на благосклонность к оккупационным войнам кровавой фашистской паРАШИ и снятие санкций с кремлёвских фашистов. А ещё и извенется перед Клинтон и поздравить её с победой.... Вот он подлец и сомневается насчёт этих кибератак.
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А что тут удивлятся -он уже старый и полный профан в киберпросторе и как осуществляются атаки и учится уже поздно -так что США как я понял ждут тяжелые дни после 20 февраля-он мне напоминает савченко -как сдела в раше казалась нормальной а как только приступила к политической деятельности по ее пониманию стала не выносимой и этого будет ждать такое самое если он начнет совершать тяжелые ошибки по причине своей не компениентности в понимании угроз .
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Ну что тут скажешь, 90% детишек до 5ти лет собираются стать космонавтами...
Как бэ вот...)))
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Сейчас в космос может рваться ребенок только не полноценный а все хотят быть богатым как папа-так что ты отстал от времени.
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Рано еще гадать на кофейной гуще, что будет делать Трамп. Это же не в нашей верховной раде, как скажет администрация преза, там как решит конгресс и сенат, так и будет.
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Дональд Трамп вовремя подмигнул из-за океана - мол "будь сильным, Путин! 20 января приближается!" Святки с пьянками к этому моменту в России закончатся. Православные вылезут со скрепами из проруби, а вокруг благодать: ни тебе Обамы, ни санкций - только друзья России, только матрёшки да частушки под балалайку.
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А что, Федя, войны сейчас никакой нет? ... Пиши указ: послать войско и выбить москальского хана с Крымского шляха. ...
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козлостан должен быть разрушен!...он уже конкретно под"Qбал весь мир...медленно, но приходит понимание того, что этот геморрой пора удалять...
все будзе добра!...сохраняйте спокойствие и чистите пулемет...
С Новым Годом украинцы))) Хай вам щастыть и грошыть))) Мирного вам неба над головой))
Слава Украине! Жыве Беларусь!
"Вы увидите, что и демократы, и республиканцы, такие как [Джон ] Маккейн и [Линдси ] Грэм и другие, объединятся с тем, чтобы принять жесткие санкции, поскольку, откровенно говоря, несмотря на то, что шаги администрации были более чем символичными (и это было очень значимо), этого недостаточно для сдерживания России", - заявил Шифф.
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Видать этот урод секретарь Трампа хреново знает путина а в народе Х-ЙЛА -ведь путин подбирает своих дипломатов по своему пониманию а все они из одной службы фсб то есть связанные с ней и задачи у них фсб-шные -может кто то просветит этого долбанутого в службе Трампа в что играет путин пока еще не поздно-разные наивные идиоты встречаются но чтобы в службе будующего президента то это уже на маразм похоже .
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В Конгрессе США пообещали «решительный ответ» в случае отмены Трампом санкций против России

Если избранный президент США Дональд Трамп попытается отменить последние введенные против России санкции, он получит «решительный ответ» от Конгресса, заявил в интервью ABC член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф.
Введенные недавно санкции, по мнению Шиффа, носят символический характер, и их недостаточно для сдерживания России. «Вы увидите, что и демократы, и республиканцы, например, Джон Маккейн и Линдси Грэм вместе представят пакет более жестких санкций», - заявил он.
Шифф также раскритиковал Трампа за то, что избранный президент ставит под сомнение работу спецслужб. «Если он хочет иметь хоть какой-то авторитет как президент, ему необходимо перестать так говорить. Он должен перестать принижать разведовательные службы. Он должен полагаться на них. Ему придется полагаться на них», - заявил Шифф.
По его словам, все члены комитета по делам разведки в палате представителей не сомневаются, что хакерские атаки устраивала Россия.
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Продал - США Х#йлу! Теперь Кремль хозяин Белого дома - дожились .
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С рашетом на это все и делалось трусом обамой.
Все что принетом указом президента также легко указом новаго президента и уберется
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И заметте в этом его будет падерживать кангрес))))мол двери закрывать не нужно))) мол эта уступка что бы валодя сахронил лецо и сем все исправил)))) и этим нас кармить будут пачти весь первый срок трампа
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Если Трамп действительно пойдет на сговор с Москвой ,то Украине стоит готовится к большой войне.Но для Трампа каждая попытка примерения с кремлем будет приближать время для его импичмента.Многое будет зависить от позиции Конгресса,ФБР и Агенства внутренней безопасности США.
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Американці, де в грецця були ваші очі та мізки, якщо ви вибрали таке непорозуміння на найвищий щабель влади на цілих 8 років???!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп собирается отменить ряд решений Обамы в первый же день на посту
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