"В следующем году Украина вернет Донбасс", - Тука

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поэтому скажу так:
это украинская земля и возвращать естественно надо НО на украинских условиях
и не прибегая к таким популистским,не стоящим ломаного гроша заявлениям
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1. За чей счет будет восстанавливаться инфраструктура?
2. Какие репрессии предусмотрены для разного рода коллаборационистов, сепаратистов, бандитов, предателей и просто уголовников?
Лугандон можно возвращать в состав Украины только при условии выплаты Роиссей репараций и массового выезда на ПМЖ в Роиссю всех коллаборационистов, изменников и прочих рашистов с альтернативой в виде публичных расстрелов и повешений на площадях.
А это возможно только в случае военной победы.
Дипломатического (мирного) решения эта проблема не имеет.
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2. Предусмотрена амнистия
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Россия не просто "готова вернуть Донбасс", она его изначально не планировала брать и пытается впарить Украине ДНР и ЛНР еще с весны 2014 года.
Но на особом статусе, с изменениями в конституцию, народной милицией и еще много чем
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Если отдаст то все пиреключатся на крым а это ему савсем не нужно
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Вот ченовник врет и сам это знает и например если это не падтвердиться отправить его на пару лет не столь атдаленные места.
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