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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: оккупация (6387) Донбасс (11685) Тука (420)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"В следующем году Украина вернет Донбасс", - Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской ОВГА Георгий Тука считает, что в следующем году Украина вернет Донбасс.

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я смотрю у многих здесь путаница в головах
поэтому скажу так:
это украинская земля и возвращать естественно надо НО на украинских условиях
и не прибегая к таким популистским,не стоящим ломаного гроша заявлениям
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Два вопроса:
1. За чей счет будет восстанавливаться инфраструктура?
2. Какие репрессии предусмотрены для разного рода коллаборационистов, сепаратистов, бандитов, предателей и просто уголовников?

Лугандон можно возвращать в состав Украины только при условии выплаты Роиссей репараций и массового выезда на ПМЖ в Роиссю всех коллаборационистов, изменников и прочих рашистов с альтернативой в виде публичных расстрелов и повешений на площадях.
А это возможно только в случае военной победы.
Дипломатического (мирного) решения эта проблема не имеет.
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"В следующем году Украина вернет Донбасс", я так понимаю сразу после безвиза с гейропой
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Тука через 3 года понял то, что я говорил 3 года назад.
Россия не просто "готова вернуть Донбасс", она его изначально не планировала брать и пытается впарить Украине ДНР и ЛНР еще с весны 2014 года.
Но на особом статусе, с изменениями в конституцию, народной милицией и еще много чем
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Минулого року , він здається казав те саме ? ..))
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В следующем году путин отдаст полностью разгромленный и разграбленный донбас-радуйтесь
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И такой не атдаст))) не в его это интиресах.
Если отдаст то все пиреключатся на крым а это ему савсем не нужно
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Вот пачему бы не пренять закон о вранье?
Вот ченовник врет и сам это знает и например если это не падтвердиться отправить его на пару лет не столь атдаленные места.
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Ще одна ВАНГА обізвалась! Один, як курка з яйцем, цілий рік носився з безвізом, і- пшик. Цей з Донбасом. Спочатку засудіть хоч ЗАОЧНО Надчиних друзів- зАХАРЧЕНКО, пЛОТНИЦЬКОГО та інших "членів дірявого уряду" та позбавте їх громадянства, щоб Надька їх по спискам своєї партії у ВР не завела. Та посильте роботу дипломатів, щоб різні пІНЧУКИ не несли херню від імені держави.
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Цензор.НЕТФорум Украины"В следующем году Украина вернет Донбасс", - Тука
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