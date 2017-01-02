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Теги: Стамбул (149) теракт (1922) Турция (1730) ИГИЛ (427)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террористы "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.

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но почему они к примеру в Москве не сделают теракт ,где одни русские.русский мусор не жалко
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Да это, почитай одно и тоже- парашка придумает , игил сделает, парашка проплатит.
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Говорят что ИГИЛ детище ФСБ - они что, сами с собой должны справиться?
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07 декабря 2016, 13:42

Обама сделал сенсационное заявление о причастности США к созданию ИГИЛ

«Соединенные Штаты косвенно причастны к увеличению численности террористов «ИГИЛ», и мы должны это признать», подчеркнул Обама. Такое заявление прозвучало от Обамы на базе американских Военно-воздушных сил Макдил, когда он выступил с речью о борьбе с терроризмом.

«Наша администрация отказалась следовать за бывшей администрацией США, которая в 2003 году начала военную операцию в Ираке. Эти ошибки обошлись дорого - они способствовали появлению организации «ИГИЛ», а потом и ее росту», заявил президент.
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та ты шо, прямо так в методичке и написано? отэта да!


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Два раза прочитал, но не нашел и слова что США причастны к созданию ИГИЛ. Что перестали бороться - да и, наверное, напрасно.
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"...Эти ошибки обошлись дорого - они способствовали появлению организации «ИГИЛ», а потом и ее росту», заявил президент.
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Ага! ФСБ провело разъяснительную работу с руководством ИГИЛ и вот вам результат.
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Куйло разбушевался.
Это - за посла мстят мирным гражданским.
А ИГИЛ - с загран.паспортами раши и русскоговорящее с кавк. акцентом.
ССО РФ - в действии.
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ИГИЛ это спецбодразделение российской армии.
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Террористы "КРЕМЛЬ" взяли на себя всю ответственность за теракт в Стамбуле
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Ну вот и подтвердилось. Хуйловых рук делишки
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Скриншот ймовірного злочинця з камери спостереження.


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РоССия кругом трубит о своих успехах в борьбе с ИГ, а от терактов страдают даже те, кого москали недавно обвиняли в сотрудничестве с игиловцами! Так кто же ими рулит?!
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Отступнічєскій - явно кацапська риторика
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Расея - спонсор ИГИЛ.

А как известно кто платит тот и музыку заказывает.


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Мифическое пугало ИГИЛ...
Против населения насильственные действия могут проводить только спецслужбы, в выиграше только они. В результате - хаос, паника, увеличение финансирования, ограничение прав и свобод населения.
Теракт - это насильственные действия против органов власти с целью повлиять на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями.
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хто б сумнівався - дикуни, гірші навіть за варварів
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у липні 2013 року збираючись у відпустку мене "супроводжував" на вокзалі "старовєр" із Омська, який якимось чином опинився у Донецьку. Такими "ісконно правовірними" просто нашпигована і Туреччина, і максимальна їх чисельність саме у тих місцях де є велика кількість туристів, а значить оборот готівкових коштів
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Оооооо как все предсказуемо))) теперь турки начнут хватать всех кто рассии не угадил и департировать пад эгидой что они старонники игил.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТеррористы "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле
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