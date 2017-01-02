Террористы "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

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, Игорь b007627d
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Обама сделал сенсационное заявление о причастности США к созданию ИГИЛ
«Соединенные Штаты косвенно причастны к увеличению численности террористов «ИГИЛ», и мы должны это признать», подчеркнул Обама. Такое заявление прозвучало от Обамы на базе американских Военно-воздушных сил Макдил, когда он выступил с речью о борьбе с терроризмом.
«Наша администрация отказалась следовать за бывшей администрацией США, которая в 2003 году начала военную операцию в Ираке. Эти ошибки обошлись дорого - они способствовали появлению организации «ИГИЛ», а потом и ее росту», заявил президент.
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Это - за посла мстят мирным гражданским.
А ИГИЛ - с загран.паспортами раши и русскоговорящее с кавк. акцентом.
ССО РФ - в действии.
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А как известно кто платит тот и музыку заказывает.
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Против населения насильственные действия могут проводить только спецслужбы, в выиграше только они. В результате - хаос, паника, увеличение финансирования, ограничение прав и свобод населения.
Теракт - это насильственные действия против органов власти с целью повлиять на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями.
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