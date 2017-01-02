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Теги: Госпогранслужба (2308) наркотики (1210) пограничники (997) поезд (565)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В поезде "Кривой Рог - Москва" пограничники задержали армянина, который спрятал наркотики в батоне. ФОТО

Гражданина Армении, который следуя пассажирским поездом до Москвы скрыл среди продуктов питания наркотики, обнаружили пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы.

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1942 год, поезда Москва-Мюнхен продолжали курсировать..
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Сергий Батькович - ага.., и автобусы , и посольства, и ездить можно даже без виз.... .
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И трубопровод Берлин-Токио работает на полную мощность, а в Кремле еще возмущаются что гитлеровцы давление снижают.
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Кака я то шанхайская организация сотрудничества
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Действительно, удивительное рядом. Как можно учуять два грамма наркоты в пакете и в батоне? Да ещё и в вагоне, где миллионы разных ароматов ...
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Так еще и в стеклянном флаконе (судя по фотке.) Сколько два грамма в рыночных ценах? какой смысл их перевозить? Странно все это...
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и на хрена было задерживать?!ехал же к кацап не к нам
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АЖ 2 ГРАММА КОНОПЛИ !!!!!!!!!!!!!! НАШЛА СОБАКА


ЦЕ ПЕРЕМОГА ЧИ ЗДОБУЛИ?


походу сдали планокура..
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ну эту новость непременно нужно в топ новостей! это же надо, целых два грамма петрушки нашли!!1
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Блин батон какой-то неестветной формы чувак изначально спалился совет всем наркокурьерам печите батоны естественной нормы для глаз украинских собачек
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там 2 грама травы, какие нах наркокурьеры.

курьёры везут от 100кг и за всё уплочено.
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Если это действительно марихуана, то за два грамма армани кроме штрафа ничего не будет. Наказывают от пяти грамм. Но марихуану обычно прячут в пластиковый пакет и побольше, а тут фольга и всего два грамма. Обычно так пакуют кое-что посерьезнее за что и посадить могут.
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Ееее . Слюшай! Какой маріріхуан-шмаріан? Узюм я тебе гаварю брят.
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Detei tam zjalko, vot smotrisj na detei i ponimajesj - net u nih budusjcjevo, net.
I cjto udiviteljno, ihnije babki ne zjili a susjcjestvovali, roditeli ne zjili a susjcjestvovali, tak net cjtob detjam datj zjitj, neeet, i detjam ne dast zjitj.
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Eeee, cjevo baton lomajesj a, sjto narkotiki, gde narkotiki, net ot kuda mne znatj, na bazare baton kupil da, vot ti toljko sjto polomal, sovsem svezjij bil da, a tut takoje da, mozjet ti podsunul, da.
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дискредитация по нациАнальному принципу. проще надо "новости" подавать - типа хачик поленился затасовать наркоту куда надо...
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Сішіш, дарагой, какой маріхуан? Жєна спецій плоха мешала.))
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2 грамма наркотиков. Цензор, наверное, и CNN опередил, с подачей новости!!!
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Спалилась ара,надо было в дупу сильнее засунуть
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То батон золотой, то батон с героином. К этим батонам в Украине нужно относиться посерьезнее.)
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"В ходе проверки продуктов питания ..." чот я не понял, они там всё надкусывали, ломали и вскрывали консервы?
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Так может Янычар тоже прятал в батон наркоту? обращение к тому, кто с3,14здил золотой батон, срочно нужно его распилить, наркоту сдать ментам, ой, звыняйте, понтам - зачтётся. Оболочку можете оставить себе.
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Это же обычный spaceCake для разового потребления. У голландцев в любой кафешке такие булочки. Я понимаю, если бы ЛСД или её что-то мощное.

* Уважаемая редакция Цензора, пожалуйста, фильтруйте сообщения без достаточной значимости. Не надо превращаться в криминальную хронику и публиковать все сообщения о хулиганстве, мелкой контрабанде и карманных кражах!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ поезде "Кривой Рог - Москва" пограничники задержали армянина, который спрятал наркотики в батоне. ФОТО
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