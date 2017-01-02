В поезде "Кривой Рог - Москва" пограничники задержали армянина, который спрятал наркотики в батоне. ФОТО

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, Михаил Карпенко
, Анатолий Лукин
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, SergeLi
, Игорь b007627d
, CА
, я гражданин Украины
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, Генадий Куликов c27767b9
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ЦЕ ПЕРЕМОГА ЧИ ЗДОБУЛИ?
походу сдали планокура..
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курьёры везут от 100кг и за всё уплочено.
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https://youtu.be/VVoOyIkzPgQ
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I cjto udiviteljno, ihnije babki ne zjili a susjcjestvovali, roditeli ne zjili a susjcjestvovali, tak net cjtob detjam datj zjitj, neeet, i detjam ne dast zjitj.
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