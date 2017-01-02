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Теги: Гидрометцентр (515) погода (2293) морозы (145) синоптики (35)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На Рождество в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Ожидается до -20 градусов, - синоптики. ФОТО

На этой неделе погода почти не изменится, а на Рождество в Украину может ворваться арктическая воздушная масса.

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Замерзлих ще позаминулої зими , вже ніякі морози не злякають.
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гребанная Парашка опять морозилку не закрыли по пьяни..
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Opanjki, kak holodno u vas mozjet bitj, ne to sjto zamerzajusjcjei Norge ot+2 do -2, nu Spicbergen i samij sever ili teritorija v juzjnom poljuse ne vscjot, tam i pljusov nekogda pocjti nebivajet da i s solncem zimoi sovsem uzje 0.
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Пт, 06 янв

-3 -11
Преим. облачно
Сб, 07 янв

-10 -14
Преим. облачно
Вс, 08 янв

-7 -14
Преим. облачно
Пн, 09 янв

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Морось
Вт, 10 янв

+4 -3
Преим. облач
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от козломорди мрази!!!
надмухали в нашу сторону холоду!!!
Це мабуть за Бендеру лютують???)))))
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Сходи к психиатру.
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Було просто Різдво! А це каци собі придумали та нам нав*язали!
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Це видумка московських попів , пошукайте , десь на початку 20 ст було прийняте рішення про святкування Різдва перед Новим Роком але люди не пішли тому і перенесли назад на 7 січня , вони самі не дотримуються свого календарю .
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Его везде 25 празднуют, кроме СНГ. Те же ортодоксы в Греции и Константинополе тоже 25-го.
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В Україні є багато католиків, і вони святкують Різдво разом з усім світом.
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Блин. Да причём тут католики? А протестанты когда празднуют? Да все празднуют 25-го, даже православные, кроме московского и армянского патриархата, ну и киевского до кучи.
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Так только у нас говорят. А в мире Рождество одно для всех конфессий.
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во всем Мире Новый Век начался после Рождества только у наших попов начинается исчисление до Рождества
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Зі сторони москалів нічого гарного не приходить.
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Уже обморозился?
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Ну для нас это не аномалия главное что бы не долго и нужно Что бы были пункты обогрева для людей
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Ну вспоминая своё детство,морозы были за 30,а я на лыжах санках с горки летал что ракета..,Батя правда пилюлей часто выписывал : пачяму голодный целай день матаисси де папала мать извелась ужо дожЫдаясь тибе..
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В горах як раз і буде під 30 , є можливість спам'ятати минулі роки
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в посёлке было несколько впадин и пригорков,а также был крутой карьер,где мы после школы тусовались всей улицей
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Нам бы еще ..балканский циклон.. и можна было на работу не ходить
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Перетопчемся, друзяки! на крайняк поскачем! Хрен победишь нас!
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На Рождество в Украину может ворваться Гройсман с новыми реформами.
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Я тебе посоветую. Превентивно уезжай. А то вонять начнешь еще больше.
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Питерский террорист Александр Жучковский спалил Путлера в очередной раз : мы пришли в ДАУНбасс всерьёз и надолго.Помню эту же туфту говорил и Крысёныш Сурков...
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Ни хрена себе, закидон, в Сибири -2, а в Греции -10, куда катится этот мир?
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пока только "врываются" путинские "гуманитарные" конвои...
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Ну і що з того буде -20 градусів? Всі вже забули морози по - 30?
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Рождественские скидки -30% населения кацапии!!!
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В Украину каждый год недели на две приходят морозы, рождество-крещение. Ну как морозы, не +5,-5, но до -10.. -18 в ночное время может столбик термометра опуститься.
И каждый год обитатели рабских вымиратов тешат себя мыслью, что мы спалим весь газ и замерзая будет умолять продать нам немножко ихнего газа за любые деньги. А они такие с чувством полного штанов удовлетворения: Нет, хахлы, вот вам халадамор. Будете знать, как против нас вяликих выступать.
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По сообщениям синоптиков по всей территории ПиДаРашки ожидается Град, Смерч, Ураган, ... , а следом на свеже вспаханую землю будут брошены Гвоздики, Пионы, Хризантемы-С,Тюльпаны,..., и на кремляндии будет поставлена Точка-У.
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хорошо у вас... лепота... нам к пятнице -49 обещают
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к сведению , рекомендую заглянуть на сайт прогноза погоды gismeteo.ua а потом на gismeteo.ru (с украинского ip туда не пустят, потому нужно обойти это) - и о диво! на украинской версии наш Крым на месте, а на руссиянской - угадайте с одного раза чей Крым?! это вся информация, которую нужно знать для пользователей гисметео
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Рождество было 25го,
а то на что статья ссылается это праздник РПЦМП и Гундяева в честь 500 летия нехватки могзов пользования календарем.
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Надо на Россию подать в суд. Они специально пропускают арктические массы к нам
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ну в Мурманске как всегда свет выключают ......а в североморске базы военные дизелями обогреются
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Тільки би наші військовці не обморозилися. Все інше х-ня.
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а глянь на азовское море оно попало на границы цикона ..думаю за 20 незайдет
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Від кацапів чекати чогось доброго не варто . Та нічо підріжемо сальця в святий вечір , нальємо чарчину , діждемося першої зірки і хрещеників з кумами , тай перечекаємо люті морози з Божою поміччю і Різдвом Христовим . Лиш - би наші бійці на передовій витримали , як вже тисячу років орду московитську стримують. Шануймося Браття. Смерть кацапським окупантам. Слава Україні !
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа Рождество в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Ожидается до -20 градусов, - синоптики. ФОТО
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