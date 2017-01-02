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Теги: Минобороны (4514) смерть (4295) стрельба (2068) Донецкая область (3471) военнослужащие (3045)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боец ВСУ застрелен в результате конфликта с гражданскими лицами на Донетчине, - Минобороны

1 января около 24.00 в пгт Донское Волновахского района Донецкой области возле продуктового магазина произошел конфликт между группой военнослужащих и гражданских лиц, который закончился стрельбой.

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в зоне АТО в ходе конфликта с гражданскими лицами убит боец ВСУ???
да вы ипанулись???
Почему эти гражданские лица (а по факту ДРГ врага) не уничтожены при попытке оказать сопротивление при задержании???
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Этих ДРГ немеряно по всей Украине. Зачищать не перезачищать. Добрые мы, хохлы...
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А шо это за нация такая - хохлы? Жители какого региона Украины так себя величают?
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потому что боец скорее всего в одиночку пошёл в магазин за водярой, а на него набросилось сразу несколько вооружённых сепаров. Он и так молодец- одного урода с собой взял...Царство ему Небесное.
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это он в Масквабаде пошел один в магазин или в Украине, на контролируемой территории?
Где спец операция по зачистки н.п. Донское, где гражданские лица с пальцами и яйцами зажатыми в дверных косяках, быстро-быстро пишущие ВСЮ правду? ... и т.д.
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За одного бойца нужно было с десяток сепаров закопать ,сволочи!
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А если впоследствии выяснится, что к военному "белка" в гости пришла? Как потом быть? Что ему делать в полночь возле продуктового магазина...
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Это не гражданские лица. Это уголовники. Или коллаборанты. Еще не застрелены? Не зарыты? А пора бы.
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м-да. никогда не мог подумать, что такое будет возможно в Украине.
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военнослужащий военной службы...Наверное есть смысл исправить.
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К сожалению, но так таких тварей большинство. Судите даже по Форуму...
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Не собираюсь ничего больше комментировать при полном отсутствии фактов чьей-либо вины.
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Какой еще вины,? Откуда у гражданских огнестрельное оружие?
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А еще "гражданские" там постоянно пристают с просьбой дать денег на водку, тем более подорожала с 1 числа. Кто служил там, то знает єто.
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Для Украині жизнь каждого Украинского Воина на вес золота!
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Только Так валить уродов,а не амнистии на блюдечке от хряков!
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откуда у "гражданского" лица боевое оружие????
А конфликт возник потому что воины были в форме???
Тогда это "гр.лицо" боевик с дЫрЫ.
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судя по путанному сообщению гражданские отобрали оружие и застрелили контрактника
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Это, типа, рекламма свободного ношения оружия?
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а по факту вот такая фигня: война это для быдла, для барыг АТО.
И действуют в стране законы мирного времени, по которым боец ВСУ может получить срок за банку помидор из сепарского погреба!
Потому то и конфликт с гражданским лицом...
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Опять бьют своих…
«Русский мир» на украинском Донбассе оказался совсем не таким, как его широко разрекламировали российские СМИ.
В канун Нового, 2017 года, в мотопехотном полку во временно оккупированном православными россиянами украинском городе Новоазовске из-за ссоры в состоянии алкогольного опьянения и применения гранаты погибло четверо воинов «Русского мира» (один из них - офицер) и еще двое «освободителей» получили ранения различной степени тяжести.
Немного ранее, в этом же многострадальном граде, донецкие «шахтеры» по пьяни пальнули противотанковой ракетой, доставленной в Украину в очередном путинском «гумконвое», по столовой, где в это время обедали спецназовцы Балтийского флота московии.
Это элитное подразделение, гордость министра нападения РФ - Шойгу, прибыло на Азовское побережье минировать и взрывать украинские корабли, стоящие у причальной стенки в Мариупольском порту.
В результате хулиганской выходки боевиков «ДЫНЫРЫ» 19 российских спецназовцев были убиты, шестерых раненых отправили с оказией в госпиталь Ростова на Дону, еще пять пропали без вести, а в помещении столовой боевых пловцов произошло частичное обрушение здания с падением плиты перекрытия второго этажа.
По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе против ВСУ уже перевалили за десять тысяч, кроме пропавших без вести, число которых доходит до четырех тысяч человек.
Под термином «ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ» подразумеваются трупы российских «отпускников», погибших на Донбассе и которых визуально невозможно идентифицировать. Похоронная команда складывает останки бойцов «Русского мира» в полиэтиленовые мешки и сжигает в мобильных крематориях или хоронит на Ростовском кладбище как «Хирургические отходы».
Их вдовы получают утешительные письма на бланках Министерства обороны РФ
со словами соболезнования и обещаниями «позаботиться о сиротах».
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Ты где такую чушь нарыл Андрей , или это новый ник Мичиганца с Оклахомой ?
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Боец ВСУ застрелен в результате конфликта с гражданскими лицами на Донетчине, - Минобороны
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Этот даунбассовский биомусор должен был на месте расстрелян, по условиям военного времени.

Но, видимо, там среди военнослужащих, был другой биомусор - шоколодный командир, который не позволил бойцам ВСУ это сделать.







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Военнослужащим запрещено выходить с оружием за пределы места дислокации.
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Ну и нахрена эта новость. Прикопали бы по тихому "гражданских" и всех делов. Теперь будет тягомотина, шум, кипиш.... кому это надо?
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В районе Волновахи большое количество населения это сепаратисты.
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Волноваха - сельский район, заселенный украинцами, откуда там большое количество сепаратистов? Перерожденцы?
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Это точно! Первые самые большие потери были в Волновахском р-не, когда было расстреляно целое подразделение ВСУ, остановившееся на ночлег.Народец еще тот.
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Пить надо меньше.
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Верно. Она по ночам основной продукт в "продуктовом магазине"
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Вот такое " мирное " население попадает через КПП на территорию контролируемую Украиной.
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1 января около 24.00 в пгт Донское Волновахского района Донецкой области возле продуктового магазина группу вооружённых гражданских лиц надо было расстрелять не задумываясь. Пашинского только бутылкой не сепаратист ударил и он сразу стрелять.
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Откуда знаешь , что он не из дамбасса и не сепаратист ? А завалить можна любого бутылкой по голове !
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в сепаратиста он стрелять не станет...это же свои граждане
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Многие из домбасян,если не очень многие,говорят:всё у нас работает,при путене лучше,дышат ядом на Украину...тока говорят пенсии и социальные стригём с лохов...
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А что это за "гражданские лица" с автоматами Калашникова ? Значится пришли хлопцы из ДНР за водкой да не поделили что то с хлопцами из ВСУ.
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1. где сказано про калашников? 2. Что хлопцы из ВСУ делали у продуктового в 12 ночи?
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Давно нужно было вводить военное положение и комендантский час в этих районах.
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Гражданские лица застрелили военнослужащего? Полторак, ты офуел?
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Как не крути мы постоянно будем возвращаться к вопросу: когда эта сука - Педро "Липецкий" введет ВП на ДаунБасе?
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В Иловайске и Дебальцево уже вводили...
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Ничего толком не известно, а народная фантазия уже бьёт ключом))) Люди, хватит глупых версий, скоро будут понятны реальные обстоятельства.
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гражданские лица...мирные шахтёры и трактористы...ми вже це десь чули...результат ЛУГАНДОН
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Какая то муйня это АТО? Гибридное все у нас как и Президент. Если война то кругом патрули и порядок а если АТО типа то хаос и бардак.
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А как Вы, мармазель, знаете, что "будут" и тем более "скороо"?
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Армия, это колхоз с мобилками) скоро полстраны будут рассказывать второй половине страны, одну из двух версий произошедшего)
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если матиос и ко-ко квалифициуют это как бытовуху, у пацанов возникнет желание подробнее разобраться за что они гибнут и с кем воюют
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до сих пор не возникало ! а теперь им зарплату повысили!
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квартиру и 700 000 выделят или это только для ментов
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что делала группа военнослужащих в полночь в не расположения части? да ещё с оружием?
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если бы был патруль так и написали бы что конфликт был с патрулём. может дезертиры?
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В разведку пошли , к примеру ! А вообще , это вас , моцкали , не касается , так как пока вы не сунулись своим грязным рылом в Украину , ничего подобного у нас не было !
Украинцы , мирный и трудолюбивый народ в отличии от дикой и подлой рассеи , мать вашу !

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Выводила на прогулку бешеных собачек. А с оружием от того, что собачки не только гадят под кустиками а еще и стреляют
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Є тільки одна можливість трактувати події так, як їх висвітлено у обговорюваному повідомленні: усе відбувалось по п'яні і жертви - тільки в результаті маніпуляцій бухих аватарів зі своєю ж зброєю. Інакше дивує, непокоїть і викликає гнів питання: "як це смердюче "пегете" ще там стоїть"?!!
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Это дисциплина в частях,постоянная пьянка военнослужащих. За это отвечает командир.Население и так не в большом восторге от войны,есть случаи мародёрства и изнасилований. За поведением солдат надо следить и контролировать.Если в части есть порядок, там таких ситуаций не возникает.
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хотел наверное без очереди проскочить на дешевых понтах. или наоборот - у местных хлопцев трубы горели. какой еще там мог быть повод для конфликта?
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Как человек военный ни фига понять не могу это АТО ...Где комендантский час ? Где у нас военные трибуналы? Где фильтрационные лагеря для тех кто воюет против страны ? Где Ставка Главнокомандующего ?
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Цілком згодна. Причина - відсутність воєнного стану у цих районах.
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Как человек военный ты должен бы знать, что армия не должна иметь внутренних функций. Для АТО предназначены МВД с Нацгвардией и СБУ. В этой гражданской войне победителей не будет, все проигрывают и проиграют. Страну скоро подчистую проиграем, вместо того чтобы спокойно жить в единой федеративной Украине с учетом всех региональных интересов.
Бандеризация юго-востока так же невозможна как и русификация западной. Кому это еще не понятно?
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Мародера застрелили?
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Ні , відправили спцбортом всіх мародерів до москви .
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Болтали о создании военной полиции но так все заболтали..ведь не надо кому то порядка в зоне АТО.
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Не смешно, нет полиции, есть ВСП, от смены названий порядка не прибавится.
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Что то освобождать ДНР НЕ ОСОБО ХОЧЕТСЯ!
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А этот эпизод это влияние фашистского кремля. и особо страшное для Украины в том:
1. То что умственно примитивных кацапов идиотов путлинских фашистов в лапотной путлинской паРАШЕ подавляющие большинство где то 80 % ( это совокупный рейтинг коммуно - фашистов Зюги... вместе с рейтингом фашистов Жирика...и фюрера Путлина....и др казламордых лапотников.
2. И то что эта лапотная она же фашистская педерация паРАША с таким огромным ужасным количеством зомбированных путлинским фашизмом примитивных кацапов идиотов, то что она расположена рядом по соседству с нормальной европейской демократической Украиной.
3, И эта кремлёвская фашистская лапотная нечисть - свора преступно вторгается к нам и пытается аннексировать суверенную часть украинских территорий Крыма и Донбасса .
И вот поэтому они фашисты просто не оставляет нам другого выбора для всего многомиллионного украинского народа как защитить свою Родину и уничтожить этих кровавых кремлёвских фашистов , лютых кровавых врагов захватчиков и их верных холуёв матёрых бандитов сепаратистов! Чтобы освободить от них свою родную но временно оккупированную святую украинскую землю.
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а в рівно наші воїни які прибули з ато, та культурно відпочивали в місцевому генделику проломили череп українському місцевому українцеві, такому ж як ми всі тут патріотові, бо він відмовився їм купити пляшку горілки, отже ж курва сепарська і теж його не вбили а тільки зробили інвалідом, треба курва все рівно та і область знести з землі, хоча ні, атовці ж не постраждали, нехай живуть поки, але ж під Волновахою тут думати точно нічого, знести спалити знищити порвати на клапті розіпяти, зїсти діточок живими, колесувати, слава україні, європейскій супердержаві!
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Що таке Рівно мордва ? Те що ти знаеш про гугл перекладач не означає що ти розумієш украінську , є місто Рівне і я не уявляю як можно переплутати назву свого міста
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Один ушлепок решил водочки хряпнуть, и получил "кулю в лоба" XD
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а вы разве не знали, что все ушлепки давно обитают в рублевке?
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Потрудился: влез в ГУГЛ. Поселок городского типа, чуть более 5 тысяч жителей. Чуток в стороне от трассы Мариуполь-Донецк. Даже Дом Культуры имеется. И школа трехэтажная. А вот... подишь ты. Магаз с бухлом- в полночь функционирует. А зря!
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В Советской Армии вместо полиции была комендатура и комендантские взвода а также патрули из частей гарнизона а также начальник гарнизона что давало возможность контролировать порядок а у нас что-даже в формате военных действий? Даже гауптвахт нет а вместо наказания за воинские проступки штрафы.За воинские преступления судят гражданские суды. А ведь военные трибуналы-это костяк дисциплины.
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Ебану..й говнокомандующий со своей политикой умиротворения сепаратистов. Представьте в Афганистане мирные моджахеды застрелили бы американского военнослужащего в посёлке возле магазина, что было бы с этими моджахедам, всех сук расстреляли бы. А с таким говнокомандующим и врага не надо. Не зря существует высказывание не так страшен кацап и его армия, как гниды в украинской власти.
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На 23 февраля хуйло наградит местных эителей пгт донское орденами и медалями на георгиевских ленточках .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоец ВСУ застрелен в результате конфликта с гражданскими лицами на Донетчине, - Минобороны
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