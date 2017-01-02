Боец ВСУ застрелен в результате конфликта с гражданскими лицами на Донетчине, - Минобороны

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, UD AV 12103e32
, сергей садовский
, Aleks_15
, Сантьяго
, Иван Врублевский
, чтец
, Геннадий Медведев 4e590f22
, буков
, ИгорьДВ
, To Response
, Игорь Хирскл
, Sirozha Sergeeff
, Senator S 01a656ec
, violator
, иван петров 698776af
, Олксандр
, Валерий Б
, Juli Schubs
, Василий Граздич
, Леонид Днепр
, Сергий Батькович
, счастливый даунбасенок
, Геракл Платонович
, Люцифер
, MsSem22 .
, Igop
, Evgen Gomonyuk
, Serhiy Lonko
, Великая Исландия
, Вова Воваенович
, молодой рабочий
, Александр Кочубей
, Саша Соколенко
, Чубака
, Victoria Nansen
, Владислав Орлов
, ВКЛ_это_мы
, Zerder
, Славик Шустрик
, borodas
, Leo Uxmal
, Антонина Бернат
, ahuhu
, З нами Бог та Україна
, Николай Безденежный
, Игорь Д
, Андрей Шевченко 73396fdd
, украинец-023
, gassab
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, fedjka - fedjka
, Oles Ivanov
, Tania36
, Мосий Шило
, Яким Якимчук
, цыцкин
, Тарас Затолочный
, Светлана Саакян
, Буцифал
, piranja
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Эдвардд
, sea dog
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Muzoreva
, сам прихожу
, Amber
, Константин Чернышев
, Михаил Карпенко
, Nik Nozdryuhin
, Mitya Nosov
, Биджо Автандил
, Spartacuss
, M Y f92397ed
, altei
, Людмила Марчан
, Гельдрих
, Иван Афанасьев
, Грішний Зануда
, Ali Hasan
, Олександр Терек
, Андрей Петров b7cee86a
, Лейб Маркович
, vinidi
, шевельман
, Анатолий1963
, Владимир Сергиенко
, kapper
, zaParisian
, НацЕг
, Yurii Sliusarchuk
, Николай М
, Elena Italenna
, Vapy Provk
, Крымваш и лугандония впридачу
, Яков1
, Дмитрий Явтушенко
, Freken
, ZhIP
, Андрей Веселовский
, жерар
, Helg1961
, Berko Berko
, Александр Лопатенко
, John Smith 4c07b967
, Михаил Сахаров 3556a6fc
, Abcent 50 кап
, Khmelnitskiy
, Гаюлий Серега
, Roberto Lagrima
, citizen Ukraine
, Юго-Восток
, Fidel Desperado
, Trikimees
, Vidock
, птах
, владимир колос 5195e245
, Андрій Мельничук
, Путлер Капут
, про
, Валерий Иванов 8fd7093e
, Nikcon
, Damon Smith
, Аль Капучіно
, КузьмичUA
, Ksenia VB
, brasep29
, Агамемнон
, Гергий Алексеев
, Центроболт
, kote bajun
, Лео Кот
, Валентина Лучникова
, Игорь Карпов
, Хавронников Степан
, Антип61
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, не скажу
, Yourij Ukolov
, оззи
, 5 копійок
, govtva
, майор швейк
, Egor Elk
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да вы ипанулись???
Почему эти гражданские лица (а по факту ДРГ врага) не уничтожены при попытке оказать сопротивление при задержании???
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Где спец операция по зачистки н.п. Донское, где гражданские лица с пальцами и яйцами зажатыми в дверных косяках, быстро-быстро пишущие ВСЮ правду? ... и т.д.
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А конфликт возник потому что воины были в форме???
Тогда это "гр.лицо" боевик с дЫрЫ.
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И действуют в стране законы мирного времени, по которым боец ВСУ может получить срок за банку помидор из сепарского погреба!
Потому то и конфликт с гражданским лицом...
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«Русский мир» на украинском Донбассе оказался совсем не таким, как его широко разрекламировали российские СМИ.
В канун Нового, 2017 года, в мотопехотном полку во временно оккупированном православными россиянами украинском городе Новоазовске из-за ссоры в состоянии алкогольного опьянения и применения гранаты погибло четверо воинов «Русского мира» (один из них - офицер) и еще двое «освободителей» получили ранения различной степени тяжести.
Немного ранее, в этом же многострадальном граде, донецкие «шахтеры» по пьяни пальнули противотанковой ракетой, доставленной в Украину в очередном путинском «гумконвое», по столовой, где в это время обедали спецназовцы Балтийского флота московии.
Это элитное подразделение, гордость министра нападения РФ - Шойгу, прибыло на Азовское побережье минировать и взрывать украинские корабли, стоящие у причальной стенки в Мариупольском порту.
В результате хулиганской выходки боевиков «ДЫНЫРЫ» 19 российских спецназовцев были убиты, шестерых раненых отправили с оказией в госпиталь Ростова на Дону, еще пять пропали без вести, а в помещении столовой боевых пловцов произошло частичное обрушение здания с падением плиты перекрытия второго этажа.
По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе против ВСУ уже перевалили за десять тысяч, кроме пропавших без вести, число которых доходит до четырех тысяч человек.
Под термином «ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ» подразумеваются трупы российских «отпускников», погибших на Донбассе и которых визуально невозможно идентифицировать. Похоронная команда складывает останки бойцов «Русского мира» в полиэтиленовые мешки и сжигает в мобильных крематориях или хоронит на Ростовском кладбище как «Хирургические отходы».
Их вдовы получают утешительные письма на бланках Министерства обороны РФ
со словами соболезнования и обещаниями «позаботиться о сиротах».
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Этот даунбассовский биомусор должен был на месте расстрелян, по условиям военного времени.
Но, видимо, там среди военнослужащих, был другой биомусор - шоколодный командир, который не позволил бойцам ВСУ это сделать.
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Украинцы , мирный и трудолюбивый народ в отличии от дикой и подлой рассеи , мать вашу !
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Бандеризация юго-востока так же невозможна как и русификация западной. Кому это еще не понятно?
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1. То что умственно примитивных кацапов идиотов путлинских фашистов в лапотной путлинской паРАШЕ подавляющие большинство где то 80 % ( это совокупный рейтинг коммуно - фашистов Зюги... вместе с рейтингом фашистов Жирика...и фюрера Путлина....и др казламордых лапотников.
2. И то что эта лапотная она же фашистская педерация паРАША с таким огромным ужасным количеством зомбированных путлинским фашизмом примитивных кацапов идиотов, то что она расположена рядом по соседству с нормальной европейской демократической Украиной.
3, И эта кремлёвская фашистская лапотная нечисть - свора преступно вторгается к нам и пытается аннексировать суверенную часть украинских территорий Крыма и Донбасса .
И вот поэтому они фашисты просто не оставляет нам другого выбора для всего многомиллионного украинского народа как защитить свою Родину и уничтожить этих кровавых кремлёвских фашистов , лютых кровавых врагов захватчиков и их верных холуёв матёрых бандитов сепаратистов! Чтобы освободить от них свою родную но временно оккупированную святую украинскую землю.
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