EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570685)
  1874  44
Теги: Стамбул (144) теракт (1917) Турция (1726)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В совершении теракта в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с ИГИЛ

В совершении теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь подозревают связанного с ИГИЛ гражданина Узбекистана или Киргизии.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно и кто это организовал и профинансировал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В нищих странах легко покупать наёмников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))странно шо он делал в Турции? СНГ рулит?
фофа абесчал шо туркам Аллах отомстит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А, и гражданин Узбекистан, связанный с русским детищем ИГИлом, ни разу не связан с ФСБ, либо его использовали втемную
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не важно, какой страны. Важно, что кремлядской национальности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Странно, вроде как у ИГ главный враг США и Израиль, но теракты почему-то происходят совсем не там...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чего странного , где кремлевский шакал сказал там и взрывают .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ІДІЛ - це дитя хуйла.. Багато вихідців з Середньої Азії працюють наросії.. Дуже багато слідів обісраних лаптєй навколо цього терористичного акту..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что общего между порохоботами и кремлеботами?
Во-первых: и первые, и вторые звездят, шо тот троцкий, находя покращення там, где их и рядом не стояло. Просто одни утверждают, что Россия, не выходя из запоя, якобы встала с колен, а вторые доказывают, что Украина пусть раком, но таки движется к развитию и в Европейский Союз…

Во-вторых, в отношениях порохоботов с кремлеботами слово «борьба» явно лишнее, поскольку это два сапога пара.
Сложно, знаете ли, не заметить, что обе стороны используют полностью зеркальные штампы: только, если критикам путлера в России кремлеботы вешают ярлыки «пособников Запада» и «врагов народа», то у нас критикам Порошенко порохоботы «клеят» ярлыки «пособников Кремля», «разжигателей войны» и «шукачів зради»…

В-третьих, в последнее время эти специалисты гонять звиздунца сильно приуныли, ибо вся их убогая фантазия тупо иссякла, а на хороший кокс гонораров уже не хватает.

А это верная примета того, что потенциал вранья исчерпан и в Кремле, и на Печерских холмах…

Обратили внимание, что материалы порохоботов, резко сократились? Точнее сказать, их посты подобны утреннему снегу в теплую погоду. С утра он есть, а к обеду от него не остается и следа. И, таким образом, на форумах остались только недобитые припецки (припецки - аналог путлерюгенд)…


А знаете в чем разница между порохоботами и припецками?

Креатива первых хватает на сочинение постов о мифических подвигах шоколадного барыги и других ибланов во власти, тогда как припецки способны исключительно на то, чтобы говнякать в каментах. Причем в последнее время даже это они делают настолько уныло, что их самих тошнит от степени собственной шняжности…

Кстати, как ни крути, а кремлеботы на порядок круче порохоботов. А если быть математически точным, то где-то раз восемь-девять.

Потому как если порохоботы пытают трансформировать украинцев в припецков, а кремлеботы -- россиян в путиноидов, то следует прямо признать, что в России процент путиноидов намного выше, чем в Украине число раненных в голову припецков.

И знаете -- что я думаю по поводу всего вышесказанного? Что уже близок тот день, когда кремлеботы и порохоботы, а вслед за ними путиноиды и припецки сгинут «як роса на сонці».

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а потом и вовсе окажется,что его фамилия - Иванов,или Петров,или Сидоров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что то сомнительно про Узбекистан и Киргизию. Скорее Иран или Таджикистан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему , узбеки вроде бы активно в ИГИЛ едут .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ИГИЛ идут, но по фото я могу отличить узбека от таджика. Это лишь для славян на Востоке все одинаковые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну таджик же может быть гражданином Узбекистана как и перс .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не слышал про такое, там в свое время в Фергане да с турками терки были, а они тюкюты как и узбеки. А что бы персы рядом жили вообще сомнительно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Диплом мне помогали делать студенты из Самаркандского Университета, родственники в Туркмении, Стамбуле...общался много раз с иранцами и таджиками...Для меня они сильно отличаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полукровок трудно отличать, только по повадкам можно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть и такой момент. Но эти были похожи на персов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таки Да! Золотая Орда расползается при помощи кремлёвских денег по всему миру.. много Иранцев прошли через Афганистан...очень не глупые люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Афганистане распространена одна из форм языка Фарси.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совковое дело живет.путин памаги,дедываевали,Сирия сестранаша.трампушка памаги!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це вже ближче до істини, а там і до мацкви вже недалечко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное не гражданство террориста, а его послужной список, уж очень квалификация высокая, как для простого исламского фанатика. ГРУ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Организация теракта была действительно сильная, да и после Резолюции Совбеза ООН, где расписаны ключевые полномочия россии и Турции. Так вот, перемирие не касалось ИГИЛ...Тут все и "зарыто".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю, что просто спихивают на эти страны, выгораживая Иран.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цапи кажуть що відповідальність взяло на себе ИГ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Може бути брехнею, тому що повинна бути пряма заява.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я паралельно тролю цапів на їхньому сайті, ось і вичитав таке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якби ж вони давали справжню інформацію про ІДІЛ, то пердаки кацапів пухкали б регулярно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А с Трампушкой...Мне кажется он скажет ко поводу огрызка шота типа:я хотел иметь ручного карлика,но он оказался конченым пуйлом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
То был узбек - Глеб Сидоров. Его убили. В Рязани траур по коренному узбеку Сидорову
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ совершении теракта в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с ИГИЛ
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Леонид Днепр, Sirozha Sergeeff, Олксандр, молодой рабочий, To Response, Juli Schubs, Геракл Платонович, Senator S 01a656ec, счастливый даунбасенок, Славик Шустрик, Светлана Саакян, Владислав Орлов, буков, цыцкин, Валерий Б, Игорь Хирскл, Rita Olhovskaya 2208c582, Игорь Д, Биджо Автандил, Михаил Карпенко, Mitya Nosov, иван петров 698776af, Геннадий Медведев 4e590f22, Гельдрих, Amber, Мосий Шило, Yurii Sliusarchuk, НацЕг, Ali Hasan, Вова Воваенович, Дмитрий Явтушенко, Igop, Aleks_15, Oles Ivanov, Helg1961, Яков1, Александр Лопатенко, Лейб Маркович, сам прихожу, Fidel Desperado, птах, gassab, Путлер Капут, John Smith 4c07b967, Nikcon, Гаюлий Серега, Тарас Затолочный, zaParisian, Аль Капучіно, Николай М, Чубака, Хавронников Степан, Крымваш и лугандония впридачу
 Всего на сайте: 199 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти