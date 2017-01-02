В совершении теракта в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с ИГИЛ

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фофа абесчал шо туркам Аллах отомстит!
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Во-первых: и первые, и вторые звездят, шо тот троцкий, находя покращення там, где их и рядом не стояло. Просто одни утверждают, что Россия, не выходя из запоя, якобы встала с колен, а вторые доказывают, что Украина пусть раком, но таки движется к развитию и в Европейский Союз…
Во-вторых, в отношениях порохоботов с кремлеботами слово «борьба» явно лишнее, поскольку это два сапога пара.
Сложно, знаете ли, не заметить, что обе стороны используют полностью зеркальные штампы: только, если критикам путлера в России кремлеботы вешают ярлыки «пособников Запада» и «врагов народа», то у нас критикам Порошенко порохоботы «клеят» ярлыки «пособников Кремля», «разжигателей войны» и «шукачів зради»…
В-третьих, в последнее время эти специалисты гонять звиздунца сильно приуныли, ибо вся их убогая фантазия тупо иссякла, а на хороший кокс гонораров уже не хватает.
А это верная примета того, что потенциал вранья исчерпан и в Кремле, и на Печерских холмах…
Обратили внимание, что материалы порохоботов, резко сократились? Точнее сказать, их посты подобны утреннему снегу в теплую погоду. С утра он есть, а к обеду от него не остается и следа. И, таким образом, на форумах остались только недобитые припецки (припецки - аналог путлерюгенд)…
А знаете в чем разница между порохоботами и припецками?
Креатива первых хватает на сочинение постов о мифических подвигах шоколадного барыги и других ибланов во власти, тогда как припецки способны исключительно на то, чтобы говнякать в каментах. Причем в последнее время даже это они делают настолько уныло, что их самих тошнит от степени собственной шняжности…
Кстати, как ни крути, а кремлеботы на порядок круче порохоботов. А если быть математически точным, то где-то раз восемь-девять.
Потому как если порохоботы пытают трансформировать украинцев в припецков, а кремлеботы -- россиян в путиноидов, то следует прямо признать, что в России процент путиноидов намного выше, чем в Украине число раненных в голову припецков.
И знаете -- что я думаю по поводу всего вышесказанного? Что уже близок тот день, когда кремлеботы и порохоботы, а вслед за ними путиноиды и припецки сгинут «як роса на сонці».
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