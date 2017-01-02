EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570685)
  4925  86
Теги: Казахстан (364) обвал (192) смерть (4295)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Обвал дома в Казахстане: погибли 9 человек, среди погибших трое детей. ФОТО (обновлено)

В Казахстане в поселке Шахан в результате обрушения многоэтажного дома погибли 9 человек.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Эта не обвал..там будет новый дом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Співчуття рідним загиблих. Казахів вважаю дружнім до українців народом. Казахську владу дружньою до України назвати не можу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уся родина Степана Бандери загинула від рук Гестапо та НКВД. У боротьбі проти українців ці дві банди йшли нога в ногу.

https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спасибо за добрые слова ! Украинцы и их борьба с агрессором ,для нас пример того ,что может случиться и с Казахстаном .Пэтому ,Ваша победа и наша победа !Вы защищаете весь постсоветский мир !Слава Украине !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это же не русня Женя , жаль погибших , казахи нормальные люди .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все люди-ЛЮДИ, тварей, как показывает наша власть и у нас полно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда что то случится с нашими тварями плакать тоже никто не будет , а насчет все люди -люди , расскажи сирийским и нашим детям .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
У меня тоже есть дети и я всё рассказываю,как порошня с уйлошней убивают украинцев, как нас нагло,уже даже не придумывая отмазок, нагибает Европа...Всё рассказываю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну молодец , сколько с тебя лично набрали европейцы , что детям вдул , 1млн -2 млн ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Они загоняют нас в долговую яму,рукоплещут несуществующим "реформам", безлес и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лес со вчерашнего числа запретили , кредиты брали и раньше , по реформам согласен - пустышка , находи себе кандидата или сам им становись и раскручивай , на одной ненависти ко всем государство не построишь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну почему столько защитников у шоколадного. В нищей стране Порошенко и Гройсман и им подобные зарабатывают миллионы на КРОВИ!!! И находятся лизоблюды, которые их защищают. Прав был Бисмарк:"Революцию делают патриоты, а плодами ее пользуются мерзавцы"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Де ви бачите захист когось , не треба перебільшень , цікаво про яку революцію казав Бісмарк , ви не в курсі ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про какую любую , он жил в конце 19 века , значит мог говорить только про французскую , то есть про Бонапарта , спросите у любого француза является ли Бонапарт мерзавцем ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В результате революции во Франции 1830 г. вместо прежней аристо­кратии у власти утвердилась крупная буржуазия. (не Бонапарт, верно? И про какого Бонапарта речь - их там тьма была?))

Бельгийская революция (1830 год)
Июльская революция во Франции имела серьёзные международ­ные последствия. Как и в конце XVIII в., французскому примеру по­следовала Бельгия, которая по решению Венского конгресса была объединена с Нидерландами. В августе 1830 г. в Бельгии произошло восстание, завершившееся провозглашением её независимости.

Общей чер­той революций 1848-1849 гг. стало выступление рабочего класса как самостоятельной общественной силы, которая громко заявила о сво­их особых интересах. Вместе с тем опыт революций 1848-1849 гг. свидетельствовал о практической неудаче утопического социализма и коммунизма. Неудачей закончились также все национальные дви­жения, как попытки объединения Германии и Италии, так и освобо­дительное движение народов Австрийской империи.

Запрет очередного банкета, назначенного на 22 февраля 1848 г., стал поводом для начала вооружённого восстания в Париже. Через два дня Луи-Филипп отрёкся от престола, а республиканцы сформи­ровали Временное правительство, в состав которого впервые в ис­тории вошли социалисты. Новое правительство отменило дворян­ские титулы, провозгласило всеобщее избирательное право для мужчин, свободу печати и собраний.

2 декабря 1851 г., в годовщину Аустерлица, Луи Наполеон совершил государственный переворот и установил режим личной власти, а год спустя провозгласил себя императором под именем Наполеона III.

Ну так то перечень далеко не полный.


 показать весь комментарий
Ответить
 
Тихо , тихо , революция в Бельгии приведшая к независимости , какая же это революция , в 18449 ни одна революция не победила
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все просто фраза вырвана из контекста и предписана другому человеку. Томас Карлейль (1795-1881) :"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи."
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ви не знали, що в нас для цього ціле міністерство відкрили? Кум олігарха керує, що йому з рашистами воювати? Немає коли, треба кума рятувати....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давайте не будемо чубитися та нервувати.. Захисників Петра Олексійовича на форумі стає все менше й менше.. Половина його каденції вже пройдена - а з гірки значно легше, ніж під гору.. Головне - без чергових потрясінь.. Нас українців роз'єднують політики-імпотенти, то ж давайте шукати те, що нас може об'єднати.. Політики як прийшли так і підуть, залишиться Україна та її народ..Не піддаваймося на маніпуляції політиків..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особисто я не хочу "як прийшли так і підуть"! Я згоден на мінімум "підуть під суд"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут я з Вами згоден.. За свої дії багатьом нинішнім керманичам пора вже тримати відповідь в суді..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якось ви так забуваєте про колишніх керманичів, які 25 років цілеспрямовано винищували Україну як державу та її Збройні Сили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І з цією Вашою думкою я повністю згоден..Мене так як і Вас дивує те, що жоден висопосадовець та ригоанал часів Януковича ще не на нарах, як і дивує присутність Кучми на переговорах в Мінську а не на нарах у в'язниці..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відкрити ціле міністерство не означає що воно буде гідно працювати , я б на місці президента давно би звільнив і стеця і його команду , на мою думку вони програли все з розгромним рахунком і за них працюють в неті звичайні люди , які дають відсіч купі руснявих ботів .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Они загоняют нас в долговую яму" где то я такие высеры уже слышал, кажется по раша тиви. Кстати ты забыл добавить: "зачем ВСУ закупают технику за наши деньги, с кем они собираются "ваивать"? и про главный высер ты тоже забыл: "Украины больше нет её развалила ныненшняя злочинная влада".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це можна зробити тільки відламавши голову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В мене з генами все норм! Не опускайся до рівня дрища! Ніби то нормальний козак...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТОБТО МИ ПОВИННІ були ще і оркестру алєксандрова співчувати?
між іншим почитайте коменти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Казахи с нами не воюют, а смертям кацапюр мы всегда будем рады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где казахи а где мы. Цензор, зачем такие новости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Казахи читают "цензор" и сочувствуют нам, поэтому мы сочувствуем им.
Если бы не Назарбаев, кацапню бы в Казахстане давно передавили бы, они там уже достали казахов своим свиным быдлячеством и парашным "величием".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто его знает как там правильно , может быть такое что если бы не Бай то там давно бы полыхала война .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дом наверное старый и судя по фото панельный , кирпичей не вижу по крайней мере , их проектная длительность жизни около 40 лет , у нас тоже полно таких "мин" заложено по городам .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Живу в доме 1933 года возведения. Перекрытия - деревянные. Не падает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Логично , падают начиная от 60-х годов постройки , у нас стоят австрийской постройки конца 19 века с тростником в простенках .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где Вы понабрались этой лабуды про 40 лет? Нормативный срок службы панелек конца 60-х-70-х, а тем более, 80-х - от 85 до 100 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
«Хрущевки» панельные , вот пишут что 50 лет

1955-70
50
Сносят или снесли
2005-2020
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот еще -«Хрущевки», построенные из тонкостенных панелей, рассчитаны на 40-50 лет службы. Последние воздвигались с 1959 по 1967 год.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так я же и написал, что панельки, которые строились с конца 60-х уже имели I группу капитальности и нормативный срок службы от 83 лет (плюс-минус).
Как строят дома с нормативкой в 40-60 лет, я уже не застал. В любом случае их количество в существующем жилом фонде не более 10-15%. Плюс - нормативный срок это средняя температура по палате. При нормальном обслуживании и своевременных ремонтах, такой дом простоит еще лет 50. Что они и доказывают. О массовых обрушенях зданий 50-60 годов не слышал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну значит этот дом построили раньше , плюс вы опускаете такой момент что стоять они долго будут при надлежащем обслуживании .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Именно при обслуживании. Ну и при нормальном качестве строительства конечно. Если проблемы с фундаментом, либо несущими конструкциями были заложены, или бракованные детали, то шансов у такого дома долго простоять будет меньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взорвался отопительный котел установленный в подвале дома, после закрытия центральной котельной(в результате полного физического износа).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Казахстане сборы на "капремонт" тоже проводили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
примите искрение соболезнования,мы полностью разделяем всю боль ваших утрат,пусть Аллах(!) будет милостмв к погибшим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думав, що в Казахстані достатньо грошей, щоб слідкувати за житловим фондом. Співчуття родинам загиблих. При таких подіях думаєш про те, що потрібно цінити кожен день, кожну хвилину свого життя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дефицит новостей штоле? Не то что бы я не сочувствовал погибшим детям
 показать весь комментарий
Ответить
 
Святкові дні , всі новини з ряду таких що краще без новин .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо за соболезнования братья
Иманды болсын
Все эти трагедии можно было избежать , но из-за коррупции Назарбаева страна брошена на самотек, люди выживают и строят, что могут.
Любая трагедия это не случайность ,а цепь нарушений, это система нарушений-имя ему коррупция, и отцу основателю Назарбаеву проклятие.
Уже сколько таких трагедий было на протяжении его правления, сколько сечас гибнет в ДТП , ему пох.Могут просто убить и ничего не будет, скажут самоубийство.
Пожалуйста не говорите что без него было бы хуже, скажу было бы лучше , у нас народ спокойный , много национальностей везде равномерно распределены. Казахи из-за голодомора чуть не вымерли, нас было всего лишь полтора миллиона.
А сейчас украинцы воюя с рашей воюют и за нас.
Храни всех Всевышний!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До чого це тут , Олекса , прибери бо забанять .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это марш людей у которых погибли деды в Великую Отечественную войну
Погибли в том числе и за Украину
Это далеко не вата
Нужно уважать их чувства ,иначе враги будут использовать в своих целях
Не надо так под гребенку, как Сталин
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты прав. Мой дед наУрале делал Т-34 под бомбежкой. Нужно вату отделять от тех, кто воевал, кто нас защитил от фашистов. Хотя нас Россия называет фашистами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сочувствия и соболезнования. Погибли простые люди. Большинство далекие от политики. Я против того, чтобы считать врагом всех, кто не согласен с нами, кроме тех, кто воюет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Oz, тяжело Вам. Восточная традиция хана, эмира... Боюсь, что когда Назарбаев уйдет в мир иной, у Вас появится новый хан. Дай, Бог, что бы я ошибался. Я служил два года на Балхаше в Приозерске и у меня только теплые чувства к казахам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот представляете обвалился дом, погибли люди, дети, это большая трагедия .
Теперь предствьте ,что это бомба сброшенная рашей в Сирии или Украине
Что мы нормальные люди должны испытывать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас МЧС передали в введении МВД, можете представить ,чтобы аварийную службу передали в самую коррумпированное ведомство ?
Это песец
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Oz! Я понимаю твои чувства. Нормальные (я подчеркиваю) украинцы Вам соболезнуют, а идиотов хватает в любой стране.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сестра ездила пару лет назад в город Рудный Кустанайской области.Дома еще с пятидесятых годов конструкции стоят(жилые),страшно во внутрь заходить,все сыпется,все в трещинах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Живу в Киеве в доме - 1933-года. Перекрытия деревянные. Дом пережил окупацию и бомбёжку.
Может вопрос не в возрасте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я выше вам ответил , просто в технологиях постройки панелек забита эксплуатация в 40 лет , кирпичные в 50 .
 показать весь комментарий
Ответить
 
В сталинках умножайте на два . Там такие коеффициентьі закладьівали (чуть ли не 2,5) - ух...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, конечно, не в возрасте. Но перекрьітия пора переложить )
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныОбвал дома в Казахстане: погибли 9 человек, среди погибших трое детей. ФОТО (обновлено)
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Леонид Днепр, Sirozha Sergeeff, Олксандр, молодой рабочий, To Response, Juli Schubs, Геракл Платонович, Senator S 01a656ec, счастливый даунбасенок, Славик Шустрик, Светлана Саакян, Владислав Орлов, буков, цыцкин, Валерий Б, Игорь Хирскл, Rita Olhovskaya 2208c582, Игорь Д, Биджо Автандил, Михаил Карпенко, Mitya Nosov, иван петров 698776af, Геннадий Медведев 4e590f22, Гельдрих, Amber, Мосий Шило, Yurii Sliusarchuk, НацЕг, Ali Hasan, Вова Воваенович, Дмитрий Явтушенко, Igop, Aleks_15, Oles Ivanov, Helg1961, Яков1, Александр Лопатенко, Лейб Маркович, сам прихожу, Fidel Desperado, птах, gassab, Путлер Капут, John Smith 4c07b967, Nikcon, Гаюлий Серега, Тарас Затолочный, zaParisian, Аль Капучіно, Николай М, Чубака, Хавронников Степан, Крымваш и лугандония впридачу
 Всего на сайте: 199 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти