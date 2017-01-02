Обвал дома в Казахстане: погибли 9 человек, среди погибших трое детей. ФОТО (обновлено)

To Response
, Игорь Хирскл
, Sirozha Sergeeff
, Senator S 01a656ec
, violator
, иван петров 698776af
, Олксандр
, Валерий Б
, Juli Schubs
, Василий Граздич
, Леонид Днепр
, Сергий Батькович
, счастливый даунбасенок
, буков
, Геракл Платонович
, Люцифер
, MsSem22 .
, Igop
, Evgen Gomonyuk
, Serhiy Lonko
, Великая Исландия
, Вова Воваенович
, сергей садовский
, молодой рабочий
, Александр Кочубей
, Саша Соколенко
, Чубака
, Victoria Nansen
, Владислав Орлов
, ВКЛ_это_мы
, Zerder
, Славик Шустрик
, Геннадий Медведев 4e590f22
, borodas
, Leo Uxmal
, Антонина Бернат
, 79e4760b
, ahuhu
, З нами Бог та Україна
, Николай Безденежный
, Игорь Д
, Андрей Шевченко 73396fdd
, украинец-023
, gassab
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, fedjka - fedjka
, Oles Ivanov
, Иван Врублевский
, Tania36
, Мосий Шило
, Яким Якимчук
, цыцкин
, Тарас Затолочный
, Светлана Саакян
, Буцифал
, piranja
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Эдвардд
, sea dog
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Muzoreva
, сам прихожу
, Amber
, Константин Чернышев
, Михаил Карпенко
, Nik Nozdryuhin
, Mitya Nosov
, Биджо Автандил
, Spartacuss
, M Y f92397ed
, altei
, Сантьяго
, Людмила Марчан
, Гельдрих
, Иван Афанасьев
, Грішний Зануда
, Ali Hasan
, Олександр Терек
, Андрей Петров b7cee86a
, Лейб Маркович
, vinidi
, шевельман
, Анатолий1963
, Владимир Сергиенко
, kapper
, zaParisian
, НацЕг
, Yurii Sliusarchuk
, Николай М
, Elena Italenna
, Vapy Provk
, Крымваш и лугандония впридачу
, Яков1
, Дмитрий Явтушенко
, Freken
, ZhIP
, Андрей Веселовский
, жерар
, Helg1961
, Aleks_15
, Berko Berko
, Александр Лопатенко
, John Smith 4c07b967
, Михаил Сахаров 3556a6fc
, Abcent 50 кап
, Khmelnitskiy
, Гаюлий Серега
, Roberto Lagrima
, citizen Ukraine
, Юго-Восток
, Fidel Desperado
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, птах
, владимир колос 5195e245
, Андрій Мельничук
, Путлер Капут
, про
, Валерий Иванов 8fd7093e
, Nikcon
, Damon Smith
, Аль Капучіно
, КузьмичUA
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, brasep29
, Агамемнон
, Гергий Алексеев
, Центроболт
, kote bajun
, Лео Кот
, Валентина Лучникова
, Игорь Карпов
, Хавронников Степан
, Антип61
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, не скажу
, Yourij Ukolov
, оззи
, 5 копійок
, govtva
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, Папа Карла
, Supple Vine
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Бельгийская революция (1830 год)
Июльская революция во Франции имела серьёзные международные последствия. Как и в конце XVIII в., французскому примеру последовала Бельгия, которая по решению Венского конгресса была объединена с Нидерландами. В августе 1830 г. в Бельгии произошло восстание, завершившееся провозглашением её независимости.
Общей чертой революций 1848-1849 гг. стало выступление рабочего класса как самостоятельной общественной силы, которая громко заявила о своих особых интересах. Вместе с тем опыт революций 1848-1849 гг. свидетельствовал о практической неудаче утопического социализма и коммунизма. Неудачей закончились также все национальные движения, как попытки объединения Германии и Италии, так и освободительное движение народов Австрийской империи.
Запрет очередного банкета, назначенного на 22 февраля 1848 г., стал поводом для начала вооружённого восстания в Париже. Через два дня Луи-Филипп отрёкся от престола, а республиканцы сформировали Временное правительство, в состав которого впервые в истории вошли социалисты. Новое правительство отменило дворянские титулы, провозгласило всеобщее избирательное право для мужчин, свободу печати и собраний.
2 декабря 1851 г., в годовщину Аустерлица, Луи Наполеон совершил государственный переворот и установил режим личной власти, а год спустя провозгласил себя императором под именем Наполеона III.
Ну так то перечень далеко не полный.
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між іншим почитайте коменти
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Если бы не Назарбаев, кацапню бы в Казахстане давно передавили бы, они там уже достали казахов своим свиным быдлячеством и парашным "величием".
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1955-70
50
Сносят или снесли
2005-2020
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Как строят дома с нормативкой в 40-60 лет, я уже не застал. В любом случае их количество в существующем жилом фонде не более 10-15%. Плюс - нормативный срок это средняя температура по палате. При нормальном обслуживании и своевременных ремонтах, такой дом простоит еще лет 50. Что они и доказывают. О массовых обрушенях зданий 50-60 годов не слышал.
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Иманды болсын
Все эти трагедии можно было избежать , но из-за коррупции Назарбаева страна брошена на самотек, люди выживают и строят, что могут.
Любая трагедия это не случайность ,а цепь нарушений, это система нарушений-имя ему коррупция, и отцу основателю Назарбаеву проклятие.
Уже сколько таких трагедий было на протяжении его правления, сколько сечас гибнет в ДТП , ему пох.Могут просто убить и ничего не будет, скажут самоубийство.
Пожалуйста не говорите что без него было бы хуже, скажу было бы лучше , у нас народ спокойный , много национальностей везде равномерно распределены. Казахи из-за голодомора чуть не вымерли, нас было всего лишь полтора миллиона.
А сейчас украинцы воюя с рашей воюют и за нас.
Храни всех Всевышний!
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Погибли в том числе и за Украину
Это далеко не вата
Нужно уважать их чувства ,иначе враги будут использовать в своих целях
Не надо так под гребенку, как Сталин
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Теперь предствьте ,что это бомба сброшенная рашей в Сирии или Украине
Что мы нормальные люди должны испытывать?
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Это песец
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Может вопрос не в возрасте?
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