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Теги: Нацполиция (5307) Кива (69) Деканоидзе (362)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кива о том, почему не сработался с Деканоидзе: Она красивая женщина, а я сексист в прямом смысле слова

Советник главы МВД Илья Кива рассказал, почему не сработался с экс-главой Национальной полиции Украины Хатией Деканоидзе.

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И зачем надо было портить такое чудесное утро?
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Так я и есть сексист в прямом смысле этого слова

Скорей не сексист, а маньяк. Так будет правильней.
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щоб нагадать ДЕ МИ ЖИВЕМ .... і скільки в нас ще КІВ...
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Таких "мудаками" назьівают. Муди мешают работать ))). И, как правило, ето не вопрос большого размера, а наоборот...гггг
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Svetlana Kryukova
27 декабря 2016 г. в 18:51 · Киев ·

В США вывели сорт лечебной марихуаны, который называется Кива (Kiva).
Звоню Илья Кива, а он мне: "Да! В честь меня!". Подозреваю, говорит, что калифорнийская марихуана стала одной из причин, почему его уволила Хатия Деканоидзе. "Пока проект был в разработке, о нем узнала бледнолицая Деканоизде. Испугалась! Где вы видели начальника департамента, чья фамилия - наркотик".

Илья Кива уверен, что новый сорт марихуаны в США вывели родственники в его честь
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Также сообщалось, что советник министра внутренних дел Украины, а в прошлом - экс-глава Департамента МВД Украины по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Илья Кива признался в том, что на войне употреблял легкие наркотики. Об этом он сказал в интервью на skrypin.ua. "Я не курю и не пью, а травка... Ну, конечно, на войне, я вам честно скажу, на войне подалбливали, конечно, а как ещё? Страшно. Страшно очень так, что боишься. За сутки до выхода жрать переставал. Знаете почему? Чтобы не уср***я", - заявил Кива.
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криминальный шнырь-васал , криминального "босса".....- ідем в ЕС , так ..., з "такими"....-ага...
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слова то какие знает кива, глядя на его дубовое лицо- мало верится
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Охренеть новость. И всё ради того что бы ещё раз вспомнить этого пидара?
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Дык он же ж не просто пидар, он в формате политика.............................
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Цитировать такого имбецила- себя не уважать.
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Не сработались потому что разные цели. У Деканоидзе закон и порядок , у кивы сохранение коррупции и безответственности.
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у этой девушки есть тот скрытый (под юбкой?) потенциал, который увидел Аваков

Черт, простите меня, секстиста. Но Киве надо выражаться как-то не так двусмысленно.
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Полиция Израиля хочет допросить премьера Биньямина Нетаньяху.
Политик и члены семьи якобы получали незаконные подарки от бизнесменов.
Главу правительства подозревают в обмане общественного доверия и конфликте интересов. У правоохранительных органов есть показания, полученные как в Израиле, так и за рубежом. Одним из главных свидетелей является Рон Лаудер, давний друг премьера. По сведениям газеты Haaretz, бизнесмен подтвердил, , что дарил Нетаньяху различные подарки, включая костюм, а также финансировал заграничное путешествие для сына политика. Полиция подозревает, пишет Haaretz, что стоимость подарков Лаудера гораздо выше, чем он признает, и подарены они были из корыстных побуждений. В настоящий момент неизвестно, получали ли дарители что-либо взамен и поэтому нет подозрений во взяточничестве, отмечает радиостанция «Решет бет». По ее данным, допрос состоится уже сегодня в резиденции главы правительства.
За последние 20 лет все премьер-министры Израиля становились объектами полицейского расследования.
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Ну не знаю на счет сексиста но дурак ты кива полный
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Ему проще и правильней было бы работать в публичном доме, сторожем.Как сексисту ))
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Новость про киву сравнима с той, что вот уже час в нашем дворе две собаки разъединиться не могут.
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Буря революции вынесла на верх всю ......... пену ,Кив , Парубиив , Шкиряков , и т.д. В Украине что нет нормальных людей
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И этот человек в руководстве МВД? Аваков! Кто у тебя в руководстве? Сексуальные маньяки?
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"каков "поп" - такой и приход..., а у кивы "приходы " реальные...
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мда, по-моему он простой мудак... и Хатия всегда была исключительно на стороне закона и правопорядка, а вот по-поводу Кивы у меня большие сомнения. но опять же, сомнений нет, что он мудак.
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2 января, чудесное утро, уже почти не болит голова........
Зашел на Цензор, а тут новость про дурачка.........
У вас там что, нет больше новостей, сюжетов, просто чего то нормального ?
2 января пишут о челе, который реально больной на голову.......
Цензор, с этой статьей , это дно.......
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та ладно, пусть все окончательно убедятся, что в прямом смысле дно это кива
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Смешно до слёз будет тогда, когда это наркоманское чудо пойдёт на выборы и мы увидим по итогам голосования тысячи отданных за него голосов.
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что ты там пиз-шь гопник в форме. грузинка сейчас живет во Франции подальше от своих реформированых мусоров
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Задрали вже ці брехливі уроди! Коли ці "мужчіни" "ахфіцери" відповідатимуть за свої слова?!
Як баби базарні!
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У Стародавньому Римі, якщо під час диспуту один з учасників переходив на особистості, то йому зарахували поразку.
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не припомню чтобы спорил с вами о чемто... или это Кива с кем-то спорит? К чему ваш экскурс в историю?
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кива спорит с деканоидзе..чем вызвал у вас восторг..
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Четко и дерзко? Он, хотя бы, понял, что сказал? Если он сексист, то его место дома, на кухне.
Сексизм - это дискриминация по половому признаку. Политик?! Кого интересует его частные взгляды? А если это не частные, а политика, которую он собирается поддерживать и применять, то нах такой политик и дурак?
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Если он сексист, то его место дома, на кухне.
Сексизм - это дискриминация по половому признаку. Политик?!

Всё нормально, пусть будет сексист, не то что ваш Штангенциркуль, открытыая гомосечина, газпромоский холуй и ваш будущий премьер. В гробу я видал и в белых тапках такую антидискриминацию как в ваших сраных бундесах.
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сложно воспринимать женщину руководителя потому что он сексозабочен а тебе кива другой бабы и ненадо вы отлично гармонируете
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===Я думаю, что, наверное, у этой девушки есть тот скрытый потенциал, который увидел Аваков=== Так весь мир видел даже не скрытый потенциал, может она способствует потенциалу министра
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Скорее всего, он хотел так сказать - "Она ... женщина. А я импотент...!" - но оговорился, видимо он смысл слов ещё не всех понимает...
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Киви идиот полнейший я стесняюсь спросить, если Деканоидзе красивая женщина, то как тогда выглядят страшненькие?
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Интересно, в новом МВД есть те, кто переламывал хребты коррупционерам, мафии, заворовавшимся чиновникам? За два года не слышал о таком.
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что то не очень похоже,что говорил Кива.Уж больно мудрено как для Ильи.Я бы сказал "высокий слог"...Ведь Кличко тоже ни с кем не спутаешь.
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"Она красивая женщина, а я сексист в прямом смысле слова" - так вам к психиатру, любезный. А если серьёзно, то Кива - это характерный пример бездарей и барыг, пролезших во власть на крови патриотов.

Боже, храни Украину.
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несколько уточняющих и бросившихся в глаза моментов:
- "это не он не сработался с Деканоидзе, это его в упор не видели при ней;
- "я и есть сексист" - чи не Джигурда...
- "мы не знаем ее IQ"(о деевой) - мы тоже не знаем, в том числе и самого Кивы, может и к лучшему...
- он " не формат" - это уж точно, но скорее - неадекват.
- "я формат политика" - несомненно! но - в ДНР.
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Даже представить стесняюсь,о каком скрытом потенциале Деевой может говорить сесксист!!!
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Добрый вечер. Для начала разрешите представить свою команду. Итак, номер первый - Альбина. Начальник отдела по борьбе с наркотиками. Практиковалась в Голландии, стажировалась в Колумбии, лечилась в Киеве. Наркотики носом чует
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Фу!!! Гандон він,а не "неформат". Нагадує рекетира із 90-тих. Ну і з приводу "залізної руки": наркоту кришувати треба справді залізна рука!
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Посмотришь на этих горе-реформаторов так если не в людей палить с пистолета так приставать к женщинам ,то справка о дебилизме еще во времена СССР ,то оказывается душевнобольной человек с буйной психикой бросается на людей , то с малолетства задницей торговал а теперь борец с коррупцией , то алкоголик лечащийся, то лгуны и шизофреники....так кто же сейчас управляет страной ?
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Чтобы стать милиционером до 2013 года надо было пройти проверку во всех отношениях от медицинской до специальной а офицером учится пять лет в академии МВД или иметь юридическое образование а сейчас смазливое личико или упругую попу.
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Поэтому я и жду отставки от Авакова ,Княжичи это последняя капля А вообще вся проблема системы под названием государство Украина отсутствие обратной связи , ну хоть какой нибудь я не говорю о сложной ,хотябы прямой , народ возмущаеться, а им все похеру , это очень опасно ,без обратной связи система разрушаеться .
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Ківу звільнили, бо надто багато говорив

Кива: "На смену поколению политиков-алкоголиков идут политики-наркоманы"

- Кто из высокопоставленных чиновников "висит" на наркотиках?
- Не слышал о сотрудниках Службы безопасности, зато наверняка знаю о конкретных сотрудниках прокуратуры. Также я знаю отдельных лиц МВД, которые уже давно употребляют кокаин.

Я скептически отношусь к Саакашвили и всей этой грузинской экспансии.

- Вы знаете, сколько зарабатывает столичная женщина коммерческого секса?
- Ну такая хорошая где-то около 20 тысяч долларов в месяц (1 тыс долларов за ночь).
- Вы так рассуждаете о расценках, как будто являетесь частым потребителем подобного рода услуг.
- Ну, раньше потреблял. Сейчас, к сожалению, нет. Я бы может и пользовался услугами шлюх, но времени нет с этой работой.
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Кива, черяка занюханая, куда ты прёшь? Нарик, не порть настроение.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКива о том, почему не сработался с Деканоидзе: Она красивая женщина, а я сексист в прямом смысле слова
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