Кива о том, почему не сработался с Деканоидзе: Она красивая женщина, а я сексист в прямом смысле слова

To Response
, Игорь Хирскл
, Sirozha Sergeeff
, Senator S 01a656ec
, violator
, иван петров 698776af
, Олксандр
, Валерий Б
, Juli Schubs
, Василий Граздич
, Леонид Днепр
, Сергий Батькович
, счастливый даунбасенок
, буков
, Геракл Платонович
, Люцифер
, MsSem22 .
, Igop
, Evgen Gomonyuk
, Serhiy Lonko
, Великая Исландия
, Вова Воваенович
, сергей садовский
, молодой рабочий
, Александр Кочубей
, Саша Соколенко
, Чубака
, Victoria Nansen
, Владислав Орлов
, ВКЛ_это_мы
, Zerder
, Славик Шустрик
, Геннадий Медведев 4e590f22
, borodas
, Leo Uxmal
, Антонина Бернат
, 79e4760b
, ahuhu
, З нами Бог та Україна
, Николай Безденежный
, Игорь Д
, Андрей Шевченко 73396fdd
, украинец-023
, gassab
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, fedjka - fedjka
, Oles Ivanov
, Иван Врублевский
, Tania36
, Мосий Шило
, Яким Якимчук
, цыцкин
, Тарас Затолочный
, Светлана Саакян
, Буцифал
, piranja
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Эдвардд
, sea dog
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Muzoreva
, сам прихожу
, Amber
, Константин Чернышев
, Михаил Карпенко
, Nik Nozdryuhin
, Mitya Nosov
, Биджо Автандил
, Spartacuss
, M Y f92397ed
, altei
, Сантьяго
, Людмила Марчан
, Гельдрих
, Иван Афанасьев
, Грішний Зануда
, Ali Hasan
, Олександр Терек
, Андрей Петров b7cee86a
, Лейб Маркович
, vinidi
, шевельман
, Анатолий1963
, Владимир Сергиенко
, kapper
, zaParisian
, НацЕг
, Yurii Sliusarchuk
, Николай М
, Elena Italenna
, Vapy Provk
, Крымваш и лугандония впридачу
, Яков1
, Дмитрий Явтушенко
, Freken
, ZhIP
, Андрей Веселовский
, жерар
, Helg1961
, Aleks_15
, Berko Berko
, Александр Лопатенко
, John Smith 4c07b967
, Михаил Сахаров 3556a6fc
, Abcent 50 кап
, Khmelnitskiy
, Гаюлий Серега
, Roberto Lagrima
, citizen Ukraine
, Юго-Восток
, Fidel Desperado
, Trikimees
, Vidock
, птах
, владимир колос 5195e245
, Андрій Мельничук
, Путлер Капут
, про
, Валерий Иванов 8fd7093e
, Nikcon
, Damon Smith
, Аль Капучіно
, КузьмичUA
, Ksenia VB
, brasep29
, Агамемнон
, Гергий Алексеев
, Центроболт
, kote bajun
, Лео Кот
, Валентина Лучникова
, Игорь Карпов
, Хавронников Степан
, Антип61
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, не скажу
, Yourij Ukolov
, оззи
, 5 копійок
, govtva
, майор швейк
, Egor Elk
, Папа Карла
, Supple Vine
, Офигевший Чебурашка
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
Леонид Днепр, Sirozha Sergeeff, Олксандр, молодой рабочий, To Response, Juli Schubs, Геракл Платонович, Senator S 01a656ec, счастливый даунбасенок, Славик Шустрик, Светлана Саакян, Владислав Орлов, буков, цыцкин, Валерий Б, Игорь Хирскл, Rita Olhovskaya 2208c582, Игорь Д, Биджо Автандил, Михаил Карпенко, Mitya Nosov, иван петров 698776af, Геннадий Медведев 4e590f22, Гельдрих, Amber, Мосий Шило, Yurii Sliusarchuk, НацЕг, Ali Hasan, Вова Воваенович, Дмитрий Явтушенко, Igop, Aleks_15, Oles Ivanov, Helg1961, Яков1, Александр Лопатенко, Лейб Маркович, сам прихожу, Fidel Desperado, птах, gassab, Путлер Капут, John Smith 4c07b967, Nikcon, Гаюлий Серега, Тарас Затолочный, zaParisian, Аль Капучіно, Николай М, Чубака, Хавронников Степан, Крымваш и лугандония впридачу
Всего на сайте: 199 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Скорей не сексист, а маньяк. Так будет правильней.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
27 декабря 2016 г. в 18:51 · Киев ·
В США вывели сорт лечебной марихуаны, который называется Кива (Kiva).
Звоню Илья Кива, а он мне: "Да! В честь меня!". Подозреваю, говорит, что калифорнийская марихуана стала одной из причин, почему его уволила Хатия Деканоидзе. "Пока проект был в разработке, о нем узнала бледнолицая Деканоизде. Испугалась! Где вы видели начальника департамента, чья фамилия - наркотик".
Илья Кива уверен, что новый сорт марихуаны в США вывели родственники в его честь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Черт, простите меня, секстиста. Но Киве надо выражаться как-то не так двусмысленно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Политик и члены семьи якобы получали незаконные подарки от бизнесменов.
Главу правительства подозревают в обмане общественного доверия и конфликте интересов. У правоохранительных органов есть показания, полученные как в Израиле, так и за рубежом. Одним из главных свидетелей является Рон Лаудер, давний друг премьера. По сведениям газеты Haaretz, бизнесмен подтвердил, , что дарил Нетаньяху различные подарки, включая костюм, а также финансировал заграничное путешествие для сына политика. Полиция подозревает, пишет Haaretz, что стоимость подарков Лаудера гораздо выше, чем он признает, и подарены они были из корыстных побуждений. В настоящий момент неизвестно, получали ли дарители что-либо взамен и поэтому нет подозрений во взяточничестве, отмечает радиостанция «Решет бет». По ее данным, допрос состоится уже сегодня в резиденции главы правительства.
За последние 20 лет все премьер-министры Израиля становились объектами полицейского расследования.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зашел на Цензор, а тут новость про дурачка.........
У вас там что, нет больше новостей, сюжетов, просто чего то нормального ?
2 января пишут о челе, который реально больной на голову.......
Цензор, с этой статьей , это дно.......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Як баби базарні!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сексизм - это дискриминация по половому признаку. Политик?! Кого интересует его частные взгляды? А если это не частные, а политика, которую он собирается поддерживать и применять, то нах такой политик и дурак?
Ответить
Сексизм - это дискриминация по половому признаку. Политик?!
Всё нормально, пусть будет сексист, не то что ваш Штангенциркуль, открытыая гомосечина, газпромоский холуй и ваш будущий премьер. В гробу я видал и в белых тапках такую антидискриминацию как в ваших сраных бундесах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Боже, храни Украину.
Ответить
- "это не он не сработался с Деканоидзе, это его в упор не видели при ней;
- "я и есть сексист" - чи не Джигурда...
- "мы не знаем ее IQ"(о деевой) - мы тоже не знаем, в том числе и самого Кивы, может и к лучшему...
- он " не формат" - это уж точно, но скорее - неадекват.
- "я формат политика" - несомненно! но - в ДНР.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кива: "На смену поколению политиков-алкоголиков идут политики-наркоманы"
- Кто из высокопоставленных чиновников "висит" на наркотиках?
- Не слышал о сотрудниках Службы безопасности, зато наверняка знаю о конкретных сотрудниках прокуратуры. Также я знаю отдельных лиц МВД, которые уже давно употребляют кокаин.
Я скептически отношусь к Саакашвили и всей этой грузинской экспансии.
- Вы знаете, сколько зарабатывает столичная женщина коммерческого секса?
- Ну такая хорошая где-то около 20 тысяч долларов в месяц (1 тыс долларов за ночь).
- Вы так рассуждаете о расценках, как будто являетесь частым потребителем подобного рода услуг.
- Ну, раньше потреблял. Сейчас, к сожалению, нет. Я бы может и пользовался услугами шлюх, но времени нет с этой работой.
Ответить
Ответить