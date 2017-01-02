Совет Безопасности ООН осудил теракт в Турции: "Организаторы должны предстать перед правосудием"

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, fedjka - fedjka
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, Гельдрих
, Иван Афанасьев
, Грішний Зануда
, Ali Hasan
, Олександр Терек
, Андрей Петров b7cee86a
, Лейб Маркович
, vinidi
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, Дмитрий Явтушенко
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у меня есть ствол и охотьнечье
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Русские городов не строили. Их строили украинцы, правда, тогда их так еще не назявали.
Когда какой-либо князь-изгой типа Юрка Довгорукого отправлялся в залышенськи, тоесть оставленые без внимания, земли, дабы найти себе там стол, то брал с собой кроме банды отмтрозков, гордо именуемой дружиной, нескольких ремесленников и попа. Найдя подходящее место для строительства укрепления они поступали так как и конкистадоря в Америке: устраивали облаву на местных охотников-собирателей угор-финнов и изловив некоторое количество примучивали их под руководством привезенных из метрополии инструкторов строить город, пахать землю и.т.д.
На первых порах для пропитания интенсивно охотились и истощение лесных ресурсов вынуждало местных откочевать подальше Так прерывалась связь рабов и их свободных сородичей, а бегство становилось невозможным. Столкнувшись с огромным массивом новых понятий и предметов порабощенные аборигены вынуждены были заимствовать слова из языка поработителей. Это обьясняет некоторую схожесть украинского и русского языков, ведь звестно, что к примеру, церковная и сельскохозяйственная терминология и этих языках одинакова а охотничья разная потому, что своих слов для описания сельхозпредметов и процессов у аборигенов небыло, а своя охотничья терминология была. Попы же навязывали новую религию.
Дети рабов уже даже теоретически не могли уйти от хозяэв, навыки жизни в лесу были утрачены, Мало того, они даже гордилиь своим рабством ведь их хозяева были сильны военно, технологически продвинуты, более цивилизованы чем те кто жил свободно. Образовалась уникальная связь между рабом и господином, когда раб горд своим рабством, считает его естественной, единственно возможной, правильной и выгодной для себя формой существования, а свободных презирает.
Поскольку количество детей у земледельцев благодаря оседлости значительно больше чем у кочевников, рабы-земледельцы размножались довольно быстро, заселялись все новые участки, а охотникам приходилось уходить все дальше и довольно быстро, за 3-4 поколения, местное население было замещено рабами земдедельцами.
Таким из рабов и сформировался руский человек. Русские всегда были рабами или крепостными, и потому не способны жить без хозяина, без какого либо начальства над ними Как собака, единственное из животных активно ищет хозяина и чахнет если такового не находит, так и русские не могут без господина. Каждый раз, когда они волею судеб становились свободными они употребляли свою свободу чтоб найти себе нового царя.
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В утвержденный бюджет не входят расходы на операции по поддержанию мира. На текущий финансовый год - до 30 июня 2016 года - на эти цели выделено $8,27 млрд24 декабря 2015, 6:06
UTC+3
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2553525
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https://www.youtube.com/watch?v=O8QrSVt5OZw
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