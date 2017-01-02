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Теги: ООН (1851) теракт (1917) Турция (1726)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Совет Безопасности ООН осудил теракт в Турции: "Организаторы должны предстать перед правосудием"

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе Стамбула, где неизвестные убили 39 и ранили 69 человек во время празднования Нового года.

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Правосудие для таких должно быть- показательная казнь.
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Чубака - пускай смотрят.., все равно мир летит в пропасть. Как резали головы 1000 лет назад, так и сейчас все продолжается и даже без всяких там " Рыцарских Кодексов Чести". Толерантность, доброта и другие условности на планете Земля не катят как оказалось...
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Мир летит в "пропасть" не одно тысячелетие. И всё ещё жив. И будет жить, несмотря на тех, кто его в эту пропасть старательно толкает.
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Це само собою зрозумілі речі. От тільки користі від цього жодної.
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В таких ситуациях никто не задает ГЛАВНОГО ВОПРОСА: Почему большинство как тупые вместо того, чтоб дать отпор нападающим, бегают как овцы (бараны) в загоне, ПОЧЕМУ НЕВООРУЖЕНЫ и не имеет возможность ответить? А потому что РАБЫ, а современный мир - это мир торжества РАБСТВА и БОЛЬШЕВИЗМА!
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Беспомощьным, не могущим постоять за себя стадом легче править. Овцы и бараны в стойле должны постоянно жить в страхе. Тогда грабить и обдирать не нужно. Они сами все готовы отдать. За кусок хлеба и своей шкуры.
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А почему русскоязычных? Вот может поставить вопрос о признании геноцида малых народов россии? И еще вопрос о насильственной русификации?
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Написано красиво но из-за изначальной ошибки выводы оказались не верными.
Русские городов не строили. Их строили украинцы, правда, тогда их так еще не назявали.
Когда какой-либо князь-изгой типа Юрка Довгорукого отправлялся в залышенськи, тоесть оставленые без внимания, земли, дабы найти себе там стол, то брал с собой кроме банды отмтрозков, гордо именуемой дружиной, нескольких ремесленников и попа. Найдя подходящее место для строительства укрепления они поступали так как и конкистадоря в Америке: устраивали облаву на местных охотников-собирателей угор-финнов и изловив некоторое количество примучивали их под руководством привезенных из метрополии инструкторов строить город, пахать землю и.т.д.
На первых порах для пропитания интенсивно охотились и истощение лесных ресурсов вынуждало местных откочевать подальше Так прерывалась связь рабов и их свободных сородичей, а бегство становилось невозможным. Столкнувшись с огромным массивом новых понятий и предметов порабощенные аборигены вынуждены были заимствовать слова из языка поработителей. Это обьясняет некоторую схожесть украинского и русского языков, ведь звестно, что к примеру, церковная и сельскохозяйственная терминология и этих языках одинакова а охотничья разная потому, что своих слов для описания сельхозпредметов и процессов у аборигенов небыло, а своя охотничья терминология была. Попы же навязывали новую религию.
Дети рабов уже даже теоретически не могли уйти от хозяэв, навыки жизни в лесу были утрачены, Мало того, они даже гордилиь своим рабством ведь их хозяева были сильны военно, технологически продвинуты, более цивилизованы чем те кто жил свободно. Образовалась уникальная связь между рабом и господином, когда раб горд своим рабством, считает его естественной, единственно возможной, правильной и выгодной для себя формой существования, а свободных презирает.
Поскольку количество детей у земледельцев благодаря оседлости значительно больше чем у кочевников, рабы-земледельцы размножались довольно быстро, заселялись все новые участки, а охотникам приходилось уходить все дальше и довольно быстро, за 3-4 поколения, местное население было замещено рабами земдедельцами.
Таким из рабов и сформировался руский человек. Русские всегда были рабами или крепостными, и потому не способны жить без хозяина, без какого либо начальства над ними Как собака, единственное из животных активно ищет хозяина и чахнет если такового не находит, так и русские не могут без господина. Каждый раз, когда они волею судеб становились свободными они употребляли свою свободу чтоб найти себе нового царя.
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Эта статья была для псевдоукраинца Виктор Лукьненко. Не захотел он дальше говорить, подняв сам эту тему. Поэтому я это убрал.
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оон уникальная бюрократическая надстройка в мировой дипломатии. что есть она, что её нету, А с другой стороны без неё и никуда. майор Швейк.
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Ничего уникального в ней нет - обычная бюрократическая кормушка для бездарей и холуёв - паразитов общества на службе интересов ГОСПОД, как и весь социальный класс чиновничества. без неё и чинуш как таковых можно (и нужно) обходиться, но ни западным УЗУРПАТОРАМ, ни восточным ФЕОДАЛАМ и ДЕСПОТАМ не выгодно, чтоб ГРАЖДАНЕ (не путайте с современными РАБАМИ и ХОЛОПАМ) самостоятельно управляли собственным государством.
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А что здесь не так? Управление государством - это почётная обязанность ВСЕХ граждан (а граждане - это не люмпен), за неё не платят "ЗАРПЛАТ" и не получают ВЫГОД и "ДИВИДЕНДОВ". А чтоб не одним и тем же постоянно тянуть лямку общественной нагрузки (в ущерб личному времени и интересам) существует постоянная ротация.
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Во! этот пост вменяемый. а тот сплошной поток сознания. ты приходя на форум производишь перезагрузку для себя, это как сходить к психоаналитику. Все смешал в кучу. хоть и правильно написал спорить не буду.
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Вы бы еще в новогоднюю ночь начали тут ликбез по управлению государством , попроще можешь мысли выражать ?
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Бюджет ООН на 2016-2017 гг. утвержден в размере $5,4 млрд

В утвержденный бюджет не входят расходы на операции по поддержанию мира. На текущий финансовый год - до 30 июня 2016 года - на эти цели выделено $8,27 млрд24 декабря 2015, 6:06
UTC+3

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2553525
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Организаторов взрыва в Стамбуле ищите в Москве. Они там, за кремлёвскими стенами сидят.
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как же вы их осудите они же в духовнам кримле сидять... пака токо озаботитись...
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Ну, осудил тот Совет. Ну и что дальше? Я вот тоже осуждаю, и для этого даже в New York ехать не надо. А результат тот же... Пустопорожняя говорильня сегодня тот ООН...
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Показная заинтересованность и влезание двумя ногами в чужие проблемы отличительная черта кацапа
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Не скули гниденыш , у тебя дом упал , люди погибли а ты сопли распустил и скулишь на украинских ресурсах .
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Ты чего тут бухтишь? Где я ставлю плюсики? Какой твой родной язык?
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Наглые нравоучение -это отличительная черта русского.
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Так за организаторами в Кремль бегите, чего топчитесь?
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Оон,магатэ, юнеско, обсе..... имя им легион.
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Могли бы и не писать как отреагировал СБ ООН... Они там сидят для тусовок и выражения озабоченности...
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Угадайте с тех раз, представитель какой нации мог нарядится для совершения теракта Санта Клаусом не на Рождество, а на новый год!?
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подозрительно много теактов в Турции после сбитого кацаПсинскага самальота и убийства рюсскага хмыря типа посла..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСовет Безопасности ООН осудил теракт в Турции: "Организаторы должны предстать перед правосудием"
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