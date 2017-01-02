Во время шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве нарушений не зафиксировано, - полиция. ВИДЕО

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, Люцифер
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Смерть ворогам! 37Ответить
Це форум "Еха Москвы". Кому цікаво-можете почитати.
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Желающим ДАУНбассовским бандюганам - сепаратистам, и всяким там ЛуГАНДОНАМ коммунякам - террористам, путлинским фашистам. Этим отбросам украинского общества слинять в фашистскую лапотную паРАШУ там им выдадут паспорт, и запишут в кацапы. А в Заполярье создадут для них автономию кацапскую Новроссию. Предоставят избу, чум или юрту.. а если надо так и чукча шибко - крепкий женщина. Будут эти новроссы там ловить аленей, всяких белых медведей, песдецов.. жрать тухлую строганину, грызть пареную репу, олений ягель да лакать ушатами вонючую брагу и стекломой, ну ещё и строить там свой кацапо - азийский колониальный фашистский союз. А исторический путь нашей Свободной Независимой Европейской Украины, естественно что и украинские Крым и Донбасс, только в ЕС. и в НАТО. в братскую семью свободных народов демократической Европы, и это даже не обговаривается.
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І то б усім бідам назло,
Кацапський язік вже давно б я забув,
Бо ним розмовляє Хуйло.
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Скольким кацапчикам он головы отрезал не подскажете ?
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Ну или хотя бы один памятник ему поставьте. Это же ваша история....
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Вот подсказка обоссанным кацапским лаптям, все присущие определению элементы понятия "ФАШИЗМ" которые присутствуют в их ужасной фашистской педерации лапотной Рассеи, а именно:
1) диктаторская форма правления
2) фашистский культ личности
3) оголтелый - милитаризм,
4) кровавый - тоталитаризм.
5) государственный шовинизм.
6) махровый - национализм ( руцький мир)
И еще фашистская педерация лапотная паРАША во главе со своим кровавым фюрером фашистом )(уйлом Путлином, так это есть самое последнее мерзкое зло в нашем веке во всём мире. Фашисты палача Путлина напали на Украинский Крым, Донбасс пытаясь преступно аннексировать их, так как раньше такие же фашисты Гитлера аннексировали Австрию, Судеты.... А значить надо просто всем - всем странам на планете собраться объединится вместе и обязательно выкорчевать и уничтожить эту бешеную - казламордую мразь, эту фашистскую чуму - заразу нашего века пока ещё не поздно. Ясно указанно что остановить и уничтожить только проклятых путлинских кремлёвских фашистов и тех зомбированных кацапов дебилов которые их поддерживают, а не простых нормальных россиян, если они ещё есть.
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как настоящий сруский офицер!))))))
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