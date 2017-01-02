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Теги: Бандера (689) Киев (15744) марш (519) Нацполиция (5307) шествие (103)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Во время шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве нарушений не зафиксировано, - полиция. ВИДЕО

Конфликтов во время шествия в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве зафиксировано не было.Напомним, 1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

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Во время факельного шествия, вата попряталась.
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Запомни что вата только в раше и не надо от ее отбирать авторство а в Украине может быть москаль или человек по национальности россиянин -но больше вреда притносит для Украины не россиянин который живет просто в Украине а москаль-вот те то точно сидели молча
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Добре, як на мою думку прожив життя Степан Андрійович, якщо майже через шість десятиріч після його смерті, кацапів паралізує тваринний жах, при одному згадуванні його імені..
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Вони не стільки його жахаються, скільки відношення до нього та його ідей сучасних українців.
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sasha_kreschatyk02 января 2017 | 08:05Слава Україні!
Смерть ворогам! 37Ответить

Це форум "Еха Москвы". Кому цікаво-можете почитати.
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Самое интересное то что этот человек-Степан Бандера всю жизнь был только идиологом и не вел вооруженный борьбы но его больше боялись чем вооруженного человека как немцы так и советы а особенно рашисты которых до сих при звучании Бандера их страх одолевает а особенно Х-ЙЛА -вспомните его словесную риторику год назад-что значит когда челвек доносит национальные идеи до самого сердца украинцев.Рашистам такого проводника не суждено иметь-там попытку нести национальные идеи пробывали разные уроды и ленин -ульянов в том числе.
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Справа, якій він присвятив своє життя, перемогла - незалежна Україна існує. А обидва її вороги - німецький нацизм і совєцький большевізм - згинули, наче їх і не було.
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Территория ужасной Российской Фашистской Лапотной Педерации составляет 17. 075. 400 кв. км, из которых более 45% расположено за Полярным кругом, в полосе вечной мерзлоты и полярной ночи, протяженность государственной границы 58. 322 км, общее количество населенных пунктов 157. 895, из них более 30 000 до сих пор не имеют телефонной связи и света, а свыше 39. 000 не имеют даже и жителей. Большая часть брошенных деревень и поселков приходится на Центральный округ, Северо-Запад, Сибирь, Крайний Север и Дальний Восток.
Желающим ДАУНбассовским бандюганам - сепаратистам, и всяким там ЛуГАНДОНАМ коммунякам - террористам, путлинским фашистам. Этим отбросам украинского общества слинять в фашистскую лапотную паРАШУ там им выдадут паспорт, и запишут в кацапы. А в Заполярье создадут для них автономию кацапскую Новроссию. Предоставят избу, чум или юрту.. а если надо так и чукча шибко - крепкий женщина. Будут эти новроссы там ловить аленей, всяких белых медведей, песдецов.. жрать тухлую строганину, грызть пареную репу, олений ягель да лакать ушатами вонючую брагу и стекломой, ну ещё и строить там свой кацапо - азийский колониальный фашистский союз. А исторический путь нашей Свободной Независимой Европейской Украины, естественно что и украинские Крым и Донбасс, только в ЕС. и в НАТО. в братскую семью свободных народов демократической Европы, и это даже не обговаривается.
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Та хто б я не був, звідкиля б не прибув
І то б усім бідам назло,
Кацапський язік вже давно б я забув,
Бо ним розмовляє Хуйло.
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Обожаю такие новости из за реакции на них козломордых




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Еще чего. Это ваш герой. :D
Скольким кацапчикам он головы отрезал не подскажете ?
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Киев не Одесса, в Одессе раньше после шествия барбекю было .
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Кошмар пряма , то самалет упадет , не сочувствуют , то эсэсавцы марш проведут. Вы не в курсе че с хахлами стала ? Куда Европа смотрит ?😀
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а в крыму сча зашибок , вот как зашибок настал ,так и началось все .
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Шлиб на передовую..толкуб больше было..800 человек там не лишние!
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"Боевики посрывали воздушные шарики и выбросили их в мусор." - это кого они обозвали боевиками, Азов? У них там вообще мозги набекрень?
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Мордва, не тошни. Сначала верните на родину прах основателя Красной армии и Коминтерна.
Ну или хотя бы один памятник ему поставьте. Это же ваша история....
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Не то что, в Москве на день ВДВ, когда упоротые десантники *здят первокурсников кавказских
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Таки Бандера призывал убивать свой родной народ - евреев - ведь он, к позору евреев - еврей по отцу и по матери. Таки Бандера никогда не был гражданином Украины и в Киеве никогда не был, а был всегда гражданином Польши и так он отблагодарил Польшу за право родиться в ней , учиться.Метод Бандеры - террор к мирному населению и инакомыслящим. Именно этим он так импонирует нынешней власти Украины, которая хочет править вечно, запугивая население.
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Вы ошибаетесь. Порох не боится Бандеры, а желает использовать его методы для запугивания населения Украины, чтобы править вечно.
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Разбавь свою головную вату стекломоем и бояркой. И забудься.
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Сообщество сион вконтакте - немного правды о евреях и украине)))
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Это ты про тех, кто с факелами 1 числа пошел? Похоже... Вообще то у украинцев столы ломятся на Новый Год. бедные бандеровцы...
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Человека давно убили а у казламордых до сих пор пердаки рвутся при одном упоминании слова Бандера,когда мы все станем Бандерами недоразумение под названиен Раша просто исчезнет
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Не правда пишется!Первыми День рождения Степана Андреевича встречали и праздновали жители России-Чукотки и Петропавловска-Камчатского!Слава Украине!Слава Нации!Смерть врагам!
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Не Бандера Степан Андреевич, а Бандера Штефан Андрианович. . Штефан Бандера не украинец, а австро-венгр, его родители австро-венгерские евреи, мать Мирослава Глодзинская, отец Андриан Поппель.
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В Украине жрать нечего?Ну ты меня рассмешил,третий день не могу отойти от излишнева чревоугодия-грех на мне.
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Фашизм (итал. fascismo от fascio - «союз -пучок.) - обобщённое название политических движений, идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа, характерными признаками которых являются культ личности, милитаризм, национализм, шовинизм, тоталитаризм.
Вот подсказка обоссанным кацапским лаптям, все присущие определению элементы понятия "ФАШИЗМ" которые присутствуют в их ужасной фашистской педерации лапотной Рассеи, а именно:
1) диктаторская форма правления
2) фашистский культ личности
3) оголтелый - милитаризм,
4) кровавый - тоталитаризм.
5) государственный шовинизм.
6) махровый - национализм ( руцький мир)
И еще фашистская педерация лапотная паРАША во главе со своим кровавым фюрером фашистом )(уйлом Путлином, так это есть самое последнее мерзкое зло в нашем веке во всём мире. Фашисты палача Путлина напали на Украинский Крым, Донбасс пытаясь преступно аннексировать их, так как раньше такие же фашисты Гитлера аннексировали Австрию, Судеты.... А значить надо просто всем - всем странам на планете собраться объединится вместе и обязательно выкорчевать и уничтожить эту бешеную - казламордую мразь, эту фашистскую чуму - заразу нашего века пока ещё не поздно. Ясно указанно что остановить и уничтожить только проклятых путлинских кремлёвских фашистов и тех зомбированных кацапов дебилов которые их поддерживают, а не простых нормальных россиян, если они ещё есть.
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Толя, а ты порядочный расеянин или пидор как все руснявые?
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Тарас Затолочный, когда я вижу здесь твоё паскудное имя мне хочется взяться за пистолет и пристрелить тебя ублюдка как бешеную собаку.
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застрелись через анус в мозг!!!
как настоящий сруский офицер!))))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВо время шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве нарушений не зафиксировано, - полиция. ВИДЕО
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