EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570685)
  405  11
Теги: боеприпасы (788) задержание (4736) Мариуполь (3928) Нацполиция (5307)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Задержан мужчина, который пытался вывезти 30 патронов из Мариуполя, - полиция

На железнодорожном вокзале Мариуполя задержан мужчина, в рюкзаке у которого были боеприпасы.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что это поменяло бы в Турции? наличие разрешения

ЗЫ Согласно вышеупомянутому Постановлению Пленума ВСУ патроны и боеприпасы гладкоствольного охотничьего оружия, а также патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, не являются боеприпасами в понимании статьи 263 УК.
http://www.pozov.com.ua/posts/nezakonnoe-hranenie-oruzhija.html

Купи себе вот такой турецкий гладкоствол и можешь таскать от него патроны без разрешения.
http://stvol.ua/catalog/poluavtomaticheskoe/330093/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот это интересно

4) другое холодное оружие (устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели при помощи мускульной силы человека или механического устройства, предметы, которые осуществляют колющий, колюще-режущий, рубящий, раздробляющий или ударный эффект. Например, штык, сабля, меч, копье, стилет, нож, лук, арбалет, нунчаку, булава, боевой топор и т.д.).

и тд - это отвертка, молоток для отбивных, гантеля, металлическая расческа, крепкая шариковая ручка... Запросто...
 показать весь комментарий
Ответить
 
) а может он на день рождения ехал к старшему другу и вёз тому подарок, помните? у дарагого леонида иллича аналогичный случай был на малой земле, перед тем, как тот жукова с докладом к себе вызвал. "одному из десантников, шалве татарашвили, исполнилось 23 года. года. его неразлучный друг петр верещагин подарил ему 23 патрона из своего диска. это был самый дорогой подарок, потому что патронов не хватало, а ожидалась очередная атака врага." )).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не думаю, что только из Казахстана, там (внутри кацапстана) можно (и нужно) работать по принципу: ХВАТИТ КОРМИТЬ МАЦКВУ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дурак, получит больше, чем рассчитывал заработать, в крайнем случае, адвокату отдаст столько, что хватило бы надолго очень...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗадержан мужчина, который пытался вывезти 30 патронов из Мариуполя, - полиция
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Леонид Днепр, Sirozha Sergeeff, Олксандр, молодой рабочий, To Response, Juli Schubs, Геракл Платонович, Senator S 01a656ec, счастливый даунбасенок, Славик Шустрик, Светлана Саакян, Владислав Орлов, буков, цыцкин, Валерий Б, Игорь Хирскл, Rita Olhovskaya 2208c582, Игорь Д, Биджо Автандил, Михаил Карпенко, Mitya Nosov, иван петров 698776af, Геннадий Медведев 4e590f22, Гельдрих, Amber, Мосий Шило, Yurii Sliusarchuk, НацЕг, Ali Hasan, Вова Воваенович, Дмитрий Явтушенко, Igop, Aleks_15, Oles Ivanov, Helg1961, Яков1, Александр Лопатенко, Лейб Маркович, сам прихожу, Fidel Desperado, птах, gassab, Путлер Капут, John Smith 4c07b967, Nikcon, Гаюлий Серега, Тарас Затолочный, zaParisian, Аль Капучіно, Николай М, Чубака, Хавронников Степан, Крымваш и лугандония впридачу
 Всего на сайте: 199 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти