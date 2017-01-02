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Теги: обстрел (5026) ранение (1267) штаб (419) Антитеррористическая операция (15452)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трое украинских военнослужащих ранены 1 января. За сутки оккупанты совершили 38 обстрелов, - штаб АТО

На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска совершили 38 обстрелов позиций ВСУ на всех участках фронта.

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Як на мене , то дуже дивним виглядає небажання нашої теперішньої влади використовувати у відповідь на обстріли орків такого інструменту, як закриття всіх КПП на лінії розмежування з ордло...
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Пора б уже навчитися своїм мозком жити, та не списувати все на забаганки "толерастів"..
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Своїм і живемо. Та ми поки не Ізраїль, хоча навіть і їх "повчають" як жити.
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Саме так, а ще ввести візовий режим з росією, але тлєраси сильно проти.
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Там так назьіваемое перемирие. Пора менять полностью стиль переговоров, где после обстрелов договора становятся недействительньіми.
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ОБСЕ погано бачить та чує. А в односторонньому порядку виходити Україні не можна-буде проблема з санкціями.
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Я не казав виходити, але обстріли повністтю порушують суть мінських домовленостей. Тому кожен раз після обстрілів треба визнавати їх недіючими і починати з початку, а інакше нема сенсу домовлятися.
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Визнати не діючими-це і означає вийти із домовленостей. З рашкою взагалі немає сенсу домовлятися-там тільки силі підкоряються.
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Тоді ми, приймаючи порушення мінських домовленностей сами винні в таких перемовинах і виправдовуючи обстріли не вирішимо ніяких проблем.
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Ми не виправдовуємо обстріли і не приймаємо порушень. І не тільки ми-саме за це рашку наказують санкціями. Так, процес затягнувся, та іншого шляху я поки не бачу. Бо до збройного вирішення проблеми ми поки не готові.
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Сам приймаємо обстріли, бо записано про припинення вогню. Якщо кожне порушення далі не обговорюється та не змінюються умови договору, то виходить є наша згода порушувати ці домовленості.
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Ви хочете щоб я працював за всю переговорну группу. По перше зміна людей та формату, при визнанні порушених домовленностей. По друге звернення цієї группи в наданні спеціальної зброї та авіації. Трете - допомога миротворчими батальонами...Так, що є інши пропозиції, але повинні бути інши люди в перемовинах. Поки перемовини проводять від України її вороги, то результату не буде. Ми такими перемовинами виставляємо себе на посміховисько.
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Перемовини не ведуться. "Посиделки" у Мінську не вірно називають. Перемовини відбуваються тільки у Нормандському форматі, а його зміни рашка не хоче. І примусити її ніхто не може.
По зброї питання вирішується.
Миротворчі батальйони ніхто в зону прямого військового протистояння з рашкою вводити не буде.
Наразі все.
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Так росія не хоче визнавати себе стороною перемовин, тому бажання росії нічого не варті. Крім того, якщо не можуть припинити обстріли, то це треба визнавати на рівні цих перемовин. Самі ж мінські домовленності мають офіційний статус, тому слова про "посідєлки" нічого не варті. Продовжувати так далі вести перемовини - зневажати Україну і себе.
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Тому я і нписав, що є інши пропозиції, які внесе майбутня переговорна група. А поки по колу ходять у Мінську Кучма з Медвечуком, то лохи в Україні це ковтають, сприймаючи їх ії як перемовини.
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Домовленості з рашкою нічого не вартують. Крапка.
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То треба це визнати офіційно, та внести дієві пропозиції про врегулювання. Наразі нічого не зроблено, тому є і наша вина.
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Хлопці, дорогі, хай гояться ваші рани, видужуйте! новини з фронту будуть для нас головними, поки Українська армія твердо не стане на Українські кордони.
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Нехай повиздихають окупанти та уся мерзота кацапорила сдристне на Колиму!!!!путін-хуйло здохне падло разом зі своєю сворою вшей !!!!
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Сенаторів і вальцманів встигли вивезти з-під обстрілів? Вони ж своїми недотурканими тілами прикривали наші позиції від мін.
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О мой комент забанели ,какая война вы о чем у нас же мир идиотам которые банят еще раз объясняю либо воюет вся страна ,либо заканчивайте эту херню под названием АТО
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрое украинских военнослужащих ранены 1 января. За сутки оккупанты совершили 38 обстрелов, - штаб АТО
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