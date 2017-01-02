Трое украинских военнослужащих ранены 1 января. За сутки оккупанты совершили 38 обстрелов, - штаб АТО

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По зброї питання вирішується.
Миротворчі батальйони ніхто в зону прямого військового протистояння з рашкою вводити не буде.
Наразі все.
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