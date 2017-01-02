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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Сирия (1998) перемирие (936)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Режим Асада нарушил перемирие в Сирии - против оппозиции применили тяжелое вооружение и авиацию

Несмотря на режим прекращения огня в Сирии, режим Башара Асада продолжает атаковать позиции оппозиционных сил.

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Поведение россии не удивляет: как-то трудно вспомнить какой-либо значимый договор, который они бы не нарушили, и )(уйло в этом списке не первый.
Удивляет безмерная доверчивость остального мира... разве что, кроме Китая)
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Вы наверно не в СССР жили. У нас ни один(так) закон не работал, когда он касался прав человека. Хотя всё было на бумаге правильно.
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Кто то ждал кацапья иного???Самая мерзопакостная нация..
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Некоторые удивлялись, почему Украина в СБ ООН проголосовала за кацапскую резолюцию по поводу перемирия в Сирии.
А все просто - наши прекрасно знают, что из себя представляют кацапы. И в том, что перемирие будет нарушено, никто не сомневался. И как только будет подтверждение, что и кацапские войска участвуют в боевых действиях, у множества стран появится масса возможностей для новых санкций, теперь уже за нарушение резолюции СБ ООН.
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Санкции пока что только имитация и видимость. Тем более что турбины именно Сименс давно уже в Крыму на складе. И все это знают. Х...ло молчит потому что дозировано вливает пропаганду с целью к 2018 году вызвать у ватников оргазм и эйфорию по решению СФ Думы продлить полномочия х.у й ла на шесть лет. (такой вариант законопроекта уже в Думе имеется ). Х у йло откровенно заявило что только при нём Россия будет вставать с колен.
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У московитов жизнь закончится , если они займутся своими проблемами ! Сейчас же НЕ они виноваты , что живут в полном дерьме , а Европа , Америка и лично Обама ! А если у них убрать внешние раздражители (Обама , Украина , Сирия ) они друг друга перегрызут и с голодухи подохнут !
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Так и знал , кто может договориться с тварями .
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А я что говорил? А Дебилоиды в ООН подписали резолюцию рашкину(в том числе и Украина участвовала в этом мракобесии)! Конченные дебилы! Теперь у путлера на руках МАНДАТ ООН ОФИЦИАЛЬНЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ СИРИИ!! Гореть ООН в аду вместе с Самантой Пауэр и блядского скотсва под названием делегация Украины в ООН!!!
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вас что, в самом деле волнует Сирия?-)
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Срочно Украинскую делегацию в ООН РАССТРЕЛЯТЬ КАК ПОСОБНИКОВ МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА!!!!! Вы какую резолюцию приняли долбоебы?????? Как можно было на слово раше верить!!!!
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Почитайте комент Вольфрама і заспокойтеся.
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ООН еще нужно проголосовать за запрет землетрясений и извержений вулканов.Наивные как и рашка однако.
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Сів-таки москальський літачок зі шпигунами-дипломатами.
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.
ЩО СIВ ТАКИ МОСКАЛЬСКIЙ ЛIТАЧОК ЗI ШПИГУНАМИ ФАШИСТАМИ -ДИПЛОМАТАМИ . ОЙ БIДА ЯКА, ЦЕЖ НАДО ТАК ЩО НЕ ВПАВ ТА НЕ РОЗБИВСЯ.
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Это как рождественское перемирие между воинами ВСУ освобождавших свою родную украинскую землю и оккупировавших часть Донбасса ( бандитская резервация лугандония ) российскими фашистами захватчиками и их холуями бандитами сепаратистами . А в итоге имеем несоблюдение режима тишины на Донбассе, что подтвердили жаркие бои в районе Светлодарской дуги. И ежедневные обстрелы российскими оккупантами и бандитами террористами

А отказавшись соблюдать режим тишины, кровавые российские захватчики и местные матёрые бандиты боевики понесли просто огромные потери.
И интенсивность огня сепаратистов - террористов просто огромная, нет никакой тишины, о которой договорились в Минске. Такая же ситуация несмотря на режим прекращения огня и в Сирии. А всё в том что руководит убийством как украинского так сирийского народов одно и тоже лицо кровавый маньяк этот проклятый фашист кацапский фюрер )(уйло Путлин.
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Пока эти коуны меняются,вечный путины,луквшенки и асады гнут свое
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путин конкретно всем умело чешет по ушам,а пропаганда идет на высшем уровне,при этом умело выставляет всех дураками,и многие верят,к Украине это не относится,там хорошо усвоили кто это существо есть на самом деле.Слава Украине!Слава Нации!
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А вот скажите, главврач психбольницы заключает с буйнопомешеннами договора или категорически только лечит их с помощью уколов и других иньекций?!
Ну, вы поняли к чему я это...
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Мне кажется, что укр. делегация проголосовала правильно за перемирие. В противном случае, Раисся говорила бы , что дескать Украина против мира в Сирии. А теперь документ принят и все в очередной раз увидели кто виноват в невыполнении ранее принятого документа.
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Тем более что любые резолюции ООН сейчас носят чисто декларативный характер. ООН организация которая политически себя полностью изжила.
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Рождественское перемирье, боевик террорист "ДНР" взорвал гранату убив офицера и еще трех оккупантов - разведка . Еще двух боевиков тяжело ранены. Боевик подорвал гранату и убил четырех оккупантов. 31 декабря, среди боевиков девятого отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты ( оккупированный Новоазовск) 1 АК террористической организации бандитской "ДНР" во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из боевиков, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату , в результате чего четверо оккупантов убито (из них - одного офицера), еще двое тяжело ранены, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Да это лучших поздравлений с Новым годом и вот такое перемирье тишина оно очень подходит для наших воинов сдерживающих проклятых российских фашистов оккупантов на Восточных рубежах Украинского Отечества.
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Кушайте лапшу. Кушайте
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Асадовские арабы-лётчики Иванов, Петров и Сидоров как обычно бомбят сирийских граждан.
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Граються в дурника в цій Раді Безпеки , сама пуста організація на даний час .
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Резюме ихнего договора - Нам воевать можно, а вам нельзя.
В мирное время это звучит так - Друзьям все, остальным закон
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Армия легитимного и законно избранного президента Асада имеет право применять оружие для защиты своей страны от прозападных террористов.
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Асад младший получил свой трон в наследство от своего папаши-мясника, захватившего его в результате военного переворота. Так что это классическая хунта во втором поколении, а не "законно избранный и легитимный".
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20 июня 2000 года на съезде правящей партии Баас Башар Асад был избран генеральным секретарём и выдвинут единственным кандидатом в президенты, а спустя неделю его кандидатура была одобрена парламентом. 10 июля в стране прошёл референдум по вопросу об избрании главы государства, по результатам которого Башар Асад был избран президентом Сирии, набрав 97,29 % голосов. 27 мая 2007 года в Сирии прошёл очередной референдум по переизбранию Асада главой государства. В избирательный бюллетень был включён только один вопрос: «Доверяете ли вы управление страной Башару Асаду до 2014 года?». По результатам референдума Башар Асад был переизбран на второй срок, набрав 97,62 % голосов.
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Срущийся, как давно, тебя, говнюка не было.))
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Ну да, "законно избранный" на референдуме с одним кандидатом.
Там наверное и варианты ответов были два:
1. Да, я согласен, что бы Асад остался на посту президента
2. Нет, я против того, что бы он ушел в отставку
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Да кто бы сомневался. Ассад "друг" Путина только там где интересы по недопущению газопровода из Катара. В остальном оба х...ла запросто могли бы друг другу х...й оторвать и сказать с улыбкой что так и было.

Х...ло Владимирович ПТН за ради газа хоть пол своей России взорвёт гексогеном. Это чудовище перещеголяло Гитлера уже в десятки раз.
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Так это такая тактика у кацапов - связать противнику руки мирными договорами, а самим ложить болт на эти договора.
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Ну может хоть теперь перестанут а Европе пистякать,что минск нарушает Украина.Куйлу наепать-особый извратный цымус-давайте подпишем договора а я поступлю наоборот...
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если в каком-то "перемирии" участвует московское )(уйло - жди беды
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРежим Асада нарушил перемирие в Сирии - против оппозиции применили тяжелое вооружение и авиацию
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