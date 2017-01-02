Режим Асада нарушил перемирие в Сирии - против оппозиции применили тяжелое вооружение и авиацию

To Response
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Удивляет безмерная доверчивость остального мира... разве что, кроме Китая)
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Владимир Путин - бог солнца!
и я тоже Бог солнца после ХУйла
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А все просто - наши прекрасно знают, что из себя представляют кацапы. И в том, что перемирие будет нарушено, никто не сомневался. И как только будет подтверждение, что и кацапские войска участвуют в боевых действиях, у множества стран появится масса возможностей для новых санкций, теперь уже за нарушение резолюции СБ ООН.
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ЩО СIВ ТАКИ МОСКАЛЬСКIЙ ЛIТАЧОК ЗI ШПИГУНАМИ ФАШИСТАМИ -ДИПЛОМАТАМИ . ОЙ БIДА ЯКА, ЦЕЖ НАДО ТАК ЩО НЕ ВПАВ ТА НЕ РОЗБИВСЯ.
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А отказавшись соблюдать режим тишины, кровавые российские захватчики и местные матёрые бандиты боевики понесли просто огромные потери.
И интенсивность огня сепаратистов - террористов просто огромная, нет никакой тишины, о которой договорились в Минске. Такая же ситуация несмотря на режим прекращения огня и в Сирии. А всё в том что руководит убийством как украинского так сирийского народов одно и тоже лицо кровавый маньяк этот проклятый фашист кацапский фюрер )(уйло Путлин.
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Ну, вы поняли к чему я это...
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Да это лучших поздравлений с Новым годом и вот такое перемирье тишина оно очень подходит для наших воинов сдерживающих проклятых российских фашистов оккупантов на Восточных рубежах Украинского Отечества.
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В мирное время это звучит так - Друзьям все, остальным закон
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Там наверное и варианты ответов были два:
1. Да, я согласен, что бы Асад остался на посту президента
2. Нет, я против того, что бы он ушел в отставку
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Х...ло Владимирович ПТН за ради газа хоть пол своей России взорвёт гексогеном. Это чудовище перещеголяло Гитлера уже в десятки раз.
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