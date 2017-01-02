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Теги: Бандера (689) марш (519)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Наша земля - наши Герои" - по городам Украины прошли акции по поводу 108 годовщины рождения Степана Бандеры. ФОТОрепортаж

Шествия и демонстрации в честь 108-й годовщины рождения Степана Бандеры прошли по городам Украины. Традиционно они состоялись на западной Украине - месте, где в прошлом столетии непосредственно действовала ОУН. Однако, география чествования расширилась далеко на восток. Даже в Славянске, который пострадал от российской оккупации, нашлись сторонники Бандеры, которые смогли провести свою акцию в нексколько сот человек.

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Любую песню можно перевести, но украинские песни, как впрочем идругие иноязычные песни звучат прекраснее в оригенале. Правда, что это особенности языка и передача чувств.Переводчик их не сможет передать, ведь он не чувствует того, что чувствовал автор песни, а так же исполнитель . Квитка-это ЧУДО!!!
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Бандера наш защитник ! И мученник,отдавший свою жизнь за свободу украинского народа ! Слава Бандере ! Ганьба кацапским свиньям,убившим нашего героя.
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У каждого свои даты . Народ выходит во многих странах но каждый за своих героев и свою историю.
упс...

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Всем доброго времени суток.И всех с праздником.Лично для меня Степан Андреевич-воплощение,символ свободы и борьбы за достоинство и независимость,порядок,уважение к культуре,обычаям.Всегда когда бываю в Украине,обязательно прихожу к его памятнику и низко склоняю голову перед этим достойнейшим человеком.И я прекрасно вижу,что борьба начатая Степаном Андреевичем продолжается и уверен,что Сыны и Дочери Украины ее завершат достойно.В этом нет даже сомнений.Мира Вам и Процветания!Слава Украине!Слава Нации!Смерть врагам.
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"Цинічні бандери -. бандити у мілітарній формі зі зброєю в руках"

Порошенко: Українська окупація - тимчасова

https://www.youtube.com/watch?v=m4NWx8t-6DU
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Лолки, националисты хреновы ходят с факелами по улицам,пугая народ, в то время как в Раде половина евреев и со второй половины бОльшая часть русских))) Страной руководит еврей и премьер еврей, министр МВД армянин и вы типа националисты??? Вы лолки с больльшой буквы.Один Ляшко украинец и то заднеприводный)) У вас есть нацгерой,который действительно болел за Украину и имя ему Нестор Махно! А Бандеровцы, которые жгли наши деревни, хуже СС ,пусть горят в аду вечно, Жыве Беларусь!
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Дэбил, жгли ваши города и села козломордые.Причем всю историю.УПА на территории современной Беларуси не промышляло.
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Ходят эти националисты с барабанами и факелами,про самостийну Украину и патриотов кричат,обывателей пугают.У иносранцев разных нехорошие мысли вызывают.Но это все херня.Нихрена не любят Украину,только видимость создают.А если бы любили ,не горланили,а занялись подъемом экономики ,повышением благосостояния украинцев,потрусили алигархов и заставили гроши с афшоров в Украину вернуть.А народ это все видит и понимает,шо толку от яврея тягнибыка ноль,поэтому и рейтинг его падает,сколько бы в барабан не стучал.
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Еще как пугают! Один обыватель (тезка Хуйла) даже обосрался.
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Привет светлейший.И какая радость в том шо обыватель в штаны наделал.В этом и есть смысл факельных шествий? А если посчитать сколько их ходило ,так не так уж и много.И вообще че они по городам тыняются,когда есть реальная возможность доказать патриотизм на деле,а не стуча в барабаны и мешая нормальным людям спать и отмечать новый год.
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На одной из фотографий националистов есть плакат,очень актуальный.Уничтожим хазарский каганат(шо это такое и с чем его едят,ты думаю знаешь прекрасно).Так вот вопрос, как они думают его уничтожить,если во главе их стоят иудеи тягнибык,ягош,билецкий и другие.Явная лапша для дураков.
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Факельные шествия в политике закрепились среди приверженцев фашизма со времен Бенито Муссолини. В 1934 году большое факельное шествие прошло на съезде НСДАП в Нюрнберге, который был посвящен победе нацистов на политической арене Германии. С тех пор многочисленными факельными шествиями отмечались праздники различных нацистских организаций: СА, СС, Гитлерюгенда, Трудового фронта и многих других.

Президент Чехии сравнил факельные шествия...

baltnews.eemir/20160103/1014347549.html

Президент Чехии Милош Земан сравнил факельные шествия, прошедшие 1 января на Украине в честь Степана Бандеры, с ... отметил, что 1 января в городах Украины состоялись акции, напоминающие нацистские марши в гитлеровской Германии
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утро добрым не бывает , , ящетаю , , а после праздника , , спасибо хоть пива навалом , ,
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Жалкое , пока что зрелище. Напоминает факельные шествия нацистов. Методы те же. Да и последствия будут те же. Потому что амбиции те же.
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Хаврюша. Ты иобнутый? Не понимаешь серьезности происходящего? Ерничаешь попусту.
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вижу / убеждаюсь , , шо утро не для всех доброе , раз такие комплименты ,,,
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утро добрым не бывает, особенно после 1 января, а тут еще огонь открыто применяли накануне и пердаки подожгли Россия празднует 1 января День рождения с Бандеры
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ха-ха-ха . . ))) , вчера читал , кажись , на цензоре , , шо , наши люди троллят кацапов по всей рашке / все регионы , вбрасывая в кацапские форумы поздравления , ко дню рождения .Степана Андреевича . ))))), , представляю кипишь среди рассиян , и прочих ватников. )))
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Просто , Гена , ты не все знаешь. А пытаешься рассуждать.
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Там что, в Москве архивы уже рассекретили за Вторую мировую. успел почитать ?Илитак до сих пор засекречены??
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Да нет, Степаша.Архив сам по себе. А то что люди старые рассказывали , это более достоверно. И хранится не в архиве , а в памяти.Жаль, поумирали уже те люди, семьи которых вырезали. сожгли, повесили.Не переодетые нкведисты, а свои же хлопцы бандеровцы из своего же или соседнего села.А тебе преподносят красивую сказочку, а ты хаваешь.
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вся память / информация не исчезнет , , , другое дело , что против этой правды все кремлевско-фсбшные силы-ресурсы ,,,.иначе их , кацапские, пазлы никак не складываются ,,,
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ну , все , мы никогда не узнаем , , это более для историков необходимая информация , , , мне пока достаточно книг виктора суворова-резуна
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Тебя нервирует, что деды воевали? Странно, в Англии и США оставшихся в живых героями считают.
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Я -это я, а ты-это ты.Англия и США-это Англия и США, там ветеранов Второй мировой почитают,а ветранов Великой Отечественной в России-нет, не уважают, Россия это Россия,и не удивительно, они ведь воевали на стороне Гитлера, но потом разругались и начали делить награбленное-в бандах так бывает часто
Можно во все это не вникать, а просто кричать "Хвошизды, Биндеровцы" -Секилёв одобряет
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можно с другого боку подойти ,,,,кто инициатор второй мировой ? , сталин ,,,,, кто вооружил германию , гитлера ? сталин ,,,,... чего хотел сталин ? , насадить коммунизм в европе , и поделить евро-азию между ссср и германским блоком ,,,.почему не получилось ? , , потому что сталин хотел много больше , чем гитлер расчитывал ( сталин хотел кинуть гитлера , надурить, проще говоря ,,, ) , и гитлер испугался непонятных последствий , опередил сталина и сам напал на ссср , , к чему советский союз был совершенно не готов , так как вся боевая наступательная военная мощь была сосредоточена на границе и ждала приказа наступать на европу, , , поэтому была советская армия , лучшие подразделения. разгромлены , , и пришлось , отступая , создавать оборонку-войска заново ,,,
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На сайте Думская в Одессе у ваты пердаки рвутся
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Славянск реально удивил. Там наверное из за разрыва местных ватных пердаков можно обеспечить город своим газом.
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Славянску и Запорожью огромный зачет и привет!!!!!
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Увидел флаги "Свободы". Если есть кто из свободовцев,то посоветую вам как не стать тухлой организацией. Во первых вам нужно менять Тягнибока на молодого лидера.Пусть даже он номинально и не будет иметь власти в партии.Это нужно для изменения имиджа - вечно мрачного и авторитарного подхода Тягнибока.Сейчас не тридцатые года и такой номер не пройдет.Далее должно следовать корректировка программы.В которой должны четко просматриваться идеи свержения олигархов и преступных партий.Также необходимо приспособится под ценности демократии западного мира.Иначе вы будете постоянно изгоями и не получите никакой поддержки.Не говоря уже о финансировании.И наконец последнее - примкнуть к Саакашвили и разделить с ним вертикали власти.Иного выхода для вас нет.Учитесь быть гибкими.Иначе будете обречены ходить в лузерах.
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Им прежде всего надо избавиться от своей узколобой идеологии, построенной на украинском этническом национализме и понять, что Украина - многонациональное государство и народ надо объединять, как политическую, а не этническую нацию.
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Ну почему же.Фарион говорила,что даже негр может быть украинцем.Если будет уважать традиции и законы Украины.Будьте внимательны.
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Что сегодня празднуют в России?
1st Январь 2017 anti-colorados

Россияне, особенно - православная их часть, почти постоянно празднуют праздники, по сути являющиеся фиктивными. Это касается так любимого им дня победы и множества других праздников. Так повелось еще с царских времен, но с приходом к власти большевиков это стало совершенно очевидным и повсеместным явлением.
День победы - наиболее удачный пример для препарирования, и мы позволим себе остановиться на нем как на примере, дабы показать суть праздника, который россияне отмечают именно сегодня. Итак, днем победы россияне считают 9 мая 1945 года. Больше никто этот день не считает победным потому, что война отнюдь не закончилась и длилась еще более 3 месяцев, неся разрушения и смерти десятков тысяч людей. Речь шла лишь о капитуляции Германии, а Япония еще продолжала сражаться. Никто, кроме совков, даже не собирался вычленять этот эпизод в нечто отдельное от общей Мировой войны. Это было сделано по одной причине. Искусственный конец войны оправдывал ее искусственное начало, ибо весь мир знает, что Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года. Эта дата совками нивелировалась и нивелируется сейчас, дабы скрыть зачинщиков этой бойни, в числе которых был и сам совок. Союзники простили это дело, но выкручиваться перед своими гражданами совкам пришлось самостоятельно. Посему из всей большой войны был вырван один эпизод, начало и конец которого, стали фальшивыми вехами для всей войны. То есть, даже фундаментально 9 мая не могло быть днем победы, а могло быть чем-то другим. Весь мир отмечает день капитуляции Германии, как день скорби по жертвам войны. Без пафоса, но с мыслью о том, что нельзя допустить подобного впредь. Кстати, совки тоже не отмечали его как победу с бесконечными танками и тягачами с ракетами, это началось уже в середине 60-х.
Но что характерно, весь мир отмечает этот день 8 мая, то есть тогда, когда был подписан акт о капитуляции. Совок решил отличиться и отмечать это на следующий день, поясняя это тем, что в момент подписания документа, в Москве было 9 мая. Интересно то, что история российской империи и совка кишит примерами, когда исторические фигуры родились на свет в часовых поясах, отличных от московского и формально - в другой день, но никому не пришло в голову присваивать дату рождения по московскому времени. Этого не было ни до этого прецедента, ни после него. Масса людей, которые родились, например, в 3 часа утра в Хабаровске или Владике 1 января, не засчитывались рожденными 31 декабря, ибо в Москве был именно последний день декабря. Такой финт ушами покажется абсурдным любому россиянину, а вот с 9 мая - все нормально.
Но это лишь верхние слои абсурда. Если копнуть глубже, то окажется, что Германия капитулировала на «бис». Это уже был не первый документ, которым Германия подписала акт сдачи. Фактически широкомасштабное сопротивление было прекращено еще 2 мая и именно в связи с капитуляцией. Если кто-то решит, что это было дно абсурда, то глубоко ошибается. Сталин поставил задачу получить этот результат к 1 мая, всемирному дню трудящихся. Но товарищ Жуков не вписался и Германия сдалась только 2 мая и не Жукову, а союзникам. Так что план выполнен не был, хоть Жуков привычно положил под столицей Рейха и в самом Берлине десятки тысяч бойцов, чтобы успеть к 1 мая.
Между прочим, американцы могли взять Берлин раньше и практически без боя, но Сталин потребовал от союзников, чтобы они остановились, а штурм будут вести только совковые войска. Союзники были в шоке от самой постановки вопроса. Штурм огромного мегаполиса, к тому же - прекрасно подготовленного к обороне, не улыбался никому. Потому были проведены переговоры о сдаче, и немцы согласны были сдать столицу без боя, но не русским, ибо они уже прекрасно знали, что те вытворяют с немцами на оккупированных территориях. По логике вещей, союзники должны были без боя войти в Берлин, а потом - сдать его совку, как это было оговорено в Тегеране и Ялте. То есть, устраивать мясорубку в Берлине было совсем не обязательно и когда совки заявили о желании штурмовать, союзники встали и дали возможность совкам еще раз умыться кровью. Вот это и принято праздновать 9 мая.
Но и это было еще не дно. Известно, что всяческие коммунистическо-социалистические движения на своих ранних этапах кишмя кишели деятелями, которые желали демонтировать существующий миропорядок и для этого использовали самые замысловатые идеи. Все прекрасно помнят, к чему привели эти теории в исполнении германских национал-социалистов или российских коммунистов. Их идеология и символика была просто нашпигована различными сатанистскими и подобными им символами. Так вот, это самое 1 мая, которое было поставлено как дата получения капитуляции, только официально называлась «днем трудящихся». На самом деле, это первый день после Вальпургиевой ночи, когда сатанисты и прочие сектанты отправляли свои основные обряды. Именно этот день и стал объединяющим для различных рабочих движений.
Вот примерно так выглядит этот оригинальный символизм, в который до сих пор уперлись лбом российские совки. И вот сегодня с первой секунды 1 января православные, духовные и исконные христиане России, невзирая на Рождественский пост, поглотили килотонны спиртного и закуски совершенно не постного характера и нажравшись в дупель, ударялись в различные оттенки секса, у кого на что хватило фантазии. Тут ты либо православный христианин, либо шампанское и маленькая, пикантная бардельера. Все вместе - никак не уживается, как не старайся.
Но и тут есть второй слой, о котором россияне вряд ли подозревают. На самом деле, что такое Новый Год? Что такое празднуется в эту ночь и в этот день? Солнце повернуло на лето за несколько дней до празднования, поэтому - празднуется просто календарное событие, без особого смысла, но смысл таки есть.
В этот день, хочет этого или нет весь мир, включая Россию, празднует день рождения выдающегося политического деятеля и видного теоретика национально-освободительной борьбы, Степана Андреевича Бандеры, который родился 1 января 1909 года. Это был несгибаемый боец за независимость Украины, обосновавший неизбежность борьбы с любым оккупантом Украины, невзирая на его коричневый или красный цвет. За это он был брошен в тюрьму польскими властями, а после оккупации Польши помещен в концлагерь властями германскими, и в конце концов - убит властями совковыми. Россиянам стоило бы задуматься о том, что около миллиона их соотечественников, в числе которых были генералы, герои советского союза и прочие деятели, выбрали для себя сделку с оккупантом, взамен освобождения из концлагеря, а Бандера всю войну провел в застенках, не идя на сделки с оккупантом Украины. То есть, он не согнулся и не сломался до самого последнего мгновения своей жизни.
Так что вольно или невольно, но реки алкоголя и горы закусок, уничтоженные сегодня в России, были затрачены именно на празднование днюхи нашего великого соотечественника, ибо никакого иного крупного исторического события за 1 января не числится.http://defence-line.org/2017/01/chto-segodnya-prazdnuyut-v-rossii/
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Цензор.НЕТФорум Украины"Наша земля - наши Герои" - по городам Украины прошли акции по поводу 108 годовщины рождения Степана Бандеры. ФОТОрепортаж
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