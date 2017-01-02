"Наша земля - наши Герои" - по городам Украины прошли акции по поводу 108 годовщины рождения Степана Бандеры. ФОТОрепортаж

To Response
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, Sirozha Sergeeff
, Senator S 01a656ec
, violator
, иван петров 698776af
, Олксандр
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, Juli Schubs
, Василий Граздич
, Леонид Днепр
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, счастливый даунбасенок
, буков
, Геракл Платонович
, Люцифер
, MsSem22 .
, Igop
, Evgen Gomonyuk
, Serhiy Lonko
, Великая Исландия
, Вова Воваенович
, сергей садовский
, молодой рабочий
, Александр Кочубей
, Саша Соколенко
, Чубака
, Victoria Nansen
, Владислав Орлов
, ВКЛ_это_мы
, Zerder
, Славик Шустрик
, Геннадий Медведев 4e590f22
, borodas
, Leo Uxmal
, Антонина Бернат
, 79e4760b
, ahuhu
, З нами Бог та Україна
, Николай Безденежный
, Игорь Д
, Андрей Шевченко 73396fdd
, украинец-023
, gassab
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, fedjka - fedjka
, Oles Ivanov
, Иван Врублевский
, Tania36
, Мосий Шило
, Яким Якимчук
, цыцкин
, Тарас Затолочный
, Светлана Саакян
, Буцифал
, piranja
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Эдвардд
, sea dog
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, Muzoreva
, сам прихожу
, Amber
, Константин Чернышев
, Михаил Карпенко
, Nik Nozdryuhin
, Mitya Nosov
, Биджо Автандил
, Spartacuss
, M Y f92397ed
, altei
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, Гельдрих
, Иван Афанасьев
, Грішний Зануда
, Ali Hasan
, Олександр Терек
, Андрей Петров b7cee86a
, Лейб Маркович
, vinidi
, шевельман
, Анатолий1963
, Владимир Сергиенко
, kapper
, zaParisian
, НацЕг
, Yurii Sliusarchuk
, Николай М
, Elena Italenna
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, Helg1961
, Aleks_15
, Berko Berko
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, Abcent 50 кап
, Khmelnitskiy
, Гаюлий Серега
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, Юго-Восток
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, Trikimees
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, птах
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, Центроболт
, kote bajun
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, Валентина Лучникова
, Игорь Карпов
, Хавронников Степан
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Порошенко: Українська окупація - тимчасова
https://www.youtube.com/watch?v=m4NWx8t-6DU
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Президент Чехии сравнил факельные шествия...
baltnews.ee›mir/20160103/1014347549.html
Президент Чехии Милош Земан сравнил факельные шествия, прошедшие 1 января на Украине в честь Степана Бандеры, с ... отметил, что 1 января в городах Украины состоялись акции, напоминающие нацистские марши в гитлеровской Германии
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Можно во все это не вникать, а просто кричать "Хвошизды, Биндеровцы" -Секилёв одобряет
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1st Январь 2017 anti-colorados
Россияне, особенно - православная их часть, почти постоянно празднуют праздники, по сути являющиеся фиктивными. Это касается так любимого им дня победы и множества других праздников. Так повелось еще с царских времен, но с приходом к власти большевиков это стало совершенно очевидным и повсеместным явлением.
День победы - наиболее удачный пример для препарирования, и мы позволим себе остановиться на нем как на примере, дабы показать суть праздника, который россияне отмечают именно сегодня. Итак, днем победы россияне считают 9 мая 1945 года. Больше никто этот день не считает победным потому, что война отнюдь не закончилась и длилась еще более 3 месяцев, неся разрушения и смерти десятков тысяч людей. Речь шла лишь о капитуляции Германии, а Япония еще продолжала сражаться. Никто, кроме совков, даже не собирался вычленять этот эпизод в нечто отдельное от общей Мировой войны. Это было сделано по одной причине. Искусственный конец войны оправдывал ее искусственное начало, ибо весь мир знает, что Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года. Эта дата совками нивелировалась и нивелируется сейчас, дабы скрыть зачинщиков этой бойни, в числе которых был и сам совок. Союзники простили это дело, но выкручиваться перед своими гражданами совкам пришлось самостоятельно. Посему из всей большой войны был вырван один эпизод, начало и конец которого, стали фальшивыми вехами для всей войны. То есть, даже фундаментально 9 мая не могло быть днем победы, а могло быть чем-то другим. Весь мир отмечает день капитуляции Германии, как день скорби по жертвам войны. Без пафоса, но с мыслью о том, что нельзя допустить подобного впредь. Кстати, совки тоже не отмечали его как победу с бесконечными танками и тягачами с ракетами, это началось уже в середине 60-х.
Но что характерно, весь мир отмечает этот день 8 мая, то есть тогда, когда был подписан акт о капитуляции. Совок решил отличиться и отмечать это на следующий день, поясняя это тем, что в момент подписания документа, в Москве было 9 мая. Интересно то, что история российской империи и совка кишит примерами, когда исторические фигуры родились на свет в часовых поясах, отличных от московского и формально - в другой день, но никому не пришло в голову присваивать дату рождения по московскому времени. Этого не было ни до этого прецедента, ни после него. Масса людей, которые родились, например, в 3 часа утра в Хабаровске или Владике 1 января, не засчитывались рожденными 31 декабря, ибо в Москве был именно последний день декабря. Такой финт ушами покажется абсурдным любому россиянину, а вот с 9 мая - все нормально.
Но это лишь верхние слои абсурда. Если копнуть глубже, то окажется, что Германия капитулировала на «бис». Это уже был не первый документ, которым Германия подписала акт сдачи. Фактически широкомасштабное сопротивление было прекращено еще 2 мая и именно в связи с капитуляцией. Если кто-то решит, что это было дно абсурда, то глубоко ошибается. Сталин поставил задачу получить этот результат к 1 мая, всемирному дню трудящихся. Но товарищ Жуков не вписался и Германия сдалась только 2 мая и не Жукову, а союзникам. Так что план выполнен не был, хоть Жуков привычно положил под столицей Рейха и в самом Берлине десятки тысяч бойцов, чтобы успеть к 1 мая.
Между прочим, американцы могли взять Берлин раньше и практически без боя, но Сталин потребовал от союзников, чтобы они остановились, а штурм будут вести только совковые войска. Союзники были в шоке от самой постановки вопроса. Штурм огромного мегаполиса, к тому же - прекрасно подготовленного к обороне, не улыбался никому. Потому были проведены переговоры о сдаче, и немцы согласны были сдать столицу без боя, но не русским, ибо они уже прекрасно знали, что те вытворяют с немцами на оккупированных территориях. По логике вещей, союзники должны были без боя войти в Берлин, а потом - сдать его совку, как это было оговорено в Тегеране и Ялте. То есть, устраивать мясорубку в Берлине было совсем не обязательно и когда совки заявили о желании штурмовать, союзники встали и дали возможность совкам еще раз умыться кровью. Вот это и принято праздновать 9 мая.
Но и это было еще не дно. Известно, что всяческие коммунистическо-социалистические движения на своих ранних этапах кишмя кишели деятелями, которые желали демонтировать существующий миропорядок и для этого использовали самые замысловатые идеи. Все прекрасно помнят, к чему привели эти теории в исполнении германских национал-социалистов или российских коммунистов. Их идеология и символика была просто нашпигована различными сатанистскими и подобными им символами. Так вот, это самое 1 мая, которое было поставлено как дата получения капитуляции, только официально называлась «днем трудящихся». На самом деле, это первый день после Вальпургиевой ночи, когда сатанисты и прочие сектанты отправляли свои основные обряды. Именно этот день и стал объединяющим для различных рабочих движений.
Вот примерно так выглядит этот оригинальный символизм, в который до сих пор уперлись лбом российские совки. И вот сегодня с первой секунды 1 января православные, духовные и исконные христиане России, невзирая на Рождественский пост, поглотили килотонны спиртного и закуски совершенно не постного характера и нажравшись в дупель, ударялись в различные оттенки секса, у кого на что хватило фантазии. Тут ты либо православный христианин, либо шампанское и маленькая, пикантная бардельера. Все вместе - никак не уживается, как не старайся.
Но и тут есть второй слой, о котором россияне вряд ли подозревают. На самом деле, что такое Новый Год? Что такое празднуется в эту ночь и в этот день? Солнце повернуло на лето за несколько дней до празднования, поэтому - празднуется просто календарное событие, без особого смысла, но смысл таки есть.
В этот день, хочет этого или нет весь мир, включая Россию, празднует день рождения выдающегося политического деятеля и видного теоретика национально-освободительной борьбы, Степана Андреевича Бандеры, который родился 1 января 1909 года. Это был несгибаемый боец за независимость Украины, обосновавший неизбежность борьбы с любым оккупантом Украины, невзирая на его коричневый или красный цвет. За это он был брошен в тюрьму польскими властями, а после оккупации Польши помещен в концлагерь властями германскими, и в конце концов - убит властями совковыми. Россиянам стоило бы задуматься о том, что около миллиона их соотечественников, в числе которых были генералы, герои советского союза и прочие деятели, выбрали для себя сделку с оккупантом, взамен освобождения из концлагеря, а Бандера всю войну провел в застенках, не идя на сделки с оккупантом Украины. То есть, он не согнулся и не сломался до самого последнего мгновения своей жизни.
Так что вольно или невольно, но реки алкоголя и горы закусок, уничтоженные сегодня в России, были затрачены именно на празднование днюхи нашего великого соотечественника, ибо никакого иного крупного исторического события за 1 января не числится.http://defence-line.org/2017/01/chto-segodnya-prazdnuyut-v-rossii/
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