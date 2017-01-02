4547 159Материалы по теме: Газовая войнаТеги: газ (8570) газохранилище (136) Укртрансгаз (156) Тему создал: Цензор.НЕТ01.01.17 23:04 Украина вошла в 2017 год имея в хранилищах 12 млрд кубов газа, - "Укртрансгаз"Украина вошла в 2017г. с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 11 млрд 992,95 млн куб. м. читать источник x Мне нравится 4
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Если недалеко от компа и мало железобетона надо пробивать к телефону или ноту переносимому - бери самый простой одноусый (одна антенка). Скорость - лучше не менее чем у нота/компа сетевой безпроводной.
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Лучше уйобуйте Нах из Украины на Канары либо помогайте людям 40 000 000 человекам. Инае не будет не нашей прекрассной страны ни вас, гондонов с деньгами.
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Я очень переживаю за вас и за вашу страну хотя я не укинец хотя мой двоюродный дедушка из Львова и типа бандеровец
Желаю вам удачи борьбы с коррупцией и с кацапами убивайте нас
чем больше вы убьете, тем меньше нас останется
я пропустил НГ но поднимаю бокал за вас и за вашу страну
мне вы стали близки и дороги с Новым годом и с днем рожденья Бандеры вас Слава Украине Героям слава !!!
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я Пьян ))))) (((((((( !!!!
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как я мошу не желать не отчисттго сердца
Слава Украине
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Так что я не подлюка хать и на русской мове пишу
дякую
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Хочу напомнить , что Одесса это юг, так что второй экватор может быть...Кстати февраль по украински - лютий не зря, так что говорить о теплой зиме преждевременно.
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- какая связь от Вашего возбуждения при виде обнаженной жены и недовольством собаки "лучшей породы в мире"???
Гм-гм .... а жена то довольна? ))
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