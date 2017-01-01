АЗОВСКИЙ БЫЧОК-КОРМИЛЕЦ. МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ РЫБЦЕХ. ИЗ ИСТОРИИ МЕЛИТОПОЛЯ.

11 0
Форум Украины(570662)
Город Мелитополь имеет прямое отношение вместе с Кирилловкой к памятнику бычку-кормильцу, который находится в Бердянске. В 1946 году на базе Бердянского и Мелитопольского рыбзаводов создается Бердянский рыбокомбинат, куда вошел в том числе рыболовецкий колхоз «Сыны моря», Кирилловка. В 1954 году появляется Мелитопольский рыбцех. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ, ВЯЛЕНИЕ, ХОЛОДНАЯ СУШКА РЫБЫ: СУШКА И РЕЛАКСАЦИЯ ВЛАГИ В РЫБЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЭФФЕКТИВНОМ
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума