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Тему создал:

АЗОВСКИЙ БЫЧОК-КОРМИЛЕЦ. МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ РЫБЦЕХ. ИЗ ИСТОРИИ МЕЛИТОПОЛЯ.

Город Мелитополь имеет прямое отношение вместе с Кирилловкой к памятнику бычку-кормильцу, который находится в Бердянске. В 1946 году на базе Бердянского и Мелитопольского рыбзаводов создается Бердянский рыбокомбинат, куда вошел в том числе рыболовецкий колхоз «Сыны моря», Кирилловка. В 1954 году появляется Мелитопольский рыбцех. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ, ВЯЛЕНИЕ, ХОЛОДНАЯ СУШКА РЫБЫ: СУШКА И РЕЛАКСАЦИЯ ВЛАГИ В РЫБЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЭФФЕКТИВНОМ
ОБЕЗВОЖИВАНИИ РЫБЫ. Вяленный бычок, произведенный в Мелитопольском рыбцехе – каждая партия рыбы солится в свежем тузлуке, именно в нем достигается то обеспечение высокого качества готовой продукции. Отмочка соленного полуфабриката – эта операция является очень ответственной от нее во многом зависят вкусовые свойства и сортность готового продукта. Мелитопольский рыбцех использует способ конвективного обезвоживания для производства вяленной рыбы, а также присутствует холодная сушка. Готовый вяленный бычок Мелитопольского рыбцеха - экологически чистый продукт высшего качества, он удовлетворяет любые вкусы любого покупателя. (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ).

 
 
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