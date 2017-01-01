На границе с Молдовой задержали украинца с 27 ножами и пистолетом, - Госпогранслужба. ФОТО

2885 64Теги: Госпогранслужба (2305) задержание (4735) оружие (3510) Тему создал: Цензор.НЕТ01.01.17 22:44 На границе с Молдовой задержали украинца с 27 ножами и пистолетом, - Госпогранслужба. ФОТОВозле украинско-молдавской границы пограничники задержали украинца с 27 ножами и стартовым пистолетом. читать источник x Мне нравится
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а стартовый пистолет вообще стыдно комментировать
по сути опт какой-то ножевой)) растаможат и поехали дальше)) как с прицелом поляка тогда было)
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а тут зубочистки везли барыги ,а раздули как ....непойми что
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ага?
не треба бути підарасами
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Буряну він не привіз, поламався в нього віз,
Без коліс і без рушниць привіз фуру молодиць,
https://www.youtube.com/watch?v=9P4j1Sm132g
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Сьодні була справа, що через Чонгар пройшли у Херсоньську Область 23 000 людини. Дегарантія,щоз 23 000 не являться ті, що нас в Україні ні за що хочуть підірвати ?
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