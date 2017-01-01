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Теги: Госпогранслужба (2305) задержание (4735) оружие (3510)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На границе с Молдовой задержали украинца с 27 ножами и пистолетом, - Госпогранслужба. ФОТО

Возле украинско-молдавской границы пограничники задержали украинца с 27 ножами и стартовым пистолетом.

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Пашинский заметает следы))Аваков и не таких раскалывал))
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Антиквара взяли и радуются. А,как лес вагонами и янтарь тоннами идёт никто не видит.
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судя по фото там ХОшных пару штук если будет то будет хорошо)))
а стартовый пистолет вообще стыдно комментировать
по сути опт какой-то ножевой)) растаможат и поехали дальше)) как с прицелом поляка тогда было)
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ничо,растаможат и поедут дальше)) ничо противозаконного больше не произошло)
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Стартовый пистолет законом не запрещен. Ножи вез в рюкзаке, следовательно, это не ношение холодного оружия, а хранение. И, если не ошибаюсь, хранение законом не запрещается.
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да там и ХОшность то надо доказать) у меня Cold Steel G.I. Tanto он не считается ХО )) есть заключение эксперта сбу) посмотри на него )
а тут зубочистки везли барыги ,а раздули как ....непойми что
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А пистоль где????????Подменили????Ох и погранцы))))))))))))
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А Наган не пістоль? Правда, перший раз чую щоб він був стартовим.))
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"Наган" по умолчанию есть револьвером.Потому и спросил:где пистоль??
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ВСИМ ДОБРАНІЧ! І ЩЕ РАЗ З НОВИМ РОКОМ ДРУЗІ!


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Ну носил ножи. Ну и шо, может селёдку кому-нить порезать...
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Гулять с ножами "возле" границы не есть нарушение, найти стартовый пистолет во время войны это просто смех, видать таможня на показатели сработала под отчет начальства, пока Насиров рубит бабло порядка на таможне не будет.Отпустите человека и не глумитесь,скоты.
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Там есть ножи, относящиеся к холодному оружию. На них нужно разрешение.
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Опасней тренированного человека нет ничего.
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Дурак опасней, тренированный человек Духом закален,ну как правило,все спортивные "религии" начинают с воспитания Духа, кроме самбо конечно
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Воинское искусство-не религия. Путь в жизни.
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Ну да , можно рассказать это мишке если встретишь , какой ты тренированный
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Акуле ничего рассказывать хоть не надо? Я не так хорошо плаваю, как бегаю.
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Неа , акул у нас нет , а мишки есть , но они не самые страшные , самая большая жопа это зубр , он сцуко ни на что внимания не обращает , может сквозь тебя пробежать только тряпочка останется .
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Я Вас удивлю,в Украине есть и акулы и мишки,акулы-катраны в Черном море,полно
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Я про Карпаты , а про катраны я знаю . даже ел как то , но они же вроде небольшие или есть большие ?
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Щука хищник как и Катран,они не большие и на людей не нападают,но они реальные акулы, для чистки Черного моря больше не нужны, каждому свое.
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А это жизненно необходимо стоять на его пути? И сколько человек в год/столетие погибают от этого монстра?
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А откуда знать где его путь , это же танк , где захочет там и путь , а сколько погибает , ну пока счет в пользу зубров , их же нельзя трогать , у нас как то дали за зубра 8 лет мужику .
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Да за любым мощным деревом уже не "путь". Если не истерить.
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Это если в старом лесу , а если он выскочил в подлеске ?
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Так бегущего в подлеске его заранее слышно будет. А вот если вспугнуть, то можно и не выжить.
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Это да , после пробега стада автоматически образуется русло для нового ручья .
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Нет сейчас понятия "холодное оружие". Это относится к туристическому оборудованию.Это не шутка.
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Как давно? Когда я свой кизляровский "Ворон" лет пять тому покупал-было.
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Чубака - не факт, на картинке не видно... - одна гарда это не показатель холодного оружия.., должно совпасть несколько факторов.... . Все это легко купить в хозмагах и магазинах рыбак - охотник без всякого разрешения....
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Плюс толщина лезвия три мм. На фотке этого действительно не увидеть. Но я передержал в руках сотни ножей. Там есть холодное оружие. Хотя утверждают, что этот термин уже отменён. См выше.
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ну да.., задержали по ходу любителя ножичков просто... . Подростка (судя по коллекции) скорее всего...
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чушка,пока нету заключения никакого обвинения не будет) пока ты можешь только фантазировать
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Взял с собой чувак несколько ножей. От лохов отбиваться. И то отняли...
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видно что коллекция ножей! просто любитель .У меня друг помешан на ножах, но никогда ими не шкодничал! отнимут на халяву товар на тысячи грн! воры!
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токо не треба пиздіти, панове
ага?
не треба бути підарасами
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Газовый наган! а ножей купить может кто угодно, сколько хочеш и где угодно,ето не Авакяновские подарки в придурков под полой типа вора-рейдера Пашинского.
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В Кучурганах на базаре продают любые ножи и кучу толстолобика от браконьеров,всё это понты,как и валютчики по всем базарам Украины,,,,и где по новому ?
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а нунчаки и бейсбольную биту, похоже, успел по пути на заставу незаметно в кусты сбросить.
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Карты, деньги и 27 ножа, не считая стартовика. Голливуд отдыхает.
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Раз ломился мимо погранперехода, значит, что-то скрывал.
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Не факт , у нас тоже через поля ходят местные .
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Як поїхав молдаван в ліс по дрова по бур'ян
Буряну він не привіз, поламався в нього віз,
Без коліс і без рушниць привіз фуру молодиць,

https://www.youtube.com/watch?v=9P4j1Sm132g
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Касательно ножей - упор есть, длина некоторых явно больше 90 мм, толщина, думаю, соответствует (больше 2,6 мм). Это значит, что данные ножи относятся к холодному оружию.
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Пацан хотел продать и выжить за эти долбаные ножи. У каждого из нас на кухне стоят или лежат минимум 8-10 ножей но это не говорит о том, что мы собрались кого-то убивать этими ножами. Я например самым большам ножём у себя дома мясо режу а самым маленьким ножом чищу апельсины ну и что ? Так посадите меня за это вместо того, что-бы с войны суклугандонских ловить.
Сьодні була справа, що через Чонгар пройшли у Херсоньську Область 23 000 людини. Дегарантія,щоз 23 000 не являться ті, що нас в Україні ні за що хочуть підірвати ?
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Товар , человек может кормит семью , борьба за выживание .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа границе с Молдовой задержали украинца с 27 ножами и пистолетом, - Госпогранслужба. ФОТО
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