Турецкие власти идентифицировали 35 из 39 погибших в ночном клубе Стамбула

Прохожый
, Simeon Kuku
, Саша777
, Иван Афанасьев
, alex1919
, Имярек
, Vedana
, Gosha343
, East Clintwood
, alexandr shamov
, Slava Stahov
, Lvbnhj
, Странник Виртуальный
, Konechno Vasya
, sv_bombardier
, серджио def6ff91
, буков
, Алексей Носов d8330900
, Maxim Isajew
, Вадя
, Bob2
, 5 копійок
, Лео Кот
, SergTranscarpathian
, igor555 ab2700df
, рихард зомби
, Bandera Rosa
, Vasyl Moroz
, шевельман
, Одесса best
, vinidi
, Pendus Igor
, Чертяка Вредная
, Геракл Платонович
, soren
, хирург
, молодой рабочий
, ХутинПуйло fc5220ea
, qwert3
, Yuriy Voloshkevych
, Враг рода человеческого 666
, Сергей Канев
, стальной гигант
, Сейфуль Мулюков
, Oleh Bondarenko
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Степан Разин 79f0ac87
, VOLVO XC 70
, Дорогой Я
, Юрий Примак
, wittmann1980
, Япона Мать
, Илья Вардиев
, Андрей Чурсин
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, ВКЛ_это_мы_01
, Великая Исландия
, Detlef Vietzenmayer
, Damon Smith
, Rjr
, Антиидиот
, Славик Шустрик
, Bogdan Cherniavsky
, Vytautas
, Viktor Stecenko
, реквием по кацапизму
, Чубака
, Евгений Баштан
, sergik
, Петро Мастирка
, Люцифер
, 661125
, Arab
, Tatota Ke
, Крымваш и лугандония впридачу
, esperansa002014
, Ksenia VB
, Zapzap Za
, Irada
, Cuculechka Podilska
, Едік Гулькоo
, Luca Generis
, Стас Черный eb65759f
, аркадий гайдар 28fba380
, зеленка
, Sirozha Sergeeff
, Leo Pole
, Kamate Kaora
, Dolfo Tigre
, Ольга_К
, sulima ivan
, Вовец Путлер-Капут 60b080be
, scaciludium
, Александр Волошин 3b70629a
, busovod 1968
, kaktus
, Михаил Кротов
, Antony
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Зрада Зрадова
, igorpesec
, svetozar
, Свободный Радикал Украинец
, Данило Галицький 1c1ee858
, Stephan Bil
, CrossFirenko
, Свідомий
, Владимир_2
, Банду-геть
, Garsia UA
, Бандерівець
, industrylife
, Danger Zone
, NNN
, Maxim Loubinez
, Наталія Вікторівна
, Утилизация ватников
, Ігор Павленко
, Смит 5db715b7
, marina marinina
, куфайковийПалюх
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Иванко
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Юрий П
, Валерий Соколов 17f179a1
Прохожый, alex1919, Имярек, Vedana, Simeon Kuku, буков, SergTranscarpathian, 5 копійок, Саша777, серджио def6ff91, Иван Афанасьев, Bob2, Одесса best, Maxim Isajew, Геракл Платонович, Враг рода человеческого 666, Pendus Igor, Вадя, Чертяка Вредная, Странник Виртуальный, Андрей Чурсин, Slava Stahov, Илья Вардиев, Алексей Носов d8330900, qwert3, Viktor Stecenko, Vytautas, хирург, ВКЛ_это_мы_01, Lvbnhj, стальной гигант, sergik, soren, Сергей Канев, аркадий гайдар 28fba380, Андрей Шевченко 73396fdd, зеленка, Юрий Примак, sv_bombardier, Дорогой Я, Александр Волошин 3b70629a, Чубака, Вовец Путлер-Капут 60b080be, Япона Мать, Михаил Кротов, Славик Шустрик, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Danger Zone, NNN, Dolfo Tigre, 661125, Ігор Павленко, Владимир_2, Зрада Зрадова, esperansa002014, Ksenia VB, Утилизация ватников, Крымваш и лугандония впридачу, Damon Smith
Всего на сайте: 185 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Засобами масової інформації поширюється новина, що обороняючись, Пашинський підстрелив нападника.
Я в жодному випадку не можу погодитися з такими формулюваннями. Я навіть мовчу про сумнівність з точки зору закону застосування відомчої нагороди особами, які не мають відношення до відомства.
Лише зверну увагу на деякі аспекти.
Отже, фабула події: зі слів Пашинського, він зупинив автомобіль, який рухався по лісовій дорозі, без габаритів. Потім отримав пляшкою по голові, впав, лежав, дістав пістолет, зробив "попереджувальний" постріл потім прицілився і поранив чоловіка в ногу.
Такі дії не можуть підпадати під визначення необхідної оборони в нинішній редакції ст. 36 Кримінального кодексу. При чому, якщо Пашинський дістав зброю і зробив попереджувальний постріл до того, як отримав пляшкою по голові, то необхідна оборона мала місце саме зі сторони потерпілого водія, а зі сторони Пашинського - це звичайне хуліганство із застосуванням зброї.
В середовищі зброярів-джентельменів, навіть за відсутності відповідного закону відомо, що зброю неприпустимо застосовувати для розборок на дорозі, навіть якщо мало місце ДТП.
Якщо ж Пашинський дістав зброю і зробив попереджувальний постріл після удару пляшкою, тобто лежачи на землі, за правильної позиції захисту і без вибіркового судочинства, можна розраховувати на перевищення меж необхідної оборони.
Нагадаю, що нинішня редакція ст. 36 Кримінального кодексу України звучить так:
"Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони."
Отже, ключовим є саме захист від нападу. В описаній ситуації конфлікт спровокував Пашинський.
Навіть якщо припустити, що Пашинський підійшов до авто особи, не розмахуючи нагородною зброєю, і ввічливо попросив ввімкнути габарити, щоб не створювати перешкод на лісовій дорозі, але на таку ввічливість особа відповіла ударом пляшкою по голові, то треба розібратися чи є шкода заподіяна особі пострілом необхідною(!) + достатньою(!) в даній обстановці, для негайного (!) відвернення чи припинення посягання.
Щодо необхідності заподіяння шкоди особі. Я маю сумнів, що Пашинського добивали на землі у зв'язку з чим в нього виникла необхідність заподіяти особі шкоду пострілом. Якщо Пашинський, зміг дістати пістолет, перезарядити, зробити попереджувальний постріл, а потім ще зробити прицільний постріл в ногу, то в момент коли він виконував всі ці дії посягання, очевидно, вже не було.
Отже, і потреби (необхідності) заподіювати шкоду теж не могло бути, бо посягання і так було припинене і, напевне, обмежилося лише одним ударом.
Щодо достатності шкоди для негайного відвернення посягання. Якщо посягання на момент заподіяння особі шкоди вже не було, то і стріляти в людину не потрібно. Але якщо якесь посягання тривало, наприклад, словесні погрози, чи демонстрація сили над лежачим Пашинським, то чи не достатньо було відштовхнути особу і відійти від неї, власне, для негайного припинення посягання?
Для встановлення обставин чи мало місце перевищення меж необхідної оборони чи все ж таки хуліганство, по Пашинському в будь-якому випадку треба провести публічний суд. Мене, звичайно, в цьому суді буде дуже цікавити питання цивільного використання відомчої вогнепальної зброї цивільними особами.
P.S. Історія з Пашинським ще раз підтверджує, що питання належного законодавчого врегулювання права на збройний захист повинно бути номером один в порядку денному ВРУ. Чим швидше почнемо формувати культуру поводження зі зброєю, культуру поводження озброєних осіб між собою, невідворотність покарання за порушення закону, тим менше жертв отримаємо в майбутньому.
«Українська асоціація власників зброї»
Ответить
згоден з кожним словом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пан Эрдоган, думайте своей головой, с кем "дружить" через раздавленные кацапами помидоры и потеря 30 000 000 миллионов долларов или потерять свою страну Турцию и отдать её кацапу Путину ? Путинские помидоры а на самом деле дали понять, с кем Вам пан Эрдоган дружить.
Путинская кацапская россия, пан Эрдоган, для вас сделает Турецкой Республикой в составе России если Вы, пан Эрдоган не покажете бывшей кегебешной чме кто ВЫ а кто "оно", чмо ленинградское.
Ответить
Ответить