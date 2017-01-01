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Теги: Стамбул (141) теракт (1913) Турция (1723)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Турецкие власти идентифицировали 35 из 39 погибших в ночном клубе Стамбула

Турецкая полиция обнародовала обновленные данные о жертвах теракта в Стамбуле и их национальной принадлежности.

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Кацапохол забузав від такоі новини

Засобами масової інформації поширюється новина, що обороняючись, Пашинський підстрелив нападника.

Я в жодному випадку не можу погодитися з такими формулюваннями. Я навіть мовчу про сумнівність з точки зору закону застосування відомчої нагороди особами, які не мають відношення до відомства.

Лише зверну увагу на деякі аспекти.

Отже, фабула події: зі слів Пашинського, він зупинив автомобіль, який рухався по лісовій дорозі, без габаритів. Потім отримав пляшкою по голові, впав, лежав, дістав пістолет, зробив "попереджувальний" постріл потім прицілився і поранив чоловіка в ногу.

Такі дії не можуть підпадати під визначення необхідної оборони в нинішній редакції ст. 36 Кримінального кодексу. При чому, якщо Пашинський дістав зброю і зробив попереджувальний постріл до того, як отримав пляшкою по голові, то необхідна оборона мала місце саме зі сторони потерпілого водія, а зі сторони Пашинського - це звичайне хуліганство із застосуванням зброї.

В середовищі зброярів-джентельменів, навіть за відсутності відповідного закону відомо, що зброю неприпустимо застосовувати для розборок на дорозі, навіть якщо мало місце ДТП.

Якщо ж Пашинський дістав зброю і зробив попереджувальний постріл після удару пляшкою, тобто лежачи на землі, за правильної позиції захисту і без вибіркового судочинства, можна розраховувати на перевищення меж необхідної оборони.

Нагадаю, що нинішня редакція ст. 36 Кримінального кодексу України звучить так:

"Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони."

Отже, ключовим є саме захист від нападу. В описаній ситуації конфлікт спровокував Пашинський.

Навіть якщо припустити, що Пашинський підійшов до авто особи, не розмахуючи нагородною зброєю, і ввічливо попросив ввімкнути габарити, щоб не створювати перешкод на лісовій дорозі, але на таку ввічливість особа відповіла ударом пляшкою по голові, то треба розібратися чи є шкода заподіяна особі пострілом необхідною(!) + достатньою(!) в даній обстановці, для негайного (!) відвернення чи припинення посягання.

Щодо необхідності заподіяння шкоди особі. Я маю сумнів, що Пашинського добивали на землі у зв'язку з чим в нього виникла необхідність заподіяти особі шкоду пострілом. Якщо Пашинський, зміг дістати пістолет, перезарядити, зробити попереджувальний постріл, а потім ще зробити прицільний постріл в ногу, то в момент коли він виконував всі ці дії посягання, очевидно, вже не було.

Отже, і потреби (необхідності) заподіювати шкоду теж не могло бути, бо посягання і так було припинене і, напевне, обмежилося лише одним ударом.

Щодо достатності шкоди для негайного відвернення посягання. Якщо посягання на момент заподіяння особі шкоди вже не було, то і стріляти в людину не потрібно. Але якщо якесь посягання тривало, наприклад, словесні погрози, чи демонстрація сили над лежачим Пашинським, то чи не достатньо було відштовхнути особу і відійти від неї, власне, для негайного припинення посягання?

Для встановлення обставин чи мало місце перевищення меж необхідної оборони чи все ж таки хуліганство, по Пашинському в будь-якому випадку треба провести публічний суд. Мене, звичайно, в цьому суді буде дуже цікавити питання цивільного використання відомчої вогнепальної зброї цивільними особами.

P.S. Історія з Пашинським ще раз підтверджує, що питання належного законодавчого врегулювання права на збройний захист повинно бути номером один в порядку денному ВРУ. Чим швидше почнемо формувати культуру поводження зі зброєю, культуру поводження озброєних осіб між собою, невідворотність покарання за порушення закону, тим менше жертв отримаємо в майбутньому.

«Українська асоціація власників зброї»
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Турки в "мести" покруче Израиля, они собирают инфу и знают про ублюдков терров многое, они готовят вам "укус" за терракты, готовьтесь кацапы, уроженка Украины Голда Меир с местью за Мюнхен вам покажется детским садом.....
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У бывшей украинки еврейки Голда Меир, Справедливая-Месть была четко проработана! Её спецслужбы доставали террористов в любой стране с виртуозностью, которую будут помнить десятки лет!!!
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я тільки одне замічаю- чим більше всі давлять на кацапєрдолів тим більше терактів.
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Это могли быть иранцы, которые воюют в Сирии за Ассада. Морды их больше на персов похожи.
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Кацапы взрывают всё, что-бы добиться своей цели. Кацапы взорвали клуб а завтра скажут, что если Эрдоган с кацапами не будет дружить то завтра взорвется какая нибудь турецкая электростанция.
Пан Эрдоган, думайте своей головой, с кем "дружить" через раздавленные кацапами помидоры и потеря 30 000 000 миллионов долларов или потерять свою страну Турцию и отдать её кацапу Путину ? Путинские помидоры а на самом деле дали понять, с кем Вам пан Эрдоган дружить.
Путинская кацапская россия, пан Эрдоган, для вас сделает Турецкой Республикой в составе России если Вы, пан Эрдоган не покажете бывшей кегебешной чме кто ВЫ а кто "оно", чмо ленинградское.
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шо такое не внятное .... Хунта, фвашисты с Новым Годом !!!! .. будьте , вы здоровы и счастливы !!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТурецкие власти идентифицировали 35 из 39 погибших в ночном клубе Стамбула
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