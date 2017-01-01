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Теги: Пашинский (441) стрельба (2067)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО

Пострадавший в дорожном инциденте с участием народного депутата Сергея Пашинского озвучил свою версию событий.

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Интервью берут у быдла,у которого через слово мат.Стоит человек посреди дороги,пьет водку.а ему какой-то депутатишка мешает.Он обиделся и выпив бутылку бьет депутата по чайнику.Депутаты в большинстве своем сволочи,но этого алкаша надо было пристрелить.
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мужику бы адвоката толкового... посадить не посадят, но на бабки не малые, Пашинского развести можно было бы...
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А что , ещё не прозвучала оправдательная версия Антона Геращенко ??? А Аваков , что телится , не предъявляет обвинений Вячеславу , в попытке убийства двух или более лиц ?!!
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Ребята если леголизоватл оружие таких случаев будет десятки каждый день! Народ у нас трезвый человек как человек а выпьет - быдло "дай дорогу" и все ему пох#й. А со стволом в кормане ваще стока "царей" нарисуеться сразу, и начнут палить без разбору по пьяни. А кому самооборона так я писал высше травмата вполне ДОСТАТОЧНО!
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Так травматы простолюдинам тоже запрещены
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ты - прав , бо я вчерась по пьяне всю обойму растреляв...
када народ собрався, и мною попугался...
Теперь похмелье, стыд,
А от людей пално абид....
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А у мене питання. А пашинський кращий за мене? Чи може у нього м'ясо як у лосося? Чи може він гидить чорною ікрою? Якого хуя, панове?!!! Коли у мене буде легальний пістолет, щоб реагувати на загрози і поліція буде визнавати мою правоту у випадку його застосування. Як зже бісить!!! Підарасам, які сидять у нас на шиї, живуть за наш рахунок, користуються недоторканністю, мають купу пільг, можна все... Скільки ж це лайно триватиме???
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и нормальные законы, но то просто риторические вопросы.
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Уже одно то что этот с бутылкой был пьяным зарулем, делает его преступником.
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Если есть пистолет надо показать и предупредить
Если есть пистолет значит надо стрелять и сопли не жевать при нападение.
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короче,год Петуха вступил в свои права,с Новым годом товарищи!
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Когда ж я сдохну! До того достало,Что бабки оседают у жлобов,Что старики ночуют по вокзалам,Что "православный"- значит - бей жидов! Что побратались мент и бандюган,Что колесят шестерки в шестисотых,Что в загс приходят по любви к деньгам,Что слег народ с восторгом под сексотов.Что делают бестселлер из дерьма,Что проходимец лепит монументы, Что музыкант играет паханам,А быдло учит жить интеллигента.Другой бы сдох к пятнадцати годам ,Но я вам пережить себя не дам !...66-ой сонет Шекспира современный перевод.Что изменилось с тех времен,где мы и насколько отстали от цивилизации.
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УХ ТЫ!
сбрось ссылку на переводчика, пожалуйста
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Думаю подавляющее большинство
современной "элиты" Украины
никогда даже не слыхали о 66 сонете Шекспира:

Зову я смерть.Мне видеть невтерпежДостоинство,
что просит подаянья,
Над
простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество
в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,И
девственность, поруганную грубо,И неуместной почести позор,И мощь в плену у немощи беззубой,И
прямоту, что глупостью слывет,И
глупость в маске мудреца, пророка,
И
вдохновения зажатый рот,
И
праведность на службе у порока.

Все
мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как
тебя покинуть, милый друг!
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Похоже Виталий мужик.
Чтобы понять человека (в данном случае постреленного Вячеслава), "поставьте себя на его место". Так учит великий Карнеги.
Уверен, что половина из людей достаточно физически крепких, "поставив себя на место Виталия," т.е. после того, как им какой-нибудь урод пригрозил пистолетом, попыталась бы "скосить" ублюдка. И не факт, что в аффекте, вообще, не убила бы его. И, внимание, судом была бы оправдана.
Так, что Пашинский должен радоваться, что остался жив, и за свой неадекват, всего лишь попадет на нары на лет пяток, конечно, при новом правительстве. Зато жив.
почему Пашинский: "Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу."
------------------------------------------
Дружина пораненого: "Пашинский к нему в упор с пистолетом сразу же, без предупреждения, без предупредительного выстрела" http://patrioty.org.ua/politic/pashynskyi-k-nemu-v-upor-s-pystoletom-srazu-zhe-bez-preduprezhdenyia-bez-predupredytelnoho-vstrela--druzhyna-poranenoho-nardepom-rozpovila-svoiu-versiiu-skoienoho-149819.html
"На що мій чоловік, обтяжений цією роботою, я не приховую, послав її і штовхав машину далі."
------------------------------------------
За два дня Пашинского уж о-о-о-о-очень много.
Уверен, что мужик послал бабу нафуй, а придурок-психопат схватился за пистолет. Мужика, толкающего авто и подвыпившего ой как понимаю. Не помогли толкать машину, совет дали. Сам бы умников послал.
Здесь бы адекватному человеку уехать на мерсе, но ведь это был "пуп Земли" - вооруженный Пашинский. Еще раз цитирую себя вчерашнего: "Верить Пашинскому себя не уважать" и, уверен, что у честной власти достаточно причин посадить оного мушкетера-Пашинского, на нары лет так, на пяток.
почему
Пашинский: "Украина обошла Россию в ракетном оружии".
-------------------------------------------------------------------- In general: верить Пашинскому себя не уважать. А здесь, видимо, хороший госзаказ готовит. Учитывая раздутый PR очередного "достижизма", деньги хочет "сломить" немалые. Что будет на выходе? Посмотрим, но пока за 3 года, за что не берутся, все валят. Если я неправ, скажите мне о реальных успехах, а не о "достижизмах".01.01.2017 06:57 01.01.2017 22:13

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А не пора ли нам выйти под Раду и требовать снятие депутатской\судейской\прокурорской\президентской неприкосновенности неприккосновенности?
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Может я какой-то антипашинист, но блядь, єто плешивое меня крайне раздражает
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Ні, зброю таки потрібно легалізувати. Причому масово. Можна, наприклад, продавати в "Ашані" біля овочевого відділу. Тоді підірвані долбойоби скоріше перегатять один одного, гопніки будуть сцяти гоняти понти (я про пашинських у тому числі. Бо попри того, що ти маєш "іменну" зброй, хтось може вистрілити тобі в їбальник, і лиш потім побачити, що ти недоторканий депутат). Ну, і взагалі, так веселіще.
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Крім того, коли рашиське бидло буде знати, що у нас у кожного є зброя, воно полізе заробляти бабки у більш безпечних місцях (наприклад десь торгувати анусами)
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у меня к тебе три вопроса. попрошу ответить честно

1. ты когда нибудь стрелял из пистолета?
2. ты когда нибудь стрелял из пистолета в человека?
3. ты уверен что у тебя не отберут пистолет и он не станет новым оружием преступников?
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Да не вопрос. Я тебе, только "аннотации" буду после своих ответов оставлять.

Получай ответы.
1. Да, стрелял;
2. Нет, не было необходимости. (хотя, в некоторые моменты на Борщаговке мне его явно не хватало. И этот аргумент мог вполне быть полезным);
3. Естественно не уверен. Но я уверен в том, что быдло, которое срывает серёжки, пытается под синькой самоутвердится и т.д. будет определённо знать, что у самой хрупкой девушки, к которой оно пытается приебаться может оказаться ствол, который разнесёт ему ипало навсегда... И это самый сдерживающий фактор.
Тебе такие ответы достаточны или ещё необходимы аргументы?
А пашинские и ко, кроме иммунитета законодательного, имеют теперь и именные..
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представленный как Вячеслав пострадавший,
Источник: http://censor.net.ua/v421918

============================================
представленный как ... пострадавший...
No more comment...
WTF ???
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судя по всему - пашинский вкис. поделом.... я не знаю, правду ли говорит мужик с бутылкой, но то что пашинский врет - 300 %
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"...всем стоять, лежать!..."

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барин пашинский едет !
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Только украинским языком можно передать колорит ситуации-" яке їхало, таке здибало"
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Цензор.НЕТФорум Украины"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО
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