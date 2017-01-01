"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО

38624 333Теги: Пашинский (441) стрельба (2067) Тему создал: Цензор.НЕТ01.01.17 21:33 "Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕОПострадавший в дорожном инциденте с участием народного депутата Сергея Пашинского озвучил свою версию событий. читать источник x Мне нравится 13
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када народ собрався, и мною попугался...
Теперь похмелье, стыд,
А от людей пално абид....
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Если есть пистолет значит надо стрелять и сопли не жевать при нападение.
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сбрось ссылку на переводчика, пожалуйста
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современной "элиты" Украины
никогда даже не слыхали о 66 сонете Шекспира:
Зову я смерть.Мне видеть невтерпежДостоинство,
что просит подаянья,
Над
простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество
в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,И
девственность, поруганную грубо,И неуместной почести позор,И мощь в плену у немощи беззубой,И
прямоту, что глупостью слывет,И
глупость в маске мудреца, пророка,
И
вдохновения зажатый рот,
И
праведность на службе у порока.
Все
мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как
тебя покинуть, милый друг!
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Чтобы понять человека (в данном случае постреленного Вячеслава), "поставьте себя на его место". Так учит великий Карнеги.
Уверен, что половина из людей достаточно физически крепких, "поставив себя на место Виталия," т.е. после того, как им какой-нибудь урод пригрозил пистолетом, попыталась бы "скосить" ублюдка. И не факт, что в аффекте, вообще, не убила бы его. И, внимание, судом была бы оправдана.
Так, что Пашинский должен радоваться, что остался жив, и за свой неадекват, всего лишь попадет на нары на лет пяток, конечно, при новом правительстве. Зато жив.
почему Пашинский: "Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу."
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Дружина пораненого: "Пашинский к нему в упор с пистолетом сразу же, без предупреждения, без предупредительного выстрела" http://patrioty.org.ua/politic/pashynskyi-k-nemu-v-upor-s-pystoletom-srazu-zhe-bez-preduprezhdenyia-bez-predupredytelnoho-vstrela--druzhyna-poranenoho-nardepom-rozpovila-svoiu-versiiu-skoienoho-149819.html
"На що мій чоловік, обтяжений цією роботою, я не приховую, послав її і штовхав машину далі."
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За два дня Пашинского уж о-о-о-о-очень много.
Уверен, что мужик послал бабу нафуй, а придурок-психопат схватился за пистолет. Мужика, толкающего авто и подвыпившего ой как понимаю. Не помогли толкать машину, совет дали. Сам бы умников послал.
Здесь бы адекватному человеку уехать на мерсе, но ведь это был "пуп Земли" - вооруженный Пашинский. Еще раз цитирую себя вчерашнего: "Верить Пашинскому себя не уважать" и, уверен, что у честной власти достаточно причин посадить оного мушкетера-Пашинского, на нары лет так, на пяток.
почему
Пашинский: "Украина обошла Россию в ракетном оружии".
-------------------------------------------------------------------- In general: верить Пашинскому себя не уважать. А здесь, видимо, хороший госзаказ готовит. Учитывая раздутый PR очередного "достижизма", деньги хочет "сломить" немалые. Что будет на выходе? Посмотрим, но пока за 3 года, за что не берутся, все валят. Если я неправ, скажите мне о реальных успехах, а не о "достижизмах".01.01.2017 06:57 01.01.2017 22:13
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1. ты когда нибудь стрелял из пистолета?
2. ты когда нибудь стрелял из пистолета в человека?
3. ты уверен что у тебя не отберут пистолет и он не станет новым оружием преступников?
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Получай ответы.
1. Да, стрелял;
2. Нет, не было необходимости. (хотя, в некоторые моменты на Борщаговке мне его явно не хватало. И этот аргумент мог вполне быть полезным);
3. Естественно не уверен. Но я уверен в том, что быдло, которое срывает серёжки, пытается под синькой самоутвердится и т.д. будет определённо знать, что у самой хрупкой девушки, к которой оно пытается приебаться может оказаться ствол, который разнесёт ему ипало навсегда... И это самый сдерживающий фактор.
Тебе такие ответы достаточны или ещё необходимы аргументы?
А пашинские и ко, кроме иммунитета законодательного, имеют теперь и именные..
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Источник: http://censor.net.ua/v421918
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представленный как ... пострадавший...
No more comment...
WTF ???
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барин пашинский едет !
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