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Теги: Стамбул (141) теракт (1913) Турция (1723)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террорист в ночном клубе Стамбула не переодевался в костюм Санта-Клауса, - премьер Турции

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что мужчина, совершивший теракт в клубе Reina в Стамбуле, где погибли 39 человек, не был в костюме Санта-Клауса.

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в мережу попало фото організатора теракту разом з його виблядками...


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«Украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся», - заявил Порошенко.

Я просто прозреваю. Свинюка уже ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ подобные вещи заявляет.
И всем здоровый такой ПОХУЙ! © Зеленский.
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PS. Липецкий коллаборант и госизменник уже ПОЛНОСТЬЮ слетел с катушек.
Но все, кто пытается протестовать, клеймится лохторатом "агентами кремля".
Пиздец, а не страна.
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та читав. це все по дяді фрейду....пропилікався однако....
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эрдогана забыли прималевать к этой, картине малевича, как ещё одного путинского подельника
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Что вы биля все под дурачков косите? Та "ясный перец" изначально было понятно что это не курды! И предыдущие теракты тоже не курды! ЭТО ПУЙЛО ВСЕ "помидорами не отделаетса"! Все мстит за самолет!!!
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Рассея перешла от уничтожения турецких помидоров к уничтожению граждан Турции!
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Этот костюмчик "Горка" называется. Его любят носить чуть южнее Лапландии
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Мне одному кажется - если б полгода назад москва не помогла эрдогану подавить восстание турецких патриотов, и этого вонючего путинского холуя турецкий народ посадил бы на кол - то русофашиская мразь уже давно бы перестала наглеть и не было бы в Турции всех этих терактов?
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даже если так, тогда у кремляди были бы веские основания заявить про то что к власти пришла хунта итд, на пидарашке этим бы обязательно воспользовались в своих целях.
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Херню несешь.В турции народ не испытывает ненависти к Эрдоану.
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У русских в Турции сеть агентуры,по видимому они её готовили, ещё со времён распада СССР.
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Я посмотрел видио по вашей ссылке. в этом видео есть не принципиальная, но не точность. день 9 мая получился не от разницы временных поясов. По сути. 8 мая Германия подписала капитуляцию с союзниками, без присутствия СССР. На это СССР потребовал нового подписания, Которое и было 9 мая. Оба документа есть в издании Нюрнбергского Процесса. Я их читал.
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Ошибаетесь. Капитуляция была подписана 7 мая и вступала в силу с 8 мая 23.00. По требованию Сталина 8 мая состоялась повторное подписание, но сути это не меняло. Капитуляция вступила в силу 8 мая в 23.00.
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Нет не ошибаюсь. У меня на полке стоит сие издание. Спорить не стану. Ты кацап наверно и решил мне настроение портить.
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В Турции нет Санта Клауса, у них Нэль Баба , ночных клубов в нашем понимании в Турции тоже нет, я очень люблю и неплохо знаю Стамбул и турков, часто там бываю по работе, это добрые щедрые люди не способные на терракт, они не похожие на наших злых и подлых соседей москалей, я уверен что терракт оплачен путлером и к.дыровым за убийство пацачего посла , пока эта зараза Раха будет на карте Мира никто не сможет спокойно жить на Земле,россия это проклятие всего Человечества ,Вы хотите нормально жить и воспитывать деток,,,увы,у сатанистов расеян другие планы....
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Агент мирового правительства НЕ ТУРОК по нац.Эрдоган со своей женой арабкой( а где турки???) не смогли поймать ниодного взрывателя?? Смешно прямо...
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В Турции этническим турком небыл ни ОДИН Султан, самая почитаемая ихняя правительница есть украинка Роксолана,,,это не мешает людям жить в мире и развивать свою страну, пока вы кацапы не влезли и не устроили там терракты.
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ага. Не был в костюме Санты.. Так,по привычке - в косоворотке и какашнике,чтоб воши не мешали.. И так видно,что это дело рук кацапездалов.. Что там гадать.. Терорашу надо уничтожать.
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Зато посмотрел предновогодние новости на канале "Россия" и крутили там про Новососию сюжет, как дети письма треуголиники (как в атечественную) шлют и видео приветствия передают зольдатам этой сосии и просят их защищать, а бойцы чуть не со слезами так уверено говорят , что враг не пройдет, спите спокойно. Да а потом еще путину и россии желают всего лучшего ну и заодно Америке пригрозили. Не новости, мапет-шоу.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТеррорист в ночном клубе Стамбула не переодевался в костюм Санта-Клауса, - премьер Турции
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