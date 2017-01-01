Террорист в ночном клубе Стамбула не переодевался в костюм Санта-Клауса, - премьер Турции

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, alex1919
, Имярек
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, Gosha343
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, igor555 ab2700df
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, Ігор Павленко
, Смит 5db715b7
, marina marinina
, куфайковийПалюх
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Иванко
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Юрий П
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Я просто прозреваю. Свинюка уже ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ подобные вещи заявляет.
И всем здоровый такой ПОХУЙ! © Зеленский.
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Но все, кто пытается протестовать, клеймится лохторатом "агентами кремля".
Пиздец, а не страна.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=-1xzf3103uU
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