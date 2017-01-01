"Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж

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Всего на сайте: 185 писателей
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...больше ничего не известно... -- ты прав!
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танюха черновол в межсезоньесобака в полнолуние.
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вот версия. если она будет сильно отличаться от конечной, значит обе стороны договорились.
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Якщо Пашинський краде - піймайте його на гарячому. В Україні стільки журналістів, свідомих громадян, факелоносців... Займіться врешті-решт справою, панове.
А в даному випадку - немає пашинського, іванинського, чортинського. Є просто двоє громадян. І факти.
Один мав законну вогнепальну зброю і був тверезий. Інший був п'яний. Це вже встановила експертиза.
Один вдарив пляшкою другого по голові, другий вистрелив першому у ногу.
Той, хто стріляв, стверджує, що вистрелив після удару пляшкою, вже лежачи.
Так це чи ні, елементарно встановить судова медицина, по рані і каналу від кулі в нозі.
Якщо другий дійсно стріляв після нападу і удару пляшкою, то перший піде в тюрму.
Чи може тверезий вистрелив у п'яного, і той з помсти торохнув пляшкою по голові? Маячня.
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Мерзота ви, мерзота. І повністю заслуговуєте на те лайно, в якому плаваєте, яке хлебчете і яким плюєте.
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У тебя есть выводы экспертизы? В противном случае сам пишешь маячню. Нигде даже слова не было, что пашинский проходил экспертизу.
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.....
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- Чем докажете?
- Бутылка была полной!
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Я МОГУ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, В КАКОЙ ФОРМЕ, ЭТОТ ПРИКОРЫТНИК-ВОР РАЗГОВАРИВАЛ С ШОФЕРОМ, ОБ МАШИНУ КОТОРОГО МОГ РАЗБИТЬСЯ, ЧТО ТОТ СХВАТИЛЯ ЗА БУТЫЛКУ... небось тянул его на улицу из кабины, а тот его бацну по башке, бо боялся выходить
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ДА НИКОГДА ТАКОГО НЕ БУДЕТ, ЧТО БЫ ЭТИ ТВАРИ ПОСТАВИЛИ СЕБЯ В РАВНЫЕ УСЛОВИЯ С ГРАЖДАНАМИ!
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справжня вільна країна повинна притягти до відповідальності злодюжок зі "славної" сімейки кучми
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И нехер клеить ситуацию под себя, - есть прецедент наказать Чморя ворующего НАШИ деньги ежедневно миллионами, - надо доводить дело до конца, и хоть так, по одному избавляться от всей мрази в нашем парламенте до полного очищения власти!
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1. он бы вооружен а его опонент этого не знал
2. он должен был сказать что он депутат при испооненни и что вооружен ну и только потом сделать выстрел в вездух и уж потом по нападающему
3. если он вышел их машины имея пр себе оружие то сделал он осознанно зная что имеет преемущество
4. обычно на умышленное убийство не идут с бутылкой разве что содержимое не отравленно. а вот с оружием вполне, откуда нам знать не сделал ли это фвшинский умышленно?
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не цікаво
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6. ...тогда у тебя даже оправдяться нечем!
7. ...это точно, выводы делать глупо а того что мы знаем кто ты есть - мало, НО чувака с бутылкой мы не знаем вообще, поэтому по умолчанию на его стороне!
8. ...тут в точку - жаль что это была всего лишь бутылка!
....даже жутко представить было что написано в удаленном пункте 9...)))
10. "многообещающе у тебя год начинается ...определись уже кому больше нужна была медицинская помощь!
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