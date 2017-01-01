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Теги: нападение (1537) Пашинский (441) стрельба (2067)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж

Народный депутат Сергей Пашинский опубликовал фото после инцидента со стрельбой и некоторые подробности ночного происшествия.

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Медиками, кем ещё. Экспертизой. Раненый был доставлен в медучреждение.
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Ну и? -- справка есть, что тот сперва выпил, а потом ударил... ...может всё было наоборот? -- ударил и выпил... ...ась?
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Лично я Лично я в данной ситуации на стороне Пашинского. У меня самого был подобный случай. Просто в тот момент был без оружия и пришлось просто применять грубую физическую силу против подобного уёбка и его отца. Просто сделал замечание за остановку на пешеходном переходе прямо на входе в супермаркет. Так эти два дебила начали скакать вокруг пеня козлами. Благо ни ростом ни весом ни силой бог не обидел. Отпиздячил обоих. Правда жалко потом стало убогих, но иначе не могло быть. С подобным быдлом только на языке силы можно разговаривать.
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Глупо судить в данной ситуации по личному опыту. Или ты не в курсе, что вытворяют бухие мажоры?
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В курсе. Ну и вставать на защиту не зная сути - ещё глупее.
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Вот тут полностью согласен. Чего тут судить, если нам мало известно?
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Нам известно, что на какой-то интересной дороге, по которой ездят пашинские, стояла машина без световых сигналов... ...и её нельзя было объехать. Поэтому Пашинский счёл своим долгом выйти, выстрелить в человека и сделать фотки со своей головы, с признаками лёгких повреждений от неизвестного тупого предмета.
...больше ничего не известно... -- ты прав!
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А как же "Лично я в данной ситуации на стороне Пашинского."?
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Пашинский мажор? ...хы... он ша-диез-бекар... ...*)
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...может ты никогда в людей не стрелял... ...или в тебя не стреляли? Если у тебя ствол, то ты дураков не ищешь ... ... и они тебя тоже... -- бо на тебе всё написано: не влезай, убъёт!
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еще один дебил. если есть замечания то зввони сука в полицию а не нападай на нарушителя
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брешет, как танюха черновол в межсезонье собака в полнолуние.
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Не поддерживаю ни одну из сторон, но реально нельзя осуждать мужика за содеянное. Если бы на меня из ниоткуда выскочил этот плешивый черт, да еще и с пистолетом, то я бы его точно чем-то ё..нул. Ну а кто бы не ё...нул? Очко, сцуко, не железное - имеет свойство сокращаться...
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http://www.pravda.com.ua/news/2017/01/1/7131450/

вот версия. если она будет сильно отличаться от конечной, значит обе стороны договорились.
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если раненный в ногу докажет что так и было тогда пашинскому песда. полная
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Знову ця непотрібна, брудна піна.
Якщо Пашинський краде - піймайте його на гарячому. В Україні стільки журналістів, свідомих громадян, факелоносців... Займіться врешті-решт справою, панове.
А в даному випадку - немає пашинського, іванинського, чортинського. Є просто двоє громадян. І факти.
Один мав законну вогнепальну зброю і був тверезий. Інший був п'яний. Це вже встановила експертиза.
Один вдарив пляшкою другого по голові, другий вистрелив першому у ногу.
Той, хто стріляв, стверджує, що вистрелив після удару пляшкою, вже лежачи.
Так це чи ні, елементарно встановить судова медицина, по рані і каналу від кулі в нозі.
Якщо другий дійсно стріляв після нападу і удару пляшкою, то перший піде в тюрму.
Чи може тверезий вистрелив у п'яного, і той з помсти торохнув пляшкою по голові? Маячня.
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шо ты гавкаешь из-за бугра? приедь и поймай за руку или не поймай. как вы зае..ли, умники. жалко тебе его? а деньги налогоплательщиков не жалко, козлина?
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Не хочу об тебе, гівно, бруднитися.
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а я здесь причём? когда же вы, заробитчане, домой вернётесь,за три тысячи, млять, родину любить и воров жалеть, а?
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Он не из-за бугра, он с Банковой на заработках.)))
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Так, не сиділось мені щось "на Банковій". Дай, думаю, поїду зароблю грошей на нові очі, без катаракти. Поки ще щось видно...
Мерзота ви, мерзота. І повністю заслуговуєте на те лайно, в якому плаваєте, яке хлебчете і яким плюєте.
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Не называй себя мерзотой, может не все так плохо....
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З тобою і такими як ти - давно всьо плохо. І назавжди.
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а шо, здесь не зарабатывается? налоги платить кто будет на твою пенсию, мои дети?
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"Один ... був тверезий. Інший був п'яний. Це вже встановила експертиза.
У тебя есть выводы экспертизы? В противном случае сам пишешь маячню. Нигде даже слова не было, что пашинский проходил экспертизу.
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Если бы у Кужель был пистолет в то время когда ей Тетерук в голову бутылкой зарядил.... Кстати тогда никто никого никуда не посадил...
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Не ..плутати зі Шнуром .. .....*Шнирь * !!..
.....
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шкиряк смотрит на пашинского и думает кто бы его по голове бутылкой е.нул - мечты сбываются
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Бутылки в руке не было, а так бы навернул))
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Такие и есть самые опасные, когда до власти дорываются. Комплексы толкают их на беспредел.
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о каком доверии может идти речь к голословным заявлениям конченой мрази, как пашинский
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Этого мудака бей не бей, мозгов все равно нет. Там все такие уроды.
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Маленький шаг для одного человека,большой шаг для всего человечества
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Пашинский не узнал Деда Мороза и пытался его остановить, но тот всё равно успел выполнить новогоднее желание большинства украинцев.
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писали ж что жена слышала разговор по телефону, а теперь говорит что Жена была сама за рулем.
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жена пострадавшего слышала (т.е. чела, в которого стрелял плешивый удод).
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а, то я не внимательно значит по-быстрому прочитала
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А вот я верю пострадавшему мужику и тому, что пишут люди в интернете по этому инциденту. Скорее всего, так и было. Ехала жаба плешивая со своей жоной на своей членовозке. Возможно, пришлось им резко тормознуть, т.к габариты стоящей на обочине машины не были включены (не правильно, конечно, но, возможно, водила забыл, т.к. был озадачен тем, чтобы поскорее оттащить машину на обочину). И тут из членовозки вываливает жаба со своей пушкой- "хазяин жизни"- тока потому, умудрился смородерить на украинской крови и украсть украденное Овощем- то, что должно было вернуться в бюджет страны, награбленному народу. Квакающую жабу узнали, сказали ей всё, что о ней думают (причем не только присутствующие, но и подавляющее большинство жителей Украины). После чего жаба начала палить по живым людям, которым пришлось обороняться бутылкой, что была под рукою, чтобы жабу хоть как-то остановить. Если бы не бутылка, плешивый карлик вполне мог убить кого-то из них. Самое обидное, что авакянская "самая справедливая полиция" "придерживается версии" карлика (что и не удивительно). А значит, справедливости не дождаться. Мало того, что они нас обворовывают, так теперь еще и отстреливать начали ЗА ПРАВДУ. "Привет" "переможному" Кролегу, рожу которого в окружении сотни поросят ежедневно крутят по ТВ- ради рекламы. Такая "реклама" от Парашинсткого, несомненно, "поднимет" его рейтинг над плинтусом.
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- Я его ударил бутылкой по голове в состоянии аффекта.
- Чем докажете?
- Бутылка была полной!
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мало того, что живут на краденные у нас деньги, так ещё с охраной и личным шофером...

Я МОГУ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, В КАКОЙ ФОРМЕ, ЭТОТ ПРИКОРЫТНИК-ВОР РАЗГОВАРИВАЛ С ШОФЕРОМ, ОБ МАШИНУ КОТОРОГО МОГ РАЗБИТЬСЯ, ЧТО ТОТ СХВАТИЛЯ ЗА БУТЫЛКУ... небось тянул его на улицу из кабины, а тот его бацну по башке, бо боялся выходить
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еще и напистел, что будет лоббировать закон об оружии для населения.

ДА НИКОГДА ТАКОГО НЕ БУДЕТ, ЧТО БЫ ЭТИ ТВАРИ ПОСТАВИЛИ СЕБЯ В РАВНЫЕ УСЛОВИЯ С ГРАЖДАНАМИ!
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пашинське - то муйня
справжня вільна країна повинна притягти до відповідальності злодюжок зі "славної" сімейки кучми
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возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданиномИсточник: http://censor.net.ua/p421916....повторяю еще раз, если б человек, в обличии депутата, не начал быковать, то инцидента не было бы (тебя не трогают, и ты никого не цепляй своими "умностями").
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Мученикам, Бог посылает сразу молоковоз, а шутам стеклотару.
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Вот реальная история. На перекрестке стоит две машины, одна из которой ранее подрезала другую. Выходит водитель, которого подрезали и подходит с руганью выяснить отношения. Выходит другой водитель и с одного удара ножом в грудь убивает подошедшего. Вопрос: кто виноват?
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Захотелось мужику по пьяни испробовать наградной ствол.
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Не, это обезумевшему от своей безнаказанности плешивому "можновладцю" захотелось "испробовать" бутыки от простого народа.
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даже если мужик и быковал выпимши, то он себя малехо реабилитировал уже тем, что осуществил мечту большинства Украинцев - "врезать Чмошной Крысе бутылкой по плешивой башке!"
И нехер клеить ситуацию под себя, - есть прецедент наказать Чморя ворующего НАШИ деньги ежедневно миллионами, - надо доводить дело до конца, и хоть так, по одному избавляться от всей мрази в нашем парламенте до полного очищения власти!
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Лирическая история. Захотелось вдруг на трезвую голову в кино съездить мультики посмотреть, перед Новым Годом. очень трогательно.
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Про короткоствольный порадовало. Больше обсуждать на сейчас тут нечего.
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а тем про жфдов нет вот и обсуждают неправомерное использование оружия жыдом
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Тема так и не раскрыта))Бутылка не пострадала?
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Любит народ депутатов,что тут поделаешь)))
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"Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове" Блин в десантуре служил? Или башка чугунная ? обычно после удара бутылкой по голове хватаются за голову а не лезут за пистолетом и успевают сделать выстрел в воздух.Значит он из машины вышел с пистолетом на изготовку.
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Какой великолепный повод посадить плешивую гниду! С тем, чтобы потом сажать остальную нашу проворовавшуюся власть. Оно нам рассказывает всякую херню, совершенно не въезжая, что боевоеогнестрельное оружие против бытылки - явное превышение необходимой самообороны и соответственно тянет на уголовную статью. А как бы прекрасно смотрелся этот пашинский в камере в окружении социальноблизких уголовников! Но система защищает себя, к сожалению. Вот когда наш народ по настоящему проснется и перевешает ВСЮ нашу воровскую банду при власти на фонарях - только тогда можно говорить про достоинство
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А взял бы басик на буксир и помог бы докатить - такая бы замечательная история вышла бы, как в слащавеньких новогодних фильмах.
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гандон фашик наврядли потащил бы чужую машину на буксир. да если честно то он бы и свою не пртащил бы а ждал бесплатног буксировщика оплаченного украинцами
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Бедняга!Ни с кем,с депутатов,подобного не случилось.Може вин Чорновол заговоренный?
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Не понимаю, почему все априори считают виноватым Пашинского? Только потому что он депутат? Так с какого вы голосуете за таких депутатов? По голове бутылкой он реально получил, в этом не может быть сомнений. Мог ли нападавший его ударить по голове, уже после ранения в ногу? Уверен - нет, не мог. Значит, нападавший первый применил силу. Как подметил один из комментирующих, в соседней новости - как подстреленный мог толкать машину, если у него в руке была бутылка?
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Та пох.На того Пашинського!Пусть радуется,шо живёт
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он депутат и должен применять только силу закона а хочешь бытб чистым то держи при себе охрану и оружие применять только для защиты собственности
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С чего вдруг такое вольное толкование законов? Как раз для зашиты собственной жизни при реальной угрозе ей - и есть верное применение оружия. Удар бутылкой был раньше выстрела - факт! Лично я бы еще потом встал и носаками отфигачил пьяное быдло!
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ты просто идиот. бвла бы угроза жизни сидел бы в машие а раз вышел из машины то только с целью нападения а это уже уголовная отвественность.
1. он бы вооружен а его опонент этого не знал
2. он должен был сказать что он депутат при испооненни и что вооружен ну и только потом сделать выстрел в вездух и уж потом по нападающему
3. если он вышел их машины имея пр себе оружие то сделал он осознанно зная что имеет преемущество
4. обычно на умышленное убийство не идут с бутылкой разве что содержимое не отравленно. а вот с оружием вполне, откуда нам знать не сделал ли это фвшинский умышленно?
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Был первый выстрел в воздух, предупредительный. Каким бухим надо быть, что бы переть на ствол? Вообще, то что ты написал, настолько бессвязно и столько ошибок, что ты скорее всего тоже сейчас "не совсем трезвый"
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Ну раз ты "уверен" и "в этом не может быть сомнений" "значит " "априори" так и было. А бутылка у него в куртке была или ты "уверен", что он голый был?
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Ага, бутылка в куртке, а потом резко в руке! А в другой руке - телефон, по которому он говорил с женой! А машину он по доброте толкал ... , большим и толстым.
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Якого,цей "обраний" знаходився зі зброєю в місці масового скупчення людей (кінотеатр).Це пряма небезпека для оточуючих.Носіння та транспортування вогнепальної зброї під час та у місцях проведення публічних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, культурно-масових та масово-спортивних заходів тощо) забороняється.До того ж,він мав негайно викликати поліцію,а також пройти перевірку на вміст алкоголю в крові.
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о каком доверии может идти речь к голословным заявлениям конченой мрази, как пашинский
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А к герою с бутылкой, доверия гораздо больше?
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вопрос в данной ситуации в том что было раньше пушка или удар бутылкой. если угрожаешь оружием то чел имеет право на самооборону тоесть на удар бутылкой. если валына появилась после удара уже то это тоже законная самооборона. все просто
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похоже что сам себя поцарапал. ну никак не похоже что его ударили бутылкой по голове
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нет. похоже. похоже, что "поцарапали", обороняясь от его пушки.
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Бутылкой по баняку, пулей под ягодицу. Случайные люди.
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Честно - меня шокирует такая ненависть в сторону народного депутат, только потому что он депутат. Лично я не поклонник Юли, и лично Пашинского, но не понимаю, как вы можете отстаивать явного бухарика с бутылкой в руке, который ПЕРВЫМ ударил? Какие там были маты и угрозы - дело третье! Но физическое нападение было со стороны "подстреленного". Я бы тоже стрелял, и скорее всего не стал бы дожидаться удара по голове.
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С какого бодуна ты юлю сюда вставил? Как ты определил, что мужик явный бухарик, бутылка была в куртке, а с пистолетом в руке пашинский выбежал из авто. Tочно также, как ты людей записываешь в "явные бухарики", тебя можно записать в явные неадекваты.
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очевидне перевищення меж самооборони, якщо це взагалі була самооборона, а не напад.
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Прости, но удар по голове был перед выстрелом? Давай тебя по голове бутылкой навернем, потом посмотрим как ты подставишь другую щеку!
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Замазал ухо краской,на башке ничего подобного на ушиб,напоминает Булатова,которому отрезали ухо,потом пришили.
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5. ...ну вообще странно было бы если б ты быкующее с пистолетом в руках чучело ей не получило... Небеса благодари что то всего лишь бутылка была а не гантеля например))
6. ...тогда у тебя даже оправдяться нечем!
7. ...это точно, выводы делать глупо а того что мы знаем кто ты есть - мало, НО чувака с бутылкой мы не знаем вообще, поэтому по умолчанию на его стороне!
8. ...тут в точку - жаль что это была всего лишь бутылка!
....даже жутко представить было что написано в удаленном пункте 9...)))
10. "многообещающе у тебя год начинается ...определись уже кому больше нужна была медицинская помощь!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж
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