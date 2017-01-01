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Материалы по теме:  ДТП
Теги: ДТП (5311) Киев (15742)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Киеве возле памятника "Родина-мать" произошло смертельное ДТП. ФОТО

В воскресенье, 1 января, в Киеве на бульваре Дружбы Народов в результате серьезной аварии погиб молодой мужчина.

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блин. ну куда? ну куда так нестись? маклауд? оказывается нет. земля пухом. покатался... не дай бог...
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Какой врезался?Боковой удар жесткой опорой,даже подушки не помогут-удар плеткой.
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Врезался это прямо вьехал,а это явно боковой занос.Я в этом смысле.
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У нас по Университетской гоцал мажор вечерами под 170 и заезжал в ромаду гомно всю ночь возил,а мы возле него летку-еньку танцевали.А кончилось удар плеткой об жесткую опору.Вот в чем разница.
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ладно. пусть так. хотя как по мне - не все равно какой был удар - важен факт
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алаверды..желаю тебе чтоб на фоне твоей смерти обсуждали каким боком ты въехал )))
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я смотрю твоя семья уже луснула)) вон могила ваша обосрана бомжами))
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Пам'тник цей нехороший. Забрати його давно треба...
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Что в нем нехорошего? Родина. Украина-мама. За дорогой следить надо. Не знаю, что за водила, но в Харькове летом тоже по вечерам мажоры гоняют, кто быстрее. И если бы мобилизация проводилась по ночным клубам, всю золотую молодежь на передок, а добробаты в качестве загранотрядов - все бы уже закончилось. Но, возможно, когда-нибудь так и будет.
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так этому выродку и надо. меньше говна на дороге
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а на заднем фоне отжатая по-новому земелька, щедро обнесенная забором
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о..не один я люблю бэкграунды рассматривать на фотках))) респект )
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я тебе лично желаю чтобы фото твоей гибели обсуждали в ключе заднего плана.
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но зарулем олень сам виноват, еще и работы кому-то прибавил в празники, мог бы и тебя где-то сбить нахрен...
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я не спорю что водитель олень. мне не нравится цинизм.

кто о чем - а зрадоверы (два придурка нашлось) - об якобы отжатых землях.
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что,за чоколядных гнид абыдно, порохоботина дырявая? порошенко- жирнорылый сука! ))) я его рожу ножом изрезал))
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порошенко-попрошенко- гнилой балабол,брехливая шваль алкашная. я ему на портрете ножом рыло исполосовал и в глаза иголки воткнул))
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только через лет 20 после того как обоссу твою могилу))
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ты падаль заколебаешься пыль глотать дожидаясь моей смерти.
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ну вот и отвянь))) иди металлолом собирай с мясом того дятла-гонщика, чпокай его черти))
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на какой мусорке он этот таз нашел, на него смотреть страшно, не то что ездить
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Скорость была не маленькая,а столб уже укрепили, накануне!
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...родина мать на дружбе народов?... ...хм... ...хотя, почему бы и нет -- ладно...*)...
А я кадысь -- в 1988 -- от клёпаной матери вниз съезжал... ...чуток не дотормознул и цокнул Волжану, поперечную слева, в правый задний фонарь -- моя вина!... ...себе решётку радиатора погнул... ...а водилу Волжаны, каюсь, так нагрузил, что он мне червонец через 5 минут выдал на ремонт, без разборок с ментами и был счастлив...
...а тогда всё было в охибенном дефиците, особенно ЗП и червонцы... -- до сих пор иногда каюсь за собственную наглость...*)
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всем нам очень важна твоя история как ты нагнул правого по сути водителя. оставайся на линии
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...я знал, что тебе понравится...
-- я его не нагнул, я ему спокойно объяснил, что он ПДД не знает... ...а он поверил...*)
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Второй раз ты нагнул бедную еврейку, обманув ее, что любишь. ОНА тебе поверила, вышла замуж, вывезла тебя, мошенника, в Бундес, оформила "социал" - а ты ее "кинул", как в 1988 году водителя "волжаны" и развелся. Ты наверне кацап?
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...ты уже всё про меня посчитал? ...даже моих евреек...*) -- а может то ты на той Волге был? -- так тогда честные и порядочные в общественном транспорте биточками передвигались... ...а я был киевским таксистом... -- план стране давал! *)
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А-ааа ...из таксистов, значит. Ну, ну ...- круто!
Тогда все ты сказал правильно. Это по-таксистски.
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...но не по-еврейски ж... -- как ты надеялся...*)
Мой дед, Степан Кобзарь, был простым портным, а Бабуля, простая графиня -- Алексндра фон Фогт... ... так и управились без твоего гною...*)
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Там чуть ниже,постоянно аварии из-за превышения происходили.
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зачем покупать машину у которой руль с правой стороны? написано праворульная Тоёта.Тут на таких машинах,разбиваются насмерть.Соболезную родственникам,не приведи Господь такой Новый Год.
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Обзор хуже с правым рулём,но скорость сыграла роковую роль.
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невнимательность...., либо за рулём был не владелец авто (к праворукой машине нужно привыкнуть)
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На праворульной машине лучше вообще не ездить.....в условиях правостороннего движения.....
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наоборот. у нас ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ и для нас подходят машины с рулем слева. а вот "прули" - япония, англия и восток педерации.. ну еще несколько стран помеольче
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Ну что вы, ей Богу. Человека жалко, бузсловно. Ведь молодой совсем. Сколько горя родным и близким.....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Киеве возле памятника "Родина-мать" произошло смертельное ДТП. ФОТО
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