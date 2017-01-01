В Киеве возле памятника "Родина-мать" произошло смертельное ДТП. ФОТО

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кто о чем - а зрадоверы (два придурка нашлось) - об якобы отжатых землях.
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А я кадысь -- в 1988 -- от клёпаной матери вниз съезжал... ...чуток не дотормознул и цокнул Волжану, поперечную слева, в правый задний фонарь -- моя вина!... ...себе решётку радиатора погнул... ...а водилу Волжаны, каюсь, так нагрузил, что он мне червонец через 5 минут выдал на ремонт, без разборок с ментами и был счастлив...
...а тогда всё было в охибенном дефиците, особенно ЗП и червонцы... -- до сих пор иногда каюсь за собственную наглость...*)
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-- я его не нагнул, я ему спокойно объяснил, что он ПДД не знает... ...а он поверил...*)
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Тогда все ты сказал правильно. Это по-таксистски.
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Мой дед, Степан Кобзарь, был простым портным, а Бабуля, простая графиня -- Алексндра фон Фогт... ... так и управились без твоего гною...*)
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