Конгрессмены Республиканской и Демократической партий США выступают за усиление санкций, - член палаты представителей Шифф

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В новогоднем обращении Порошенко закрыл тему евроинтеграции и реформПоследнее поздравление президента разительно отличалось от двух предыдущих
Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко в этом году было необычным сразу по нескольким позициям, фото: Администрация Президента Украины/YouTube
Как правило, новогодние обращения президентов воспринимаются как чистая формальность - обычные слова за все хорошее, против всего плохого. И обычно такая оценка справедлива. Но только не по отношению к последнему новогоднему обращению президента Украины Петра Порошенко.
Оно концептуально отличалось от того, что говорил и обещал стране президент в 2014 и в 2015 году.
Три составных части президентской речи
Два предыдущих обращения президента (с их полным текстом можно ознакомиться здесь) по своей сути можно было разбить на три составных части.
Первая - защита суверенитета, борьба с российской агрессией.
Вторая - необходимость внутренней консолидации нации перед лицом внешней угрозы.
Третья - реформы и евроинтеграция.
Первые два пункта присутствуют во всех трех речах президента. А вот с третьим произошла интересная метаморфоза.
Годы больших евронадежд
Реформам и ЕС был посвящен один многообещающий пассаж в 2014 году ("2015 год не будет легким, но я верю, что в историю он войдет как год старта глубоких реформ, которые откроют нам путь в Евросоюз. Это наша мечта, которую мы вместе воплотим в жизнь"). А в 2015 эта тема вообще стала основной.
Логика была такая. С внешним врагом мы справились в общем и целом. Теперь главная задача - это реформы и евроинтеграция. Вот что обещал в своей речи президент год назад: "символично, что в канун новогодних праздников мы решили вопросы о безвизовом режиме с Евросоюзом. В следующем году упадет бумажная завеса между Украиной и Евросоюзом. Граждане нашего государства смогут свободно посещать Европу как по работе, так и для отдыха. Объединение с Европой требует борьбы с коррупцией. Все это мы уже обеспечили. Мы открыли принципиально новые и независимые антикоррупционные органы, в них по конкурсу прошли люди с новыми ценностями, пришли, чтобы работать под наблюдением общества. С 1 января начнет работу зона свободной торговли с ЕС. Через несколько лет мы компенсируем колоссальные потери, которые создала Россия. Ведь закрытие Москвой рынков для европейских производителей, мощная экономическая агрессия, - еще одна составляющая гибридной войны против нас".
То есть, исходя из новогоднего обращения президента-2015, следующий, 2016 год, должен был стать годом смелых реформ, прорыва в борьбе с коррупцией (усилиями новых антикоррупционных органов), а также ускоренного движения в европейском направлении (как минимум безвиз должен был у нас уже быть).
Стоп-шатун вместо евроинтеграции
Что из этого всего свершилось - прекрасно известно. Фактически ничего. Ни безвиза, ни ошеломляющих успехов в борьбе с коррупцией ни новых, ни старых антикоррупционных органов и, в придачу, унизительные условия Нидерландов по ратификации Соглашения с ЕС, одно из - которых фиксация странами ЕС невозможности вступления нашей страны в Евросоюз.
Поэтому, не удивительно, что после такого ни о евроинтеграции, ни о реформах, ни о борьбе с коррупцией в речи президента больше нет ни слова.
Вместо этого значительно усилен тезис о необходимости национальной консолидации.
"Грядущий год - особенный. Это - год столетия Украинской национальной революции, - обратился к примерам истории президент. - И тогда украинцы, вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику - погрузить в анархию. А страну - сделать добычей агрессора. Важнейшие уроки истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок не повторю. Да и другим - не дам".
Короче говоря - стоп-шатун. Те, кто критикуют власть - враги, которые хотят погрузить страну в анархию.
От перемоги к перемоге
Из нового - акцент на то, что худшее уже позади, а некоторые перемоги (возобновление экономического роста, отказ от закупок газа у России и проч.) уже наступили.
Видимо именно на этом - на призывах к консолидации нации вокруг власти перед лицом внешнего врага, на попытках прижать к ногтю тех, кто смеет молвить слово против линии "партии и правительства" и на раздувании реальных и не очень "перемог", и будет делать акцент команда президента в своей агитации и пропаганде в Новом году.
Только что делать с мечтой, место которой ранее занимала евроинтеграция и ради которой, к слову, и затевался Евромайдан, приведший к власти нынешних правителей страны, обещавших привести Украину в ЕС?
Вряд ли такой мега-целью может стать зарплата в 3200 гривен. Или по нынешнему курсу - чуть более 110 долларов…
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да что там намек -- открытым текстом!
и да... Маккейн в Конгрессе и Сенате -- 34 года... Грэм -- 31 год....группировка, думаю -- еще та..)
вертели они -- таких президентов....
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