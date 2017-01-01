EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570646)
  3191  122
Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Конгресс США (207) санкции (5753)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Конгрессмены Республиканской и Демократической партий США выступают за усиление санкций, - член палаты представителей Шифф

Член палаты представителей от демократов Адам Шифф заявил, что в конгрессмены и Республиканской, и Демократической партий выступают за введение новых санкций против России

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
...доречі вірно - риторика змінена ...
В новогоднем обращении Порошенко закрыл тему евроинтеграции и реформПоследнее поздравление президента разительно отличалось от двух предыдущих



Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко в этом году было необычным сразу по нескольким позициям, фото: Администрация Президента Украины/YouTube
Как правило, новогодние обращения президентов воспринимаются как чистая формальность - обычные слова за все хорошее, против всего плохого. И обычно такая оценка справедлива. Но только не по отношению к последнему новогоднему обращению президента Украины Петра Порошенко.
Оно концептуально отличалось от того, что говорил и обещал стране президент в 2014 и в 2015 году.
Три составных части президентской речи
Два предыдущих обращения президента (с их полным текстом можно ознакомиться здесь) по своей сути можно было разбить на три составных части.
Первая - защита суверенитета, борьба с российской агрессией.
Вторая - необходимость внутренней консолидации нации перед лицом внешней угрозы.
Третья - реформы и евроинтеграция.
Первые два пункта присутствуют во всех трех речах президента. А вот с третьим произошла интересная метаморфоза.
Годы больших евронадежд
Реформам и ЕС был посвящен один многообещающий пассаж в 2014 году ("2015 год не будет легким, но я верю, что в историю он войдет как год старта глубоких реформ, которые откроют нам путь в Евросоюз. Это наша мечта, которую мы вместе воплотим в жизнь"). А в 2015 эта тема вообще стала основной.
Логика была такая. С внешним врагом мы справились в общем и целом. Теперь главная задача - это реформы и евроинтеграция. Вот что обещал в своей речи президент год назад: "символично, что в канун новогодних праздников мы решили вопросы о безвизовом режиме с Евросоюзом. В следующем году упадет бумажная завеса между Украиной и Евросоюзом. Граждане нашего государства смогут свободно посещать Европу как по работе, так и для отдыха. Объединение с Европой требует борьбы с коррупцией. Все это мы уже обеспечили. Мы открыли принципиально новые и независимые антикоррупционные органы, в них по конкурсу прошли люди с новыми ценностями, пришли, чтобы работать под наблюдением общества. С 1 января начнет работу зона свободной торговли с ЕС. Через несколько лет мы компенсируем колоссальные потери, которые создала Россия. Ведь закрытие Москвой рынков для европейских производителей, мощная экономическая агрессия, - еще одна составляющая гибридной войны против нас".
То есть, исходя из новогоднего обращения президента-2015, следующий, 2016 год, должен был стать годом смелых реформ, прорыва в борьбе с коррупцией (усилиями новых антикоррупционных органов), а также ускоренного движения в европейском направлении (как минимум безвиз должен был у нас уже быть).
Стоп-шатун вместо евроинтеграции
Что из этого всего свершилось - прекрасно известно. Фактически ничего. Ни безвиза, ни ошеломляющих успехов в борьбе с коррупцией ни новых, ни старых антикоррупционных органов и, в придачу, унизительные условия Нидерландов по ратификации Соглашения с ЕС, одно из - которых фиксация странами ЕС невозможности вступления нашей страны в Евросоюз.
Поэтому, не удивительно, что после такого ни о евроинтеграции, ни о реформах, ни о борьбе с коррупцией в речи президента больше нет ни слова.
Вместо этого значительно усилен тезис о необходимости национальной консолидации.
"Грядущий год - особенный. Это - год столетия Украинской национальной революции, - обратился к примерам истории президент. - И тогда украинцы, вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику - погрузить в анархию. А страну - сделать добычей агрессора. Важнейшие уроки истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок не повторю. Да и другим - не дам".
Короче говоря - стоп-шатун. Те, кто критикуют власть - враги, которые хотят погрузить страну в анархию.
От перемоги к перемоге
Из нового - акцент на то, что худшее уже позади, а некоторые перемоги (возобновление экономического роста, отказ от закупок газа у России и проч.) уже наступили.
Видимо именно на этом - на призывах к консолидации нации вокруг власти перед лицом внешнего врага, на попытках прижать к ногтю тех, кто смеет молвить слово против линии "партии и правительства" и на раздувании реальных и не очень "перемог", и будет делать акцент команда президента в своей агитации и пропаганде в Новом году.
Только что делать с мечтой, место которой ранее занимала евроинтеграция и ради которой, к слову, и затевался Евромайдан, приведший к власти нынешних правителей страны, обещавших привести Украину в ЕС?
Вряд ли такой мега-целью может стать зарплата в 3200 гривен. Или по нынешнему курсу - чуть более 110 долларов…
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо то много букав ты надрочил, рузьге. Давай по пунктам, а??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А усиление или уменьшение санкций как-то отразится на жизни украинцев?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну как сказать , меньше пуль в тебя прилетит , тебе полегче станет ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трампу , или учесть мнение сената , или готовится к импичменту !В истории нет примеров , когда мнение ДВУХ партий в сенате США , не учитывал Президент !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"еще более решительные действия" -- тонкий намек Трампу -- на толстые обстоятельства?)
да что там намек -- открытым текстом!
и да... Маккейн в Конгрессе и Сенате -- 34 года... Грэм -- 31 год....группировка, думаю -- еще та..)
вертели они -- таких президентов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минет Левински, это вам не минет путину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПисТец кацапов не минует, не долго осталось уродам!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он также выразил уверенность, что от конгресса можно ожидать "еще более решительных действий", если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой. Источник: http://censor.net.ua/n421910 угрожают своему президенту :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЧТО ЗА ИДИОТИЗМ )(УЙЛО - ПУТЛИН КРОВАВЫЙ ФАШИСТ А ТРАМП ОН ЖЕ РЕСПУБЛИКАНЕЦ . НУ И ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩЕГО МЕЖДУ ЭТИМ ПРОКЛЯТЫМ ФАШИСТОМ И РЕСПУБЛИКАНЦЕВ. ЕСЛИ КОНЕЧНО ТРАМП НЕ ЗАХОЧЕТ ТОЖЕ КАК И )(УЙЛО СТАТЬ МАТЁРЫМ ФАШИСТОМ. ЧТО МАЛОВЕРОЯТНО НЕПРИЕМЛЕМО КАК ДЛЯ КОНГРЕССА СЕНАТА ТАК И ДЛЯ ВСЕГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА США . РАЗВЕ ЧТО ТРАМП НЕ СЛИНЯЕТ В ФАШИСТСКУЮ ПА РАШУ КАК ЭТО РАНЕЕ СДЕЛАЛ НАШ ЗЭК И ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ХОЛУЙ - ИУДА ЯНУКОВИЧ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не только усилить, но создать такие условия, законы, правила, чтобы раша не смогла даже пользоваться всем тем, чем пользуется цивилизованный мир, к чему он стремится. И отношения с её территорией, должны соблюдаться всеми государствами, безгранично во времени. А тех, кто когда либо предложит открыть по этим правилам дискуссию, тотчас без суда, без следствия, сажать в клетку (например в зоопарке) и лишать гражданских прав и в первую очередь - право на секс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не забирай святое для них-анальный секс.ибо откуда мотороллы смогут родиться ?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныКонгрессмены Республиканской и Демократической партий США выступают за усиление санкций, - член палаты представителей Шифф
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Плюю на Путю, Володимир Горбатько, SergTranscarpathian, Лалала Лалалала, soren, частный сектор, Фантом 2, Тимофей Овчаренко, Юрий П, Зрада Зрадова, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Goroskopik, Ali Hasan, Игорь Д, Чубака, Славик Шустрик, блондинка, Серов свидомый, Серая Лиса, КузьмичUA, Zerder, буков, Иван Рыжий, Bandera Rosa, Великая Исландия, Роман Романов c42a3b9b, Дмитрий Назаужды, Папа Карла, frosch, Antiberkut, monah 58f1317c, Vasyl Moroz, фОшЫзд Галичанский, Виктор Будьбоед, Tatyana Pomolova, путлер убок, avengers, Олександр Багряний, Стрелок, Прохожый, Роман Гнатенко 2f7e4fe1, Франческа, ВКЛ_это_мы_01, Игорь Карпушин, Путлер Капут, ITLaB, Николай М, Привет, Грга Питич, Бендер-Задунайский, Володимир Мик
 Всего на сайте: 180 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти