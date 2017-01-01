Поведение Путина - это поведение бандита и убийцы. Трамп не сможет единолично признать Крым российским, - американские сенаторы

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Всего на сайте: 181 писатель
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бо ольгінськостецькові дрочілки використовують їх для створення у УКРАЇНЦІВ ВАТЯНОГО ОБРАЗУ АМЕРИКАНЦІВ по типу АМЄРІКАНЦИ АНІ ЖЕ ТУПИЄ....
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У меня, например, есть родственники в России. Бабушка с дедушкой жили в селе в Белгородской области. Кстати, все села в округе говорили по-украински, мелочь, конечно... Товарищ у меня, до сих пор служит, уже на контракте. Родился в России, отец - офицер российского флота. Каждую годовщину Курска вспоминает товарищей. Поэтому не нужно путать.
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Но есть одно НО!
Ленинградская нищая крыса в образе человечка из Гоголевского рассказа про "Шинель" в детстве бегала за ленинградскими крысами по ленинградским подъездам с пустыми карманами в индийских джинсах, а американская крыса в детстве бегала за крысами по Международному отелю и башне папы Трампа
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80 процентов опрошенных Украинцев ответили -"недавно умерли!"
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Тебя лишняя хромосома потянула к пиндосам из паРаши, встающей с колен?
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Если сам Педро это заявил - значит за океаном вопрос уже согласован.
Кстати,а почему у вас эту оговорочку тут не осветили?
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У Севастополі невідомі зірвали з головної міської ялинки на площі Нахімова електричну сніжинку заради забави, а також майже половину іграшок.
У окупованому Севастополі. Фото: ЖЖ.
В анексованому Криму почали красти навіть іграшки із міських ялинок. Про це повідомляють Патріоти України із посиланням на "Росбалт".
У Севастополі невідомі зірвали з головної міської ялинки на площі Нахімова електричну сніжинку заради забави. А награвшись, закинули її на сусідній стовп. Також в соцмережах повідомляють, що вкрадена половина іграшок.
Пропажу прикраси помітили співробітники підприємства, яке наряджає новорічну красуню. "Ми помітили, що зірки немає. Пішли в ділянку. Там заяву прийняли, хоча і звернули нашу увагу, що хід справі може дати тільки заяву від власника викраденого майна. А це ЦКУ "Управління по експлуатації об'єктів міського господарства". Туди ми теж віднесли заяву. До речі, сніжинку ми все-таки знайшли, на сусідньому стовпі", - розповів Валентин Міленін.
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СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
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