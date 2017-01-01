Новый Генсек ООН: "Призываю дать общий новогодний обет: поставим на первое место вопрос достижения мира"

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Прокравшись темной ночью, аки тать,
Зайти к соседу вежливо, без спроса,
И вежливо на стол ему насрать.
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Свєжо пітаніє, но сєрєтся с трудом.
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...любой ценой и за ценой не постоим!
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Ну, я не знаю... ... если в январе в Украине не начнутся глобальные и жёсткие посадки, то опять нам со всем светом лет 600 воевать... ...за хлеб и воду и за свободу...
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поживём - посмотрим.
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Перший етап отжиму українських земель завершено... Зараз об'ява миру... і підготовка до наступного етапу...
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Хммм.,а справится ли она???????
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