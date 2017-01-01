Председательство Австрии в ОБСЕ: Курц, выступавший за снятие санкций с РФ, рассказал о своих целях

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Всего на сайте: 181 писатель
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...последняя речь Порошенко, насчёт, что он всё понял и учёл, вселяет последнюю надежду... -- ...а дальше Трамп Президент США. ...причём тут мои почки? ... *)
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С НГ Тебя, кстати! -- пусть в твоём доме всегда прибудет Аллах!
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Будьмо, Ахуя! ..."Ахуя", это брат по-арабски... ...так шо -- ша! -- без комментов...
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линолему, тфу, милениум
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А в Киеве что? -- а в Киеве всё бабло в постельном белье и в Нацбанке... -- никто, никому, ничего не должен...
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Когда в конце 30-х годов европапередники Курца восстановили доверие к Гитлеру, перешли от системы наказаний к системе поощрений, тогда разгорелась Вторая Мировая.
Вне всякого сомнения курц - кремлевский грантоед и агент влияния хуйла.
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уже ж было, блять! - в 1938 году! шо опять эти чистоплюи и пиздаболы утопят мир в крови!!!
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понятно, что парадигма нахождения в оппозиции к существующей линии певедения Европы требует делать все наоборот. например, не ужесточать, а ослаблять санкции. но должны же быть и мозги! демократы и республиканцы едины в вопросе санкций, а Курц против! звучит, как анекдот. так можно и на персональные санкции нарваться.
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