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Теги: Россия (64495) самолет (2074) США (11547) дипломаты (174)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Самолет с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона

Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона

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-вы когда-нибудь встречали новый год в воздухе?
-нет!...и нехочу!...
-и я не хочу..а что делать?
(С)

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таки дали отпраздновать НГ в гейпендосии. или шопинг затянуля у запоребриков? домой.. к боярышнику
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для англоязычных дед мороз звучит как угрюмый мертвец ( Dead Morose )
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"Сєрєбрістий лайнєр ІЛ пі...нулся прямо в Ніл!". (с)
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Надеюсь Святой Николай и в этот раз не оплошает.
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дно атлантики ждет диплоприматов сравсии
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Ну ничего, МИД РФ теперь может увеличить свой штат диппредставительстьв в Зимбабве, Нуару, КНДР.
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Цікаво , буде подарунок на День Народження Степана Бандери ??? ЧЕКАЄМО ,,,,
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Рашистские спецслужбы влияют на выборы во многих странах, Америка, Молдова, Болгария, теперь суют нос во Францию.
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Крррасоты и достопримечательности дна морского ждут вас , какацапчики!
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Надеемся, что "приводнится" где-то в атлантике!
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Для чего вы это пишите ?
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если ты до сих пор не знаешь, рассеяне убивают украинцев и захватили часть территории.
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Забавно, что в Кремле посчитали нужным компенсировать детишкам тяжелую травму в связи с возвращением на Родину елкой в Кремле
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это в обязательном порядке или добровольно? Не уверен, что сейчас ёлка в Кремле - компенсация, а не дополнительное наказание.
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Типа эти родители не могли заплатить за елку!
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вся россиюшка горюет над тяжелой судьбой этих деток дипломатов
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Надеюсь, у него "откажут закрылки", и у местных акул и крабов случится праздник.
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Сладкая жирная жизнь в США резко закончилась... Это ж какой депресняк будет у этих чемоданов и их отпрысков при возврате в родную встающую с колен говень.
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Этот хоть долетит то ?
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переживаешь...? ничего - накатишь за них как и за хор ихтиандров...
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А с чего вы взяли ? Это вопрос риторический. А долетит или нет мне как то до лампочки.
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как это риторический...? - это твои добрые соседи...
иди дальше кацапам лайкай - выполняй свой долг...
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Если вы дурак, то это надолго. Риторичность вопроса заключается в том, что мне всё равно долетит он или нет. А кому ставить лайки это моё личное дело. В вашей идиотской голове отличаются кацапы и русские, а для остальных нормальных это одно и тоже.
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Та и пусть летят. А я щас по Мариуполю прогулялся. Удивительное дело: продолжает быть предельно красиво! И ветерка никакого. Около минус пяти. А иней длинный- сохранился, на деревьях. Просто удивительно красиво. А очередь на каток- вышибает! Блин, хотел жене мастер -класс показать... Не удалось. Холодно таки, если час отстоять. А иначе- не выходит.
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Вы даже и близко не можете представить морального состояния этих тварисЧей)))
Жить в цивилизации пользоваться её благами...и тут БАХ, на самолет и назад, в кучу дерьма...))
Что бы сгладить шок у детишек, для них приглашение на елку в Кремле))
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Что ж так поздно?Кацапские летуны,походу,всю "шпагу" с самолёта слили,Новый год празднуя-могут и не долететь.
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Пингвины хатят ентих пасольских, нада птичек уважить- гнёзда обесчают!
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Летела лопата -- везла дипломата:
Какая работа -- такая зарплата!
Летела лопата -- попала в болото:
Какая зарплата -- такая работа!
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Текст нашей молодости был немного другой, ведь летела не лопата.
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ДА-а-а, казламордые...
Ваши вышвырнутые из Пендосии личинки приравниваюцца к потерпевшим от Чернобыльской аврии, которую вы устроили в Украине: )(уйло пригласил их найолкувкремль !!! :D
Правильно амеры сделали: поделом вам, свиносаббббакам !!!
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Вот это счастье - елка кремляцкая, совок неизлечимый.
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Нам надо сплотится вокруг владимвладимыча он нас защитит от цивилизации,демократии ,алкоголя и никотина,качественных продуктов питания ,достойной медицины ,образования и прочих излишеств ! ps главное еще конечно чтоб асад устоял от этого зависят темпы газификации в регионах РФ.
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Как бы тот газ, что есть не отключили Что там за катавасия с многоквартирками?
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Такие значительные господа достойны встречи с оркестром. А лучше с ансамблем песни и пляски...им. Александрова
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... мне щас токо шо один... ...хм... ...из Финляндии позвонил -- кореш из 90хх. -- с 98 у фиников... -- бывший офицер СА и ВСУ. ...лет 20 молчал...
-- грит: С НГ тебя, Саня! А у нас тут полная жопа! -- лучше б фины СССР войну приграли, бо жизни совсем не стало...
-- а дальше начинается интересное: Ты бы не помог российские кедровые орешки в Германию экспортировать? ... ...заметьте, --экспортировать, а не импортировать... -- шо меня сразу и смутило. !
Ответил так: Слава Украине! Коммунякам и москалям смэрть! С новым годом, господа офицеры!
...пока, всё ещё жду ответа... *)
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Я догадываюсь почему хуйло не стал депортировать сотрудников посольства США. Если для россиянских дипломатов высылка из США это траур, то для американцев высылка из россиюшки просто огромный подарок на новый год.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСамолет с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона
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