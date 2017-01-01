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Теги: ДТП (5309) Польша (3540) смерть (4293)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пьяный водитель из Украины насмерть сбил двух девушек 14 и 16 лет в Польше, - СМИ

Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши.

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жаль девочек. А урод не отмажется - это не в Украине.
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Слишком гуманно. Я бы рекомендовал промышленную мясорубку.
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а если б кацап в Украине сбил, у нас бы ссыкливо написали "иностранец сбил...."
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ИДИ НА ХУЙ , ДНЕПРОПЕТРОВЕЦ!, НАШ ГОРОД НАЗЫВАЕТСЯ----- ДНЕПР!!!! ЗААПОМНИ УБЛЮДОК !!!!!!!
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Можно и не равные , но четвертовать ! Вот урод , каково теперь родителям ! Новый Год пришёл для них.((
А девочки ! У них жизнь только начиналась !
Как от таких уродов застраховаться ? Невозможно ! Поэтому только самые жестокие меры расправы помогут предотвратить подобное ! Будут бояться , что привяжут к двум тракторам и порвут гадов тросами !
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И привязывать к тракторам надо сразу... прямо на месте происшествия...
Дай Бог, что бы таких происшествий не было, конечно!
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Нельзя четвертовать этого урода, т.к. он является достойным продолжателем Волынской резни. Слава Урине...
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человек можна вытащить из Украины, но говно из человека нельзя....
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я сам водитель. 10,5 лет. пьяных за рулем надо лишать не только прав на управление. но и прав на приобретение и владение. задолбали синяки за рулем!!!!
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Не поможет. Пьяному море по колено, да в луже утонет. Всё равно будут сбивать, пока есть доступ к алкоголю.
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будут. но если после этого гарантировано будет "стоп-колеса" то может задумаются. Иначе - отстреливать как собак
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Кому задуматься? Пьяному? Пьяный думает, что его пронесёт, у пьяного мышление шизофреническое.
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А как накатят стопаря, так и начнётся: "я смогу, я доеду, я тихонечко". Был у меня такой знакомый, разбился по пьяне.
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сам - пох. а вот если с собой заберут. моя тетя получила ивалидность после ДТП в середине 80-х. пьяный таксист летел через пешеходный переход. на ребенка (моя двоюродная сестра). тетя не успела сестру отбросить в сторону. и сама попала под машину. водятел сидел. сестры нет. тетя на всю жизнь получила инвалидность.

раньше были японские авто с датчиками опьянения на торпедо. если есть "запах" то тачка не заводится. сам видел в реале. вот такие авто надо в принудительном порядке.
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Заткнут датчик жвачкой. Бесперспективно. Куда легче запретить алкоголь, но тут население не согласится - все хотят пить, почему-то. А раз алкоголь в свободном доступе, то и дальше будут пьяные водители, будут жертвы и ужесточение закона не поможет. Если человек сознательный, то он и так не будет пить, а если будет, то даже смертная казнь ему не страшна после поллитры.
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опять же из реала - заткнуть датчик удалось только пробив его отверткой (при мне дело было, я был пассажиром).
Что касается сознательности - надо убирать такихз "водятлов" они есть во всем мире. но ограничивать их от остальных надо.
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потому полицейские правильно мочат ужраных мажоров
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должны. и это правильно. пока не станет страшно бухать за рулем - совковую безнаказанность не победить.
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Хех. При СССР за такое расстреливали, а сейчас условный дают. Где безнаказанность?
Но дело не в этом. В СССР тоже пьяные за рулём гасали, хоть их и стреляли. Тут не в этом дело.
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чушь. при совке за такое садили. зоны для "аварийщиков" оттуда (из совка) пошли.. наоборот - при союзе им смягчали наказание. типа "не хотел", "стечение обстоятельств". отец в 80-х был народным заседателем в суде
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Вот сам читал статью в газете за 1940 год. Водила сбил двух человек и получил расстрел.

А, ты за поздний совок...так он не закончился, он и сейчас продолжается.
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не слышал про расстрел за ДТП с жертвами - поэтому промолчу о том что возможно было в 40-ых
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В СССР это считалось убийством с отягчающими. По трезвому ещё туда-сюда, но в пьяном виде по любой статье накидывали сверху за градусы. Это сейчас пьянство не считается отягчающим обстоятельством.
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Читал. В СССР скрывали своё состояние в суде. Это сейчас выпячивают: "Я был пьян, мне всё можно". Тогда за такое добавляли.
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еще раз - алкогольное опьянение по УК - это отягчающее вину обстоятельство. По всем статьям. Ниже объяснили по поводу смертельных ДТП. Надо приравнять такое ДТП к умышленному убийству.
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Это сейчас пьянство не считается отягчающим обстоятельством.
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это неправда. точнее полуправда. опьянение всегда отягчающие обстоятельства. но убийство по неосторожности на авто в ДТП не приравнивалось к убийству человека (осознанному действию)
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Приравнивалось. Управление здоровенным агрегатом - это, как владение оружием. Пьяный с оружием - источник опасности и спрос с него такой же.

Ехать пьяным по городу, всё равно, что стрелять в толпу.
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вот спорить не буду. я знаю УК СССР по словам отца в 80-х и УК Украины уже по своей работе. давай так - последние 36 лет - не приравнивается. Так устроит?
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Устроит. Я помню СССР 80-х, но это уже был реальный "совок", который продолжается и сейчас. А вот при расцвете СССР за такое стреляли, но толку было мало. Реальная безопасность была до 1929 года, когда в СССР отменили сухой закон, вот тогда и началось.
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Как он с 2-мя промиллями вообще передвигался?
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Он просто культурно выпилвал с закусками и в хорошей компании.
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Вот тут я за показательный суд в Польше и пожизненное припаять.
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Да никто тебе, хуйловец, никакого безвиза и не даст. Выдыхай.
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Горе какое! Ладно, будем надеятся, что водила член БПП, Оппоблока или хотя бы Батькивщины. Кому как нравится.
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Сто пудов БЮТовец, его Юлька отмажет, ведь она президент Украины.
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За то, что за руль село бухое существо, нужно давать тюремный срок. И не малый! А если пьяный совершил наезд на человека, а тем более , убил его - "вышка"! "Без базара"! Это будет справедливо.
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или гопник или барыга.
И в том и в другом случаи по максималке. Только эту максималку в Украине пусть отсиживает.
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будет скандал, а на россии будет передача
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стыдно, шо это животное из Украины.
хая поляки сожгут живьём эту забуханную тварь.
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у 1992 році в Луцьку було щось схоже. тоді пяний поляк вїхав у натовп людей. 5загинуло, багато травмувалось. натовп ледь не розде поляка. пригнали цілий загін ОМОНУ. щоб відбити.
я це все до того. що пяного бидла вистачає в усіх народах. да і не пяного теж вистачає.
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вопрос не в том, где кого не хватает, а про справедливый суд
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Сволота.А його в Європу пустили.Ганьба для України.
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Напишуть "на День народження Степана Бандери українець приніс у жертву Провідникові ОУН двох польських дівчаток".
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Якщо я випив всього одну чарку-не те що в той день, наступного дня за кермо не сідаю.
Хтось буде сміятися, типу то вже занадто, але я впевнений що правий.
До речі, прихильникам легалізації коноплі- аналізи на протязі місяця будуть позитивні. Кайфу нема- але винен будеш ти.
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Вот мразь... Быдло думает, что оно - бессмертный король дороги... Тварь...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПьяный водитель из Украины насмерть сбил двух девушек 14 и 16 лет в Польше, - СМИ
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