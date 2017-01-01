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Теги: боевик (17665) оккупация (6382) оружие (3508) разведка (1433) Донбасс (11681)
Тему создал: Цензор.НЕТ

У боевиков "ЛНР/ДНР" изъяли личное оружие, - ГУР Минобороны

Украинская разведка установила, что у боевиков террористических организации "ЛНР/ДНР" на время новогодних и рождественских праздников изъяли личное оружие (пистолеты).

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хотя для нас это хорошо - чтобы перестрелялись нафик
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Цэ пэремога Порошенка? не стесняйся, распиши во всех красках.
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ну и дебилы. у меня дома кабельное. как было 50 грн/мес так и осталось. как было 78 каналов так и осталось.э а Одессу, Харьков - чистить надо и очень серьезно. на сепарских пабликах выходцев из других городов Украины - мизер. основа - Харьков и Одесса....
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С 1 января 2017 года этот перечень серьезно сократился. Из него исключили 16 национальных эфирных телеканалов, в том числе «1+1», «Интер» и «Украину».



Извини, но какой из этих каналов украинский?
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Та это понятно. Я ж не с юридической точки зрения.
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А закрывают только с юридической, не с политической. И это правильно.
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все 31 число листал эти другие украинские каналы, это просто пздц, программы, юмор рассчитанный строго на дебилов. Растим дебилов, по кацапскому принципу, ими легче управлять!!!
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просто шедевральный пример того, что эРэФ не сторона конфликта
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Вообще-то он всё больше становиться похожим на молодого гея... из Бурятии
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А жаль-п'яна макака з гранатою повчальна річ для оточуючих.
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Нада пррредупреждать за ТРИ дня МИНИМУМ! ))))
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Хай ВСУ їм підкіне кулемет, може постріляють підари один одного!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУ боевиков "ЛНР/ДНР" изъяли личное оружие, - ГУР Минобороны
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