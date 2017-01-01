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Теги: Новый год (643) Парубий (1247) поздравление (543)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы обязательно освободим нашу землю и снова засеем наши оккупированные врагом поля!", - Парубий поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав всем украинским семьям веры, единства, победы и мира.

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А хуйло мычит и блеет при разговоре просто так или это нароссосийский изык такой?
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А правда , что у него справка есть об учёте в определёном лечебном заведении ?
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У хуйла? Да там даже особым специалистом быть не нужно, чтоб понять, что правда.

Даже больше скажу. У 86% подхуйловников такие справки есть, даже если они их не получили.
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Крым: 35 мгновений года (фотогалерея)
http://ru.krymr.com/a/28191208.html
Посмотрите эти очень хорошие фотографии, ведь тут все сказано.
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действительно фото хорошие.........
вот только несколько фото (х#йло с Айфоней, "вежлевый котоё......", день рождения х#йла и еще 2-3 фото на кацапскую тематику) - мягко говоря гЫдота......
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одесские евреи они такие..за копейку удавятся..
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какая разница между уткой обыкновенной и журналистской?
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а где новогоднее выступление героя Украины Н. Савченко? неужели голодает?
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Тих, від кого всирається від однієї тільки згадки.
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Чем чаще выступают наши правители, тем мне лично становится страшнее. Ибо у них получается с точностью до наоборот от сказанного. И когда этот идиот из бригады Логопедов мог сам что то сказать или сделать ?
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Это его проблемы. А наши проблемы в том, что услужливые идиоты гробят страну в т.ч и бригада Логопедов.
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Вот только проблема, что денег уже нет и уже не дадут.
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Смотрите шоколадным говном, на соевом масле, не подавитесь
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В тебе думки путаються, та й з грамотністю в тебе ніяк. А ще про логопедів говориш...
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Это у вас в голове шоколадное говно бродит. У меня с мыслями пока все в порядке.
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Так вважають всі шизофреніки. А над граматикою попрацюй...
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Только для начала уточните, кто там у вас напалеон, торт или коньяк, хорошо ?
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"Мы обязательно освободим нашу землю и снова засеем наши оккупированные поля врагом!"
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Немного не так!
Правильнее будет так:
"Мы засеем врагом оккупированные поля."
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ТАМ ЖЕ ВСЮ ЖИЗНЬ ДОТАЦИОННЫЙ РЕГИОН. поля то конечно засеем. всех прогоним. в росию. -не будет брать -растреляем на границе. кого они не добьют. перемога буде за нами.
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сначала металлом взрывоопасный надо будет убрать.
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Сложный год внешняя оккупация и еще освобождение от внутренней оккупации от этих оборотней от майдана да Парубий
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надрочились варнякать, как они красиво должны и будут что-то делать, не хватает кадому выдать шлем...пробка, подарок из африки!
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Тяжко людині жити без розуму , мізків , мислення , дикції , зовнішності -- що посієш - те й пожнеш ..
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Мы обязательно освободим нашу землю от таких продажных шакалов как порубий. Продал Майдан и Украину СУКА! С начала к логопеду потом на пожизненное мразь.
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А пэтро опять как с циничными бендеровцами оговорился,
Порошенко: «Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. http://newsdaily.com.ua/post/1430715 http://
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Когда смотришь на украинских клептократов у власти, то веры и надежде все меньше становится
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Кацапы, вам не Парубия критиковать - вам погребальные хороводы водить вокруг музыкальных дохляков и доктора-Смерть-лизы.
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лучше бы просто написал текст.
так нет, все "они" , представляют себя (с какого хера?!) лидерами и ораторами!
и этот... с кашей во рту - туда же...
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С НОВЫМ ГОДОМ,УКРАИНЦЫ !!! Желаю Вам крепкого здоровья,мужества,терпенья и самое главное мудрости защитить свои завоевания ! Будьте очень аккуратны и внимательны во время принятия решений,чтобы у Вас не получилось как у нашего,болгарского и румынского лохтората ! Счастья Вам !!! PS Извините,что так поздно,-была одна проблема и я уже был готов попрощаться с Вами,но все решилось полюбовно,так что будем встречаться дальше,чему я ОЧЕНЬ рад !
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Это он что намекает на плодородность почвы удобренную русско-имперским фаршем?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мы обязательно освободим нашу землю и снова засеем наши оккупированные врагом поля!", - Парубий поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО
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