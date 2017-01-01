EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570630)
  8900  59
Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: вооружение (3187) Маккейн (187) оружие (3508) санкции (5752)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Решение о передаче Украине "Джевелинов" остается за Трампом, но санкции против РФ Конгресс может ввести и без президента, - американские сенаторы

Конгресс США может ввести новые санкции против России даже без поддержки президента Дональда Трампа, но решение о предоставлении оборонительного оружия Украине остается прерогативой президента США.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это клоунада , не давать джавелины оборонительное оружие против кацапских танков чтобы хуйло не злить ??? что это за говенная политика ? короче надо самим производить оружие но сначала выгнать скот из руководства страны который только срет стране
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я думаю санкции против козлостана, более действенны "Джевелинов"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А лучше, когда действует и то, и другое. Но касательно оружия,- НАДО СВОИМ ОБРАСТАТЬ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
проти ту-160 у нас є ракети якими недавно примусили обісратись пів росії. джевелін мать непотягне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За 3 года уже и сами могли бы разработать аналоги Джавелина. Тем более что в Украине давно есть технологии теплонаводящихся ракет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ти зряплатню не заробиш. Нема вогнику в месагах, не кріатівно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не думаю, что Джавелины так легко с нуля сделать, иначе много стран уже сами бы давно разработали аналоги. Но то, что в Украине много умных инженеров, способных удивить - это факт. Думаю, что в ближайшее время мы увидим наше, новое и современное оружие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну Трумп и скажет - это все они, а не я. Противный и злой конгресс. Прости, Хуйло. Короче, гибрид на гибриде сидит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
помню тут прокурор обещал "апач", если в одинтур.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да что вы плачетесь, уберите сук которые вам мешают создавать оружие ЛУЧШЕ американского. Или неужели ВАМ нужна КАРТОЧКА ЯРОША.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да..Наши ветви власти ведут себя как сучья.....

 показать весь комментарий
Ответить
 
Тааааа нєєєєє....Наша какалиция и гідрант - сіла, ваще непабедіма!
Нікаво ісчо нє пабєділі....нє каррупцію, нє кумавство - ваще-то нікаво і нічаво!!!!
СІЛА, мммллляяяяяАААААММ!
)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хватит бредить джевилинами и прочей хней, НИКТО не будет решать проблемы Украины и воевать за нее!!!
По джевилинам и всем остальным это теперь к Пашинскому!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Две трети так и не смогли ответить на вопрос, так как были пьяны до состояния, когда уже нет сил ворочать языком...
 показать весь комментарий
Ответить
 
...лучше б они в этом году Крым и Донбас нам обратно передали... ...а то -- нищие дерутся, а у панов чубы трещат...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та зачем эти сказки про джавелины? Никто их и никогда не даст. Если дадут-то только вместе с афроамериканцем каким-либо. Но это уже на случай масштабной заварухи. А иначе наши барыги кацапам все и продадут. И не убеждайте меня, что я не прав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все це лише балачки і не більше. Ніяких Джавелінів нам не дадуть. Потрібно створювати свою зброю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все это очень печально. У нас тоже есть сумасшедшие. но у нас они не на ТВ, а в больницах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, Вы думаете, что им будет дешевле нанять парня в Алабаме или Техасе, обучить его, экипировать, дать ему Джавелин и переправить в Польшу уничтожать российские танки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думается что Трамп как нормальный бизнесмен сперва нашу власть подвинет, а потом нчнёт поставки. А если Рашка что вякнет тот Трамп может просто заявить что это меньшее что может сделать США в качестве выполнения своих обязанностей по Будапештскому Меморандуму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да можно решать и "Джевелинами" и "Абрамсами" и еще многоим высокоточным, вплоть до ЯО. Но это не путь. Все должно решить международное право, Хельсинки и слагающие. Это в отношении Украины и РФ. Иначе? Все это мишура, не более. Только за этой "мишурой" - могут лежать десятки и сотни тысяч жизней. Ради чего?

Если человечество - созрело для принятия глобальных и общецивилизационных решений, значит все состоится своим путем. Если не созрело (человечество, как Хомо?) - значит откат и... неандертальцы?

Интересно, а что думает этот человек - Илон Маск из SpaceX о своей роли цели и задаче?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Илон Маск, в конечном счете, принял предложение Трампа стать его советником...
 показать весь комментарий
Ответить
 
.
США не даёт ракетные комплексы "Джевелин? Но в Украине уже успешно испытали аналог американской этой ракеты «Javelin» . Конструкторское бюро «Луч», в Киеве, опубликовало новую информацию об успешных испытаниях переносного ракетного комплекса «Корсар». Особенностью данного комплекса является возможность стрельбы с плеча, а также по принципу «выстрелил и забыл». Кроме того, комплекс может поражать цель ударом сверху, в наименее защищенную часть корпуса бронетехники. Также он может уничтожать зависающие вертолеты. Конструкторское бюро опубликовало фотографии пораженных целей в результате стрельбы из указанного ракетного комплекса. В сообщении отмечается, что «Корсар» был создан для уничтожения подвижной бронетехники в зоне боевых действий и будет использован для уничтожения вражеских российских танков в зоне АТО.
Но если не нравится "Корсар" тогда можно допустим через Польшу, Литву... приобрести "Джевелин" и массово выпускать его уже в Украине или под его параметры довести "Корсар " Чтобы успешно уничтожать проклятых российских фашистов оккупантов и освобождать временно оккупированную этим кровавым врагом суверенную родную украинскую землю Крыма и Донбасса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Корсар можно назвать аналогом Джавелина только по весу и габаритам. Джавелин - ПТРК третьего поколения, с полностью автоматическим наведением на цель. Корсар - второго, с полуавтоматическим наведением. То что делает сильным Джавелин (возможность стрелять с плеча) - для Корсара недостаток. Потому как если оператор Джавелина может выстрелить и спрятаться в укрытие, оператор Корсара будет вынужден торчать на виду и наводить ракету на цель вручную.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
дадут или не дадут Джевелины я думаю что не дадут. ребята хватит воевать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты это впаривай тем кто залез в Крым и на Донбасс са сваими бурятами и прочими ихтамнетами, или когда Украина залезет в Воронеж.
Нихера себе заява, к тебе в страну лезет всякое хуйло, а ты даже не воюй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это - очень показательный пример для тех, кто интересуется, как работает американская демократия.
Ну что ж, посмотрим на результат. Мы готовы учиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
они нам накуй не нужны - джавелины. В приоритете системы ПВО, РЗСО и артиллерия, беспилотные системы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Санкции особенно экономические и ресурсные, а так же на поставку всякого оборудования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина кишит предателями ! Как бы эти джавелины потом не оказались в стане врага !
Такое может быть запросто !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Много, но не до такой уж степени. Сегодня 2017-й, а не 2014-й год.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да пох на нас будет трумпу....что б он сдох со своими последними заявлениями
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну понятно, с Трампом никакого оружия не будет, продолжаем минский договорняк, "стоим, не провоцируем".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конгресс - это отдельная ветвь власти. У Конгресса есть возможность принять новые санкции. Президент может согласиться с принятым документом и подписать его. Но если две трети Конгресса голосуют за санкции, они становятся законом, независимо от того, что о них думает президент

USA USA USA
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныРешение о передаче Украине "Джевелинов" остается за Трампом, но санкции против РФ Конгресс может ввести и без президента, - американские сенаторы
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
серджио def6ff91, Ali Hasan, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, кацахол, Стрелок, Лысый Сапожник, Русский из Нефтекачки, Плюю на Путю, Viktor Stecenko, Чубака, ITLaB, антиватник черниговский, ALVaccount, Игорь Карпушин, Kirim Ukrainali, Калинович, ВКЛ_это_мы_01, , Фантом 2, Amber, Rublev Leo, Baks13, TaT'ana, Bandera Rosa, Великая Исландия, Враг рода человеческого 666, Alexandr Slavich, Sirozha Sergeeff, Панько Недобрий, vpat, Lvbnhj, ingrid, Tritey, Ming Uing b56f719d, Павло Фантич, Ivi Nau, Ольга_К, Лучезарный Ефименко, Альфред Соломонович, Yakiv Sirko, Bogdan Cherniavsky, Днепропетровец, лютый, Рюрик Руський, Other View, Юрий Булкин, -Ботоксный Угар-, Володимир Петренко, nik ukr 21c34e5d, Alex Polyakov2013, Vladimir 5a96bd3b, Николай М, Япона Мать, Valdis, Власов Сергей b3083465, sunuyiwipmailtempinfo
 Всего на сайте: 202 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти