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Теги: бюджет (4197) местное самоуправление (118) Гройсман (1928)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На местном уровне должны научиться качественно управлять публичными финансами, - Гройсман

Местная власть должна научиться качественно управлять публичными финансами и формировать бюджеты, ориентируясь на интересы граждан.

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Порошенко: Украинская оккупация - это временно

https://www.youtube.com/watch?v=_nPK8QSt8Po
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Якщо уряд в Києві не вміє якісно управляти фінансами, то як можуть регіони якісно розподіляти гроші. За три роки війни на ремонт старої бронетехніки витрачені мільярди гривень, бронемашини ремонтуються по кілька десятків разів і народ підозрює владу в махінаціях на мільярди гривень з цими ремонтами, бо згідно офіційних звітів, кожна одиниця бронетехніки яка є в ЗСУ та ВМСУ мала б вже бути відремонтована по 20 разів. Це і є якісне управління фінансами? Який ідіот так управляє?
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На центральном уровне, типа, уже научились?
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Местные князьки накеруют себе миллионы. Тоже мне реформа. Реформа - это когда всех ПРасов к стенке, чтобы другим наука была.
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Так при чем здесь Гройсман? Троллям пригожин платит. Вот на него и жалуйся
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И па телеку три раза в день вместо высеров чиновникоф!)))
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повинні навчитися керувати фінансами.....вибачте- а на штиря ви їх на роботу цих уї...нів понабирали?
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Їх народ на виборах місцевих громад найняв. Кого хотів-того і найняв.
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так. вибрали профі-а виявились профанами.....
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Теж маю сумніви, та зарані не можу собі дозволити так про людей казати.
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весь цей гармидер у нашій владі від безнаказаності.
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Гармидеру вже трохи менше стало, а От з безкарністю дійсно велика проблема-особливо у судовій гілці влади.
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Зрадоботы , ФАС !!!
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Ты какое то больное существо и провокатор,зачем сеешь ненависть между украинцами,в нормальной стране нормально относятся к критике,а у вас дрочеров шоколадных это вызывает конвульсии почему то,и кроме как стравливать людей на угоду кремлядям ни на что ума нет
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Где ты критику увидело ? Сидят здоровые мужики и жалуются на жизнь на диване. Идите и зарабатывайте ,а не вините в своей лени всех ,только не себя.
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А что , не так? Я читаю и фигею. Работы полно,стоит только открыть нужные сайты. Ещё с совка приучил себя рассчитывать только на свои силы. Мне всегда было всё равно ,кто там у власти . Работал только на себя и не просил ни у кого. А здесь одни нытики. Ты не в счет....ты просто наблюдатель ,как и я
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да все так. меня когда прикрутило в 2005 голу что мало получаю (жена была беременна) то я кинул работу на дядю и еще две подработки на стороне и открыл свое дело. ты мужик - зарабатывай. не можешь, не умеешь - ты не мужик а нытик. Так и сейчас - да, тяжело. мои доходы упали в три раза. но что делать? сесть на жопу ровно и ныть? это не мое. корабкаться, выбивать, искать работу, ЗАРАБАТЫВАТь а не получать - вот мое. не все так могут. меня жизнь заставила - с нуля, через пеньки продираться. ничего. живы будем не помрем. но НЫТЬ я никогда не стану. недостойно это. плохо тебе? ты мужчина? решай. особенно если за плечами дом, семья, ребенок, любимая женщина...
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Вот и на рабсии не ноют. Всех всё устраивает. С колен встают, да никак встать не могут. На сцаря молятся. Это им Омерика жить не даёт, но ничего. Зато дидываивале и крымнаш.
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ты разницы не понимаешь? "не ныть потому что посадят" и "не ныть и работать"?
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При чём тут "посодют" и "работать". Если тебя устраивает то, что в твоей стране депутаты и все чиновники миллионеры, то всё с тобой понятно. Приспособленец. Меня же бесит прокурор, судья и т.п. у которых дворцы и миллионы долларов. А больше бесит, что они могут переехать тебя на своём джипе и ничего им за это не будет. Ещё тебя виноватым сделают, а твоя семя будет его джип ремонтировать.
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итить тарахтить. да мне похеру и на зхарплаты депутатов и на зарплаты чиновников!!!!

мне важно сколько зарабатываю Я и сколько можно ПОТРАТИТЬ без проблем.

мне пох и на прокурора и на судью. есть кому заниматься этими уродами. для меня на первом месте - моя семья, близкие мне люди, ребенок, родители, любимая женщина. Не надо кидаться на огромное. начни с малого. обеспечь счастье финансовое и спокойстивие ограниченному кругу близких.
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Яааасно... Я же говорю, что вата на рабсии тоже самое говорит.
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ну тебе ватопед виднее что там вата говорит
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и на тему работы. есть вакуха. мой клинет (производство) ищет менеджера по производству. зарплата от 7000. круг обязанностей - разработка калькуляции на продукцию, общение с рекламщиками, производителями упаковки. вакуха от 30.12.2016. город на 250 тысяч населения. ищущий - найдет.
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не пыльная. ответственная. плюс доставка на рабочее место и в центр города (производство в 15 км от города) + обед + полны социал (включая декрет). Но ответственность большая. моя программа считает все производство именно по этим калькуляциям и все затраты идут только из неё
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да похъ. это реальная вакуха и я гарантирую телефон владельца бизнеса для всех кто готов работать на таких условиях. она (владелец) меня набрала 30.12.2016
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Но ты же понял принцип работы местных зрадодрочеров? Им главное ,кто больше напишет зрада ,шоколад и липецк.
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через неделю (примерно) будет ровно три года как я на цензоре под этим ником. никогда его не менял. как ты думаешь - я это не знаю? или я не помню кто под какими "гаслами" топил зимой 2014? все эти зрадодрочеры - это те кто тогда кричал "что вы делаете", "не надо" и т.п.
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Ну, и много ты себе заработал? Думаю нет, так как сидел бы сейчас на Гоа и пил мохито. А так, на ЦН сидишь какого то бениса и умничаешь.
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Я я был месяц назад,но не на Гоа ,а на Кюрасао. Гоа отстой. Это для троллей ,вроде тебя....по их бюджету
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Давай даты. А мы посмотрим под каким флагом ты в это время гавкал на Цензоре
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Та да. А сегодня на Пейсбуке ты выложишь фотки как пьешь из Писающего мальчика в Брюсселе?
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Ты же само сказало ,что тролль....значит профи. Вот иди и копайся. Это же тебе интересно
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Ты, слепотрастный, рамсы попутал? Чы это после некачественной самогонкоймохито из ГоаКрыжополя галюники начались шо тобись щось казалы?
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И что? при чем я к пану Камате Каора? чы это от передоза сладкого в организме зрение ослабло?
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Спроси сам у своего мужа. Это он написал. Я здесь при чем?
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У мужа? Да у тебя гомосячьи наклонности. Впрочем, как для кариесных - это неудивительно. Ты гавкнуло, что я утверждал, что я работаю троллем и в доказательство привело пост другого человека. Я в таком случае могу по праву прецендента утверждать, что это ты заявлял "шо в рота брав", а не Ляшко. На сим, ботяра из КрыжополяГоа, прекращаю с тобой ненужную пикировку, ибо обещал администратору вас убогих не забижать не по теме. Можешь два раза гавкнуть в спину. И не забудь ответить Камате Каоре, шо ты, богатое существо с тупиком аж в 200 баксов, там в Пейсбуке пейсал про свою помощь армии. А то шось тоже - "там вижу, там не вижу"
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А, ну да. А я сейчас на Гавайях и ложил большой прибор на твою Кюрасао вместе с тобой
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На здоровье ,хоть на Луне отдыхай. Главное ,чтобы денех хватило.
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А на твоём ФБ есть инфа с фото, где ты богатей невьеменный армии Украины помогаешь? Или ты просто хвастаться, да властям подлизать сюда зашёл?
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здесь гройсман прав. все должны научится качественно управлять финансами. и верховная власть и местная.
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И это будет говорить в Украине украинцам еврей без высшего образования, который понятия не имеет о финансах вообще, а о "публичных финансах " в частности. Возникает вопрос, а что есть еще и "не пубичные финансы" на местном уровне?.Мля ,посадили себе на шею хрен знает кого.
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так б й сказав - вкрасти все. керувати фінансами - це взагалі вираз східнослов'янського фольклору, як годинник ходить.
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Ага , долляр вырос на 400 %, а рост доходов на 25 % . Дбл блд !
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Как можно научиться всем управлять финансами ? Публичными.Особенно ,которых нет.
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с нового года ребята на местах должны мне заносить больше на 25%
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Научится как правильно распиливать бюджетные деньги.
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А на местах те же самые "ЧЕСТНЫЕ ГЕПЫ".. На местном уровне должны научиться качественно управлять публичными финансами, - Гройсман Без смены ВОРОВ на местах,так называемая "ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ" ПУСТОЙ ЗВУК!
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Этих "честных геп" вам Гройсман под елочку подкинул? Или вы сами на местах себе на голову навыбирали?)))
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Я вам о фактах,а вы мне о следствии в котором я отнюдь не участвовал....
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Удачный у гроси год,все свалить на места,образования,медицину,социалку лишив субвенций из госбюджета и постоянно ставя акцент ,что благодаря децентрализации местные получили больше доходов,но не говорит,сколько расходов теперь на них повисло и чем они их будут покрывать,а вообще это уже их и не сильно волнует,сами в стадо начали сбиватся клюнув на лапшу про увеличения доходов
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"По его словам, результат от децентрализации власти на местах - разный, поскольку зависит от качества местной власти."
Как видим, "качество" - перешло в колличество, а не на оборот. Предложение? Это замечательно, после решения остротекущих проблем и не поступательного развития, а резкого и скачкообразного со знаками +++. Тогда можно.

Пока? Восстановить свои позиции в соответствии с международными нормами и правом. Первая и главная задача. О кантонах? Потом решать будем. ВСЕМ НАРОДОМ СТРАНЫ, НА РЕФЕРЕНДУМЕ. КАК НАМ БЫТЬ. А не по хотелкам! Когда? Добившись главного и основополагающего.
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Сколько еще нужно террактов в Украине,что бы общество жестко потребовало от власти ввести немедленно строгий визовый режим с гражданами рф?
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Это полумера. Закрывать надо границу наглухо. Только предупредить об этом заранее
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Визовый режим с рф
Всех вьезжающих фотографировать
У всех пересекающих границу и зону разделения брать отпечатки пальцев
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А вы тоже заметили, что:
- Многие "проповедники зрады" (Касьянов, Найем) - с радостью поддержали ПланПинчука по капитуляции Украины.
- А практически все "порохоботы" заявили: "Пинчук сволочь, и пошел он нахер с такими "планами".
Выводы: Кто же из них на самом деле ЗА Украину и ЗА ее интересы - оставлю за вами.
Sapienti sat
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журналисты, спросите у вовы,что такое инфляция?посмеемся вместе)))
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Таки девок нада менять!
А кровати и дураки могут передвигать!
И дипломов и нафик нєнада.....
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На государственном уровне не смогли, управляйте на местном !
Без денег управляйте.
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Так они уже давно умеют , задерживают проплаты, - кладут публичные финансы под проценты в банк и получают личный навар
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа местном уровне должны научиться качественно управлять публичными финансами, - Гройсман
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