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Теги: информационная война (416) Пинчук (175) США (11547) Чалый (327)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают", - посол Чалый о статье Пинчука

Посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал статью бизнесмена Виктора Пинчука в Wall Street Journal, в которой он заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом и согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.

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А Эрдоган всех подозреваемых как минимум выгоняет с работы, как максимум расстреливает во время спецопераций, или садит в тюрьмы.
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Этот дыбил только с оппозицией может бороться, а террористы его вертят на бутылке.
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Пинчук російській олігарх тому він підігрує путіну.
Российская страховая компания "Россия" после банкротства подала иск к своему акционеру - кипрской компании "Сватозар ентерпрайзис лимитед", которую контролирует группа EastOne бизнесмена Виктора Пинчука - иск на 7550000000 рублей (около $ 200 млн).
Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Агентство страховых новостей.
Как утверждают во временной администрации СК, иск связан с соглашениями, которые были направлены на сокращение активов компании: в сентябре 2013 года "Россия" получила взамен на акции, которые котировались, векселя оффшорной компании на 6,5 млрд рублей, оплата которых невозможна .
Центробанк России отозвал лицензию у "России" в ноябре 2013 года, до сих пор компания была одним из лидеров на российском рынке "автогражданки".
Напомним, что СК "Россия" входила в группу EastOne, которая также объединяет трубно-колесную компанию "Интерпайп", ряд медиаактивов (в том числе медиахолдинг StarLightMedia и издательство "Экономика").
Ранее в России возникли проблемы с бизнесом и в других украинских олигархов, в том числе у Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Сергея Таруты.
Как сообщал iPress.ua, 31 января арбитражный суд Москвы признал банкротом страховую компанию "Россия", которая принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.
Проблемы в "России", которая занимает 35-е место по объему привлеченных премий (данные Банка России) и 15 - по объему премий по ОСАГО, начались давно.
В июне 2009-го и мае 2012 года за задержки выплат по ОСАГО регулятор ограничивал ее лицензию на "автогражданку". Уже в июне 2012 года выявлены нарушения были устранены, но СК осталась на особом контроле.
В октябре 2013 служба Банка России по финансовым рынкам приостановила действие лицензии страховщика. В СК ввели временную администрацию (в ее составе оказались представители Банка России и страховых объединений).
Российский союз автостраховщиков исключил "Россию" из соглашения о прямом возмещении убытков. Объединение оценило обязательства России по ОСАГО в 1,6-2,3 млрд руб (доля рынка составляла около 2%).
В установленный законом срок компания не устранила нарушения, поэтому 15 ноября 2013 ее лицензия была отозвана.
EastOne Group управляет активами Виктора Пинчука, который получил СК за долги у прежнего владельца Абдулжелина Абдулкеримова. Объем инвестиций в СК, согласно данным источника, оценивался в $200 млн.
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Неплохо бы выяснить полный перечень компаний в Украине, принадлежащих пинчуку, чтобы ничего у него не покупать.
Я, например, знаю, что оно "выкупило" бывший советский "госстрах", переименовав его в "Оранту"...
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Действовать по закону Военного Времени или АТО.....Террористов во все времена ставили к стенке.
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У нас взагалі до стінки не ставлять-ні за якими законами. Тим більше, що Пінчук має право висловити свою особисту думку-в нас свобода слова. А був би військовий стан-ми б і Інтернету з тобою не побачили, не те що форуму.
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Кто запрещает спрятать пинчука и Кучму и регионалов подальше и навсегда? Все в ваших руках.
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Да и особого кипиша с верху не было.....? Думаю для думающих это не составит труда..
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Главный регионал, он же особа № 1. Отец (или мать) украинских аналов. Догадайся с 1 раза.
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добрий татко кучумка дав Україні олігархів, відмедчука та свого зятька пінчуга
поки цю тварюку не засудять я не повірю ні у які реформи
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...надо сперва ограбить грабителей... ...и токо потом расчитывать на нормальных людей...
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Капец ! и это говорит посол которого с первого дня америкосы "заморозили" в связи с профнепригодностью!!!
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Порохобот ты Липецкий , я - УКРАИНЕЦ!, и за Неньку пасти разрываю в полете! усвоил?
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Чуєш, "нулевка", то тільки кацапи вважають що від альфа-самця щось залежить. Ти дивись, свою пащеку не розірви від крику. Латинкою не вмієш читати? Повторюю кирилівкою "Монах, нах!" Щось ще бовкнеш - летиш у бан.
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Бачив я вас шоколадних знаєш де? або навіть на чому крутив.. нашов чим мене лякати Баном .. ха .. банять тільки сціклівие слабаки.
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Статья Пинчука нужна Во-первых, это свобода слова. А во-вторых, путь жители Донбасса посмотрят, по чем их там продают-меняют. Это полезно, зрение улучшается, мозги лучше работать начинают.
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Речь пинчука,ничто иное как попытка прямого ущемления национального интереса Украины. В условиях войны,минимум - трибунал.
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Только кто приведет приговор в исполнение?
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Да нет, брат, пока некому. Посмотри на коменты даже на Цензоре - одни за соевого, другие за Украину, третьи в смятении, а четвертые вообще сепары. Так не должно быть - пятьдесят процентов и не ниже должны быть за УКРАИНУ. Тогда будет толк.
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Да нет, соевых почему-то все больше и больше. Наверное стали платить.
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Можно увидеть ху изз хуй, на кацап сайтах в коменторях, типа ГАВНОвости, там многие которые чатятся в Ц.Н., под родными тряпками.., даже кличку не меняют. Неужели кто то думает, что если нет аквафреш, то значит не кацап. И ещё, гугел позволит написать комент на 90 языках мира.
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У тоталитарного подхода и у демократического разные инструменты, разные принципы. Нельзя сравнивать, какой из этих подходов более эффективен, это все равно, что сравнивать, кто сильнее - кит или слон. Проблема в том, что все наше руководство воспитано на совковых тоталитарных механизмах, умеет пользоваться только ими. Демократические механизмы не менее эффективны, нужно просто уметь ими пользоваться.
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Демократические принципы в условиях прямой внешней и внутренней урозы,не церемонятся с врагами. - Саддам Хуссейн,Бенладен и т.д.....
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Мы видим то, что нам понятнее и верим в то, во что хотим верить. Если кита вытащить на сушу или слона втащить в воду - они не просто окажутся слабее, они умрут. Каждая сила эффективна в своей среде. Каждым оружием нужно уметь пользоваться.
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Зачем? В молодые годы, очень молодые... начальство дало мне прозвище "НКВД-шник". Начальство. Подчиненные подхватили В глаза так не называл никто. Сейчас меня убежденно считают демократом и я этим горжусь У каждого инструмента свои принципы, механизмы, свои методы.
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« На главнуюОбращение Михаила Жванецкого к народу
01.01.2017Рубрика: Литература, МненияОтзывов нет »
Ну, вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали.
- Как ваше мнение?
- А черт его знает.
- Что может быть?
- Все может быть.
- Что делать?
- Давай так: СТРАХ ИСПЫТЫВАТЬ МОЖНО, А БОЯТЬСЯ НЕ НАДО.
Хватит цепляться за эту жизнь. Как мы убедились - в ней ничего хорошего. Несколько раз вкусно, несколько раз хорошо. И это все.
Любое правительство либо нас сажает в помои, либо мы его сажаем туда. То есть оно нами руководит оттуда. И даже не руководит, а посылает и отнимает.
Что там было в этой жизни? Я вас спрашиваю, что там было в этой жизни… Много разной водки, поэтому ничего вспомнить невозможно…
- Миша, как вы меня не вспоминаете, мы же в поезде литра три выпили…
- Поэтому и не вспоминаю, сынок.
Ибо, как радость, мы пьем истово, до состояния ликования; как горе - пьем до состояния заглушения…
Да. Этого жалко. Водки с друзьями жалко. Водки на кухне, беседы рот в рот жалко. Любви на подоконнике жалко. Это только мы, это только у нас: лампочку в парадной хрясь и любишь, как ротный старшина, как бездомный кот, горящий изнутри.
Любви жалко, выпивки жалко. Возвращений. Блудных следов своих путаных с другом вдвоем мокрым утром туманным, нелетным, милицейским жалко…
Снега жалко тихого в лесу, шапочки меховой и личика под ним румяного, глазастого, переходящего в ножки нежные, скрытые под джинсовым панцирем…
Жалко. Да… За всю жизнь, за все годы, за все жизни моего деда, прадеда, отца, отчима, второго отчима и меня - ни одного толкового правительства.
Оно что, присуждено? Оно что, там глубоко наверху решено, что мы должны мучиться?
Клянусь, из взаимоотношений с властью вспомнить нечего. Ну нечего!
Отнять и послать. Послать и отнять. И из нас же! Из нас же!! На моей жизни, из того, что я помню, никогда не мог сказать, что эта компания откуда-то приехала.
Ну, рожи прошлые мы же все помним! Ну, еще раз напряжемся: рожи, те, что у киоска с утра, те и там, наверху. Как эти не могут двух слов связать, так и те. Эти - глаза маленькие, лицо большое, идей нет, и те - глаза маленькие, лицо большое, идей нет… Эти думают, чего бы с утра, и те… Ни разу никто не сказал правильно по-русски. Все через мат. Я сам матом могу. Все мы матом можем.
И чего дальше?
Сейчас некоторые наши из оголтелых кричат:
- Лучший генофонд уничтожен! Мы нашли виноватых! Давай за нами!
Куда ж за вами, если лучший генофонд уничтожен. А вы тогда кто? За вами пойдешь, опять морду набьют. Где же найти приличный генофонд?
Куда деваться человеку не совсем здоровому, но тихому и порядочному?
Почему у нас старый от молодого мозгами не отличается - вспомнить нечего.
Что-то есть типа мелочи в кармане: сырки в шоколаде за восемнадцать копеек, пол-литра за три шестьдесят две, фруктовое эскимо за восемнадцать копеек…
И только древние старики помнят по-крупному: глубокое и постоянное изменение нашей жизни к худшему. То есть непрерывное улучшение, приводящее к ухудшению жизни на основе строительства коммунизма, развитого социализма и недоразвитой демократии с нашим лицом.
Пишите мемуары. Мат, стояние в очередях, ожидание в приемных, долгие, бессмысленные разговоры с вождями и кипа собственных жалких заявлений:
«Прошу не отказать», «Прошу учесть», «Прошу обратить внимание», «Прошу выделить», «Прошу похоронить»…
И такая же дурная резолюция в левом углу: «Иван Васильевич, при возможности прошу изыскать».
А я мать его в гроб!
Давай вспоминать дальше, чтоб оправдать неистовое стремление к этой жизни.
В тридцать лет начинается поправление резко пошатнувшегося здоровья на фоне непрерывного уменьшения выделений на медицину.
- Вам надо на операцию. Собирайте вату, бинты, шприцы, капельницы, гималезы, гидалезы, банку крови. Лежите с этим всем. Мы вас разрежем и поищем внутри. Нам тоже интересно, отчего вы так худеете.
Полная потеря интереса к своему здоровью со стороны больных и врачей сделала нас одинаково красивыми. Про рты я рассказывал, творожистый цвет кожи упоминал, запах изо рта описывал. Сутулая спина и торчащий живот дополняют внешний облик строителя коммунизма.
Что ж, я так думаю, цепляться за эту жизнь. Когда и как мы переживем сегодняшних начальников, чтоб увидеть светлую полоску, я уж не говорю - почувствовать…
И так тонко складывается ситуация, что при гражданской войне мы опять будем бить друг друга: то есть беспайковый - беспайкового, низкооплачиваемый - бесквартирного, больной - больного.
Ведь все мы и вы понимаете, что до них дело не дойдет и дачу их не найдешь.
И опять дело кончится масонами, завмагами. армянами и мировой усталостью, которая и позволит всем вождям от районных до столичных снова занять свое место. Что они немедленно сделают с криком:
«Дорогу пролетариату! Народ требует! Народ желает, чтобы мы немедленно сели ему на голову!»
А мы с вами расчистим им путь своей кровью. Такие мы козлы, не умеющие жить ни при диктатуре, ни при демократии.
- Не готовы наши люди, - говорят вожди. - Не готовы! Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить не готовы.
Вот я и предлагаю: не бояться помереть в этом веселом и яростном мире.
Врагов не бояться. Кто бы ни пришел - уголовник или патриот, вождь или сексот.
Кто первый ворвется в квартиру - он и перевернется.
Свобода стоит того, а эта жизнь того не стоит. Мужество рождается от трусости. Первый пострадает, второй задумается.
И меньше сидеть дома. Легче идти на контакты. Настало время контактов и политических знакомств. Искать своего, порядочного, которому тоже жалеть не о чем. Искать легко - по лицам. У порядочных есть лица, у непорядочных и там и там вместо лица задница… И сходиться.
Все уже ясно. Когда появится правительство, удовлетворяющее нас, - нас не будет. Когда появятся законы, разрешающие нам, - нас не будет.
А когда они войдут в действие - и детей наших не будет.
Поэтому первое. Свалки не бояться - тогда ее не будет.
Землю брать - тогда она будет.
Свободу держать зубами.
Вождей, живущих с нами параллельно, угробивших нашу юность, - давить.
И ничего не бояться. Хватит кому бы то ни было когда бы то ни было распоряжаться нашей жизнью. Каждый сам знает, когда ее закончить.
Михаил Жванецкий.
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И во всем этом бардаке, злодеев покрывает какао-покемон ...
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Не стоит недооценивать серых кардиналов. Они рулят процессами больше чем кажется, а какао-покемон торгует лицом, ну и по-жадности еще и шоколадками
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Каков же верный ответ на вызов информационной войны? "Путин, - пишет Галеотти, - боится не вражды Запада, она лишь кормит его тщеславие, а унижения, доказательств своих обидных и стыдных промахов". С этой точки зрения уходящий год дал множество примеров профнепригодности той организации, из которой вышел и сам Путин, и его соратники. "Что же это за секретные службы, - мог бы спросить тот самый сторонний и объективный наблюдатель, - если все их тайны становятся секретами Полишинеля? Не приносят ли они больше вреда, чем пользы своему начальству, не говоря уже о своей стране?"
Вспомним, что в 2016-м один грандиозный и непрекращающийся скандал разоблачил на глазах всего мира грязную тайну государственного допинга, а другой, еще более громкий, - вскрыл механизм работы державных хакеров. Так следует ли все это считать успехами секретной войны или ее провалами? Так ли удачен был для Путина прошедший год? И не следует ли 2017-му исправить ошибки предшественника, перестав раздувать путинский миф? В конце концов, как показал опыт советских вождей, миф больше всего боится не угроз, а смеха. - Ал. Генис 2016 http://www.svoboda.org/a/28200458.html
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Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
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Так это что получается? Сам Володимир шатал США?
Я думал он только пасьянсы раскладывать могет.....
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А что там в США не кто не знает что пинчук не бизнесмен всраный еврейский а вор крупного масштаба -на украинском народе мудак нажился и именно в то время когда вся страна бедствовала и все благодаря кучмы -я вобще не могу понять какая гнида еще читает статью этого мудака -естественно что он написал статью чтобы подосрать Украине -ведь родина этого козла это Израиль но он туда не хочет ехать бо там воровать не возможно будет у своих а вот украинцев обворововать можна -они для этого гада не кто-так что тут нечего удивлятся бо он знает что если Украина войдет в ЕС то в некого будет воровать а без воровства такие мудаки не могут существовать -это все знают. .
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Есть инфа от Стеця,шо заява Пинчука,предотвратила наступление рашасил на Мариуполь.Как стало известно,Пинчук первый узнал,шо Путлер готовится захватить Мариуполь 1 января.И шоб этому помешать,Пинчук,как патриот Украины,разбил планы агрессора,в своём интервью.Путлера,такая позиция Пинчука,остановила,в последний момент
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Садить надо кучму литвина медведчука шуфрича и К* да вообще список очень большой начиная от панамских патриотов и кончая вилы в жопу. Педерасты вся рада и администрация президента вместе с кабмином. ШАКАЛЫ ВСЕ ! И все потомки шлепера.
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,,,,и тесть, и Пинчук и рошен (отец с сыном) и правители расеи нонешние и совковые- одна и та же родня ,ненавидящая Украину и ее народ.и они будут идти на разные ухищрения дабы растянуть.расчленить Украину на части...и уничтожить ее как государство...
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Чалому - Надо правильно представлять всю цепочку событий!!! Пинчука статеку слямзить попросил Гарри, Киссенджера об этом попросил Трамп, Дональду об этом намекнул Воха.......... в доме,который построил Джек. Га-га-га-га.
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В истории есть примеры.
В 1940г. лидер французских коммунистов Морис Торез в первый же день после объявления Францией войны Германии бежал в Москву. И уже оттуда призывал французов не сопротивляться немецкой агрессии.
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Пинчук предлагает Украине отказаться от Крыма... А если предложить ему и его тестю отказаться от всего украденного ими у народа Украины, где они тогда окажутся и кто вообще будет знать об их существовании. Тогда их статьи и районная газета не напечатает.
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Его надо спидом заразить,пусть жена лечит
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Пинчука - на палю!
Відібрати у нього бізнес і вигнати в Рашку...
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Подыгрывают, потому, что Украина не противодействует врагам, предателям.
СБУ, власть должны всячески противодействовать подобным атакам на Украину, Пинчук должен заплатить высокую цену за нанесенный вред Украине.
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Наш МЗС взагалі пожаліти варто - таке собі поєднання абсолютної профнепридатності і тих нереальних завдань , що перед ними ставлять ...
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А потом кацапофилки стецька рассказывают народу как пуйло купил весь запад...
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Вполне возможно, что пуйло и Пинчука купил.
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І Кучму
і Медведчука
і Марчука ...
Всіх купив - і змусив Пороха призначити їх у Мінськ !
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Медведчук к примеру куплен с потрохами.
А Марчук тут причем?
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Пинчуку,треба трубы продавать,в обход Украины!Як то кажуть,ничего личного,только бизнес
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Скорее всего купили очень выгодным заказом.
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Золотi слова: Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" !
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
I вже давно пора рИГОаНАЛАМ сЕПАРАТИСТАМ Ахмету... Пiндюку , Добкiну так i перефарбованим: Порошенко, Кононенко, Гончаренко .... приєднатися до легітимного ...резедента ЗЕКа в бiгах зрадника януковіча в личакову фашистську паРАШУ, i там з ним вдосталь безкоштовно жерти парену ріпу зі столу свого господаря фашиста )(уйла - путлiна. Та при цьому турбуючись щоб на зраді України заробити якомога більше кривавих кремлівських срібняків для продажного Юди.
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Три члена Сената США в эксклюзивном интервью украинской службе Радио Свобода рассказали, что американский парламент намерен в начале 2017 года принять новые санкции в отношении России. Ограничения могут коснуться как секторов экономики, так и президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.
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Так, дивлячись на їх е-декларації розумієш - от хто може дивитися в майбутнє з оптимізмом...
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От Чалий дурбелик - та дон Педро і пінчук з тестюхою, то одне кодло! І грають за одними правилами...
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иными словами - мразь типа пинчука должна быть нейтрализована жестко и решительно, место этой гниды в казематах СБУ, а не на воле.
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У него шкурный интерес, потому что теряет рынок в россии. Его компания «Интерпайп» поставляет туда колеса для железнодорожных вагонов и трамваев. В 2013 году поставки украинских колес в ЕАЭС достигали 63,1-67,6 тыс. тонн на сумму $94-101,4 млн. Это 13,2% от объема потребления в странах ЕАЭС. В начале 2015 года в компании «Интерпайп Украина» заявили о прекращении поставок продукции в россию из-за демпингового расследования, а с 2016 на его продукцию введена антидемпинговая пошлина. http://hubs.ua/business/tamozhenny-j-soyuz-vvel-spetsposhliny-dlya-interpajpa-47305.html
Пусть он, сам лично, откажется от ЕС, свою семью перевезет в россию и сам туда едет. От такого шага, воздух в Украине будет только чище.
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Скажем так, если есть возможность со стороны врага покупать таких как Пинчук, то должна быть возможность и у государства карать за предательство, нанесенный вред таких как Пинчук.
Только тогда они будут думать, прежде чем предавать, наносить вред государству, а так безнаказанность поощряет предательство.
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Пинчук из себя строит политолога охеренного...Кем бы оно было без Данилыча....в 1994 на Грушевского приезжало на вазовском тазике 7й модели...Молчало бы...Или поселилось бы в ордиле со своей позицией...показало бы пример...
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Да готовят, готовят к такому исходу. Савченко, теперь Пинчук и до этого куча иностранных политиков. Так что.. молча смириться и не тратить нервы. Как скажут хозяева, так и будет.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мы в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают", - посол Чалый о статье Пинчука
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 Всего на сайте: 199 писателей
   
 
 
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