EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570630)
  3712  74
Теги: нападение (1534) Пашинский (436) Нацполиция (5303) хулиганство (227)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нападение на нардепа Пашинского квалифицировано по статье "хулиганство", - спикер областной Нацполиции Жукович

Полиция расследует нападение на депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского в канун Нового года как хулиганство.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Пашинский это пример
 показать весь комментарий
Ответить
 
Враховуючи, що Пашинський подєльнік міністра, розслідування пройде об'єктивно, чесно та швидко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
М-да. Теперь явно нашелся тот, кто перестрелял ментов в Княжичах. Он оказуецца еще и габариты в лесу не включает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так зрадофилы и порохоботы уже сами перестали понимать кто из вас кто
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
псьоль ,вонь, звідси...смерд карлика
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты чмо хоть бы в праздник не сеял раздор и ненависть между украинцами,ты хуже кацапа и очень удачно им подыгрываешь,или так прописано и задумано
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а по делу о майдане нехочет его полиция допросить когда этот урод винтовку с оптикой в машине прятал ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не то, чтобы не хочет. Скажем так, побаивается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это всё,что нужно знать о ......все доказательства на "лицо"..если его таковым можно назвать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот момент етому уроду заехать в подбородок! чтоб язык на полу дёргался.....................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На жителя верхних этажей барыжного Олимпа напал крепостной с бутылкой и это "хулиганка" ! Тут минимум угроза нац.безопасности! А если бы тот холоп по пальчику ударил? Чем бы Псевшинский бы факи в Раде показывал??? А это,на минуточку, его основная работа....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нападения ПАШИНСКОГО с огнестрелом на человека,КВАЛИФИЦИРОВАНО ЯК!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Желательно услышать и версию пострадавшего гражданина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для депутатов статью "хулиганство" следует переквалифицировать в " шалости".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Превышение меры самообороны не катит ? Ну , да .... Это же был гой ( гоя стрелять не грех).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
богоизбранным джедаям надо развлекаться же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да...богоизбранным можно иметь при себе короткоствол...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
псьоль , вонь, атсюда...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Абдукутак Кутов, пшоль атсуда, вонь , на кутак карла, кчкана кутак ката маймун
 показать весь комментарий
Ответить
 
этот очкастый поц имеет право на ,,оборону,, А терпилы должны ждать когда их ,,спасет,, полицай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все было проще.Решил бухой выпендрется перед шлюхой.Вылез из машины с передернутым пистолетом,чтобы покуражится перед поцаном,который ссал в лесу.И к своему удивлению, получил бутылкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
человеку нужно скинуться на адвоката,и инструктора что бы в следующий раз правильно бил бутылкой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а як же "визви копів, та чекай, поки разберуться"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Столько украсть и всего бутылкой по башке, да ещё пулю в ногу за это !!! Непорядок !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Был бы чуть сильнее удар бутылкой и люстрация хотя бы по одному ублюдку уже была бы проведена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А стрельба по-пьяни в безоружных людей как квалифицирована?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сокирою треба було бити - тоді б все закінчилося щасливо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут Героя треба давати,а вони хуліганство...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як шкода, що це бидло не вбили тією пляшкою. Ви ж подивіться, воно до людей розмовляти зі зброєю ходить. Значить барижна наволоч обдарована зброєю, а людям навіть купити та носити не можна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну шо, опять жити по новому, забыли как "бандит" напал на Лозинского и тот обороняясь выстрелил нападавшему в ногу а потом в живот.
Так Лозинского хоть посадили а Пашинского точно наградят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще и Томсоон с патронами с хранения вручат в награду за отстрел гоев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тобто жодної нової інформації немає. Цікаво почути пряму мову пораненого. А ще краще-побачити стрім.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто интересно : Чубака - реинкарнация Саши Крещатика ( его давно не видно )?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Метью Гнуджоло Чуи . Вот ты где скрываешься )
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Просто Чуі. І не ховаюся.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Дякую, та мені не треба ні першого, ні "другого".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чистый трагифарс,Шизинский без охраны никогда не ездит,а охрана минимум на двух джипах,так что это пьяное шизофреническое быдло просто устроило сафари по дороге,когда его тело везли отдыхать на свою хатынку в 600 квадратов для встречи НГ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Точно! Скорее всего пьяный Пашинский просто стал стрелять из окна машины по людям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На свою безпеку Пашинський торік витратив 88 919 гривень і 67 438 гривень, на охорону інших об'єктів - понад 700 тисяч гривень.
Пашинський позичив 3,5 млн і наймав охорону, у дружини - купа землі й акції
...дружина депутата володіє будинком площею 1020,6 кв. м і нежитловими приміщеннями площею 179,4 кв. м у селі Хлепча Васильківського району Київської області (права на них Руслана Анатоліївна набула 3 вересня 2015 року).
Там же в неї є сім земельних ділянок сукупною площею 13 370 кв. м. Ділянка площею 1537 кв. м з'явилася у Руслани Пашинської 30 червня 2011 року (вартість не вказана), решту ділянок вона придбала 8 червня 2006 року: 2997 кв. м за 756 743 гривень, 1691 кв. м - за 426 977 гривень, 1576 кв. м - за 397 940 гривень,2019 кв. м - за 509 797 гривень, 2500 кв. м - за 631 250 гривень, 1050 кв. м - за 265 125 гривень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
16 червня близько 20:00 за київським часом поблизу смт Голованівськ в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором Лозінським, Голованівським районним прокурором Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським загинув Валерій Олійник (1954 року народження, ніде непрацюючий мешканець села Грушка, Ульяновський район, Кіровоградська область)[7][8].

Віктор Лозінський офіційно перебував свідком до 1 липня, коли проти нього було порушено кримінальну справу за ч. 2 статті 121 ККУ[9].
Невдовзі після поширення інформації про інцидент колеги по фракції Андрій Кожем'якін та Володимир Пилипенко запропонували нагородити Лозінського медаллю за начебто знешкодженого бракон'єра[3][10]. Також на захист Лозінського висловились віце-прем'єр-міністр України Олександр Турчинов та міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко[11][12].
 показать весь комментарий
Ответить
 
отак виникла приказка: -Проскочить между йоханих...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каждый уважающий себя человек должен быть вооружен, и не бутылкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бутылка тоже эффективна в умелых руках. Тренеруйтесь, чтоб опять не получилось промашки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если не добили при покушении. значит инсценировка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без предупредительного выстрела стрелял? Тогда это лишение лицензии (откуда у него право на пистолет?) и в тюрьму на 4 года за средние телесные повреждения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так Пашински сам домахался к гражданину. И учить других он неуполномочен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Нападение на нардепа Пашинского квалифицировано по статье "хулиганство"..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стесняюсь спросить.А что прокуратура прозрела,и решила посадить Пашинского?Почему только за фулюганство,там еще пару десятков подходящих статей в УК есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"квалифицировано по статье "хулиганство".... Пашинский не хулиган...а вор и покрыватель уголовних преступлений!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНападение на нардепа Пашинского квалифицировано по статье "хулиганство", - спикер областной Нацполиции Жукович
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
серджио def6ff91, Ali Hasan, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, кацахол, Стрелок, Лысый Сапожник, Русский из Нефтекачки, Плюю на Путю, Viktor Stecenko, Чубака, ITLaB, антиватник черниговский, ALVaccount, Игорь Карпушин, Kirim Ukrainali, Калинович, ВКЛ_это_мы_01, , Фантом 2, Amber, Rublev Leo, Baks13, TaT'ana, Bandera Rosa, Великая Исландия, Враг рода человеческого 666, Alexandr Slavich, Sirozha Sergeeff, Панько Недобрий, vpat, Lvbnhj, ingrid, Tritey, Ming Uing b56f719d, Павло Фантич, Ivi Nau, Ольга_К, Лучезарный Ефименко, Альфред Соломонович, Yakiv Sirko, Bogdan Cherniavsky, Днепропетровец, лютый, Рюрик Руський, Other View, Юрий Булкин, -Ботоксный Угар-, Володимир Петренко, nik ukr 21c34e5d, Alex Polyakov2013, Vladimir 5a96bd3b, Николай М, Япона Мать, Valdis, Власов Сергей b3083465, sunuyiwipmailtempinfo
 Всего на сайте: 202 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти