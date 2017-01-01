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Теги: акциз (294) алкоголь (1366) лекарства (618) Налоговый кодекс (1376) сигареты (471) экономика (3378)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С начала года в Украине подешевеют лекарства и подорожают сигареты

С 1 января начинают действовать новые нормы законов, которые коснутся ценовой политики на ряд товаров.

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в 2009 был момент сигареты подешевели, а лекарства подорожали. Хотя не на долго
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З приводу останнього - жодних сумнівів , з приводу першого - повна лажа !
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Табак и алкоголь большой вред,поддерживаю,здоровей будет нация!
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Так виглядає рило порохобота , коли його позбавили премії ...
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ГМОшна соя і не таке , з ними робить - вона ще й на репродуктивну функцію впливає , і це природнім способом впливає на здатність порохнявих розмножуватись ...
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Вот тут зрадофилы не выдержали и рванули
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4 миллиарда денег МО не израсходовало. Солдату при этом воевать нечем. Как так? Волонтеры по-прежнему работают. Не взирая на особенности бюджета. Независимо от него. Оборонпром - карманная барыжная организация, созданная Януковичем и неспособная решать текущие задачи.
Сколько денег барыгам не дай...
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Солдату при этом воевать нечем?


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Зараз ідем привітати синочка учасниці АТО. Озирніться навколо. Є можливість зробити добру спараву. Зі Сятами мила моя Україно!!!
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в нашей стране ничего не может дешеветь по определению)))
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ну що ж- чекайте напливу контрабандних цигарок. знаєм-плавалі.....
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Уже не та контробанда, уже и посадить могут за контробанду или машину отобрать...
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Десь так і вважав. То для цього і роблять СПРАВЖНІЙ кордон, а не іграшковий.
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Увы , большая часть того что идет в Европу контрабандой это наш левак , который возглавляют некоторые наши министры .
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Молдова, Польша уже Не? Зрада?
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сегодня покупал "свои" сигареты. были 18.50. стали 20.00
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ага подешевеют лекарства .....держи карман шире
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"В постановлении правительства говорится о целом перечне лекарств из нескольких сотен наименований. В частности, это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, диабета."

То есть цены будут снижены только на эти группы препаратов? Это капля в море, но зато отличный пиар.
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Для хворих саме цими захворюваннями-ні.
А "крапля в морі"-лише гарний вираз, нічим не підтверджений.
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А еще интересно, почему в декабре Гойсман бегал по аптекам и приставал к девахам-провизоркам, почему видите ли цены не таки як йому трэба, хотя решение по ценам на ликы его Угяду вступают в силу токмо с 1-го января. Колендарь шоле поломался?
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Лекарства подешевеют на 10 кап. а сигареты подорожают на 5грн а с ними хлеб молоко крупы мясо рыба и тд.
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что там в россии подорожает нас мало интересует.
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Когда уже доллар будет по 70 грн? И в конце концов мы замерзнем без газа или нет?
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)))Ну то шо сигареты подорожают-верю
а шо лекарства подешевеют))))))))
Ну может мел для таблеток)))
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ОЙЦ! Та ненада пугать Меня сваими рехформами!
У Меня на них уже имммМУУУнитет давно вже выработался!
ПРямо кака детки малыя....)))))))
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Цікаво, чому гойцмани вважають, що ціну на газ повинен встановлювати ринок (якого до речі немає), а на ліки - має бути державне регулювання надбавок?
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Бо піпл хаває - що їм не скажи , у все вони повірять ..))
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Зрада то зрадная - еще скажи что ты не москаль. Мечтаешь жить в союзе рабов?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС начала года в Украине подешевеют лекарства и подорожают сигареты
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