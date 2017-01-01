С начала года в Украине подешевеют лекарства и подорожают сигареты

Stuart Pearce
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, Artur Sds
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Всего на сайте: 174 писателя
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Сколько денег барыгам не дай...
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То есть цены будут снижены только на эти группы препаратов? Это капля в море, но зато отличный пиар.
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А "крапля в морі"-лише гарний вираз, нічим не підтверджений.
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а шо лекарства подешевеют))))))))
Ну может мел для таблеток)))
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У Меня на них уже имммМУУУнитет давно вже выработался!
ПРямо кака детки малыя....)))))))
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