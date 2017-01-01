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Теги: соболезнование (48) Стамбул (138) теракт (1908) Турция (1719) Климкин (1047)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - Климкин выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования турецкому народу в связи с террористическим актом в ночном клубе Стамбула.

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Лучше- бы стену строили и визы вводили с российскими террористами,а не заявления делали.
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А може вони без порад обійдуться? Там дуже древня цивілізація-розберуться, не маленькі.
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Нє древня, а стародавня, і не цивілізація, сашко. Підтягни мову і історію
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Визы?! А в Крым к тестю, кацапскому военному, как тогда Климкинду ездить?
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Эрдоган оказался хорошим учеником. Быстро перенял повадки хуйла. Это или хуйло подыгрывает Эрдогану для утверждения его власти или сам Эрдоганчик уже не брезгует террактами в своей стране.
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Ты зря, каракулевый, такую картинку выставил. Бо за забор на Банковую ноцгвардия с некоторых пор никого кроме избганных не пускает. Так шо так сфоткаться мог только либо кто-то из рыго-барыг либо ты, чы хтось из минстецьков, селфи делал
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Турецкое правительство приняло решение выделять для поддержки украинской армии ежегодно 3 миллиарда гривен,и сразу теракт...,странно, правда?
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Большая трагедия и наверно не последняя. Сочувствую.
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К сведению Климкина и других людей, имеющих похожию позицию по иностранным делам, и любящих всяких опозиционеров в других странах (но не у себя в Украине, ага!):

этот взрыв совершают всякие "оппозиционеры" к кому-либо (к чему либо), когда они почуяли изменение "ветра". Как только бывших "корешей" поопустили на землю, те сразу яростно начинают бычить.
И это и ИГ, и это теже "оппозиционеры", и их же братушки из "Аль-Нусры" = они все одинаковые, типичные бандиты в стиле ЛДНР .

Оппозиционеры не бегают с гранатометами и танками, не совершают терракты, и не воюют (Всё обстоит прям также, как у "ополченцов" ДНР-ЛНР). А договариваются в виде политических движений (но конечно, без невыполнимых просьб - иначе это все тянучка времени)

Поэтому, поддерживая всяких "оппозиционеров" с танками и гранатометами (именно воюющих!), вспомни о своих таких же "протестующих" ЛДНРовцах. Никто не просил их сопротивлятся (ну, кроме Путина, конечно). Ведь право на легальное насилие (по законам) есть у государства, а у этих же мятежников - нет вообще ничего! Они полность вне закона!,
А понтоваться и воевать такие "никто с калашами" все равно желают, теряя легальный(!) статус оппозиционеров и протестующих
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Цензор.НЕТФорум Украины"Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - Климкин выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле
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