"Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - Климкин выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

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этот взрыв совершают всякие "оппозиционеры" к кому-либо (к чему либо), когда они почуяли изменение "ветра". Как только бывших "корешей" поопустили на землю, те сразу яростно начинают бычить.
И это и ИГ, и это теже "оппозиционеры", и их же братушки из "Аль-Нусры" = они все одинаковые, типичные бандиты в стиле ЛДНР .
Оппозиционеры не бегают с гранатометами и танками, не совершают терракты, и не воюют (Всё обстоит прям также, как у "ополченцов" ДНР-ЛНР). А договариваются в виде политических движений (но конечно, без невыполнимых просьб - иначе это все тянучка времени)
Поэтому, поддерживая всяких "оппозиционеров" с танками и гранатометами (именно воюющих!), вспомни о своих таких же "протестующих" ЛДНРовцах. Никто не просил их сопротивлятся (ну, кроме Путина, конечно). Ведь право на легальное насилие (по законам) есть у государства, а у этих же мятежников - нет вообще ничего! Они полность вне закона!,
А понтоваться и воевать такие "никто с калашами" все равно желают, теряя легальный(!) статус оппозиционеров и протестующих
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