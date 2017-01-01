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Теги: Закарпатье (1211) курьез (4875) Москаль (1848) Новый год (641)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Жители улицы Леннона в закарпатском селе прислали Москалю открытку с "битлами": "Украина навсегда распрощалась с Вовочкой Лениным". ФОТО

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль получил новогоднее поздравление от жителей села Калины, которые ранее были против переименования улицы в честь Джона Леннона.

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Сёдня, раздолье для гэбни. Тот кто выпивает, празднует день рождения Бандеры, а значит нац. предатель и агент укропов. Можно на подвал отправлять.
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Неа. У гебни еще ночь с 31го на 14е не закончилась. Они не в состоянии.
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Тогда уж шестым поскольку пятым сами Битлз называли Брайана Эпстайна.
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Russian Diplomats Leave Eastern Shore Estate After Sanctions From President Over Election Hacking -
Чуркин сказал, что эти два объекта используются "для отдыха наших детей".Объект имеет частный пляж и использовался для регаты Дня Труда в конце лета. Люксовая недвижимость раньше принадлежала директору DuPont Джону Раскоб, который финансировал строительство императорского здания (empire state building )Объект имеет 4 теннисных корта, плавательный бассейн, футбольное поле. Имеет 12 квартир и десяток коттеджей. Может принимать одновременно 40 семей.
Налогообагаемая стоимость объекта в Центровилле более 8 млн долларов.
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Чуркин забыл разъяснить что он понимает под отдыхом детей...
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Так вот откуда черпает вдохновение карликовый фюрер...
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А як ще можна зрозуміти,- коли хлопчик у ліжку з дорослим мужиком?
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теперь будут прводить регаты в солнечной колыме
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Так день труда - це ж 1 мая... Він навіть збрехати по-людськи не може...
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На Сямозере отдохнут. В байдарочном походе.
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Москаль наверное сказал ,"Вы шо, бля...". "Не вопрос, Гена, не вопрос".
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Лучше нарисуй как Донбасс засунул вам ваш тризуб в зад. Это ближе к реальности. Можно в зад вашего героя Бандеры.
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Да себе и вхуйлостану тот даунбас засунул. И поверь, хуйлоголовый, то далеко не тризуб.
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В украинской армии существуют батальоны педерастов(это не ругательство, а научный термин) вроде "Торнадо". Так что это наверно относится к Украине.
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Самое смешное, что ты - трусливое сцыкливое закацапленное чмо, зассало подписаться реальным именем
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Булкин истерику устроил. Смотрите как задело. Правда это всегда больно, дорогой Юрий.
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Че та, свинья кацапсячая, разверещалась? Эт я прикалываюсь над тобой, насекомое, как ты от одного имени "Бандера", обдрыстываешь фекалками свои смердячие калоши
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Бандера. Это тот которого в польской тюрьме использовали вместо женщины? У него даже какая-то женская кличка была, она есть во всех его биографиях.
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Да ? И этого человека сцыт вся рассея ? Да что ж вы такие ущербные идиоты , даже врага себе нормального не можете найти ?
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А ты из каких бомбасцев будешь: псковских или бурятских?
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Украинско-бурятская война закончилась поражением бандеровцев. Какой позор. Как могла самая сильная армия Европы проиграть бурятам?
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Какой-то унылый придурок. Тебе ж за такое лицо никто денег не даст!
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воин, сколько своих сопляменников зарыл??? И поверь это еще не конец
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А сколько там этих бурят? Я думал козаки в оселедцах и шароварах огого, а на деле они все время драпали и варились в котлах.
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Ну да , Ржевский котел , под Ельней , знаем знаем .
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Олух лапотный, шо ты знаешь о наших оселедцях и шароварах??? Как тама дойти до Киева за две недели???? А как на счет ДАПа, как ваша вяликая и немогучая больше года не могла одолеть наших героев, которые только слезли с тракторов и взялись за оружие
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Результатом поражения бандеровцев стало факельное шествие в честь Бандеры в Славянске , но унылое кацапское говно про это не узнает , правда дебильное ?
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Буков, хватит уже истерики устраивать. Надо уметь признавать поражения. Буряты оказались искусными вояками, чего не скажешь про многочисленный украинский сброд, который называют армией. Может во всем виноваты ваши трусливые добробаты, которые только и делали что сбегали как только становилось немного жарче. Может это они подвели армию? А нацистские батальоны вроде Азова, которых никогда не было там где горячо? Ведь перед Иловайском Билецкий сбежал оттуда вместе со всей своей любящей маршировать фашистской братией. Вам следует разобраться.
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Это так новый хит ансамбля им. буль-буль Александрова называется?
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Закарпатці найкреативніше підійшли до декомунізації. Крім вулиці Леннона там в одному містечку є ще вулиця Андрія Варголи - Енді Уорхола, який, як відомо, з лемків!
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Москаль молойца а мешканці зрозуміли гумор...
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Завжди казав, що нормальні люди - ті, хто слухають рок, класику, фолк, джаз, а бидло - фанати блатняка і попси.
Умовно, саме між "поколінням рок-н-ролу" і адептами блатняка точиться конфлікт на Сході.
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Москаль знає мову , він не міг так помилитись .
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не є прихильником Порошенка,навіть промову не слухала,але Г.Москаль людина грамотна,і подібного написати не міг ,слово "потвора в українській мові має жіночий рід,тож не "цей",а "ця".Тобто не українці писали,а не українцям не має бути ніякого діла ні до Порошенка,ні до Москаля
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Джон Леннон для світу набагато більше хорошого зробив, ніж, чЛєнін!
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Ленин в Закарпатье на броневике, а толпа кричит Леннон, да Ленин я...Толпа не унимается: Леннон, Леннон...Хрен с вами пою...

https://www.youtube.com/user/johnlennon
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖители улицы Леннона в закарпатском селе прислали Москалю открытку с "битлами": "Украина навсегда распрощалась с Вовочкой Лениным". ФОТО
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