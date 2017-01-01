Жители улицы Леннона в закарпатском селе прислали Москалю открытку с "битлами": "Украина навсегда распрощалась с Вовочкой Лениным". ФОТО

Stuart Pearce
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Всего на сайте: 174 писателя
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Чуркин сказал, что эти два объекта используются "для отдыха наших детей".Объект имеет частный пляж и использовался для регаты Дня Труда в конце лета. Люксовая недвижимость раньше принадлежала директору DuPont Джону Раскоб, который финансировал строительство императорского здания (empire state building )Объект имеет 4 теннисных корта, плавательный бассейн, футбольное поле. Имеет 12 квартир и десяток коттеджей. Может принимать одновременно 40 семей.
Налогообагаемая стоимость объекта в Центровилле более 8 млн долларов.
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Чуркин забыл разъяснить что он понимает под отдыхом детей...
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Умовно, саме між "поколінням рок-н-ролу" і адептами блатняка точиться конфлікт на Сході.
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https://www.youtube.com/user/johnlennon
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