Пьяная ссора между оккупантами на Донбассе: 4 уничтожены, еще двое ранены в результате взрыва гранаты, - ГУР Минобороны

Cеванет
, Наталья Днепр
, Чубака
, Олександр Терек
, Андрей Чурсин
, DI GI
, TaT'ana
, Baks13
, зеленка
, shokolad
, uran31
, Владимир Задонский
, NNN
, Tatyana Pomolova
, Юрий Булкин
, буков
, Симон Печеранский
, 133133
, Алекс Фибер
, про
, Люцифер
, Fobos
, Ревизор
, Stuart Pearce
, bazylyo
, Антон Сперанский
, Николай Скрынник
, Иван Карпов
, Sergo Ordgonikidze
, Bander_ua
, rdjirov
, Danger Zone
, Виктор Ли a3db1a1b
, Bulava Takoe
, jan pobokov
, Bandera Rosa
, Vadim Loparev
, Domkrat
, Валерий Талдыкин 798fc949
, vinidi
, Стрелок
, Volodya Fedkovych
, Lucretia Black
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, soren
, Far Far Away7
, Vlad1606
, Cтарий Кінь
, Sergey Yashenkov
, Аль Капучіно
, avengers
, Vnik
, Alexander Cherepchenko
, San Salamon
, Луиза Тумбочкина
, Vovcheg Zak
, Серая Лиса
, Damon Smith
, Сергей Черный 3cde3fa7
, Miko R 798886a8
, Ali Hasan
, Artur Sds
, SergeLi
, Fig Vam Dam
, DolmatPST
, Утилизация ватников
, Злий Грицько
, Чуб
, лютый
, Сухов 75797791
, Руцкий Рейх
, Antonio 1419ce97
, Йозеф Швейк
, Странное Обстоятельство
, Александр Носач 9df6905f
, Dmikos
, стальной гигант
, Владислав Ямковский
, Senator S 01a656ec
, Георгий Иванов 6c10c631
, Антип61
, dziadek
, Kirim Ukrainali
, слава загоровский
, 5 копійок
, злой крот
, Борис Дородный af3710bc
, Olga A 6130c05e
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Олександр Єдинак
, dandelion wine
, Светлана Саакян
, Хавронников Степан
, Vitaliy Chaykovskiy
, Яy
, Mart
, sergik
, Сведомый_рембо
, sea dog
, Африкан_Свиридович
, ДобРодій
, GayParade
, Жулька 145 сантиметров
, V Malina
, Lyubomir Nedoshitko
, Иванков
, Веселий сумчанин
, Fox 1 b13bec2b
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Серёжа Иванов 4c900fb0
, Дорогой Я
, Garsia UA
, Левит Малхей e6549ac6
, Den4ik
, Дмитрий Орлянский
, Слава Егорко
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Andrey Bolcman
, CА
, Alexandr Slavich
, Sabio
, я гражданин Украины
, dimitri sheingart
, uyt Nik
, Валера Бусенко
, Fjall_Raven
, Makar Baboker
, arik
, Планета Земля-Рай
Чубака, DI GI, Cеванет, Юрий Булкин, uran31, TaT'ana, NNN, Наталья Днепр, Baks13, Tatyana Pomolova, 133133, буков, Олександр Терек, Stuart Pearce, Владимир Задонский, Bander_ua, Симон Печеранский, Bandera Rosa, Far Far Away7, Sergo Ordgonikidze, Антон Сперанский, Виктор Ли a3db1a1b, vinidi, rdjirov, Иван Карпов, Ali Hasan, bazylyo, Андрей Чурсин, Fobos, SergeLi, Люцифер, Злий Грицько, Аль Капучіно, Валерий Талдыкин 798fc949, Bulava Takoe, shokolad, Йозеф Швейк, Cтарий Кінь, Странное Обстоятельство, Антип61, Борис Дородный af3710bc, Senator S 01a656ec, злой крот, Miko R 798886a8, sergik, dandelion wine, Африкан_Свиридович, Серёжа Иванов 4c900fb0, Серая Лиса, Vitaliy Chaykovskiy, Vlad1606, Стрелок, Kirim Ukrainali
Всего на сайте: 182 писателя
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Паходу, свои уши ты используешь не по прямому назначению, а в моче-половых целях...
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За кого мазу тянешь, за казламордого ???
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Человеческий фактор, всяко бывает
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Нужно вынести благодарность....
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Всех с наступающим!
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С праздником, дорогие бандеровцы!!!.
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И это не юмор, они это для себя печатают...
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Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Хоть какая польза. Побольше бы таких.
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Кто-то ещё хочет поспорить, как это было более двух лет назад (с 5 сентября 2014 года)?
Кто-то хочет поспорить, что изменение менталитета лугандонцев важнее, чем их уничтожение или депортация?
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И друг друга извела!(с)
ПРРРРРИЄМНО..АЖ ЗАЄПИСЬ!
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