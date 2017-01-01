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Теги: боевик (17664) взрыв (3560) граната (462) разведка (1432) терроризм (19605)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пьяная ссора между оккупантами на Донбассе: 4 уничтожены, еще двое ранены в результате взрыва гранаты, - ГУР Минобороны

Несмотря на усиление российским оккупационным командованием мероприятий по поддержанию воинской дисциплины и контроля за личным составом, в соединениях и частях 1 и 2 АК боевиков продолжаются случаи дезертирства и небоевых потерь вследствие злоупотребления алкогольными напитками.

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"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. Слава Украине", - заявил Порошенко.
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он здесь причём? порошенко в спам отправь, эту фразу он сказал.
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Какую фразу ??? Шо ты мелешь, детка ???
Паходу, свои уши ты используешь не по прямому назначению, а в моче-половых целях...
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я тебе не детка, мамаша. свою ссылку засунь себе по назначению.
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Это ты, дурочка, свою сцыль засунь плашмя в ....
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P.S.
За кого мазу тянешь, за казламордого ???
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о Господи год петуха, твой год, насколько я понимаю?
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http://obozrevatel.com/society/71483-novogodnee-pozdravlenie-poroshenko-vskolyihnulo-sotsset.htm
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Я его не защищаю, но он имел в виду "окупація України, це не на довго"
Человеческий фактор, всяко бывает
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Марику салют от Славянска!
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Шествий в честь Бандеры уже провели Славянск ?
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правда победит! победа будет за нами!
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Так никто и не спорит , правда всегда побеждает , где тот совок ,где та империя со своими бреднями , где люди лучше живут , Боженька все видит .
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мой адресс не дом и не улица, мой адресс - Советский Союз!
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Ну да , ну да , поэтому бомж в США всегда жил лучше чем инженер в Союзе , вот еще буквально 250 лет и мы Америку догоним , но пока хорошо живет Сечин а Наро -Фоминск мы газофицируем потом .
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Удачно гранату бросил.....очень удачно...
Нужно вынести благодарность....
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Давно говорила - боярышник и паленка - стратегическое оружие против кацапов.
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Сегодня день рождения Степана Бандеры!
С праздником, дорогие бандеровцы!!!.
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По - більше їм боЯРОШника - вони самі себе переб"ють ..
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Вот ,что значит не прислушиваться к словам кота Леопольда !
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Так если наградить и сказать, что ему благодарен украинский народ, то жить ему там недолго
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Согласен. Отобрать орден у о)(уевского и наградить героя, сделавшего для нашей страны больше, чем амёбное существо.
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Жалко, Пашинский не приехал и не сделал им замечание о неподобающем поведении.
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Следующего удара бутылкой по голове - депутат не выдержит.
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Пострелялись из- за спора,кто круче путин,трамп или иван грозный.
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Поздравление кацапов кацапам.
И это не юмор, они это для себя печатают...
http://www.lav-kalendar.ru/listovye_kalendari_formata_a2/img14088.php


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Не хочу понимать новости типа-Тука перекрыл канал поставки на окупированые территории спиртных...Зачем тратить кровь людей?Дайте им водки и наркоты!!!Потом останется убрать биомусор.
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пропускать спиртное в Лугандон без ограничений, через 3 месяца обстановка изменится
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Попочленец бросил гранату и завалил четверых своих?
Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Хоть какая польза. Побольше бы таких.
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Иногда кажется что все сказки пишет любитель игр вроде Call of Duty. Там тоже одной гранатой столько народу можно замочить.
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"Время работает на Украину"
Кто-то ещё хочет поспорить, как это было более двух лет назад (с 5 сентября 2014 года)?
Кто-то хочет поспорить, что изменение менталитета лугандонцев важнее, чем их уничтожение или депортация?
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Минтець в работе- не атаки а "провокации" не перестреляли друг друга, а "уничтожены"
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Конечно - любого рода безвозвратные потери врага не могут не радовать. Но подавать это как 'уничтоженных' в сводке МОУ мягко говоря не совсем корректно. Это примерно тоже самое, как передавать военную технику в войска от своего имени нашим довбанным гарантом.
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Статистика есть простая математика , дебет , кредит , поэтому если говно сдохло то оно уничтожено .
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Билась нечисть грудью в грудь
И друг друга извела!(с)

ПРРРРРИЄМНО..АЖ ЗАЄПИСЬ!
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Хорошо что у Пашинского не было гранаты.
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Импортозамещение новогодних петард по-русски.
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Нужно писать так: Пьяная ссора между оккупантами на Донбассе: 4 самоутилизировались, еще двое на очереди...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПьяная ссора между оккупантами на Донбассе: 4 уничтожены, еще двое ранены в результате взрыва гранаты, - ГУР Минобороны
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