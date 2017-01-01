Трамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"

Stuart Pearce
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Ну, конечно! Сидит один-одинёшенек злой гений-компьютерщик и легко взламывает сети и почтовые ящики государственных организаций, партий и т.д.! (sic!) После его теледебатов ему очень подходит кликуха "Бурбон фон Хамидло" (с) из Тарапуньки и Штепселя) , и крайне недалёкий человек. Крайне! Мир скоро вздрогнётся , но долго Трамп не задержится на том поприще ( многие такого мнения ), ибо узость его мышления и самомнение размером с Бразилию отвернут от него даже его выборщиков !
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Обамка тролитлит рыжего, что Хуйло помогло ему выиграть выборы...
А Трамп конечно же такого не признает...
...но теперь, для того чтобы - отмести эти подозрения,
Трампу придется - жестко гнобить пидоРашку...
Хотя конечно, рыжий еще тот самовлюбленный клоун,
хрен кто предскажет его действия...
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У команді Трампа працюють некомпетентні люди, вважає фінансист
Після обрання президентом Дональда Трампа, США будуть тепер більше сконцентровані на внутрішній боротьбі, проте демократія в Америці вистоїть. Про це заявив у своїй статті американський фінансист, філантроп і мільярдер Джордж Сорос, передає «Європейська правда».
Він вважає, що в команді Трампа працюють некомпетентні люди, які не можуть відповідати наданим їм посадам. «Демократія переживає кризу. Навіть США, провідна демократія світу, обрали своїм президентом шахрая і потенційного диктатора. Хоча Трамп пом'якшив свою риторику після обрання, він не змінив ні свою поведінку, ні своїх радників. У складі його кабінету - некомпетентні екстремісти і відставні генерали», - стверджує Сорос.
Однак, незважаючи на це, американська демократія переможе, тому що система влади в США вибудувана таким чином, що не дозволить Трампу перетворитися з потенційного диктатора в реального.
«Але США в найближчому майбутньому будуть зайняті внутрішньою боротьбою, в той час як меншини будуть страждати. США не зможуть захищати і просувати демократію в інших країнах світу. Навпаки, Трамп буде більш прийнятний для диктаторів. Це дозволить деяким з них досягти компромісу з США, а іншим - продовжувати свої справи без перешкод. Трамп хоче домовлятися, а не відстоювати принципи», - вважає Сорос.
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