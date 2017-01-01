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Теги: хакер (502) Трамп (381) кибербезопасность (56)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"

Избранный президентом США Дональд Трамп вновь заявил, что сомневаетсяв том, что к кибератакам на политические партии в США причастна Россия.

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Поставить в Раде вопрос-о выборах в США.
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Трамп в политике - ''удобный идиот', которым будут манипулировать те, кто его выдвинул . Будем надеяться , что до третьей мировой не дойдет...
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Привіт від землян! Бо видно ви наПланєтянін - і ІІІ-а світова вже набирає оберти, якщо ви цього ще не помітили то я вам "заздрю"...
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Смешно вспоминать как украинские "суперхакеры"(те что написали план "Шатун") громко объявили о перемоге, взломав чей-то аккаунт в ютьюб(наверно кто-то научил их пользоваться гуглом).
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Трамп любит Путина, но ненавидит Россию - напару они доведут её до полного песца. С Новым последним годом, рассеяне.
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С Новым годом , дорогие украинцы!!
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Ну, конечно! Сидит один-одинёшенек злой гений-компьютерщик и легко взламывает сети и почтовые ящики государственных организаций, партий и т.д.! (sic!) После его теледебатов ему очень подходит кликуха "Бурбон фон Хамидло" (с) из Тарапуньки и Штепселя) , и крайне недалёкий человек. Крайне! Мир скоро вздрогнётся , но долго Трамп не задержится на том поприще ( многие такого мнения ), ибо узость его мышления и самомнение размером с Бразилию отвернут от него даже его выборщиков !
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Если рыжего захотят сместить, он попросит плешивого ввести войска, а сам переждёт в Ростове.
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Рыжая скотина уже начала доставать. Его выбрали не для того что бы лизать задницу Х@йлу и унижать спец службы. Ещё не начал а уже наговорил на импичмент
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Скотины в раде сидят
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Здесь дело в другом...
Обамка тролитлит рыжего, что Хуйло помогло ему выиграть выборы...
А Трамп конечно же такого не признает...
...но теперь, для того чтобы - отмести эти подозрения,
Трампу придется - жестко гнобить пидоРашку...
Хотя конечно, рыжий еще тот самовлюбленный клоун,
хрен кто предскажет его действия...
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Великие выбрали идиота! Демократы конченные!
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это не цензор. это юзеры. которые на тебя и твое опущеное мнение болт кладут, кацарылый выродок!
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Я поддерживаю Трампа по всем пунктам. Завравшаяся от а до я империя демократов-клинтонов давно дескридитировала себя.
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Гы. Походу это самый быстрый импичмент в истории USA ))
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Трамп знает то, что не знают другие. Сам что ли нанял хакеров? Другого варианта не вижу.
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"Другого варианта не вижу."- Нужно это срочно довести до Трампа .
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Всё больше и больше этот Трамп напоминает Савченко, уж явно становится видно, чьи деньги он отрабатывает .
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стесняюсь спросить...."я знаю то, что другие люди не знают" уж не путинское ли ФСБ сообщило?....
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Джордж Сорос назвав Дональда Трампа шахраєм і диктатором

У команді Трампа працюють некомпетентні люди, вважає фінансист
Після обрання президентом Дональда Трампа, США будуть тепер більше сконцентровані на внутрішній боротьбі, проте демократія в Америці вистоїть. Про це заявив у своїй статті американський фінансист, філантроп і мільярдер Джордж Сорос, передає «Європейська правда».
Він вважає, що в команді Трампа працюють некомпетентні люди, які не можуть відповідати наданим їм посадам. «Демократія переживає кризу. Навіть США, провідна демократія світу, обрали своїм президентом шахрая і потенційного диктатора. Хоча Трамп пом'якшив свою риторику після обрання, він не змінив ні свою поведінку, ні своїх радників. У складі його кабінету - некомпетентні екстремісти і відставні генерали», - стверджує Сорос.
Однак, незважаючи на це, американська демократія переможе, тому що система влади в США вибудувана таким чином, що не дозволить Трампу перетворитися з потенційного диктатора в реального.
«Але США в найближчому майбутньому будуть зайняті внутрішньою боротьбою, в той час як меншини будуть страждати. США не зможуть захищати і просувати демократію в інших країнах світу. Навпаки, Трамп буде більш прийнятний для диктаторів. Це дозволить деяким з них досягти компромісу з США, а іншим - продовжувати свої справи без перешкод. Трамп хоче домовлятися, а не відстоювати принципи», - вважає Сорос.
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Весь цивилизованный мир думает что Путин - хуйло!, и только Трамп, что Путин "умный"..

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ИХТАМНЕТЫ уже и дос-атаковать начали А компьютеры купили в любом "Кибератаквоенторге"
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Ну понятно - если признает, то придется кресло освободить
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Как уже этот дибил Трамп-пам-пам заипал!..Слава Абамычу!..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"
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