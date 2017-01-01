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Теги: Новый год (641) поздравление (541) Турчинов (3037)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"2017 год должен быть годом наших побед, нашего единства, роста силы и мощи Украины!", - Турчинов поздравил украинцев с Новым годом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с Новым годом, пожелав всем ярких событий, положительных эмоций, новых достижений, достатка, любви и счастья.

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Про войну помним. Про погибших и покалеченных помним. Но и вы, олигархическая власть, тоже не забывайте! Между набиванием карманов и взаимными разборками вспоминайте хоть иногда об интересах страны и нас, ее граждан.
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нет хрен вам, как раз таки. Запомни, Крым будет украинским в 2017г кацап, так и запиши
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То что мы вернем , тебе в страшном сне присниться . Хуепудало кокзломордое .
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не думаю что диванные войска сильно повлияют на возврат Крыма
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На прошлой неделе он говорил что, без решения государства никаких импровизированных блокпостов в зоне АТО не будет, то есть не будет никакой блокады...
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расслабся, будут просто ничейные "блуждающие "танки и ДРГ. а блок постов тогда и не надо... )))
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Жги пастор!!!!!
вата ссытся кипятком только от одной фамилии
Палим вату вагонами!!!
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2017 год никому ничего не должен. Он будет таким, каким его сделают граждане Украины.
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Сейчас начнут раскручивать НФ с минусовым рейтингом. Опять воскрешат якобы "кровавого пастора" в борьбе за рейтинги.
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2017 год будет очень и очень,поскольку это год Столетия Трёх КацаПсинских Майданов для соседа ненасытного,ворюги и террориста,убийцы и живодёра...,всегда надо быть НАЧЕКУ..
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Стало известно, почему Трамп не сможет защитить Кремль от новых санкций США: сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал важную деталь полномочий Конгресса



Влиятельный американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм объяснил, почему возможная лояльность Трампа к Путину и Кремлю не является непреодолимой проблемой для введения новых санкций против РФ.

Он подчеркнул, что согласно Конституции США президент страны не сможет пойти против воли большинства Конгресса. Он рассказал о том, как устроена демократия в США: президент является мощной фигурой и главнокомандующим, однако Конгресс - это совершенно другая ветвь власти, у которой есть возможность и полномочия принять новые санкции против России.
Президент страны может согласиться с опубликованным документом и поставить под ним свою подпись. Но если 66% парламента (две трети) утверждают голосованием санкции, то они автоматически становятся законом, при этом мнение президента и его роль в этом вопросе уже не играют никакой роли.
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кацаПсинам такие детали и тонкости неведомы,это что кинжал в Сердце
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СЛАВЯНСК 🇺🇦 ‏@Slavyansk_UA 4 ч.4 часа назад
#Славянск 1.01.2017 17:00 от Соборной площади и до памятника Шевченко пройдет факельное шествие в честь 108-й годовщины дня рождения Бандеры


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Граждане ЛИТВЫ выбрали человека года-самым популярным стала Президент ЛИТОВСКОЙ Республики Далиа ГРИБАУСКАЙТЕ . Она знает что такое руський " мир " .
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а знаете где я это увидел? на ДОНЕЦКОМ форуме УКРАИНЦЕВ.....

уважаемые украинцы, временно находящиеся в оккупации! Дорогие друзья! Лично я очень рад что далеко на Донбассе и Крыму есть УКРАИНЦЫ. Вы делаете очень много для нашей с вами страны. ВЫ ЕСТЬ! Это уже много. СПАСИБО!!!!
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Спасибо, это было вне конкурса и без комментов. Сильно, здорово, душевно. Спасибо
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ты прямо сейчас идешь на половой орган причем быстрыми шагами. перевожу на понятный для тебя язык - пшло нахер животное вонючее
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Самолайк це ознака того що в твоїй родині ти зайняв переше місце по ідіотизму
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Как мы в Украине уважаем Кровавого пастора. Александр Валентинович, живите 100 лет и наводите ужас на врага. Дай Господь Вам долгих лет жизни и давите падлу кацапскую фашистско-кацапско-человеконенавистнечискую во всех её проявлениях.
Зі Святом Вас, пан Турчинов. Живіть 100 років та вбивайте своїм прізвищем та ділом нашіх сусідських сук-ворогів кацапських.
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Этот жид крым сдал
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Ты скотина "нежид" бля тварь хоть знаешь, что наших 80% "украинских нежидов" военных "офицеров" в Крыму кацапскую присягу приняли после аннексии ? А ты стерва забыл, как "украинские командующие" генералы ВО Украины кацапами генералами оказались ? А ты блядина сука представляешь, что такое кацапское энкэвэдэшное гестапо в 20 километрах от твоего города ? А ты падло хоть помнишь, что те, кто самыми первыми рвали свою жопу за Сталина первыми и оказались в Бутово с пробитыми бошками в ямах ? Пшол ты Ных, сучара ольгинская под канадским прокси, сука.
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Не здивуюся що "кривавий ", з тієї ж самої кагорти, як ти кажеш генерали.
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Та пішов ти в дупу, нульове чмо. В спам тебе по твоєму русські Нах.
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Тихо....тихо.Ну сипте пане перлів поміж свинів.Сьогодні свято....
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Турчинов это один из немногих тех людей во власти Украины, кто хоть может и засрал себя чиновничьей порошенковской жадностью, но не на столько, что-бы забывать его заслуги перед Украиной. У него Лютеранская кровь а эта кровь всего германского населения Европы Мартина Лютера и половины Великобритании и Франции.
А Лютеране это не мы, а вернее не кацапские рабы гундяевщины ленинградско-московско-кремлёвской. Птьфу бля аж противно.
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Православный Украинской Церкви Киевского Патриархата, если это тебя так интересует.
В нашем городе возле КАЖДОГО Сталинского московского педриархата созданного Сталиным в Москве в апреле месяце 1943 года ОБЯЗАТЕЛЬНО стоят магазины расспродажи ненудного московско-сталинского церковного дерьма и ОБЯЗАТЕЛЬНО Автостоянка на 100-200 машин.
И я тебе объясняю, чмо ольгинское под ником Фар-Фар, что это не на долго у нас в Украине стоят Ленинградские "церкви" имени путина-гундяева . Скоро-скоро
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Не люблю пасторов,которые были комсоргами.Суди не пословам,но по делам его.
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Я не пастор, но комсоргом был в школе. И что теперь? В Сибирь?
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Не звертай уваги , він не розуміє що більшість була в комсомолі та й у партіі теж були нормальні люди .
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Просто я не хочу рисковать жизнью украинцев.Они и так столько всего вынесли..
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Судя по твоим ранним комментариям,ты свой.Но это очень большая редкость. На Западе не рисковали.И не ошиблись.
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Ігор , любий 40-річнмй чоловік був в комсомолі , не забуваєм що лозунги там малювали то вірні , інша справа їх перетворення в життя .
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Комсомолец и комсорг - разные вещи.Мой дядя в комсомол четыре раза вступал.Один раз дома и три в армии.Чтобы в увольнение сходить ))
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Я смотрю, наш пастор одним своим упоминанием вызывает у ватного стада приступы диареи.
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РАБссия страна непредсказуемая и может произойти всё что угодно,напомню вам даты кацаПсинских Майданов..
1)Майдан 27февраля-2 марта 1917 года,отречение от престола царя Николашки-Готторбского.
2)Майдан 4 июля 1917 года,чЛенинцы решили взять власть,но Временное Правительство утопило в крови краснопузых.чЛенин сбежал в Финляндию,а затем в Любимую Германию,погибли тысячи людей и чЛенина должны были казнить..
3)Майдан 7-8 ноября 1917 года,красноперые шакалы взяли власть после холостого выстрела Авроры типа по Зимнему дворцу..,который защищали ЖЕНЩИНЫ РАБссии,мужиков к той дате не нашлось..
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после Порошенка тролли переключаться на Турчинова, потом прийдет очередь Гройсмана ну и далее по списку
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Вчера вечером в Васильковской районе Киевской области была драка и перестрелка с участием Пашинского и двоих неизвестных..
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Алексангдр Лукашенко панически боится Госпереворота,поэтому отказался от Саммита Евразийского сцуюзу в Сантктъ-Питербюргере
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прямо по курсу-победа, единство, рост силы и мощи..,бандитам тюрьмы и богатые поделятся с бедными, а если не повезет, то наоборот.
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Цензор.НЕТФорум Украины"2017 год должен быть годом наших побед, нашего единства, роста силы и мощи Украины!", - Турчинов поздравил украинцев с Новым годом
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