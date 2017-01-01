"2017 год должен быть годом наших побед, нашего единства, роста силы и мощи Украины!", - Турчинов поздравил украинцев с Новым годом

Stuart Pearce
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Всего на сайте: 174 писателя
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вата ссытся кипятком только от одной фамилии
Палим вату вагонами!!!
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Влиятельный американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм объяснил, почему возможная лояльность Трампа к Путину и Кремлю не является непреодолимой проблемой для введения новых санкций против РФ.
Он подчеркнул, что согласно Конституции США президент страны не сможет пойти против воли большинства Конгресса. Он рассказал о том, как устроена демократия в США: президент является мощной фигурой и главнокомандующим, однако Конгресс - это совершенно другая ветвь власти, у которой есть возможность и полномочия принять новые санкции против России.
Президент страны может согласиться с опубликованным документом и поставить под ним свою подпись. Но если 66% парламента (две трети) утверждают голосованием санкции, то они автоматически становятся законом, при этом мнение президента и его роль в этом вопросе уже не играют никакой роли.
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#Славянск 1.01.2017 17:00 от Соборной площади и до памятника Шевченко пройдет факельное шествие в честь 108-й годовщины дня рождения Бандеры
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Вот она - главная елка нашей страны!
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уважаемые украинцы, временно находящиеся в оккупации! Дорогие друзья! Лично я очень рад что далеко на Донбассе и Крыму есть УКРАИНЦЫ. Вы делаете очень много для нашей с вами страны. ВЫ ЕСТЬ! Это уже много. СПАСИБО!!!!
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Зі Святом Вас, пан Турчинов. Живіть 100 років та вбивайте своїм прізвищем та ділом нашіх сусідських сук-ворогів кацапських.
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А Лютеране это не мы, а вернее не кацапские рабы гундяевщины ленинградско-московско-кремлёвской. Птьфу бля аж противно.
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В нашем городе возле КАЖДОГО Сталинского московского педриархата созданного Сталиным в Москве в апреле месяце 1943 года ОБЯЗАТЕЛЬНО стоят магазины расспродажи ненудного московско-сталинского церковного дерьма и ОБЯЗАТЕЛЬНО Автостоянка на 100-200 машин.
И я тебе объясняю, чмо ольгинское под ником Фар-Фар, что это не на долго у нас в Украине стоят Ленинградские "церкви" имени путина-гундяева . Скоро-скоро
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1)Майдан 27февраля-2 марта 1917 года,отречение от престола царя Николашки-Готторбского.
2)Майдан 4 июля 1917 года,чЛенинцы решили взять власть,но Временное Правительство утопило в крови краснопузых.чЛенин сбежал в Финляндию,а затем в Любимую Германию,погибли тысячи людей и чЛенина должны были казнить..
3)Майдан 7-8 ноября 1917 года,красноперые шакалы взяли власть после холостого выстрела Авроры типа по Зимнему дворцу..,который защищали ЖЕНЩИНЫ РАБссии,мужиков к той дате не нашлось..
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