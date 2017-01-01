Португалец Антониу Гутерриш 1 января вступил в должность нового Генсека ООН. ФОТО

Stuart Pearce
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, Artur Sds
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, Иванков
, Веселий сумчанин
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, Олег Петрович ed2c8e0a
, Серёжа Иванов 4c900fb0
, Дорогой Я
, Garsia UA
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, Дмитрий Орлянский
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Исключение составили Перший, Рада, а также (ТА ДАММММММ!!!! ) 5 канал Порошенко! Их оставили, как ни странно! Особенно странно про 5 канал - видимо, чтоб еще больше подлить масла в огонь сеператистской одесской топки и развить больше жгучей ненависти к Президенту Украины.
Что характерно, с утра ни один (!) сайт даже и не упомянул об этом информационном теракте.
Зато вовсю идет трансляция российских и других иностранных каналов в кабельных сетях Одессы. Как обычно, крутится советская ностальгическая классика и американский рождественский контент. Главное достигнуто - АБСОЛЮТНАЯ ЗАЧИСТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ОТ УКРАИНСКИХ КАНАЛОВ.
А вы говорите Чонгарская вышка, Карачунская вышка на ТРЕТИЙ ГОД после сноса.)))
Вон и сносить ничего не надо. Отключили сепаратюги, что захотели, воспользовавшись долбо*бами из ВР, которые напринимали под видом законов всякой хрени. И ничего им за это не будет! Никакие Ярошы, Тягнибоки, Минстеци им ничегошеньки не сделают, не говоря уже о прикормленных кабанах из одесской самообороны.... Грустно как-то год начался, не по украински!
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