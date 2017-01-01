Боевики совершили 44 обстрела наших позиций за минувшие сутки с использованием запрещенных минометов и артиллерии

Юрий Петров 33876dd3
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, 939914
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, 1BetarD
, Иван Иванов 1f0e171f
, Baks13
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, Андрей Шевченко 73396fdd
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, Bohdan Holub
, Александр Шевченко 7fae048a
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, виталий рудянский 83bc079a
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Всего на сайте: 192 писателя
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Я вообще думала, что Вы о нас забыли.
И чего Вас сюда тянет ? Медом намазано чтоль ?
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Больно надо - озадачиваться.
Только помните, что Вы здесь - в гостях. С нашего позоления.
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На дворе трава, на траве дрова, на дровах братва, у братвы трава - вся братва в дрова.
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Даров, дед. Этот год прошел неоднозначно для меня. Мариуполь мы не взяли,зато взяли в рот. То есть, мы почти взяли Мариуполь, если бы не автоботы и оптимус прайм, которые за Хунту вписались, то таки точно б взяли. С Песками тоже не судьба - вывеску с надписью «Пески» мы взяли, пиз*юлей с Песок тоже взяли, но сами Пески пока нет. Зато мы взяли 8 бутылок водки и завтра штурмуем Юпитер. Дед, подари нам Пески или Мариуполь, но только так, шобы Хунта не знала, ато Хунта нам опять подарит столько,что снова трактором придется зарывать наших.
С Марьинкой вообще бардак. Дед, ну шоза хуйня? Смотри,когда мы раскладываем камешки на земле и имитируем штурм, то Хунта спасается бегством, америкосы кричат «хелп ми», натовцы получают массовые инфаркты. Но, когда мы пробуем штурмовать реально Марьинку, то инопланетяне прилетают с планеты Нибиру, дают нам п*зды, улетают, а мы типа дураки. Короче, дед, хочу шобы неправославные инопланетяне умерли. Тчк.
Красногоровка, дед - это тоже лютая подстава. Люди никак не понимают,что мы хотим освободить их от банковской системы и прав человека. Видимо в Красногоровку заселили тупых американцев. Американцы нас не любят, дед: мы по Красногоровке лупим три года уже,но с оттуда прилетает так,что потом приходится по всему городу искать вазелин. Дед , выселяй нах*й янки оттуда. А то выходит как в старой пословице: штурмуй не штурмуй,все равно получишь шайбу.
Авдеевку видел я, дед. Авдеевка так близко и так далеко одновременно. Если б не польские негры в лосинах с литовским акцентом, которых обучали морские котики - Авдеевка была б наша. Но пока все по старому, дед: при слове «Промка» у многих из наших болит попка. Несправедливо это дед, недуховно.
Вообще,дед,шоб ты был в курсе - мы с тобой одной крови: я вата, у тебя борода из ваты. Улавливаешь? Мы братья, б*я! Ты с красным носом постоянно,типа под бухом? мы тоже с красными носами тоже, только бухие в хлам.
Вообще, если откинуть все Мариуполи в сторону и говорить по существу, то я хочу айфон американский на новый год и перенестись в год эдак 72-й. Я буду самым крутым перцем в пелотке, все комсомолки будут мои. Так и запиши - айфон 7 хачу. Да, от такой я сука загадочный тип: Америку не люблю,но айфон люблю. Ты просто не понимаешь ничего в духовности,дед.
Еще дед я ноги хочу. Гребаный санта клаус украл у меня ноги. Дело было так: пошел я покакать и тут… Правосек вытянул гранату у меня из кармана,бросил в унитаз и убежал, сука. В итоге обосрались все соседи мои. А злой правосек сп*здил мои ноги и убежал. Путен всемагущий канечна, но ноги не выдает. Организуй мне набор,положи под елочку .
Еще хочу дед научиться грамотности, ато я смотрю,что бендеры знают русский лучше россиян. Это обидно дед,когда полтавчанин пишет слово «я» одной буквой, а москвич пишет «йа», когда житель питера пишет слово «мозх» и понтуется, мол он культурный на всю голову. Фошизды с этого дико смеются, дед. Особенно смеются они,когда россияне слово «водка» пишут «вотка».
Вообще еще хочу чувство праздника,дед. Представляешь,я получил 15 штук фублей зряплаты на новый год, потратил половину на бухло и на стол новогодний, до зряплаты еще месяц, а ползарплаты уже нету. Дед, когда какой-то придурок начнет салюты запускать,я по привычке накрою голову руками и буду шептать «путенпамаги». Где справедливость, дед?где чувство праздника?
Моя заветная мечта - дойти до Киева, дед. Две недели незаметно прошло уже, а в Киев хочицца проооосто пздц. Есть конечно вариант в Киев попасть - сдаться сбУ, но не выходит никак - позади нас добровольцы стоят из рф часто, духовный заградотряд. Поэтому все никак не выходит у меня попасть в Киев. Так и запиши: хочу в Киев.
Говорят, под новый год водка с кранов всех течет. Мне 48 лет ,дед,но такого я еще не видел. Организуй мне чудо из чудес из крана. Еще хочу попасть на автостоянку,на которой 800 машин стоят и отжать себе ту машину, которую сам выберу,а не ту,которая останется. Организуй такое дело, дед. А то я автопарк свой давно не обновлял.
Еще хочу поймать тех пидарасов,которые минометы в карманах носят, дед. Ты прикинь,какая Хунта коварная: у них каждый спецназовец миномет в заднем кармане с собой носит. А когда почитает «майн кампф» дргшник, то миномет стреляет не на 5 км,а на 12 км. Я пару раз видел,как вылетали мины прям из города и летели по городу,но то дрг шники Хунты работали: зашли в город,вытянули из-за пазухи миномет,влупили по мирным и ушли. Дед, помоги мне их найти.
На этом все, пора Марс атаковать мне. Не забудь ничего дед. Блд,у меня ж ног нету. Сделай мою колесницу боевой тогда, так мне легче будет на Плутон прилететь та и люди больше бабла дадут на улицах. А то морозятся они, мне даже на бутылку за день не собрать. Короче, жду исполнения желаний, дед. Тчк.
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