EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570583)
  11043  100
Теги: Стамбул (134) теракт (1903)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Теракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж

Десятки людей погибли и были ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кто знает ...Эрдоган (президент Турции) там также такой же как Пуйло ничем не лучше за власть держится будь здоров.. Санта Клаус... мудрый ход... нагнетание страстей, теракты для диктаторов ( как мягких так и явных садистов и параноиков) как мед на уста...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выслать 35 дипломатических работников роssии вместе с семьями из Турции в Кацапстан - так будет правильно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока Турция в сирии хуйло будет устраивать терракты, тут или из сирии его выбивать полностью или око за око
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Господа,а не лучше ли высказать простое человеческое сочувствие и соболезнование народу, который всегда расплачивается за грехи и огрехи политиков!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До тех пор, пока ГЕЙропейская толерасня будет закрывать глаза на происходяхее, кремлядьская ССУКА будут беспредельничать, пока не подохнет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Турки нам не вороги, дядя.А кацапи хай всі до одного поздихають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Только холопы и быдло могут злорадствовать смерти невинных людей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда дохнут кацапские свиньи, это всегда ПРАЗДНИК!!! Скажи спасибо, за такое отношение к тебе, своему кремлядьскому Сцарьку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подотри сопли и не верещи, МРАЗИНА КАЦАПСЯЦАЯ. Вспомни как хохотало на кАнцэрте задротока кацапсячее быдло, по поводу боинга, который сбили твои ваяки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ладно вам. На Цензоре столько радости было когда этот самолет рухнул. Такого ликования чем тогда я никогда не видел на Цензоре, ни раньше ни потом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А разве не ватоголовые ублюдки убивают детей по всему миру?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну естественно, никакой связи между гибелью российского дипломата и терактом нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Турцию приехало много бежинцев и на верняка среди них много терористов и крайних мусульман которые хотят убевать не верных. погибшие иностранцы. видемо специально целился в белокожих
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юля , ви знову забули російську мову ? Таке враження що ви з Бесланом за одною партою сиділи , з святом вас .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та не то лично Путин. Пока не будешь винить во всём Путина, не быть тебе украинцем Юль
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сомневаюсь она слишком умная для руссского
" Турцию приехало много бежинцев и на верняка среди них много терористов и крайних мусульман которые хотят убевать не верных. погибшие иностранцы. видемо специально целился в белокожих"
/
Разве тупой мог бы такое сказать? Лучше же просто написать Путин!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваша справа , її давно тут знають , вона здається з Краснодара , завжди так писала .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ого не думал что в Краснодаре могут думать. Может она всётаки тогда с Украины? Но переехала туда
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Краснодаре. но вообще сама из Ростова. а почему так езвите? денег нету?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно нету, но я скоро (в этом году) в Польшу на плантации еду. А ты сиди у себя в Ростове
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну Юленька , хоч слово "язва " ви маєте знати , ви ж не кажете "єзва "
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И " нету" тоже на настоящем россииском пишет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю звідки її батьки . вона ще молода , так би мовити "майбутнє россіі "
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на верняка убевать не верных видемо(С) ну, уж не умній - єто точно...безграмотное...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
может она не учила русский, может она украинка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Елки-моталки.
У меня этот язык сейчас четвертый, я его практически не использую, только - читаю. Иногда (очень редко) разговариваю - с клиентами банка.
Но такие ошибки в родном - это вообще мрак и ужас ужасный.
Мадам, извините, я такого в своей жизни еще не видела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та вже роки три знаю цю Юлю-кацапка , зараз під проксі....
))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звикайте Ведана , Юля це місцева пам'ятка зі своєю орфографією .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Капець. Оце дожилася, що москалі мене вітають.

И Вам не хворать, Юля.
Только потому, что я Вас помню и знаю, что Вы, вроде, безобидная.
А там - как сложится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юлечка, ти знову в наших "гостях"? ШО у ФСБ уже нет кадров-тебя выпустили/разрешили/??
И не боишься ти , шо тебья посодют?
Сильна Моська за спиной слона ботоксного?
))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Москва конешно сильная. Только вот я не из Москвы. и никуда я не уходила. просто особо сказать не чего. просто четаю новости и все. а сейчас делать нечего только проснулись после празника. пойдем в галерею и может на викинга еще
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юлечка, рад всегда тебе!
Свет ты наш, в избушке на окорочках ножек!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ала , ваше питання не віде навіть в сотню таких самих за три роки , кто тільки не питав це , зі святом Вас .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та воно так життя заробляє, прикидується неграмотною...))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юль, шо опять безработица на объездной?
Сочувствие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бакс , не перебільшуйте , вона одна з небагатьох кто жодного разу не сказав поганого слова про Украіну і украінців
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну на "викинга" конечно сходи , на " тарзана" еще можешь сходить и на куй .
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЮЛЬКА, на чекушку БОЯРЫШНИКА уже заработала?
Иди-поооохмелииися! )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Убивать" от слова "убийство " а не "убейство". Что там в параше с образованием в младших классах? Вы там совсем дегенерировали ,или просто обучению не поддаетесь ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як тіко Україна перейде межу бідності і почне позитивний розвиток, а у руля рашизма буде Хуйло, то такі самі теракти нам забеспечені.
Орда зі збоєю - страшна сила. Тим паче, що зброя та сильна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты Забыл написать что это Путин виноват. Ты шо вата?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да, а кто же еще? Или ты сомневаешься ватан? А ну быстро прыгнул сто раз, шоб я знал что ты нэ поскаляка-собака
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эрдоган на самом деле такое же как и Пуйло-он провоцирует что в его стране такое происходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он не провоцирует, он параше не дает захватить сирию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надеюсь уже не нужны доказательства о сваязи пуйла с хезболлой

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смерть нормальних людей природньо викликає співчуття .
Тільки дохлі фашисти-кацапи викликають радість .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
друг Володя привітав ватного муслімського диктатора Пердигана з Новим роком
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
17000 поліцейських і один тер з автоматов примудрився випустити зо 3-4 рожка , куда дивилась охорона ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для многих кто думает, что это не рук дело Хуйла!!!
Так вот, последние события показали, что любые терорганизации - это филиалы разного калибра. А главный сидит в Кремле! Еще раз - Филиалы!!!
Это уже не предположение! Со временем доказательств дофига насобирается...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас на Донбассе представители другой религии "мира и добра" уже 10 000 людей убили.
Так что в каждой семье не без урода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
100% пару рашистов там тоже пристрелил, посмотрим своди , 16 убитых иностранцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МОКРОЖОПОВ ты или сухозадов один Х...... презерватив Хуйловский - еще и использованный.
А по темме --ЖАЛКО ЖАЛКО народ который страдает не за что.
Мокрожопов - украинцы к тебе в засрию не приходили а защищают свой дом свою землю и незхер лезть -Суки Хуйлоаские
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот почему необходимо легализировать оружие, так хоть один из посетителей его бы пристрелил и все дела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорят что это оооочень дорогои клуб, а тем более в новогоднюю ночь, терракты в Турции стали обычным делом и такая охрана..... "0"
 показать весь комментарий
Ответить
 
За сирию. Хуйло не может там нарушать договор о прекращении огня иначе турки его сотрут в порошок, а ему нужна вся сирия, он уже и Ирану пообещал чего то
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныТеракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ali Hasan, буков, Олег Хардин, Аль Капучіно, Dmitry Dmitry ce372724, Ruslan Tkachenko, Netotshno Wapkokrad, soren, Vedana, Kirim Ukrainali, Supple Vine, Baks13, GSN, SER BERBA, Caidence, Чубака, qwe1 qwe22, Александр Шевченко 7fae048a, George Dok, злой пидагох, Алла Новосад 5b57f84f, Иван Иванов 1f0e171f, Alex Palyvoda, Samsonova Yulia, Стрелок, rock-n-roll, Губернатор Боронео, Zaporozec, Добрый Енот 2537f93b, Дмитрий Назаужды, Акинар Дортуар 544ccd43, Rentner, Мабон, Марта Шепель, Лёва Паливода, sistema425 ., Domkrat, , Who is Who, Leon Ken, Lucretia Black, Ігор Павленко, koobee55, Юра Юрьев 5a06e8f7, Aleks_15, koresh68, Слава Украине 706c8f12, alekcg1 ., VOLVO XC 70, Roman Schulla, Крокодил Гена, Люцифер, молодой рабочий, Miko R 798886a8, San Salamon, сам прихожу
 Всего на сайте: 192 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти