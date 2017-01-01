Теракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж

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Всего на сайте: 192 писателя
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" Турцию приехало много бежинцев и на верняка среди них много терористов и крайних мусульман которые хотят убевать не верных. погибшие иностранцы. видемо специально целился в белокожих"
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Разве тупой мог бы такое сказать? Лучше же просто написать Путин!
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У меня этот язык сейчас четвертый, я его практически не использую, только - читаю. Иногда (очень редко) разговариваю - с клиентами банка.
Но такие ошибки в родном - это вообще мрак и ужас ужасный.
Мадам, извините, я такого в своей жизни еще не видела.
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))))
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И Вам не хворать, Юля.
Только потому, что я Вас помню и знаю, что Вы, вроде, безобидная.
А там - как сложится.
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И не боишься ти , шо тебья посодют?
Сильна Моська за спиной слона ботоксного?
))))))
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Свет ты наш, в избушке на окорочках ножек!)))
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Сочувствие...
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Картины, поди ?
Ишь ты !
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Иди-поооохмелииися! )))))
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Орда зі збоєю - страшна сила. Тим паче, що зброя та сильна.
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Тільки дохлі фашисти-кацапи викликають радість .
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Так вот, последние события показали, что любые терорганизации - это филиалы разного калибра. А главный сидит в Кремле! Еще раз - Филиалы!!!
Это уже не предположение! Со временем доказательств дофига насобирается...
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Так что в каждой семье не без урода.
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А по темме --ЖАЛКО ЖАЛКО народ который страдает не за что.
Мокрожопов - украинцы к тебе в засрию не приходили а защищают свой дом свою землю и незхер лезть -Суки Хуйлоаские
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