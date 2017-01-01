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Теги: Новый год (637) поздравление (540) Порошенко (10308)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым 2017 годом, пожелав всем мира, победы, счастья и благополучия.

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И что ?! Не будет воровать и брехать ?! Пеца после очередной КОЛ НИДРЫ ?
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Я уже похмелился и готов поговорить о безвизе, безлесе и безгазе
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российский проблемы нас мало волнуют,точнее-вообще никак.
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ты быстее сдохнешь..манкурт..
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Я проти олігархів у владі, з Порошенком включно, не голосував за нього і голосуватиму НА ВИБОРАХ за іншого. Скоріше всього.
Проте, є якийсь там громадянин порошенко, петренко, іваненко..., а є символ держави, Президент України. І це треба розуміти. Бажати смерті символу держави = бажати смерті державі, або "просто" бажати лиха Україні. Иільки ідіот цього не розуміє. На жаль, їх вистачає...
Особи, які із-за власної тупості, несвідомо (а дехто, може, і свідомо) підтримують мрію Хуйла про смерть українських державних символів.

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ОЙЦ!!!
Если бы Я был такой вумный, кака Мая САгочка патом:

Минає рік… Готуємось до свята…
Кличко ялинку навіть запалив…
Жінки з інгредієнтами салату
ворожать, та чекають див…

Зубрить Петро Лексійович промову,
шліфуючи акторський свій талан…
Бо треба, щоб народ повірив знову
у новорічний, чарівний обман…

В те, що зупинить він на Сході вбивства!
Все по-новОму буде! Без війни!..
Що Тягнибок з Наємом - популісти,
а Шустер з Тимошенко - шатуни…

Що ті офшори - зовсім не офшори!
А лиш заначка… Так… На чорний день…
І що «безвіз» вже буде зовсім скоро!
Дамо амністію бойовикам лишень…

Що він і так із вечора до ранку,
неначе голлівудський Пітер Пен,
рятує свій народ від Приватбанку,
й від конкурентів фабрики «Рошен»…

І що то фейк, що є ікона ніби,
де він у тозі римлянській стоїть
Із булавою, і великим німбом!..
Там булави немає! Не брешіть!

Зубрить Петро Лексійович промову,
що ВеВеПе вже почало рости….
І що хреста свого тяжкого знову
ще й другий термін згоден він тягти…

В промові тій він наче голуб миру!
Усе зробив, що людям обіцяв!
Пораненим «атовцям» дав квартири…
У злодіїв квартири відібрав…

І що чекає доля нас щаслива,
лиш з «Мінськом два»!
Зі святом вас, народ!....
………………………………………………
Гарант був переконливий на диво…
народ повірив знову… Ідіот…

Или Я непгав или...))))
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всего лишь циничный стеб шакаладной гниды над Украиной и Украинцами...
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хорошо подчеркнул слова Украина и Украинцы с большой буквы кацап,таким образом обозначив его как будто национальным врагом, это та же техника что у вас в России, только там всех фашистами обзывают и играют на патриотических чувствах против борьбы с западом.
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одним словом подрывом ватных пуканов удовлетворён, как всегда в сети у русских очень негативное мягко говоря отношение к Порошенку, пропаганда его с говном в России мешает, карикатуры разные, прочие дерьмо... я тоже не в восторге от него, но если кацапы его так люто ненавидят то что то он делает правильно
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а своих ошибок у вальцманенко нет ....
«Ожидать честности и правды от иydeя- то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки» - Манави Аль Маулид - арабский мыслитель,учений (IX век).
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Святкуємо день народження Бандери , а ви ?
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Паскуда продажна ти є - гостріше виражатись не буду бо забанять!!!
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Цікаво чи багато українців слухали його виступ..............
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не знаю как слухалы а вот когда его речь по телевизору транслировали то в многоэтажном доме только было слышно через стенки то слева то справа то снизу то сверху" Что б ты сдох маланская собака женского рода" "пасливный гомосескуалист"и прочие) пишу без мата) так сказать смягчаю что б хоть сегодня не забанили) хотя наверняка счас вытрут)порохососы неопохмеленные очень злые и активные)
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о как порохососки пашут-это же надо, пока все нормальные люди отсыпаются-опохмеляются, шакаладные лизуны уже во всю зализывают шакаладное очко до полного отсутствия очка как такового!!!
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тебе то виднее как надо зализывать очко до полного его отсутствия, я раньше такого не слышал ! ты наверное имеешь большой опыт в этом если такие этапы уже проходил, весь язык уже избил на вылизывании очка до его отсутствия
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. Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам.Источник: ---- Прямой намек на то, что Все кто еще могут надеяться на майдан, могут сидеть ровно . Шатуна гарант не допустит .
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согласен, надежды Пуйла на майдан не прошли
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как говорится выбор за народом!! если народ устраивает бакс по 30 со всеми вытекающими то нет проблем пусть сидят и наслаждаются моментом!!
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Народ -это конечно не устраивает, но народ сам по себе организоваться не сможет , его надо раскачать , а раскачать , сделавший выводы, не даст.
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тех кого не устраивает те минимум выходят на митинг а максимум на БУНТ но я не вижу ни тех не других а раз так ЗНАЧИТ УСТРАИВАЕТ!!
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Народ бакс по 30 не устраивает Нужно поднять заваруху и иметь бакс по 90
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нет надо сидеть ровно и ждать пока управленцы подымут бакс до 120 без всяких заворух!!
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Винний один сусід , той що вбиває наших дітей , інших сусідів нікто не ображає не бреши , не будь кацапом , тут вночі вітали і Казахстан , Латвію , Литву , Білорусь , Польщу , Румунію , Угорщину ,Молдову , Словаччину , всіх нормальних сусідів .
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таким умным вопрос млять почему на работе если я филоню халтурю ворую меня увольняют сразу а не ждут пять лет?!! врятли сможешь ответить!!
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Жаль, что кто-то остался неоновогоденным :

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Ку-ку!!! ку-ку,ку-ку,ку-ку-куру-куку!! А похоже Дональд всерьез решился взяться за отработку долга.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что Россия может быть не причастна к кибератакам на США. Об этом он рассказал журналистам во время празднования Нового года, передает Reuters. Трамп отметил, что владеет информацией о том, что хакерские атаки могла устроить другая страна!!!. "Я знаю то, чего другие не знают. Вы будете уведомлены об этом во вторник или среду", - сказал новый американский лидер. Он также выразил надежду на то, что США сохранят "отличные отношения" со многими государствами, включая РФ и Китай. В то же время, он оставил открытой возможность встречи с президентом Тайваня, если она прибудет с визитом в США после его инаугурации.
Как сообщалось, российские хакеры снова отметились атаками на США, теперь пострадали от их действий электрораспределительные сети. Злоумышленники атаковали 16 секторов американской экономики, в частности финансово, коммунальной и транспортной.
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Русини Закарпаття не готові і не будуть ще 26 років терпіти соціально-економічне знущання юдейсько-масонської мафії над народом. Вальцман - це головний каталізатор сепаратиського руху в Україні.
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Не закрили і не закриють: будь-яка держава може встояти, вижити і розвиватись тільки в одному випадку - якщо вона є "проектом успіху" для всіх етнічних груп. Юдейсько-масонська мафія за 26 років правління в Україні методично знищує перспективи позитивного розвитку: проїдено вже всі резерви радянської промисловості. У країни залишається пару кварталів - далі буде соціальний вибух і розвал країни.
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:D
проїдено - що це означає , пройдено чи проїджено ?
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Когда народу-контрабандисту наступили на яйки....
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Промой мозги - Вальцман и Ко не наступали никому и ни на что - они возглавили контрабанду.
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Что у него с лицом происходит?Как будто танк проехал и развернулся.
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Ошибки будут только свои!
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раша в перде-как же ты за@бал своим шакаладным пердежом и высерами!!!
порохобот херов-иди сосни у своего хозяина шакаладного хера и угомонись!!!
а вообще реакцией порохоботов удовлетворен-ето всего лишь доказывает, что их шакалдое хозяиночмо находится у народа Украины ниже плинтуса и его и в х@р уже никто и не ставит, какую х@рню он бы не нес с экранов!!!
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в 2017г точно "всё"? А то каждый год одно и тоже

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А san, ще раз тупим повторюю. Ти можеш думати що завгодно в тому числі і про масштаби і простих хто сцить в під,їздах.Але Петлюра в " українських гнидах" мав на увазі тих хто замість того щоб воювати з москальським агресором, пожирали своїх, в тому числі і Петлюра. До чого це призвело , всім відомо. Хочеш повторити, зраджене?
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у нас нет евреев кто то сказал у нас есть жиды, были бы евреи мы жили б лучше
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В западной Украине до прихода советской власти не было такого слова еврей,а было слово жид,в польской мове тоже такого слова как еврей нет.
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Цілком правильно. Жид (нім. Jude) - це стандартна форма назви "єврей".
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Интресно,когда олигарх-офшорщик и коррупционер Пaрошенко говорит о деофшоризации,деолигархизации и борьбе с коррупцией-это он шутит или издевается?
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у коломойского банк забрали фирташ под арестом..ахметов притаился..
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а что догадаться тяжело?! как написано в библии дерево познаете по плодам его а человека по делам его!! так что смотри на поступки а не на болтовню!!
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почему если я филоню ворую на работе мой работодатель меня увольняет сразу а не ждет пять лет чтобы нанять нового?!!
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Выступая перед военнослужащими в Мариуполе, президент Украины Порошенко заявил о «временной украинской оккупации».
«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», - сказал Порошенко во всеуслышание.
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Lera Burlakova
11 год. ·

Президент нас нагородив (про те, яких пекельних двох діб з кавою "тільки для командування" на морозі тощо - мова не про бої на Світлодарській дузі - це коштувало, напишу згодом). Коли вручав медаль - ризикнула попросити його про гелікоптер, щоб ми встигли до Нового року повернутися на позиції, до своїх.
Вертушку пообіцяли. Але у той час, коли більш важливі люди полетіли з Маріка спокійно, саме для нас метеоумови раптом виявилися не такими, як треба... Автобус, яким ми могли б виїхати назад щоб бути на місці хоч за 5-8 годин, теж забрали (сюди ми приїхали на кразі без опалення, якщо щось, але і його вже немає).

Сиджу в Маріуполі на аеродромі. Ридаю. Супер.
З наступаючим
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Заголовок статьи неправильный!!!!! Надо так: "Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. АНЕКДОТ
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твой Путин сплошной анекдот. А ради Порошенко мы майдан устроили.
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Ни слова о коррупции, как главной внутренней угрозе. Печально. Барыги рулят.
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Что за подлая манера глумливо подыгрывать окружающим типа я безупречен, но если что - не подведу, чужих ошибок не допущу... А что, своих не было?
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Пообещал в этом году отдать мариуполь путину, бугага
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Выводы про предыдущие ошибки уже сделаны - в привітанні уже ни слова про безвиз....
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"Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам"
-------------
Другими словами, ошибку Овоща он понял и будет идти на второй срок...
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Кучма тоже рассказывал, что вы увидите друго президента. И что? В этой стране нужно жить по лагерным принципам: не верь, не бойся, не проси.
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Сергій Лещенко with Mustafa Nayyem and 18 others.
22 hrs ·

Закрываю 2016 год своей статьей для британского сайта openDemocracy - о ползучей, незаметной контрреволюции коррупционеров в Украине. Год начался громким разоблачением Абромавичуса о кулуарном давлении Кононенко - а заканчивается открытыми встречами Кононенко со Злочевским, которого только-только сняли с международного розыска. Правда, спустя год эта тема уже почти не освещается телеканалами, владельцам которых хорошенько подкрутили хвосты на улице Банковой.
Кононенко здесь - просто функция, это еще одна маска своего старшего товарища Петра Порошенко. Именно на действующего президента, а не его безымянных смотрящих, ляжет ярмо ответственности за убитые надежды "поколения 2014".

Я не хочу больше выступать с такими текстами в 2017-ом, но для этого нынешние воры должны быть наказаны. Это невозможно без граждан, гнева которого по-прежнему боятся на Банковой. Поэтому 2017 год будет сложным, но все еще в наших руках. С праздником!
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Какие ошибки он не повторит ?

Набрал себе в команду жуликов типа Кононенко, Насирова, Березенко, Гонтаревой и т.д.
Все места во власти заняты жульём , естественно он не повторит приём нового жулья, бо занято.

Кот Баюн вешал очередную лапшу.
Не верю.
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да шоб ти здохло барига ти мародерно брехлива!
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Какой безвиз? 75% украинцев по критериям ООН за гранью нищеты и живут менее чем за 5 баксов в сутки Так там скажем в Морокко или Зимбабве Где тоже менее чем 5 баксов Хоть теплее раза в два ИМ принять безвиз равнозначно тому что впустить нищего Оборваного вонючего и с ножом К себе в спальню Или столовую Как вам угодно
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Согласен какой тебе безвиз? вали в рашку ватникам за копейки жопу на поворотах подносить.
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принял на душу и лапшу вешает .........лохам
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Это не ошибка, это методика. Хорошо видимо ему под елочку Байден шею намылил.
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Не дам, бляха, совершать ошибки другим! Ну а то, что я сам барыга, ограбивший со своими подельниками страну и доведший до обнищания народ - не столь важно. Что я имею более сотни фирм и миллиарды на кармане, находясь все время на госслужбе, бабло в офшорах - чтобы не платить налоги в собственной стране - не столь важно. Что моя фабрика работает в стране, фактически ведущей против нас войну и оттяпавшей часть территории - не столь важно. Что я изоврался вконец, обещаю херню и делаю громкие и пафосные заявления, что страна выживает не благодаря, а вопреки моим преступным деяниям - не столь важно. Делаем выводы, народ...
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Поздравление мрачное сам президент понимает, что в уходящем году и похвастаться не чем а ошибки чьи Януковича.
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Петро Олексійович! Ти не не заморочуйся чужими помилками. Ти своїх вже на довічне наробив...
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Петя похоже совсем умишком тронулся ,не даст оно ,что ты кому можешь не дать поц ????
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО
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