"Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Юрий Петров 33876dd3
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, 1BetarD
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, Baks13
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Всего на сайте: 192 писателя
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Проте, є якийсь там громадянин порошенко, петренко, іваненко..., а є символ держави, Президент України. І це треба розуміти. Бажати смерті символу держави = бажати смерті державі, або "просто" бажати лиха Україні. Иільки ідіот цього не розуміє. На жаль, їх вистачає...
Особи, які із-за власної тупості, несвідомо (а дехто, може, і свідомо) підтримують мрію Хуйла про смерть українських державних символів.
vad
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CА
Юрий П
Baks13
John1234
Ivan Chaplyak
украинец-023
Мабон
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Аль Капучіно
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Если бы Я был такой вумный, кака Мая САгочка патом:
Минає рік… Готуємось до свята…
Кличко ялинку навіть запалив…
Жінки з інгредієнтами салату
ворожать, та чекають див…
Зубрить Петро Лексійович промову,
шліфуючи акторський свій талан…
Бо треба, щоб народ повірив знову
у новорічний, чарівний обман…
В те, що зупинить він на Сході вбивства!
Все по-новОму буде! Без війни!..
Що Тягнибок з Наємом - популісти,
а Шустер з Тимошенко - шатуни…
Що ті офшори - зовсім не офшори!
А лиш заначка… Так… На чорний день…
І що «безвіз» вже буде зовсім скоро!
Дамо амністію бойовикам лишень…
Що він і так із вечора до ранку,
неначе голлівудський Пітер Пен,
рятує свій народ від Приватбанку,
й від конкурентів фабрики «Рошен»…
І що то фейк, що є ікона ніби,
де він у тозі римлянській стоїть
Із булавою, і великим німбом!..
Там булави немає! Не брешіть!
Зубрить Петро Лексійович промову,
що ВеВеПе вже почало рости….
І що хреста свого тяжкого знову
ще й другий термін згоден він тягти…
В промові тій він наче голуб миру!
Усе зробив, що людям обіцяв!
Пораненим «атовцям» дав квартири…
У злодіїв квартири відібрав…
І що чекає доля нас щаслива,
лиш з «Мінськом два»!
Зі святом вас, народ!....
………………………………………………
Гарант був переконливий на диво…
народ повірив знову… Ідіот…
Или Я непгав или...))))
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«Ожидать честности и правды от иydeя- то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки» - Манави Аль Маулид - арабский мыслитель,учений (IX век).
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что Россия может быть не причастна к кибератакам на США. Об этом он рассказал журналистам во время празднования Нового года, передает Reuters. Трамп отметил, что владеет информацией о том, что хакерские атаки могла устроить другая страна!!!. "Я знаю то, чего другие не знают. Вы будете уведомлены об этом во вторник или среду", - сказал новый американский лидер. Он также выразил надежду на то, что США сохранят "отличные отношения" со многими государствами, включая РФ и Китай. В то же время, он оставил открытой возможность встречи с президентом Тайваня, если она прибудет с визитом в США после его инаугурации.
Как сообщалось, российские хакеры снова отметились атаками на США, теперь пострадали от их действий электрораспределительные сети. Злоумышленники атаковали 16 секторов американской экономики, в частности финансово, коммунальной и транспортной.
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проїдено - що це означає , пройдено чи проїджено ?
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порохобот херов-иди сосни у своего хозяина шакаладного хера и угомонись!!!
а вообще реакцией порохоботов удовлетворен-ето всего лишь доказывает, что их шакалдое хозяиночмо находится у народа Украины ниже плинтуса и его и в х@р уже никто и не ставит, какую х@рню он бы не нес с экранов!!!
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«Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине», - сказал Порошенко во всеуслышание.
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11 год. ·
Президент нас нагородив (про те, яких пекельних двох діб з кавою "тільки для командування" на морозі тощо - мова не про бої на Світлодарській дузі - це коштувало, напишу згодом). Коли вручав медаль - ризикнула попросити його про гелікоптер, щоб ми встигли до Нового року повернутися на позиції, до своїх.
Вертушку пообіцяли. Але у той час, коли більш важливі люди полетіли з Маріка спокійно, саме для нас метеоумови раптом виявилися не такими, як треба... Автобус, яким ми могли б виїхати назад щоб бути на місці хоч за 5-8 годин, теж забрали (сюди ми приїхали на кразі без опалення, якщо щось, але і його вже немає).
Сиджу в Маріуполі на аеродромі. Ридаю. Супер.
З наступаючим
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-------------
Другими словами, ошибку Овоща он понял и будет идти на второй срок...
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22 hrs ·
Закрываю 2016 год своей статьей для британского сайта openDemocracy - о ползучей, незаметной контрреволюции коррупционеров в Украине. Год начался громким разоблачением Абромавичуса о кулуарном давлении Кононенко - а заканчивается открытыми встречами Кононенко со Злочевским, которого только-только сняли с международного розыска. Правда, спустя год эта тема уже почти не освещается телеканалами, владельцам которых хорошенько подкрутили хвосты на улице Банковой.
Кононенко здесь - просто функция, это еще одна маска своего старшего товарища Петра Порошенко. Именно на действующего президента, а не его безымянных смотрящих, ляжет ярмо ответственности за убитые надежды "поколения 2014".
Я не хочу больше выступать с такими текстами в 2017-ом, но для этого нынешние воры должны быть наказаны. Это невозможно без граждан, гнева которого по-прежнему боятся на Банковой. Поэтому 2017 год будет сложным, но все еще в наших руках. С праздником!
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Набрал себе в команду жуликов типа Кононенко, Насирова, Березенко, Гонтаревой и т.д.
Все места во власти заняты жульём , естественно он не повторит приём нового жулья, бо занято.
Кот Баюн вешал очередную лапшу.
Не верю.
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http://rgho.st/7chYHl9Sm
Тупо, но смешно.
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