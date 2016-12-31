ИСТОРИЯ МЕЛИТОПОЛЯ. МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ РЫБЦЕХ.

Таким был герб нашего Мелитополя. Библия и крест (по стилю изображения протестантский). Сегодня он изменился, но Библия и крест остались. Потому, что духовную основу города составляют христиане, которые берут на себя ответственность быть солью этой земли и светом этому миру. Немного пафосно, но это правда. А еще название нашего города переводится как "Медовый город" и у нас есть река Молочная. В общем, земля, "где течет молоко и мед", все по Писанию. 2017 год для Украины подарил 500-летие Реформации. Кстати, первая волна реформации для нашей страны началась в 1763 году указом Екатерины II о заселении юга Украины. Наши предки пришли на эту землю, которую считали обетованной, с единственной верой в Бога. С высоты сегодняшнего дня в их жизни не было никакой романтики, был только тяжелый труд и ежеминутные опасности. Вся эта история – история добросовестного труда. Первые поселенцы - христиане Мелитопольщины нашли выход в труде. Сковорода был гигантом той эпохи. Как Григорий Саввич Сковорода о себе писал: «Что я делаю? Учусь благодарности – это мое дело! Учусь быть довольным всем, что Промыслом Божьим дано мне в жизни». Григорий Сковорода двадцать пять лет своей жизни провел в странствиях с одной флейтой и Библией в руках. Сковорода был очень популярен среди духоборов. Большая заслуга духоборов состоит в том, что они своим трудом внесли свой ценный вклад в развитие хозяйства Мелитопольского уезда, сделав его одним из богатейших регионов в России начала XX столетия и основали Кирилловку на побережье Азовского моря. По запасам рыбных богатств Азовское море занимает одно из первых мест в Восточной Европе. Вспомните, памятник азовскому бычку в Бердянске, Запорожская область. Эта рыба спасла множество людей в 1932-1933 годы, искусственный голод на Украине и в 1947 году, голод, вызванный засухой. Кстати, эти даты повлияли на уменьшение численности населения нашего края. Моя бабушка Тина Федоровна рассказывала, что в это страшное время их спас сушенный азовский бычок. Наш Господь милостив, «если смирится народ Мой, который именуется именем Моим…».