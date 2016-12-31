Высланные из США российские дипломаты встретят Новый год в пути

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По данным регионального МЧС, в центре Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. На тушение пламени выехали более 100 человек личного состава и 23 едициц техники. Были эвакуированы 8 человек.
Как сообщают в ведомстве, загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. Сведений о пострадавших не поступало.
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Птичку нє спугнітє , нехай до дна щастливо летить!)))
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Увезу к седым снегам...)))
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принесу к твоим ногам...
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......
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Вітаю усіх , і порохоботів і антипорохоботів, і юлькіних, і ляшківців, і самопомочівців, правосєків, азовців, свободівців і усіх безпартійних громадян України. Усім нам бажаю ПЕРЕМОГИ В2017 році.
Перемоги в війні з козломордими, перемоги з козлами-чиновниками, перемоги в усьому.
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ГыыыыЫЫЫЫЫ....
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Я вот только не пойму как этот городишко на 45 акров оценили всего в $3M (по налогам 8).
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