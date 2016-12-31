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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: самолет (2073) санкции (5750) США (11544) дипломаты (173)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Высланные из США российские дипломаты встретят Новый год в пути

В Вашингтоне приземлился спецборт, который должен забрать 35 дипломатических работников и членов их семей.

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Более ста человек тушат пожар в центре Санкт-ПетербургаСегодня в 22:12, просмотров: 4130

По данным регионального МЧС, в центре Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. На тушение пламени выехали более 100 человек личного состава и 23 едициц техники. Были эвакуированы 8 человек.
Как сообщают в ведомстве, загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. Сведений о пострадавших не поступало.
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Украина с наступающим Новым годом! Пожелаю Украине,что бы путин сгнил в могиле.
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Не факт,что-то изменится в политике кремля и баранов в рф к Украине...Ну,сдохнет один тиран,придет другой шизоид.Там мировозрение людей,надо как-то менять...
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Шановні УКРОПИ, З НОВИМ Роком!
Птичку нє спугнітє , нехай до дна щастливо летить!)))
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кацапы поздравляю вас сук с новым годом в аду!!!!!
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Pozdravlenie roSSiji: kacapi pidor-raciji veshaites, zdoxni putin Xy*lo...
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да, братишка, бачу по твоему настрою - не москаль...
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Скончался экс-глава СБУ Валерий Маликов...непосильно нажитым надорвался...?
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- Увезу тебя я в тундру,
Увезу к седым снегам...)))
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Да!Чую,замес будет!Трампа,как лошка петушка подставят,под это дело
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Они летят к тому крабу, что на галере или к тем, что под галерой?
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Срочно подогнать транспортный борт ВКС Ту-154 с опытным экипажем и заместителем доктора Лизы с гуманитарным грузом Красного -Креста и красного полумесяца. До полной загрузки гуманитарки борт не отправлять. Пассажиров в отстойник.!....
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Ребята от предвкушения встречи на родной земле. Отдыху в крымнаш и последующей командировке в Умба-Мумба. ПС. Осточертел энтат гнилой запад. Поедем в Народные Демократические республики процветающей Африки
......
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Ну що хунта, укроп, жидобендерівці, фашисти щиро вітаю вас з наступаючим.
Вітаю усіх , і порохоботів і антипорохоботів, і юлькіних, і ляшківців, і самопомочівців, правосєків, азовців, свободівців і усіх безпартійних громадян України. Усім нам бажаю ПЕРЕМОГИ В2017 році.
Перемоги в війні з козломордими, перемоги з козлами-чиновниками, перемоги в усьому.
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Столька пазззитиваааАААА! Невже долетить?!
ГыыыыЫЫЫЫЫ....
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Якщо черех Україну... Минобороны: "В новогоднюю ночь воздушную границу Украины будут охранять несколько тысяч военнослужащих"
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На этих двух "дачах" проживалось дофига народа. Рыба, крабы и BBQ - постоянные вечеринки, соседей звали, водки наливали. Кто-то обратил внимание на необычный способ приготовления крабов. Они сначала пробивали их отвёрткой, раскурочивали, а потом кидали в кипяток. От туда длиннющий караван выехал.
Я вот только не пойму как этот городишко на 45 акров оценили всего в $3M (по налогам 8).
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Ну,что ж..."Удачки вам,уродцы и хорошего настроения,паразиты росимерзости,новорусодебильности и т.д и т.п.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВысланные из США российские дипломаты встретят Новый год в пути
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