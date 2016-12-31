Под Волновахой задержан танкист из "ДНР", - Нацполиция. ВИДЕО

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Праздник в этом году - не праздник"...
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1. Симферополь. Освещение в центре города практически отсутствует. А теперь представьте, что в других городах. Мрак и уныние https://twitter.com/CrimeaUA1/status/814887627002445824 (фото + в комментариях к твиту города Украины, свободные от российских фашистов. Вате смотреть рекомендую только с Корвалолом). Кроме того, город превратился в сплошной каток. Коммунальщики ничего не чистят, а пропагандисты пишут, что давно такого не было https://twitter.com/FreshSimf/status/815149097309048832 (фото).
2. Как вам разноцветная клетка на площади Ленина в Симферополе? Праздники в клетках - это круто, это скрепно! К ёлке можно пройти только после шмона https://twitter.com/CrimeaUA1/status/815222434768949248 (фото).
3. Утром ватостопольцы встанут, а холодец с оливьешкой в холодильнике уже подогреты. Город накрыл большой блэкаут https://twitter.com/fuckysebastopol/status/815045060639260673 (скрин-карта). Прогулявшись по городу, заметил, что петушиная (триколоры) символика почти нигде не встречается, в рекламах - тоже. Подсознательно срашка многих достала. А я по-прежнему по тебе скучаю, Украина, и жду, несмотря ни на что https://twitter.com/fuckysebastopol/status/815145903799631872 (здесь прочтите полностью итоги года от севастопольца и пожелания всем нам).
4. В Феодосии вечером начались веерные отключения света. Вата в шоке: "Прошлый год без света провели и этот проведем так же. Мурло этот путин со своими электронитками. Конченные какие-то. Днем вырубайте свет, зачем сейчас?" https://twitter.com/KrimRt/status/815224231684280320 (здесь больше + ссылка). В Ялте некоторые счастливчики тоже остались без света https://twitter.com/KrimRt/status/815256830892863489 (скрин).
5. Пригород Симферополя. С утра 2 часа света гуляла, потом ещё часа 2 гулял. Готовлюсь к Лебединому озеру.
6. Сакский район. Два часа сидели без света. Энергомост? Газовый мост? Не, не слышал.
7. Вчера севастопольцы сообщали, что пл. Нахимова оккупанты перегородили бетонными плитами. Теперь такими же плитами перегородили и центр Ялты. Так оккупанты "отражают" террористическую угрозу, которую принесли в Крым. Выглядит всё это очень уродливо https://twitter.com/KrimRt/status/815164076884115456 (фото).
8. "Крымчанам советуют не смешивать спиртное с антидепрессантами". Оценили уровень заголовка крымских пропагандистов? А как жить в ватном нищебродском Крыму без антидепрессантов они не посоветовали? http://news.allcrimea.net/news/2016/12/31/krymchanam-sovetujut-ne-smeshivat-spirtnoe-s-antidepressantami-72656/
9. Насколько же лучше все мы праздновали Новый год до оккупации. Тупой вате желаю полную стерилизацию.
10. Три года назад петарды взрывали за 2 недели до НГ. С ВЕЧЕРА праздновали НГ. Как темнело, начинались салюты, музыка, песни… Сейчас тихо-тихо.
11. Самая часто встречающаяся фраза: "Праздник в этом году - не праздник". И это мягкий вариант. Очень часто в этой фразе звучит слово "говно".
12. Наши цены. Огурцы - 600-700 руб (272-317 грн), шампиньоны - 400-500 (181-227). Смотрите, не потеряйте Украину, достаток и свою свободу в 2017 году https://twitter.com/KrimRt/status/815134472710606848 (фото). Тем временем ватники жалуются Гоблину на цены https://twitter.com/KrimRt/status/815135052719853569 и https://twitter.com/KrimRt/status/815120664008990720 (скрины).
13. В Еды-Кую (Ленино) на рынке огурцы по 800 руб (363 грн), шампиньоны -600 (272). Кто еще хочет "присоединиться" к россии?
14. Цены в Феодосии: огурцы 600-800 руб (272-363 грн), помидоры 270 (122), говядина 450 (204), свинина (мякоть) 300 (136), курятина (магазинная тушка) 141 (64), яйца (десяток) 70 (32), селедка 220 (100), молоко (литр) 70 (32), картофель и лук 30 (14), капуста 20 (9), яблоки 75 (34) бананы 100 (45) сахар 45 (20), кабачки 300 (136), баклажаны 450 (204). С наступающим! http://kafanews.com/novosti/127398/prednovogodnie-tseny-na-rynke-feodosii_2016-12-31 (фото).
15. Ходили магазинами, там майже все є. Але воно чуже, не наше, не добре, не якісне. Цукерки взагалі огидні, нічого натурального. Вибрали тількі місцеві продукти, взяли Моршинську за 75 руб (34 грн). Та вирішили на Різдво їхати на материкову Україну, щоб подихати вільним повітрям та відсвяткувати по-справжньому, серед нормальних бандерівців!
16. В Керчи появились новогодние замерзающие "хохлы", у которых дома уже несколько дней отключены от отопления. Скачут, чтоб согреться https://twitter.com/KrimRt/status/815122406293508096 (скрин).
17. Инновации из россии добрались в мой район. К Новому году теперь ты точно знаешь, где купить наркотики. Объявлениями исписали всю округу.
18. Как я понимаю, новые прекрасные туристические указатели в рф делали из чудесной качественной оберточной фольги? При небольшом ветре указатели просто скрутились https://twitter.com/KrimRt/status/815132509126139904 (фото из Евпатории).
19. "Боже, царя храни!" уже поют в церкви Ливадийского дворца. Не шучу.
20. Симферополь. История, которая произошла вчера в 49 маршрутке. Едет с аэропорта дамочка, лет 35-40. Рядом дорожная сумка с крупной надписью "россия". Дамочка смотрит на всё восторженным взглядом, мол, в "Крымнаш" припёрлась. Возле понаехавшей садится пожилая женщина, лет 70-ти. Дамочка спрашивает: "СкАжите, пАжАлуйстА, кАк проехАть до автовокзАлА?". Бабушка отвечает: "Ой, да це ж я вам зараз розкажу. Я вийду на площi Куйбишева, а вам ще декiлька зупинок. Там така будiвля двоповерхова буде. Та там багато людей виходять, запитаєте". Дамочка так и застыла с дебильноватой улыбкой на лице - ни спасибо бабульке не сказала, ни дальше расспрашивать ничего не стала. Вот такие у нас есть бабушки.
21. А я очень хотел бы в 23:55 по московскому времени увидеть Лебединое озеро по телевизору.
22. Вітаю всю громаду з Новим роком! Бажаю свободи та процвітання нашій Україні!
23. Всех жителей Украины поздравляю с Новым годом! Удачи и здоровья! Ребята на фронте, вернитесь живыми! Всем счастья!
24. Вітаю усіх з Новим роком! Бажаю миру та добробуту, а усім землякам-кримчанам - найшвидшого завершення окупації і повернення додому!
P.S. Всех с наступающим 2017 годом! Всем нам мира, добра, патриотам в оккупации - освобождения! Мы были, есть и будем едиными, ничто и никто не разделит нас! Крымчане пишут, что ждут украинскую армию домой в 2017! Бесплатное проживание, питание и парковка для танков будут обеспечены в полном объёме. Я присоединяюсь к пожеланиям и благодарю всех за огромную поддержку! До встречи в новом году! Слава Украине!
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Немножко новогодней зрады. Весь новолуганский контрабас пошёл через Марьинку и Новотроицоке. Инфа от перевозчиков. Таки дела.
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я не можу зрозуміти яким гандоном треба бути щоб під керівництвом якоїсь зайди розстрілювати свої ж села з танку?!
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бедняжка....
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Источник: http://censor.net.ua/v421852
Он сбежал и пробрался на территорию, подконтрольную Украине.
Источник: http://censor.net.ua/v421852
Дважды дезертир. Полюбому награждать надо....
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Чокнутые чесное слово.
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Первичное обучение он проходил прямо среди города на полигоне в Куйбышевском районе Донецка на российской технике. В ангаре стояли 4 танка Т-72 и Т-64, которые пригнали с территории РФ.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Источник: http://censor.net.ua/v421852
дебилы
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