Совбез ООН принял подготовленную РФ и Турцией резолюцию о прекращения огня в Сирии. Украина голосовала "за"

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31 декабря 2016, 21:33
В аэропорт Вашингтона прибыл спецборт, который увезет из США сотрудников российского посольства.
В аэропорту имени Даллеса приземлился спецборт. На нем вернутся в Москву те сотрудники посольства, которым власти США в четверг предписали в течение 72 часов покинуть страну, а также члены их семей.
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Ты там будь уж тише мыши, напоследок не бузи,
Мне хоть чё, хоть чёрта в ступе от Обамы привези,
Там у них другие мерки, не поймёшь - съедят живьём,
Снилась им Мишель Обама с бородою и ружьём...
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Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять, нафта двадцять,
Хай, москалі, повеселяться!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ!
Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
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Ты проклят Сирией, Петух Раши двуглавый, -
Крушишь Святыни старые, и буды не создав !..
Ведь Ангел Смерти, будь хоть и стоглавым -
Не возвратит тех жизней, Мир не воссоздав !..
…Зачем же появился там, роняя гроздья Злобы
На камни старые твои, сметая всё кругом ?!.
Ты тем не освятишь своей гнусной Породы,
И Ангелы не восхвалят твой, злобный Гром !..
Ты хочешь поддержать костлявый зад Асада,
Котрого сам водрузил на шаткий шибко Трон,
Но ! - Рай не строится на крошеве из АДА , -
Там ещё слышится агонии предсмертной Стон…
Все видели недетские детей невинных муки,
И вопли-крики, будто безумних, в горе Матерей…
Так вот зачем твоих злобних щенков плодили суки;
Чтобы подобием своим были похожи на зверей ?!.
Но он придёт, Расплаты Час и праведного Гнева, -
И мы тебе, как «братцу-дауну», заране говорим :
«С Зубов Дракона вздыбятся ростки «Посева» -
И Бездна поглотит прогнивший «Третий Рим !..»
Не верится?! - ведь та судьба враньем сокрыта, -
Но ты на Судьбы Мира в спеси очень не ропщи…
Руины Герники, Варшавы прежней, не забыты, -
На их розвалинах Ответы мести праведной ищи!
Всё возвращается - а у Возмездия длинные руки,
И от проклятий жертв невинних - Вору не уйти…
За все терзания души, детей тех убиенних муки -
Заране, «фюрерочек», яму для сожженья подыщи !..
…А ты, народ, кто в рабстве ското-добровольном,
Искал... и находил в Войне свои и смысл, и «Цель», -
Их будешь ли иметь, чтоб быть собой довольным, -
В беде и горе Людей-братьев - в казнях неужель ?!.
Тогда ты Мира и покоя-Счастья вовсе не достоин,
Когда лелеешь и растишь Ядрённые свои «Грибы», -
Нет ! - Ты не Чести, доброй Славы и Народа воин,
Если в кровавых Ужасах твои бесславные Следы !..
Так принимай расплату - Долг всех тех столетий: -
Проклятий твоїх Жертв и Мести длинный Ряд !..
Пусть бздыбится злой Гриб в огне Ада соцветий, -
За Боль и Смерть, - и за Алеппо - Святой Град !!!
Пгв. --- 14-12-2016 -
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Такое прозрение у новоизбранного президента США скоро наступит. И это не первый случай: так было с каждым американским президентом - и с Клинтоном, и с Бушем, и с Обамой. Начиналось с попыток о чем-то договориться с Россией, а кончалось неизбежным разочарованием.
В 2017 году Россия будет пытаться обмануть Трампа и заключить с ним сделку. Сейчас много пишут о сделке, на которую новоизбранного президента уговаривает старый кремлевский агент Генри Киссинджер - объединить усилия РФ и Америки для борьбы не только с ИГ, но потенциально и с Китаем, а также «сдать Украину». В Москве не понимают, что никакой Трамп не сможет им «сдать Украину», потому что Украина - не объект, а субъект. Украина имеет армию, которая будет сражаться с Россией в случае агрессии, и Украина не примет никакие сделки, которые пытаются заключить за ее спиной.
(с) Понтиковский
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« Вейте, вейте, снежные стихии,
Заметая древние гроба : -
В этом ветре вся судьба России -
Страшная, безумная Судьба…»
_______________________________________
…Вновь над Русью ветры межусобья
Рвут, и гарью заслоняют ширь…
Можно всё свалить на «неудобья» -
На «завистливый, прогнивший» Мир…
Можно, можно…в Замысле предвечном
Ищете вы свой, «высокий неба Знак» ,
Но в Пути, для Мира бесконечном,
Все складётся, скажем так - не так…
Что с того, что вся Судьба покрыта
Костью белою да невиновной кровью?!
Но, во имя, и за что была пролита, -
Не освящена ни Богом, ни любовью ?!.
Что ж - встречай своей судьбы годины:
- Ждут тебя и распри и горюч Огонь,
Что тебе подбросит из небес Пучины
Та, всесильная и жгучая Его Ладонь !..
Вновь скукожишься под зимними
Ветрами, -
Ведь не сеяла ты доброту да Мир…
Зла Империя - ты сгинешь с мятежами, -
На твоей могиле будет тризны Пир !
И напрасно ты в Удачу-карту веришь -
Все ! - покинула «судьбинушка» тебя, -
Узеньким аршином Гроб себе измеришь -
Злобный ветер взвоет: - «Не судьба !..»
Принимай расплату - Тьму столетий:
Божий Бич терпел ведь - сколько мог, -
Яд сочился из твоих гнилых соцветий,
Кто себя травил - его Затмение - Итог !
--- P. S. ---
Свет пройдет сквозь тьму во глубь лазури,
Сгинет гниль, что оскверняет Мир ! -
Правда Солнца гонит, гонит сумрак бури, -
Луч твой, Праведный, народы пробудил !!!
Пгв.
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@VVP2_0
СБ ООН принял подготовленную РФ резолюцию в поддержку договоренностей по Сирии Принял и закусил.
UKROP Забугорный
@UKRop_za_bugrom 1 ч.1 час назад
Русня стирает с лица земли Сирию, а лицемеры в ООН рассматривают и принимают резолюции её авторства!!!
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Так прашло кароткое время и турцыя и рассия забились в экстазе любви и как и всегда турки в падарок пиредают представитилей маей нацы ну что бы задобрить друга рассию.
Также я гаворил что здача алеппо произашла только из за того что турки с алеппо сняли значительные силы для сваей апирацы.
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Я почему,объединения добробатов,в армию?!Только поэтому!
Ведь поймите,как только,мы будем похожи на пацаков,нас тут же захватят.Такие как Вилкулы,Королевские,Бойко и т.п,думают,шо они получат,шо то лучше,чем висилицу
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