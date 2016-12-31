Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками "Хезболлы", - пользователи соцсетей. ВИДЕО

Юрий П
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, счастливый даунбасенок
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, don_bass
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, Саша777
, Утилизация ватников
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, Аль Капучіно
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, 661125
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, Alex Korn 4148a992
, _Цеглою_по_скроні_
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, Пружинр
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, Berko Berko
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Всего на сайте: 145 писателей
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тупой упоротый ватный раб
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В 3/14дерации уже давно, дабы избежать несчастных случаев, нажираться лезут сразу под стол!
Ну, шоб не падать...
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Ну, кроме может быть ОБСЕ, которое два года мимо этих нашивок ходят, но не факт, что и сейчас заметили..)))
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ГУАНО, карочє....
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Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
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