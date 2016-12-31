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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: армия РФ (5890) Сирия (1997)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками "Хезболлы", - пользователи соцсетей. ВИДЕО

У солдат российской армии, которые находятся в Сирии на руках нашивки военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, которая выступает за создание в стране фундаменталисикого исламского режима.

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интересно, они вообще имеют свои нашивки? а если да, то зачем они им? В Украине они были без нашивок, тут арабские нацепили. Что за армия, которая воюет без своих нашивок, непонятно где, зачем, и за что...
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по сути хуйло - это та же хезболла или игил, только с правом вето в оон, член пасе, обсе. Дайте игилу право вето, право вносить резолюции.. и будет почти такая же раися, а если еще галстуки наденут, то ваще близнецы.
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Кацап с позывным-погонялой "Роджер",да еще с шевроном Хезболлы!!!Да,это Ихтамнет,не то что в квадрате,а в 10 n-ой степени!﻿
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Там у них и сирийская армия без нашивок. Черти
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ватным дегенератам для осознания что оно кацап,
тупой упоротый ватный раб

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Шиитская Хезболла кацаПсинская братва, одна банда
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...ось рідне лігво ліфтера - мотороли..."бояре та боярошни"...Сірія для ціеї вати пік розвитку людства,відверто кажучи як і Україна...


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Та не охота.Но вот та,шо за усатым,вылитый мотороллер
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Рашка не считает Хезболла за террористическую организацию. Неожиданно, да?
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на этот Новый год в каждой москальской семье на столе будет праздничная бутылка игристого боярышника
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И нахрена она "на столе"?
В 3/14дерации уже давно, дабы избежать несчастных случаев, нажираться лезут сразу под стол!
Ну, шоб не падать...
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хорошо . скажем так : в рационе . а где там они это пить будут не важно
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Шоб кто-то удивился, так нет...
Ну, кроме может быть ОБСЕ, которое два года мимо этих нашивок ходят, но не факт, что и сейчас заметили..)))
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Для начала 3,14дару Коротченко чуть-чуть поцарапали дорогое авто, затем - сильно поцарапают мерзкую харю,а затем и к Диаволу отправят, если сука не поумнеет.
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То просто Хезбола,по русски разговаривает
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им страшно и стыдно признаться какой сране они принадлежат.
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Современный российский солдат - он и в Крыму татарин, и в Донецке шахтер, и в Луганске казак, и в Сирии курд, и в Карабахе армянин.

ГУАНО, карочє....
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энто ж как надо бздеть носить шеврон срассиянской армии мля......
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Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
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Это ж надо быть такими идиотами. Принять сторону шиитов-радикалов в войне против суннитов. Просто для информации: среди мусульман 85% составляют сунниты. Ждём продолжения кровавого цирка
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Ого! Им даже смелости хватило нашивки носить!
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Русскіє, так само, як і цигани не мають свого власного національного державного утворення. Тому російська армія це все одно що й циганська армія - незаконне озброєне формування. У Росії нема жодної політичної сили, що виступала би за утворення національної держави русскіх.
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Правильнее сказать Хезболла иногда одевает нашивки российской армии.
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Очередное доказательство низости, подлости и коварства этого народонаселения и его правителей... А в самой паРаше, среди её мусульман, - 95% сунниты!
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Сатана - истинно тот, кому поклоняются рашисты, и тот,кому построены храмы РПЦ МП. Сатана всегда выступает во всех религиозных войнах на стороне сил зла против Бога, ибо он и есть само зло.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские солдаты в Сирии ходят с нашивками "Хезболлы", - пользователи соцсетей. ВИДЕО
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